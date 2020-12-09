В карантин в сети чаще ищут пару: как защитить себя от кэтфишинга

Милое сердцу каждого любителя природы и уединения английское слово fishing (рыбалка) в последние годы стало обретать массу негативных смыслов, связанных с медиапространством.

Сначала были вредные фишинговые программы, которые проникали в ваш компьютер, чтобы завладеть данными о банковских счетах и паролях. Сегодня же гораздо чаще люди сталкиваются с киттен- или кэтфишингом (catfishing). Это такая разновидность обмана, которой в основном пользуются в соцсетях, нацеленных на поиск «второй половинки».

Виртуальный «рыбак» пытается с вами познакомиться, изрядно приукрасив свою внешность и/или биографию. Придумавшее термин приложение для знакомств Hinge выяснило, что каждый третий мужчина (38%) и каждая четвертая женщин (24%), сталкивались с такого рода обманами.

Как это бывает?

Вообще целей у такого обмана может быть сколь угодно много. Возможно, это просто сильно закомплексованный, неуверенный в себе человек, который считает себя «недостойным» вас. А вымышленная личина позволяет ему не только общаться, но и получать комплименты и ваше внимание. В этом случае вы рискуете потерять только время. Однако, вероятно, злоумышленник будет использовать украденные у кого-то фотографии и чужое имя, для оскорблений или угроз и шантажа. Это такой совсем не безобидный вариант самоутверждения за ваш счет.

Известна история 49-летней американки, которая получила реальный срок за кэтфишинг. Лори Дрю зарегистрировалась в социальной сети под видом 16-летнего подростка и несколько недель виртуально общалась с 13-летней Меган Майер. А затем несуществующий юноша «порвал отношения, написав: «Мир был бы лучше без тебя». На следующий день Меган повесилась.

Еще один вариант — «классическое» мошенничество, когда, прикрываясь нереальной красотой и вымышленными историями, у вас будут пытаться выманить реальные деньги и ценности. Например, номер банковского счета.

Несколько лет назад российские правоохранительные органы задержали трех чеченских девушек, промышлявших кэтфишингом... сторонников запрещенного в России «Исламского государство». Мошенницы находили вербовщиков группировки с помощью фальшивых профилей в социальных сетях, и убеждали тех, что готовы присоединиться к террористам. Просили деньги на авиабилеты в Сирию. А получив их на электронные кошельки, быстро удаляли аккаунты. По данным МВД, таким образом девушки заработали $3300.

Как и почему мы попадаемся на уловку?

Собственно, само название такого рода обмана произошло от слова кошка (cat) или котенок (kitten). Изначально обманщики такого рода выкладывали фото с домашними питомцами (собачками — догфишеры, кошечками — кэтфишеры). В человеке с кошкой в руках мы подсознательно видимо доброту и заботу — двух вещей, которых так не хватает в жизни одиноких людей. И не важно, что потом окажется, что кошечка (собачка) — в лучшем случае принадлежит кому-то из друзей. Психологический результат — внимание и расположение — достигнуты.

В арсенале приманок «рыбаков» может быть что угодно — от фейковых дорогих интерьеров и машин до гор мышц и готовности взять оружие в руки. Как говорится, нет предела искусству фотошопа.

Вопрос — почему мы некритично воспринимаем эту информацию? Ответ очевиден: для кэтфишера человек, открывший приложение для знакомств, — это, говоря языком маркетинга, «разогретый» клиент, человек, готовый к покупке. Человек, который ищет отношений, готов впустить незнакомца в свое личное пространство и начать ему доверять. Поэтому и особых усилий прилагать не нужно. Как писал классик, «я сам обманываться рад».

На одно из занятий для студентов я пригласил знакомую — эксперта по соцсетям. Среди примерно 250 соцсетей, существующих в мире, внимание студентов сразу привлекли Tinder и Badoo. Оказалось, что многие компании весьма успешно продвигаются в этих сетях именно по причине того, что потенциальный клиент уже готов к покупкам. Чтобы выглядеть моложе и элегантнее, чтобы подкачать мышцы и т.д.

Семь правил, чтобы не попасться на удочку кэтфишера

Как говорили древние римляне, кто предупрежден, тот вооружен (praemonitus, praemunitus). Вот семь признаков, что перед вами лишь виртуальный персонаж, на которого не стоит тратить время.

1. Он слишком хорош, чтобы быть настоящим, а его истории не очень правдоподобны. Это примерно также, как дамам не стоит верить, что мелодраматический сериал осуществится в вашей жизни, а джентльменам — рассчитывать, что в реальности вы сможете стать героем фильма для взрослых.

2. Его профиль является новым, неполным или имеет какие-то признаки нелогичности. Или по его фотографиям трудно понять, как человек на самом деле выглядит (темные очки, общие планы). Или у него вообще нет профиля в других соцсетях.

3. Виртуальные отношения развиваются стремительно. Его человек начинает с первых дней признаваться в любви — стоит задуматься. Все же любовь — это очень сильное слово, чтобы его так скоро произносить. Привязанность возникает не сразу. Скорее можно предположить, что цель — создать крепкие эмоциональные связи, чтобы этим дальше пользоваться.

4. Он избегает личной встречи. На предложение «развиртуализироваться» отвечает отговорками, сообщает, что где-то путешествует, едет в командировку и т.д. Боязнь личного контакта — явный признак того, что с человеком что-то не так. В этом случае он будет также избегать общения в видеочате, скайпе и т.д.

5. У него слишком много интересов, но все какие-то очень общие. Это признак того, что он хочет понравиться всем и сразу.

6. Он общается только поздно вечером и ночью, объясняя это исключительной загрузкой на работе. Тревожный звоночек. Все же даже на самой сложной работе мы находим минутку, чтобы перекинуться парой слов с близкими. И обед тоже никто не отменял!

7. Он просит о помощи. Если едва знакомый человек чуть не с порога просит денег или о какой-то затратной услуге, не сомневайтесь, это «рыбак». Бегите!