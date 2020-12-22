Гороскоп бухгалтера-2021

Соединение Юпитера с Сатурном в вечернем московском небе, а также тот факт, что планеты соединяются в новаторском знаке Водолея, открывают путь многим новациям и нововведениям. Считается, что эра Водолея кардинально изменит характер нашего взаимодействия — как межличностного, так и в рамках общества.

Пока же, смешав натальные карты знаков Зодиака с гугл-мэпс и призвав всю прозорливость на помощь, мы составили прогноз на наступающий год Быка (который начнется 12 февраля).

Главный прогноз

Информации в нашей жизни станет еще больше, разобраться, где правда, а где ложь, порой станет еще труднее. Но несмотря на все преграды и сложности, через 12 месяцев снова наступит Новый год.

Прогноз по месяцам

Начало года (весь январь и февраль) будут достаточно напряженными. Ретроградный Меркурий (30.01-21.02), а также ряд неблагоприятных сочетаний планет словно призывают соблюдать максимальную осторожность. В это время хорошо продолжать работать на удаленке, соблюдая все меры информационной гигиены. Опасайтесь фишинговых атак и мошенников, внимательно проверяйте всю входящую информацию. Их главная задача — поставить вас в ситуацию немедленного выбора, заставить испытать резкие эмоции. В этот период навыки факт-чекинга и «холодный рассудок» важны как никогда.

После 5 марта ситуация улучшится. Это будет очень кстати, учитывая сроки сдачи годовой отчетности. Но бухгалтеру не стоит зацикливаться только на работе. Наступает благодатное время для саморазвития. Тем, кто продемонстрирует способность найти новый вектор развития, улыбнется Фортуна. Причем в основном это будут информационные технологии, новые профессии и новые форматы общения. Таким образом, весна — самое время «прокачать» свои навыки ведения блога или просто создать свой медиаканал. (Продолжающийся коронавирус также будет способствовать развитию онлайн-общения.) Подумайте, о чем вам хочется говорить и что будет полезно и интересно многим. В это время на первый план выйдут дружеские связи. Друзья и знакомые станут ядром ваших читателей.

С апреля многие почувствуют желание стать лидерами в своих коллективах, предложить читателям своих медиаресурсов что-то очень увлекательное. Как раз в это время вы почувствуете прилив решимости и уверенность в своих силах. Единственное, что может помешать успеху — судебные разбирательства по поводу авторских прав. Поэтому будьте особенно внимательны, выставляя у себя «картинку из интернета» — у нее наверняка есть автор. А у него есть на картинку авторские права. Чтобы не попасть на деньги, лучше использовать свои картинки или брать их на специальных бесплатных стоковых площадках.

Конец апреля и почти весь май проходя под покровительством Тельца. И, конечно, металлический Бык будет к нему благоволить. Однако, чтобы все сложилось успешно именно для вас, звезды рекомендуют бухгалтерам озаботиться навыками написания текстов и техникой речи. Чтобы ваши посты не были похожи на сочинения третьеклассника, голос звучал убедительно, а речь была грамотной! Удачными окажутся поиски спонсоров и партнеров по бизнесу.

Конец мая и весь июнь — еще один очень напряженный период. С 26 мая по 10 июня Земля будет проходить коридор затмений (сначала лунное, потом — солнечное). Затмение несет всплеск насилия, краж и грабежей. Будьте бдительны, чтобы не стать жертвой кибер-мошенников. Следите за том, чтобы чувствительная информация о вас не утекла в Сеть. К тому же с 30 мая Меркурий снова будет двигаться вспять. В это время не рекомендуется предпринимать активных действий. Лучше заниматься медитацией, самосовершенствованием, размышлять о прошлых ошибках. Если вы в это время пройдете курс интервьюирования или по сторителлингу, то новые знания помогут вам не только стать душой любой компании, рассказывая истории, но и, возможно, в будущем монетизировать этот навык.

Июль — прекрасное время, чтобы быстро закрыть полугодовую бухгалтерскую отчетность и подготовиться к отпуску. Самым упорным этот месяц укажет путь к богатству. Нужно только прислушиваться к интуиции. Астрологи советуют в июле доводить все дела до логического конца и не бояться трудностей. Если вы обнаружили, что кто-то подворовывает тексты и фото из вашего блога и при этом не ссылается на вас — смело боритесь за свои авторские права. Потребуйте от обидчика компенсации, а в случае чего обращайтесь в суд!

Август шепчет, что наконец-то пришло время отдохнуть. Пандемия будет «затухать», поскольку спровоцировавшее ее сочетание планет, закончится. Так что, самое время отдохнуть, особенно учитывая, что в 2020 году многим это сделать не удалось. На досуге можете почитать пару книг про теорию коммуникации. Soft skills («гибкие навыки») уже скоро пригодятся для карьерного роста.

Начало осени сулит проблемы на личном фронте. Вероятно, вы окажетесь в ситуации любовного треугольника или можете столкнуться с брачным аферистом. Освежите в памяти наши советы, как распознать кэтфишинг! Те, кто найдут в себе силы дать отпор обидчикам, окажутся на коне.

Весь октябрь и время до 4 ноября преобладают позитивные тенденции. Картину немного портит ретроградный Меркурий, но с 18 октября он возвращается на прямой курс. Но с бухотчетностью за 9 месяцев, скорее всего, особых проблем не возникнет. К тому же, именно сейчас бухгалтер можно укрепить свои позиций на службе и/или в профессиональной среде. Немного усилий — и вы добьетесь признания среди коллег и сослуживцев. Будьте активны — высказывайте свою точку зрения, комментируйте чужие блоги и статьи. Вас обязательно заметят и оценят по достоинству. В это время ваш главный враг — собственный скептицизм. Те, кто сомневаются в себе, не добьются успеха!

Далее в ноябре ситуация становится напряженной. 19 ноября — второе в году лунное затмение, а 4 декабря — солнечное. Многие в это время будут отмечать недостаток терпимости и нежелание сглаживать спорные вопросы. Все это заметно осложнит жизнь на работе и в обществе. Если Вы часто делаете репосты, обратите внимание на информацию, которую вы распространяете. Вероятность обмана в такие периоды возрастает. А значит, даже к «перепечатке» могут возникнуть вопросы у правоохранительных органов.

Зато с 5 декабря наступит едва ли не самый благоприятный в году период финансовой активности, начала новых дел и завершения старых. В конце 2021, как и любого другого года, звезды советуют работникам финансового блока избавиться от мыслей о прошлом и начать мечтать о будущем. Чем больше человек будет верить в свою мечту, тем быстрее она осуществится!

Дисклеймер

Никакой ответственности за свои астрологические изыски мы не несем. Никаких целей, кроме создания новогоднего настроения, не преследуем!

Поздравляем всех читателей нашего блога и всех бухгалтеров с наступающим Новым годом! И желаем, чтобы все хорошие новости оказывались непременно правдой, а все плохие — однозначными фейками. В общем, только хороших новостей нам всем!