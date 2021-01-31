Снимаете бухгалтерские видосики для продвижения фирмы или совещаетесь по ZOOM? Пять советов, как вести себя в кадре

За последний год мы стали гораздо больше и чаще слушать подкасты, смотреть видеоблоги и использовать для связи видеоконференцсвязь. А значит, каждый бухгалтер вынужден осваивать новые для себя навыки – как держаться перед камерой (пусть даже это камера компьютера), как выступать перед видеоаудиторией (где не всегда знаешь, кто тебя смотрит и слушает).

Всего лет 10 назад в одной славной финансовой компании мне довелось запускать интранет. Буквально «на коленке» мы сделали внутреннюю онлайн-газету для сотрудников, которая регулярно рассказывала интересные истории, публиковала внутренние новости, печатала актуальные интервью, поздравляла юбиляров. Хорошо помню, как радовался, когда первая публикация взяла порог в 100 просмотров (газету могли читать только сотрудники и только на рабочих местах). Точно знаю, что новые материалы ждали и читали с удовольствием все – от финдира и главбуха до секретарей на ресепшене. И вот недавно компания решила отказаться от интранета. Ее место должен занять еженедельный подкаст, а также видеоблоги ключевых сотрудников.

История очень показательная. Чем больше молодежи приходит на работу в компании, тем меньше спрос на материалы для чтения. Просто потому, что в постоянно ускоряющемся мире навыки читать и писать постепенно утрачиваются. На это просто нет времени. В транспорте мы все чаще слушаем аудиокниги, письменным инструкциям предпочитаем видеогиды. Собственно, показатель резкого падения начитанности – орфографические ошибки, которыми пестрят социальные сети. Мессенджеры вообще позволяют большую часть слов заменить смайликами. Ну, а чтобы выразить себя есть Youtube и Tik-Tok, также видео можно загрузить в Инстаграм и «ВКонтакте».

Под видеоформат сегодня приходится перестраиваться и более старшему поколению. Согласно летнему опросу ВЦИОМа, наши соотечественники на самоизоляции гораздо с большим удовольствием смотрели, чем читали (среди самых популярных досуговых занятий 30% назвали просмотр теле- и радиопередач, еще 21% смотрят фильмы/видео, книги читает 26% опрошенных а чтение газет и журналов и вовсе попало в число самых непопулярных занятий (9%)).

Знакомая бухгалтер на днях похвасталась: купила хорошую веб-камеру и кольцевую лампу со штативом для видеоконференций. «Надоело, что на экране мое лицо выглядит как блин», - рассказала она. Однако «техническое оснащение» - хоть и важный, но далеко не единственный аспект «видео-перестройки».

Любой эксперт скажет: главное в видео – все-таки человек, как он выглядит, что и как он говорит. А многих сама мысль, что их снимают/показывают, вгоняет в ступор. Особенно те, кто не привык к публичности, и бухгалтеры тут не исключение, пасуют перед маленьким черным «глазком» видеокамеры.

Вот пять советов, которые позволят вам выглядеть в кадре солидно.

1. Представьте свою аудиторию

Много лет назад, когда я снимал первый сюжет для телевизионных новостей, старый и мудрый оператор, видя мое волнение, посоветовал: «Не думай о камере, представь, что ты рассказываешь любимой девушке о том, как ты провел сегодняшний день». На самом деле, это был идеальный совет. Во-первых, он позволил «переключиться» - думать не о камере, а о приятном. Во-вторых, представляя собеседника, вы автоматически «подстраиваете» под него свою речь. Проблема большинства бухгалтеров и финансовых консультантов, которые записывают видео, в том, что они начинают говорить очень сложным языком. А вы представьте, что о своей проблеме должны рассказать 12-летнему ребенку. Не бойтесь простых объяснений, сравнений и образов. Уверяю: речь получится гораздо более живой и интересной. Как сказал поэт, «Мастер просто говорит о сложном, а подмастерье – сложно о простом».

Также продумайте, какие каверзные вопросы могут вам задать. И придумайте, что вы будете отвечать.

2. Отрепетируйте свое выступление

Если вам предстоит произнести всего пару фраз, их можно записать и выучить. Если придется говорить даже 5 минут, пытаться выучить текст – бесполезно. Вы собьетесь на третьей фразе и не сможете продолжить выступление, поскольку будете безуспешно пытаться «вырулить» на написанный текст. Письменная речь сильно отличается от устной. Мой совет – напишите себе ключевые тезисы. Продумайте, какие мысли вы хотите донести. Если выступление достаточно длинное (от получаса), то неплохо придумать лирическое отступление или шутку.

Дело в том, что через 15-20 минут внимание начинает падать (а в видеоформатах порой и еще быстрее). А шутка или история позволят аудитории чуть-чуть передохнуть и с новыми силами продолжить конспектировать ваше выступление.

Особое внимание обратите на то, чтобы четко произносить все цифры и слова. Иначе вас могут не так понять!

3. Следите за мимикой и жестами

Полезно потренироваться произносить речь перед зеркалом. Считается, что человек не может мало-мальски долго управлять своими невербальными сигналами. Жестами и мимикой вы так или иначе выдаете свое отношение к собеседнику. Однако знание основ психологии вам все же помогут. Лучше улыбаться, чем хмуриться или грустить.

Не читайте текст! Смотрите на зрителей. Если вы читаете с листа, то глаза будут опущены. А если с экрана – то будут бегать. И в том, и в другом случае вы будете производить впечатление неискреннего человека.

Старайтесь использовать открытые жесты руками, показывая ладони собеседникам. При этом помните, что если вы поднесли руку слишком близко к камере, то на экране вас уже не будет видно. Поэтому попробуйте заранее – как вам удобно держать руки, чтобы они и в кадр сильно не лезли, но и вас не ограничивали. Мы устроены таким образом, что при жестикуляции слова как бы легче из нас выходят. Поэтому помогайте себе руками!

Попробуйте найти правильный баланс – бухгалтеру к этому не привыкать! Чтобы руки в кадре акцентировали самые важные идеи. В остальное время пусть их не будет видно. Постоянная и неестественная жестикуляция очень быстро начнет раздражать зрителей.

4. Говорите весомо

Отдельная тема – речь. Обязательно используйте интонации, чтобы акцентировать внимание на тех или иных важных вещах. Не бойтесь сделать паузу, чтобы отделить один блок выступления от другого.

Старайтесь говорить уверенно, ни в коем случае не повышая голос и избегая высоких нот. Чем ниже тембр вашего голоса, тем больше доверия он будет вызывать.

Ни в коем случае не торопитесь. Если чувствуете, что запыхались и задыхаетесь, остановитесь. Если знаете за собой такую особенность, к этому тоже надо подготовиться: возьмите с собой чашку кофе или стакан воды. Глоток поможет вам не только перевести дыхание, но и немного успокоиться.

5. Управляйте стрессом

Некоторые советуют перед выступлением принять «50 грамм для храбрости». Чтобы глаз горел. Я категорически не рекомендую так поступать. Дело в том, что у всех разные реакции на алкоголь. У некоторых, например, резко падает темп речи. Другие теряют концентрацию. В общем, нет допингам!

А чтобы почувствовать уверенность в себе и своих силах, а также немного снять стресс, можно использовать простую дыхательную гимнастику. Как пел Владимир Высоцкий, «вдох глубокий, руки шире». Сделайте пять глубоких вдохов, расправляя при этом плечи. И вы почувствуете, как уверенность разливается по вашему телу.