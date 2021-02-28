Семь типов блогеров-бухгалтеров

Считается, что один из самых популярных жанров блогинга — обзоры. Вот я и решил на основе анализа аккаунтов знакомых составить картинную галерею бухгалтеров в соцсетях.

1. Штирлиц

Этот тип бухгалтеров, которые завели блоги, чтобы быть в курсе того, что происходит у друзей и знакомых. Некоторых вынудили это сделать начальники-нарциссы, о которых речь пойдет ниже. В таких блогах практически нет постов. А их обладатели в основном заходят, чтобы полайкать чужие посты. Или оставить немногословный комментарий сугубо позитивного содержания.

2. «Звезда»

В основном такие блоги ведут начинающие бухгалтеры. Здесь — традиционный девичий набор: путешествия, здоровая (и не очень) еда, ЗОЖ и, конечно, же «я любимая» во всех ракурсах и с оголенными частями тела. Ведется такой блог нерегулярно — то густо, то пусто (в зависимости от того, какой у его владелицы период жизни). По мере взросления «звезд» этот блог или трансформируется в «мамский» или объемы обнаженки начинают непропорционально расти.

3. Яжемать

Пеленки, т.е., пардон, памперсы, детское питание, детские болезни, детский ЗОЖ, «развивашки» и прочие радости материнства. «Отдам в хорошие руки ставшую ненужной автолюльку», «куплю детские коньки в хорошем состоянии» — это все посты из таких блогов. Этот блог также ведется нерегулярно, поскольку материнство отнимает довольно много не только времени, но и сил.

Но бухгалтерскую сущность не перебороть, поэтому если мамочка видит, что может вернуть хоть немного денег за не пригодившийся бэби рюкзак или почти новое платье, то своего не упустит.

4. Акын

Как известно, среднеазиатские народные сказители пели о том, что видели. Вот и бухгалтеры, которые ведут такого типа блоги, увлеченно пишут обо всем, что их окружает. Новые вагоны и давка в метро, гололед и солнечный день, ночной клуб и «бессмертный полк». В общем, для них, как для настоящего художника — «где жизнь, там и поэзия». С той лишь разницей, что пишут они как правило в прозе, как правило все ругают. А творчество часто заменяет графомания...

5. Котофилы и цветолюбы

Как правило, владелицы таких аккаунтов — дамы бальзаковского возраста. Как правило, не замужем. Недостаток семейного тепла компенсируется домашним любимцем, который в блоге представлен во всех возможных ракурсах и жизненных ситуациях, а также розами, ромашками и прочими лютиками. Также зачастую в таких блогах чудесные пейзажные фотографии (дачная пастораль, первый луч нового дня, кровавый закат, сентябрьский туман и первый снег).

6. «Продажники»

Как правило, его авторы — владелицы небольших компаний, которые с радостью берут на аутсорсинг ведение бухучета. Иногда еще и налоговый консалтинг. Как правило, две трети блога — объявления с рекламой услуг и контактами. В продвинутых вариантах изредка попадаются видеоролики «что надо учесть в бухучете в 2021 году». А в совсем продвинутых — еще и редкие сообщения о новых клиентах и проектах. 99% таких блогов читать и слушать такое можно только по приговору народного суда.

7. Идеальный блог

Надо сказать, что эту разновидность открыл для себя после чтения нескольких бухгалтерских блогов на Клерке. До этого был практически убежден, что у бухгалтера не может быть такого легкого слога и такого доступного изложения профессиональных тем. К счастью, бывает!

Вообще считается, что идеальное соотношение для бизнес-блога — 70% деловой информации на 30% личной (вроде котиков и отпускных пейзажей). Личная информация и примерно половина деловой нужны для того, чтобы привлечь аудиторию, сделать ее лояльной. А для этого мало рассказывать, какой ты крутой бухгалтер или консультант (т.е. это тоже нужно, но в меру!). Гораздо полезнее — обсуждать новшества в своей сфере, давать советы начинающим коллегам, делиться опытом. И не надо бояться, что ваш уникальный опыт «похитят» злые конкуренты.

Кого пускать в свой блог (и давать читать свои посты), а кого нет — решаете вы. Однако дело даже не в этом. По-настоящему интересный бухгалтерский блог будут читать и финдир, и генеральный, поскольку им тоже надо быть в курсе новаций в бухгалтерии. И разумного бухгалтера-блогера они быстро заприметят. Особенно если поставить правильные хэш-тэги! В итоге — и возможности карьерного роста, и новые проекты.

В общем, как я уже писал. Сегодня правильный блог — это часть имиджа успешного профессионала. Будьте успешными!