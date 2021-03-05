Где и когда искусственный интеллект заменит бухгалтера?

Новостные ленты полны сообщений о том, как искусственный интеллект (ИИ) все больше и чаще заменяет людей. Появятся ли машины, заменяющие бухгалтеров?

На днях столичные власти отрапортовали, что ИИ помог медикам Москвы поставить более миллиона предварительных диагнозов за неполные 5 месяцев. Точность машин, правда, не очень — два верных диагноза из трех (65%.) Ну, так ведь и люди, бывает, ошибаются. При этом в Китае, например, уже есть робот, который успешно сдал государственный экзамен для получения лицензии врача. Там же, в Китае, ИИ довольно успешно осуществляет правосудие. В минувшем году «кибер-суды» вынесли более 3 млн приговоров по искам, поданным через мессенджер WeChat.

Появится ли программа, которая заменит бухгалтеров?

Будущее, которое уже наступило

Мой ответ будет неожиданным: такие машины уже есть. Правда, связаны они не с производственной функцией бухгалтера, а с...семейной или бытовой. Созданный американскими исследователями алгоритм GPT-3 посоревновался со студентами колледжа в написании курсовых работ.

Людям и машине поставили задачу: создать эссе по праву, по истории США, творческую работу, а также научную статью с оценкой эффективности вакцины против COVID-19.

У студентов в среднем на одну работу уходило три дня. Машина за 20 минут создала текст, который преподаватель оценил на троечку (удовлетворительно). При этом, по словам проверявших, ошибки машины не сильно отличались от недочетов студентов. В основном оценки были снижены за грамматику, запятые и отсутствие внутренней логики у текста.

Подводя итог, можно сказать, что традиционная родительская проблема под названием «Мам, помоги написать доклад на завтра» уходит в прошлое. Равно как и проблема антиплагиата. Машина, проверяющая другую машину, не обнаруживает у нее некорректных заимствований.

В общем, ситуация несколько напоминает биржевую торговлю, где одни машины сегодня покупают и продают акции у других машин, фиксируя даже минимальные прибыли, которые возникают на доли секунд.

Искусственные журналисты

ИИ уже несколько лет как научился писать новости и заметки не хуже заправского журналиста. В 2019 году в Сингапуре апрельский номер Esquire Singapore был создан коллективным трудом людей и машин. То есть часть статей написали люди, а отредактировал бот AI Squire, а другую часть, наоборот, создал ИИ, а профессиональные редакторы вычитали и поправили.

Тот же самый бот, который теперь пишет курсовые, ранее прославился тем, что написал статью для влиятельной английской газеты The Guardian. При этом ИИ, как настоящему журналисту была поставлена задача: «Пожалуйста, напиши короткую колонку в 500 строк. Язык должен быть простым и кратким. Сконцентрируйся на том, почему людям нечего бояться ИИ».

А еще дана инструкция или идеологическая установка (западных журналистов теперь этим тоже не удивишь): «Я не человек. Я — искусственный интеллект. Многие люди считают меня угрозой для человечества. Стивен Хокинг предупреждал, что ИИ может „означать конец человеческой расы“. Я здесь для того, чтобы убедить вас перестать волноваться. Искусственный интеллект не уничтожит людей. Поверьте мне». (Установочный текст почти дословно воспроизведен в получившейся статье.)

Так может, скоро ИИ заменит человека во всем, что связано с написанием текстов? Представляете, заходишь в соцсеть, а там боты друг с другом общаются.

«Ах было б только с кем поговорить...»

Пока на равных с человеком ИИ коммуницировать не может. Первая и главная цель любой коммуникации — это обмен информацией. Новой информации у машины нет. Выданные тексты — это пересказ или парафраз того, что уже написано и сказано. И возникает вопрос: зачем питаться вторичной информацией, если можно получить ее «из первых рук»?!

Вторая цель коммуникации — обмен эмоциями. Их у ИИ тоже нет.

И третьей цели — обмен мнениями и точками зрения у ботов нет. Пока ИИ, создающий заметки или курсовые, не способен выражать собственное мнение и формулировать тезисы. Он или пишет текст, имитирующий стиль письма человека. Либо, как это было с GPT-3 при написании статьи для газеты, выполняет установку человека.

Однако есть большой блок коммуникационных целей, где машины, очевидно, весьма эффективны. Я имею в виду формирование тех или иных умений и навыков, а также приемов, средств и технологий. Понятно, что именно здесь начнется вхождение ИИ в нашу коммуникацию. Разного рода обучающие фильмы и инструкции уже в ближайшее время будут нам рассказывать машины.

Очевидно, это ждет и всех бухгалтеров, которые будут приходить на работу в те или иные компании.

Нужно ли бояться бухгалтеру?

Мне видится минимум два серьезных препятствия, которые не позволят ИИ вытеснить людей из профессии. Кто-то должен вводить первичные данные в компьютер. Чтобы отсканировать документ, неизбежно потребуются человеческие руки.

Но даже если представить, что технологии блок-чейна позволят введенные единожды цифры «раскидывать» по всем вовлеченным в процесс организациям, останется еще одна проблема. Наша жизнь существенно богаче любых схем. Опередить корректно характер хозяйственной операции, ее экономическую сущность пока способен только человек (да и то, как показывает бухгалтерская практика, не всегда). И представление, что ИИ — это все, что не сделано до сих пор" — это иллюзия. Пока невозможно даже представить, что машина будет разбираться в нюансах хозяйственных процессов.

Кстати, именно поэтому пока все, даже сложные системы автоматизации бухгалтерии сводятся к автоматическому формированию отчетов на основе введенных вручную данных. А затем автоматизированные отчеты приходится перепроверять силами натурального бухгалтерского интеллекта. Потому что «человеческий фактор» при введении первичной информации никто не отменял.