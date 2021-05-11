Новые правила сбора грибов, которые никто не вводил: как распознать фейки в СМИ

Радость миллионов людей от череды военно-религиозных праздников начала мая была сильно омрачена настоящей информационной бомбой, рванувшей 5 мая. Медиа перепечатывали новости со страшными заголовками: «Вплоть до уголовной ответственности. Новые правила сбора грибов и березового сока», «Ходить в лес с линейкой придется грибникам в ЕАО — иначе штраф», «Арендовать лес, чтобы собирать грибы: в России ужесточили правила сбора даров природы»...

А началось все 5 мая в 5.45 утра с сообщения агентства Росбалт о том, что «россиянам ужесточили правила сбора грибов и березового сока». Ссылаясь на «Российскую газету» и два новых приказа Минприроды, автор заметки сообщил, что «для сбора березового сока, в том числе с целью личного употребления, необходимо арендовать участок леса». Но главное: «Допустимо собирать лисички, сыроежки, маслята и опята со шляпками более 1,5 см в диаметре. У груздей, рыжиков, волнушек, белых грибов, подберезовиков и подосиновиков диаметр шляпки должен превышать 2,5 см».

К концу праздников, новость на сайте Росбалта прочитало около 90 тысяч человек!

Ажиотаж во многом связана с тем, что как раз на майские в средней полосе пришелся выход весенних грибов — строчков и сморчков. Так что грибники заволновались.

Что было на самом деле?

Парадокс в том, что в статье в «Российской газете» вообще нет ни слова про приказы Минприроды. Чтобы убедиться в этом, достаточно пойти по ссылке. Но главное — в статье четко указано, что идея прописать в законе минимально допустимые размеры собранных грибов появилась только у депутатов Челябинской области. Там такой странный закон без особого ущерба для грибников существует полтора десятка лет (Закон Челябинской области от 15.06.2007 № 148-ЗО).

Никакой ответственности за нарушение размеров грибов не предусмотрено, закон, как признают региональные депутаты, носит рекомендательный характер. Ибо Лесной кодекс, как правовой акт более высокого порядка, не содержит никаких ограничений на сбор даров леса в личных нуждах. Зато гарантирует нам всем такое право.

Дальнейшая проверка показывает, что и приказы Минприроды (вступившие в силу, между прочим, с 1 января 2021 года) вообще не регламентирую самую популярную в России народную забаву — «тихую охоту» («Об утверждении правил заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений» и «Об утверждении Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов»). Они касаются только предпринимателей, юридических лиц, занимающихся сбором грибов ради прибыли. Так что никакого договора аренды участка леса, на котором вы собираете грибы или березовый сок, инспектор у вас не спросит.

Само Минприроды сработало на удивление оперативно. Буквально в течение суток появилось официальное опровержение:

«Ни в каких приказах федерального министерства природных ресурсов и экологии нет подобных положений. Граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных и недревесных ресурсов. Это базовое положение лесного законодательства, которое неизменно».

Что же касается уголовной ответственности, то она предусмотрена только за сбор грибов, обладающих токсическим и наркотическим действием. И это — уже совсем другая история.

Но тем не менее, и спустя трое суток после разъяснения некоторые медиа продолжали перепечатывать фейк. Видимо, многим просто лень применить элементарные технологи проверки.

Технология фактчекинга

Найти первое сообщение. Прочитать его внимательно. Найти те документы, на которые ссылается текст. Следить за опровержениями. Думать.

Наученные на 50 %

По данным исследования доверия к медиа Ipsos Trust Project, проведенного в середине прошлого года, большинство людей по всему миру склонны считать, что могут распознать фейковые новости (58 % в среднем по миру, 62 % опрошенных в Китае, 60 % — в США, 49 % — в России). В то же время относительно способностей соотечественников мы гораздо более пессимистичны. Верят, что среднестатистический житель их страны сможет распознать фейк менее трети опрошенных (30 % по миру, 53 % китайцев, 19 % американцев, 31 % россиян).

Вообще, способность распознать фейк, а в более широком смысле — критически относиться к прочитанному или увиденному — это одно из ключевых умений ХХI века, когда количество производимой информации впервые превысило нашу способность эту информацию потреблять.

Навыки критического анализа, а также креативные навыки создания медиатекстов, коммуникативные навыки по общению со своими подписчиками и навыки безопасного поведения в сети — это четыре главных столпа медиаобразования, которому во всем мире уделяют все больше и больше внимания.

В большинстве стран медиаобразование включено в школьный курс. Где-то, как в Великобритании, оно интегрировано в уроки родного языка. В других странах (Канада и Австралия) это самостоятельный курс (с 1-го по 12-й класс). В России медиаобразование до сих пор не является обязательным предметом (за исключением подготовки медиаспециалистов).

Ни в средней школе, ни в вузах. Но учиться этому все равно придется — просто в силу того, что цифровая среда будет и дальше развиваться, захватывая все новые и новые сферы. А защита от непроверенной информации уже в ближайшем будущем станет обязательным элементом практически любой профессиональной деятельности.