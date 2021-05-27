10 советов: как бухгалтеру «прокачать» креативные навыки

Супруга, трудящаяся на ниве внутреннего аудита, время от времени просит помочь с докладными записками, которые она пишет по заданию руководства. То не знает как начать, то какой-то оборот надо заменить. «Больше всего времени тратится на креатив», — любит говорить она. На что я неизменно советую ей «прокачивать» креативные навыки.

Почему работодатели ищут креативных?

Сегодня именно креативность — один из 5 навыков, которые чаще всего встречаются в запросах работодателей (согласно исследованиям LinkedIn Learning, последние два года креативность возглавляет рейтинг наиболее востребованных умений). Причем независимо от сферы деятельности компании.

«Организациям нужны люди, которые могут творчески подходить к решению проблем и задач во всех сферах бизнеса, от разработки программного обеспечения до управления персоналом», — отмечается в исследовании.

В условиях, когда все больше операций способны выполнять машины по загруженным в них алгоритмам, в живых работниках все больше начинает цениться умение выйти за рамки привычных схем, посмотреть на проблему под другим углом и предложить нестандартное решение.

И это тоже понятно: в условиях стремительно меняющегося всего наиболее успешны те компании, которые умеют быстрее других среагировать на изменения и предложить оригинальный вариант решения проблемы.

Острее всего новый запрос ощущают те, кому еще только предстоит устроиться на первую в жизни работу. По крайней мере, у наших студентов в Медиамастерской запрос на обучение креативным навыкам встречается более, чем в трети анкет.

Можно ли научиться креативу?

Рассказывают, что много лет назад у Корнея Чуковского спросили о секрете его мастерства. Чуковский сказал: каждое утро, ровно в 8 часов, я сажусь за письменный стол и начинаю писать. А на вопрос про вдохновение, добавил: «И вдохновение приходит ровно к этому же времени!» Можно еще вспомнить Владимира Высоцкого «меня сегодня Муза посетила, так немного посидела и ушла».

Можно долго спорить, является ли талант врожденным или приобретенным. Однако очевидно, что любые способности — хоть музыкальные, хоть писательские — можно развить. Примерно также, как бухгалтер учится обращать внимание на те моменты, где чаще всего бывают ошибки, как он учится строить отчет таким образом, чтобы каждый пользователь информации взял из нее то, что нужно ему и что пойдет на пользу компании.

Другое дело, что развития творческих навыков — это процесс. Где результат, также как и в фитнесе, приходит только к самым настойчивым.

10 упражнений на креатив

Смотрите на небо и воображайте. В детстве многие из нас смотрели на облака, пытаясь придумать, на кого или на что оно похоже. Можно усложнить себе задачу, выделяя только те облака, которые похожи, например, на зверей. А можно, наоборот, максимально расширить тематику для воображения. Насмотренность. Представление о том, «что такое хорошо и что такое плохо» в любой профессии в существенной степени зависит от знания того, что делают успешные коллеги и «классики». Для того, чтобы понять, хороша ли была театральная постановка, нужно сходить хотя бы на несколько десятков разных спектаклей, чтобы составить свое представление. Чтобы придумать идею популярного блога, для начала стоит посмотреть, о чем пишут популярные блогеры. И главное — как они это делают, какой язык используют. Играйте в слова и словами. Еще одна полезная игра — в слова. Можно выписать одно длинное слово и из его букв составлять более короткие. Это здорово расширяет словарный запас. Путешествия. Посещение других мест не только «переключает» мозг и позволяет увидеть новое. Зачастую опыт других стран и народов позволяет взглянуть на известные проблемы под другим углом, избавиться от стереотипов. Сопоставление разных культур часто дает новые варианты решений. Учите иностранные языки. Не зря говорят, что человек проживает столько жизней, сколько языков он знает. Часто это помогает понять психологию других народов. А еще это делает мозг более изворотливым: когда вам надо объяснить какое-то слово, которое вы не знаете на иностранном языке. Заставляйте себя учиться. Чем вы старше, тем сложнее заставить себя «сесть за парту». Однако знания устаревают так быстро, что теперь это необходимо. Всем и постоянно. Помните: учиться новому — это привычка успешных людей. При этом не обязательно обучение должно быть все время ограничено рамками одной профессии. Сегодня одно из популярных направления науки — междисциплинарные исследования, а также использование законов одной области знаний в другой. Прокачивайте память, запоминая новую информацию. Кому-то приятно учить стихи, а кому-то — разгадывать кроссворды. Чем больше информации у вас в «оперативной памяти», тем больше вариантов решения проблемы вы способны предложить. Записывайте свои идеи. Многие великие произведения родились из дневников писателей. Полезно каждую неделю отвести себе время, когда вы записываете новые идеи. А через какое-то время к ним возвращаться вновь. Есть вероятность, что из 100 мыслей как минимум одна будет гениальной. Нетворкинг. Создавайте сети единомышленников, обсуждайте с ними творческие и профессиональные вопросы. Как известно, многие великие идеи в области физики родились, например, в научном кружке, организованном Петром Капицей. Почему бы не сделать такой же в области бухгалтерского учета?! Изучите алгоритмы решения проблем. Есть несколько креативных методик, которые помогают ускорить процесс генерации идеи, найти неожиданные решения, преодолеть психологические барьеры. Например, почитайте о ТРИЗ — теории решения изобретательских задач, разработанной в СССР Генрихом Альтшуллером. В основе этой методики — понять корень проблемы и устранить его. Также полезно разобраться в том, ка работает латеральное мышление.