Развенчиваем мифы: зачем бухгалтеру нужен свой блог

На днях агитировал чудесную женщину-бухгалтера подписаться на этот блог. Барышня сначала отказывалась: мол, зачем мне это. Однако в итоге мы пришли к выводу, что блог ей был бы весьма полезен как инструмент внутреннего PR — чтобы коллеги не думали, что бухгалтер сидит и ничего не делает.

Действительно, новые медиа — очень мощный инструмент PR. Причем не только внешнего. И не только в том случае, если у вас 10 тысяч подписчиков. Маркетологи знают, что покупатели гораздо охотнее верят советам, которые читают у своих друзей, знакомых знакомых, в не самых массовых медиа. А еще блог — это важный канал ненавязчивого донесения информации до коллег по работе. Из блога начальника можно узнать, когда его нет на месте. Соцсети бывших коллег откроют сложности трудовых отношений. Из блога бухгалтера, думаю, все с интересом будут узнавать, что зарплата будет вовремя.

Что с этого самому бухгалтеру? Во-первых, это сэкономленное рабочее время — чтобы не объяснять 100 раз, когда придут деньги. А еще блог может быть полезен, чтобы поднять свою значимость среди коллег.

Поисковые запросы выдают десятки мифов о бухгалтерах. Вот самые популярные.

Миф 1. «Бухгалтер занимается только тем, что выдает зарплату»

Рядовые сотрудники сталкиваются с бухгалтерией два раза в месяц, ну, и еще когда ездят в командировки. Поэтому у них и представление такое: мол, бухгалтер только на кнопки нажимает, цифры вбивает, а все остальное делает программа.

На самом деле машина не разбирается в характере той или иной проводки и именно от человека, вводящего данные, зависит, какой экономический смысл будет придан той или иной операции. От этого, кстати, будет зависеть и сколько налогов заплатит компания, и как будет выглядеть финансовый отчет.

Таким образом, бухгалтерия — это территория смыслов. Почему бы не начать рассказывать об этом коллегам? Конечно, не во всех деталях и цифрах, а по-простому, «на пальцах»?!

Миф 2. «Опять бухгалтерия не доплатила»

Получая отпускные или больничные деньги многие каждый раз удивляются, почему нам перечислили меньше, чем рассчитывали. Наша память устроена так, что мы забываем то, чем редко пользуемся. Потому и расстраиваемся раз в год, получив, например за январский отпуск меньше денег, чем рассчитывали.

А еще время от времени мы платим за образование детей, покупаем недвижимость, совершаем другие покупки, за которые можно получить налоговые вычеты. Вот только знаем мы об этом не всегда. Поэтому финансовый ликбез сотрудников — очень важная часть работы бухгалтера. Благодаря ему в компании будет меньше недовольства.

Миф 3. Бухгалтер только тратит деньги компании

Бухгалтер платит налоги, перечисляет деньги компании контрагентам. В общем, только тратит. И это не говоря уже о его собственной зарплате, размер которой немногие знают, но многие завидуют.

На самом деле, бухгалтер — это картограф. Правильно составленный отчет о финансовых результатах — это та карта, по которой опытный руководитель будет вести корабль своей компании, чтобы он не наткнулся ни на какой финансовый риф.

Задача владельца бизнеса — увидеть в отчете ключевые именно для него показатели, индикаторы того, куда идет бизнес. И при необходимости внести необходимые изменения. Отчеты могут помочь, например, перераспределить обязанности сотрудников, либо оптимизировать деятельность таким образом, что компания работала наиболее эффективно.

Миф 4. Бухгалтерия самая рутинная работа в мире. Тут ничего не меняется

Точно также, как не все люди понимают танец, не все слышат и музыку цифр. А жаль! Тем не менее, в бухгалтерской работе немало творческих моментов. Особенно учитывая ту скорость, с которой меняются те или иные правила в нашей стране. И авралы в работе бухгалтера случаются регулярно. И это, похоже, единственная стабильность в бухгалтерской работе.

Не считая того, что в лучшее время для отпуска (в марте, в июле и октябре) в отпуск не сходить из-за отчетности.

Миф 5. Бухгалтеры — сухие и скучные люди

Вспоминая образ Александра Ивановича Корейко, понимаешь, что искусство в большом долгу перед бухгалтерами. Как правило людей этой профессии изображают этакими ходячими калькуляторами, математиками-сухарями. Не будешь ведь каждому объяснять свой богатый и сложный духовный мир?!

К счастью, сегодня можно серьезно улучшить образ бухгалтера в глазах хотя бы своих коллег. Соцсети это позволяют. Например, взять себе за правило каждые две недели публиковать хотя бы один текст, развенчивающий каждый из приведенных выше мифов.

Плюс — пара опросов коллег, какие бухгалтерские вопросы их волнуют. Кто-то ведь еще зарегистрирован как самозанятый, у кого-то есть ИП, кто-то совмещает. Так что вопросы учета возникают регулярно. А еще полезно в своем блоге играть с коллегами. Конечно, не на тему, угадайте, когда будет зарплата. Этого не поймут. А вот угадайте, как сэкономить на оплате кружков ваших детей — вполне.

И тогда вы точно станете душой компании. В смысле, своей работы!