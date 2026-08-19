Какой офшор выбрать для бизнеса: налоги, отчетность и требования в 8 юрисдикциях

Какую юрисдикцию выбрать

Универсального ответа нет. С юридической точки зрения каждую страну нужно сопоставлять с функцией будущей компании.

Сейшелы стоит рассматривать, если требуется международная компания без полноценной местной операционной деятельности.

БВО подходят для структур владения компаниями, долями и инвестиционными активами, но нужно учитывать финансовую отчетность, сведения о бенефициарах и требования экономического присутствия.

Невис интересен, когда важны устройство владения и отделение обязательств компании от обязательств участников.

Панама может использоваться в международной торговле, если бизнес-модель соответствует территориальному принципу налогообложения.

ОАЭ подходят для реального операционного бизнеса, но ставка 0% во свободной зоне действует только при соблюдении установленных условий.

Гонконг логичен для компаний с реальными операциями в Китае и Азии. Территориальный принцип требует отдельно определять источник прибыли.

Сингапур стоит рассматривать для бизнеса, которому нужна полноценная азиатская компания с расчетом на рост, инвестиции и местную инфраструктуру.

Кипр остается вариантом для европейской структуры, но с 2026 года корпоративный налог составляет 15%, а компания несет полноценные учетные и отчетные обязанности.

West Union Group/«Западный союз» регистрирует компании в этих и других иностранных юрисдикциях. Мы помогаем оценить налоговый режим, банковскую инфраструктуру, отчетность и требования к присутствию под конкретную деятельность, а уже после этого выбирать страну регистрации.

Иначе компания с налоговой ставкой 0% может оказаться дороже структуры с налогом 9 или 15% из-за дополнительных расходов на отчетность, банк, лицензии и реальное присутствие.

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