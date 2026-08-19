Какой офшор выбрать для бизнеса: налоги, отчетность и требования в 8 юрисдикциях

Где-то иностранная компания может работать без офиса и сотрудников в стране регистрации. В другой юрисдикции льготная ставка зависит от характера дохода и реального присутствия. Где-то компании понадобится полноценная бухгалтерская и налоговая отчетность, аудит и местная инфраструктура.
Эксперт West Union Group/«Западный союз» разбирает восемь юрисдикций на примерах и объясняет, какие налоговые и юридические условия нужно проверить до регистрации компании.
Офшор и низконалоговая юрисдикция: сходства и различия
К классическим офшорным юрисдикциям обычно относят страны и территории, где международная компания может быть зарегистрирована без полноценной операционной деятельности внутри страны. Например, Сейшелы или Британские Виргинские острова.
ОАЭ, Гонконг, Сингапур и Кипр устроены иначе. Это полноценные деловые юрисдикции со своими корпоративными налогами, отчетностью, требованиями к налоговому резидентству и, в отдельных режимах, к реальному экономическому присутствию.
Поэтому вопрос «где налог ниже» нужно ставить не первым. Сначала необходимо определить бизнес-модель, источник дохода, место фактического управления, требования к отчетности и банковской инфраструктуре.
Сейшелы: международная компания без местной операционной деятельности
Пример. Агентство оказывает услуги клиентам в ОАЭ, Европе и Азии. Команда находится в разных странах. Офис и сотрудники на Сейшелах не нужны, а компания требуется для международных договоров и расчетов.
В такой ситуации можно рассматривать международную коммерческую компанию на Сейшелах.
Регистрация такой компании проходит через лицензированного местного поставщика корпоративных услуг. Сейшельский регулятор отдельно указывает, что для регистрации международной коммерческой компании заявитель должен обратиться именно к лицензированному поставщику.
При международной модели деятельности особенно важно правильно определить источник дохода. Сам факт регистрации на Сейшелах не означает автоматического освобождения любого дохода от налогов. Налоговый результат зависит от того, ведет ли компания деятельность внутри страны и получает ли доход из сейшельских источников. У налоговой службы даже предусмотрена отдельная регистрационная форма для международных компаний, которые не ведут деятельность на Сейшелах.
Еще один момент, который нельзя игнорировать, бухгалтерские документы. Международные компании обязаны обеспечивать доступность бухгалтерской информации, а Управление финансовых услуг Сейшел проводит проверки соблюдения этого требования.
Что проверить до регистрации:
откуда юридически возникает доход компании;
потребуется ли налоговая регистрация и отчетность;
относится ли деятельность к лицензируемой;
где будут храниться бухгалтерские документы;
какой банк готов обслуживать компанию с такой географией собственника и операций.
Сейшелы в первую очередь подходят бизнесу, которому нужна международная компания, но не нужна полноценная деятельность внутри страны регистрации.
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БВО: компания для владения активами и корпоративной структуры
Пример. Предприниматель владеет долями в нескольких компаниях, инвестиционным проектом и интеллектуальной собственностью. Он хочет отделить владение этими активами от текущей операционной деятельности.
В такой структуре можно рассматривать Британские Виргинские острова.
При этом представление о БВО как о территории, где после регистрации компании больше ничего делать не нужно, устарело.
Компании должны подавать ежегодный финансовый отчет своему зарегистрированному агенту. Регулятор в 2025 году отдельно напоминал о сроках подачи первых таких отчетов.
Кроме того, на БВО действует режим экономического присутствия для отдельных видов деятельности. В 2026 году подача соответствующих сведений была переведена в систему корпоративного регистратора.
Изменились и правила в отношении бенефициарных владельцев. С 2025 года компании обязаны передавать сведения о бенефициарах в Реестр корпоративных дел, а с апреля 2026 года заработал механизм запросов на доступ к таким данным при подтверждении законного интереса.
Поэтому БВО логично рассматривать не как способ «спрятать владельца», а как корпоративную юрисдикцию для владения долями, компаниями и инвестиционными активами.
Что проверить:
подпадает ли деятельность под требования экономического присутствия;
какие сведения необходимо передавать зарегистрированному агенту и регистратору;
какие финансовые документы нужно ежегодно готовить;
для чего компания создается, для операций или для владения активами.
Невис: когда важно отделить обязательства компании от обязательств участников
Пример. Несколько партнеров создают отдельную компанию, которая будет владеть активами. Им важно, чтобы права и обязательства самой структуры были юридически отделены от прав и обязательств ее участников.
На Невисе для таких задач используется в том числе компания с ограниченной ответственностью.
Регулятор прямо указывает, что такая компания является отдельным юридическим лицом с собственными правами и обязательствами. По своим долгам и обязательствам отвечает сама компания. Для ее существования обязателен лицензированный зарегистрированный агент на Невисе.
Есть и международные требования к прозрачности. Сент-Китс и Невис применяет Общий стандарт отчетности для автоматического обмена сведениями о финансовых счетах. В 2026 году налоговая служба выпустила обновленное руководство по этому режиму.
Для международных коммерческих компаний регулятор также требует, чтобы корпоративные и бухгалтерские документы были доступны зарегистрированному агенту и надзорному органу. Сведения об изменениях в составе бенефициаров, акционеров и директоров должны отражаться в документах, которые хранит агент.
То есть Невис имеет смысл выбирать не только по налоговой ставке. Важнее понять, подходит ли конкретная корпоративная форма для предполагаемой структуры собственности.
Панама: территориальный налог требует правильно определить источник дохода
Пример. Торговая компания закупает оборудование у производителя в одной стране и продает клиентам в нескольких других. Товар через Панаму не проходит.
В такой модели можно рассматривать Панаму.
Ключевой принцип местного налогообложения, территориальность. Поэтому для международной структуры важно не место регистрации компании само по себе, а то, признается ли конкретный доход полученным из панамского источника.
Стандартная ставка налога на прибыль юридических лиц для налогооблагаемого в Панаме дохода составляет 25%.
Это принципиальная деталь. Формулировка «панамская компания платит 0%» юридически некорректна без анализа конкретных операций. Нулевая местная нагрузка может быть следствием того, что определенный доход является иностранным, а не специальной нулевой ставки для любой зарегистрированной компании.
Компаниям также необходимо вести бухгалтерский учет. Панамская налоговая служба указывает, что доходы, расходы и затраты рассчитываются на основании бухгалтерских данных.
Перед регистрацией необходимо определить:
где заключаются и исполняются договоры;
где выполняются основные операции;
откуда возникает доход;
может ли часть прибыли считаться доходом из Панамы;
какие бухгалтерские и налоговые обязанности появятся у компании.
Для международной торговли территориальная система может быть выгодной, но только если движение товара, денег и договоров действительно соответствует выбранной структуре.
ОАЭ: 0% во свободной зоне применяется не ко всему доходу
Пример. Предприниматель хочет не только зарегистрировать иностранную компанию, но и переехать, получить статус резидента, нанять сотрудников и создать офис.
В таком случае ОАЭ могут быть логичнее классического офшора.
Но считать, что любая компания в Эмиратах платит 0% налога, нельзя.
В общем режиме ставка корпоративного налога составляет 0% на налогооблагаемую прибыль до 375 000 дирхамов и 9% на сумму превышения.
Для компаний свободных экономических зон действует отдельный порядок. Отвечающая требованиям компания может применять ставку 0% к квалифицируемому доходу. Остальной облагаемый доход в общем случае облагается по ставке 9%.
Для сохранения льготного режима недостаточно просто зарегистрироваться в свободной зоне. Среди условий есть достаточное экономическое присутствие, соблюдение правил по операциям со связанными лицами, ведение документации по трансфертному ценообразованию и подготовка аудированной финансовой отчетности. Неквалифицируемая выручка также ограничена установленным порогом.
Компании свободных зон обязаны зарегистрироваться для корпоративного налога и подавать декларацию. Федеральная налоговая служба ОАЭ указывает срок подачи, девять месяцев после окончания соответствующего налогового периода.
Поэтому перед открытием компании в ОАЭ нужно анализировать не только свободную зону, но и конкретный вид деятельности, клиентов и структуру доходов.
Гонконг: территориальная система не означает автоматические 0%
Пример. Российская торговая компания закупает товары у китайских производителей, заключает договоры с азиатскими поставщиками и развивает продажи в регионе.
В такой структуре Гонконг может быть практичнее островного офшора.
Гонконг использует территориальный принцип налогообложения. Налоговая служба прямо указывает, что налогом на прибыль облагается прибыль из гонконгских источников.
Однако происхождение прибыли определяется по обстоятельствам конкретной деятельности. Поэтому зарегистрировать компанию и просто объявить всю ее прибыль иностранной недостаточно.
Для компаний действует двухступенчатый режим налога на прибыль. Первые 2 млн гонконгских долларов налогооблагаемой прибыли могут облагаться по ставке 8,25%, остальная сумма, по стандартной ставке 16,5%. Для связанных компаний льготная первая ступень применяется с дополнительными ограничениями.
Кроме того, для отдельных видов иностранного пассивного дохода международных групп действует специальный режим. В нем учитываются в том числе требования к экономическому присутствию.
Поэтому Гонконг стоит выбирать прежде всего тогда, когда он соответствует реальной географии бизнеса, например работе с китайскими поставщиками и азиатскими контрагентами.
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Сингапур: выше налог, больше требований к полноценной компании
Пример. У технологической компании пять сотрудников, но собственники планируют привлекать инвестиции, заключать договоры с крупными азиатскими клиентами и формировать команду в регионе.
В таком случае можно сразу рассмотреть Сингапур.
Базовая ставка корпоративного налога составляет 17%. Компании ежегодно подают налоговую отчетность, включая расчет предполагаемого налогооблагаемого дохода и корпоративную декларацию.
При этом существуют освобождения для отвечающих требованиям новых компаний и режим частичного освобождения от налога. В 2026 налоговом году также действует отдельная скидка по корпоративному налогу.
Поэтому Сингапур редко выбирают ради минимальной номинальной ставки. Это вариант для компании, которой нужна полноценная азиатская юрисдикция с расчетом на дальнейший рост.
Для небольшого бизнеса, которому требуется только иностранное юридическое лицо для нескольких международных договоров, такая структура может оказаться неоправданно сложной.
Кипр: с 2026 года корпоративный налог составляет 15%
Пример. Компания работает с контрагентами из ЕС, часть собственников находится в Европе, а иностранная структура должна вести полноценную деятельность в европейской юрисдикции.
В таком случае одним из вариантов остается Кипр.
С 1 января 2026 года ставка корпоративного налога на Кипре увеличилась с 12,5 до 15%. Изменение является частью налоговой реформы 2026 года.
При этом у компании возникают обычные для европейской юрисдикции обязательства по учету и отчетности. Государственный портал Кипра указывает, что юридические лица должны вести счета и бухгалтерские документы, готовить аудированную финансовую отчетность и подавать декларации по налогу на прибыль.
Поэтому сравнивать Кипр и, например, Сейшелы только по ставке некорректно. Кипр выбирают, когда бизнесу нужна именно европейская компания и связанные с этим правовая и операционная инфраструктура.
Не забудьте про счет в банке
Налоговый режим сам по себе не гарантирует, что компанией будет удобно пользоваться. Банк оценивает собственника, характер деятельности, клиентов и поставщиков, страны входящих и исходящих платежей, предполагаемые обороты и документы, подтверждающие происхождение денег.
Поэтому банковский сценарий желательно определять до регистрации компании.
Например, международному консультанту с несколькими платежами в месяц может подходить одна структура. Торговой компании, которая регулярно рассчитывается с китайскими заводами и получает платежи из нескольких стран, понадобится другая.
В результате компания с более высокой налоговой ставкой иногда оказывается практичнее дешевого офшора, если через нее проще проводить реальные операции бизнеса.
Офшор больше не означает анонимность
Современные офшорные юрисдикции сохраняют корпоративные преимущества, но не работают по модели полной анонимности.
На БВО сведения о бенефициарных владельцах передаются регистратору. В 2026 году действует механизм доступа к таким сведениям при наличии законного интереса.
На Невисе зарегистрированный агент должен иметь сведения о бенефициарах и изменениях в составе собственников, а страна применяет международный автоматический обмен финансовой информацией.
Сейшельские международные компании обязаны обеспечивать доступность бухгалтерских документов для регулятора.
Поэтому конфиденциальность владельца и отсутствие публичного доступа к части информации нельзя путать с отсутствием информации у регуляторов, налоговых органов, зарегистрированных агентов и банков.
Какую юрисдикцию выбрать
Универсального ответа нет. С юридической точки зрения каждую страну нужно сопоставлять с функцией будущей компании.
Сейшелы стоит рассматривать, если требуется международная компания без полноценной местной операционной деятельности.
БВО подходят для структур владения компаниями, долями и инвестиционными активами, но нужно учитывать финансовую отчетность, сведения о бенефициарах и требования экономического присутствия.
Невис интересен, когда важны устройство владения и отделение обязательств компании от обязательств участников.
Панама может использоваться в международной торговле, если бизнес-модель соответствует территориальному принципу налогообложения.
ОАЭ подходят для реального операционного бизнеса, но ставка 0% во свободной зоне действует только при соблюдении установленных условий.
Гонконг логичен для компаний с реальными операциями в Китае и Азии. Территориальный принцип требует отдельно определять источник прибыли.
Сингапур стоит рассматривать для бизнеса, которому нужна полноценная азиатская компания с расчетом на рост, инвестиции и местную инфраструктуру.
Кипр остается вариантом для европейской структуры, но с 2026 года корпоративный налог составляет 15%, а компания несет полноценные учетные и отчетные обязанности.
West Union Group/«Западный союз» регистрирует компании в этих и других иностранных юрисдикциях. Мы помогаем оценить налоговый режим, банковскую инфраструктуру, отчетность и требования к присутствию под конкретную деятельность, а уже после этого выбирать страну регистрации.
Иначе компания с налоговой ставкой 0% может оказаться дороже структуры с налогом 9 или 15% из-за дополнительных расходов на отчетность, банк, лицензии и реальное присутствие.
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