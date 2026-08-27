Как защитить бренд в Китае до открытия компании

Почему заявку не стоит привязывать к открытию китайской компании
Компания может сначала закрепить знак за действующим российским или иностранным юридическим лицом. Если позже появится китайское подразделение, ему можно предоставить право использования бренда в рамках выбранной корпоративной модели.
Ожидание местной регистрации создает ненужный промежуток. За это время название увидят участники выставки, фабрика, посредники, дистрибьюторы и продавцы на маркетплейсах. Любой из них может обнаружить, что обозначение еще свободно.
История Manolo Blahnik показывает масштаб возможных последствий. Заявки на связанные с именем дизайнера обозначения были поданы в Китае в 1999 году. Бренд начал спор в 2000 году, но решение Верховного народного суда в свою пользу получил только в 2022 году. Reuters писал, что первый магазин в материковом Китае компания открыла после многолетней борьбы за право использовать собственное имя.
Какие обозначения нужно проверить
До подачи документов стоит определить полный набор обозначений, которые бизнес действительно будет использовать:
Название на латинице или кириллице;
Китайскую иероглифическую версию;
Графический логотип;
Названия продуктовых линеек, если они имеют самостоятельную ценность.
Регистрация латинского написания не всегда защищает китайское имя. Показательный пример связан с Майклом Джорданом и обозначением 乔丹, Qiaodan. Китайская компания зарегистрировала его для спортивных товаров. Верховный народный суд признал, что имя устойчиво связано у местной аудитории со спортсменом, и отменил прежние решения по спорному знаку. Суд публикует это дело как пример защиты китайского варианта иностранного имени.
Для бизнеса безопаснее самостоятельно выбрать и проверить китайское название. Здесь соединяются юридическая и маркетинговая задачи. Иероглифы должны подходить по звучанию и смыслу, а заявка должна подаваться на того владельца, который будет контролировать бренд в долгосрочной перспективе.
На кого оформлять товарный знак
Универсального ответа нет. Правообладателем может быть основная российская компания, иностранная холдинговая структура или китайское юридическое лицо. Выбор зависит от того, кто финансирует продвижение, заключает лицензионные договоры и должен контролировать актив при изменении партнеров.
Рискованно оформлять ключевой знак на фабрику, дистрибьютора или временного агента только ради скорости. После конфликта вернуть права бывает сложнее, чем сразу выбрать подходящего владельца.
В проектах West Union Group/«Западный союз» оформление товарного знака в Китае можно провести до создания местного юридического лица. Если операционная модель требует сотрудников, склада, местных договоров и расчетов, отдельно проектируют регистрацию компании в Китае. Последовательность выбирают под задачи бизнеса, а не под удобство посредника.
Почему знак нужен производителю без продаж в Китае
Если товары производятся на китайской фабрике, бренд уже используется на территории КНР. Завод получает макеты, наносит логотип на продукцию и упаковку, а готовая партия проходит экспортное оформление.
Таможенная служба Китая ведет систему защиты прав интеллектуальной собственности, которая применяется и к экспортным товарам. Если китайское свидетельство принадлежит другому лицу, спор может повлиять на выпуск и отгрузку продукции. Конкретные меры зависят от процедуры и обстоятельств, поэтому не стоит обещать автоматическую блокировку любой партии. Но отсутствие продаж китайским покупателям не устраняет сам риск.
Как работают классы и подклассы
Китай использует МКТУ и дополнительно делит классы на национальные подклассы. Товары внутри одного международного класса могут оказаться в разных группах и не получить одинаковую защиту.
Например, класс 25 включает одежду, обувь и головные уборы, но отдельные виды товаров распределяются по разным подклассам. Европейская служба поддержки бизнеса по интеллектуальной собственности в Китае предупреждает об этой особенности системы.
При подготовке заявки нужно учитывать не только текущий ассортимент, но и реалистичное развитие продуктовой линейки. Если компания выпускает одежду и планирует добавить обувь или аксессуары, дополнительные подклассы лучше проверить заранее. Регистрировать знак во всех классах без деловой необходимости не следует.
Что делать после получения свидетельства
Регистрация не завершает работу с брендом. Конкуренты могут подавать похожие обозначения в смежных категориях. В одном из китайских дел компания в течение нескольких лет направила больше десяти похожих заявок, несмотря на прежние отказы и решения судов. Серийную подачу признали недобросовестной конкуренцией, ответственность понесло и сопровождавшее заявки агентство.
После регистрации полезно:
Отслеживать новые заявки по основным вариантам бренда.
Проверять использование названия дистрибьюторами и продавцами.
Контролировать лицензионные договоры с китайскими партнерами.
Пересматривать перечень подклассов при расширении ассортимента.
Хранить документы, подтверждающие использование знака.
Чек-лист перед подачей заявки на регистрацию бренда в Китае
До начала регистрации ответьте на семь вопросов:
Какие обозначения будут использоваться в Китае?
Нужна ли отдельная иероглифическая версия?
Кто должен владеть знаком?
Какие товары и услуги относятся к текущему ассортименту?
Какие направления компания планирует развивать?
Где и кем уже использовались название и логотип?
Кто будет отслеживать новые похожие заявки после регистрации?
Если ответы еще не сформулированы, начинать лучше с поиска и проектирования перечня товаров. West Union Group/«Западный союз»проводит предварительную проверку, помогает выбрать классы и подклассы, подает заявку и сопровождает ее до получения свидетельства. Подробности собраны на странице о регистрации товарного знака в Китае.
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