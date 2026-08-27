Как защитить бренд в Китае до открытия компании

Почему заявку не стоит привязывать к открытию китайской компании

Компания может сначала закрепить знак за действующим российским или иностранным юридическим лицом. Если позже появится китайское подразделение, ему можно предоставить право использования бренда в рамках выбранной корпоративной модели.

Ожидание местной регистрации создает ненужный промежуток. За это время название увидят участники выставки, фабрика, посредники, дистрибьюторы и продавцы на маркетплейсах. Любой из них может обнаружить, что обозначение еще свободно.

История Manolo Blahnik показывает масштаб возможных последствий. Заявки на связанные с именем дизайнера обозначения были поданы в Китае в 1999 году. Бренд начал спор в 2000 году, но решение Верховного народного суда в свою пользу получил только в 2022 году. Reuters писал, что первый магазин в материковом Китае компания открыла после многолетней борьбы за право использовать собственное имя.