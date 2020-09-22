Вашей фирме предстоит разбирательство в арбитражном суде. Как выбрать юриста?

Вариант первый

Найти в интернете сайт юридической фирмы, на котором указано «гарантия победы в суде», сказано про «98% побед», а в самом низу сайта, как это и предусмотрено его шаблоном, размещены отзывы «клиентов», как правило в виде слайдера с фотографиями из бесплатных фотостоков.

Вариант второй

Спросить совета у знакомых — «А нет ли у вас на примете хорошего юриста?». К примеру, у Ивана Ивановича, который обязательно посоветует вам обратиться к Петру Петровичу. Ну и что, что Петр Петрович специализируется на семейных спорах, а у вас — коммерческий спор по договору строительного подряда. Подумаешь... Главное, чтобы юрист был надежный, проверенный.

Вариант третий

Недолго думая обратиться в одну из самых известных и самых дорогих юридических фирм, авансом оплатить кругленькую сумму и всё. Хотя нет, надо же еще доверенность выдать. Теперь осталось только ждать звонка от высокооплачиваемого юриста с известием о победе. Ведь за такие деньги другого результата и быть не может.

Вариант четвертый

Противоположный предыдущему. Найти юриста, который окажет услуги по самой низкой цене. А то, что у него опыта еще нет по вашему вопросу, равно как и нет диплома о высшем юридическом образовании, так это ничего, доучится студент и опыта наберется. И вообще, новичкам везёт.

Вариант пятый

Провести переговоры с несколькими юристами, у которых имеется большой положительный опыт именно по вашему вопросу и опыт этот подтверждается судебными решениями по делам с участием этих юристов. Запросить рекомендательные письма, почитать отзывы о нем на различных ресурсах, посмотреть его странички в соцсетях (вполне возможно у вас с ним найдутся общие знакомые).

А какой вариант выбрали бы вы?