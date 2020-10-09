Самые частые споры в арбитражном суде

Сегодня приведу рейтинг наиболее частых споров в арбитражном суде:
- 1 место — по строительному подряду;
- 2 место — по купле-продаже (поставке);
- 3 место — по оказанию услуг;
- 4 место — по аренде;
- 5 место — споры по товарным знакам.
Это исходя из моего личного опыта судебно-арбитражной практики, который пока что не очень большой, всего лишь около 16 лет (с 2004 года).
Если у кого-то из моих коллег-юристов или у бухгалтеров иная статистика, смело делитесь ею в комментариях — в каких арбитражных спорах вы чаще всего участвуете?
И еще интересно — хотя бы одна стройка обходится без разборок в арбитражном суде? Особенно госзаказ. Если есть кто из строительного бизнеса — отпишитесь в комментариях пожалуйста.