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Александр Жуков

Самые частые споры в арбитражном суде

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Сегодня приведу рейтинг наиболее частых споров в арбитражном суде:

  • 1 место — по строительному подряду;
  • 2 место — по купле-продаже (поставке);
  • 3 место — по оказанию услуг;
  • 4 место — по аренде;
  • 5 место — споры по товарным знакам.

Это исходя из моего личного опыта судебно-арбитражной практики, который пока что не очень большой, всего лишь около 16 лет (с 2004 года).

Если у кого-то из моих коллег-юристов или у бухгалтеров иная статистика, смело делитесь ею в комментариях — в каких арбитражных спорах вы чаще всего участвуете?

И еще интересно — хотя бы одна стройка обходится без разборок в арбитражном суде? Особенно госзаказ. Если есть кто из строительного бизнеса — отпишитесь в комментариях пожалуйста.

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Александр Жуков
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