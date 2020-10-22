Маскарад и здравый смысл

Командировка из СПб в Арбитражный суд Москвы. Сижу в самолете, без маски, жду взлёт. Стюардесса делает замечание. Надеваю маску. Теперь все пассажиры в самолёте в маске. Все надежно защитили себя и окружающих сами знаете от чего. Взлетели, стюардесса раздает напитки и бутерброды. Все снимают маски и я тоже. Теперь все пассажиры в самолёте в замкнутом пространстве - без масок. Поели, попили и… снова надеваем маски.

Прилетел в Москву, отстрелялся в суде, пора и пообедать. Зашел в кафе, стою в очереди, внутри помещения. Без маски. Сделали замечание. Надел маску. Купил еду, оплатил, получил, сел за ближайший столик и снял маску также как и все жующие рядом. Картина: все стоящие в очереди в масках, а рядом сидящие и жующие - без масок.

Дети везде ходят без масок, никто им замечания не делает и маски надевать не требует. Однако же при этом досрочно объявляют каникулы и переводят на дистанционное обучение. Зачем?

Аналогичных примеров - масса и везде в общем-то одно и то же. Про общественный транспорт (метро, автобусы, переполненные маршрутки с запотевшими окнами, по которым стекают ручейки влаги) вообще молчу, и так всё понятно.

И я не знаю каков процент

Сумасшедших на данный час,

Но если верить глазам и ушам

Больше в несколько раз...