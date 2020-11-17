К юристу приходит клиент, кладёт ему на стол бумаги и говорит:

— Вот! Сидоров против Иванова! Возьмётесь?

Юрист просматривает бумаги, встаёт, пожимает клиенту руку:

— Поздравляю вас, господин Сидоров, на вашей стороне закон!

Тот возмущённо отдёргивает руку:

— Я не Сидоров, я как раз Иванов!

Но юрист не отпускает его:

— Не волнуйтесь, господин Иванов, на вашей стороне судебная практика!

Хм-м... Все мы знаем, что иногда законы противоречат друг-другу, имеют неточные формулировки, содержат «пробелы» — не могут урегулировать спорные правоотношения. В общем, не дают прямого ответа на имеющийся вопрос. Соответственно, судье сложно решить кто прав и кто виноват.

В таких случаях на помощь приходит судебная практика. Ведь вполне возможно, что до этого случая уже были аналогичные судебные дела со схожими фактическими обстоятельствами. Решения по таким ранее рассмотренным делам помогают судье правильно распределить чаши весов правосудия.

У меня в работе были сложные дела, когда судьи откладывали заседания специально для того, чтобы им ознакомиться с судебной практикой.

Хорошо, если судебная практика единообразна. Однако зачастую мы имеем полный разносол — этот судья принял такое решение, а судья другого суда — другое решение. В общем, кто в лес, кто по дрова.

В таких случаях на помощь приходит юрист, который сделает подборку судебной практики в пользу своего доверителя :-) На эту судебную практику мы ссылаемся в процессуальных документах, что хотя и не является гарантией 100% победы, но тем не менее добавляет веса правовой позиции.

Но даже если по делу всё и так понятно, ссылка на судебную практику лишней не будет, особенно на разъяснения Верховного Суда РФ.

А что выбрали бы вы: чтобы на вашей стороне был бы закон или судебная практика?