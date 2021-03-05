В договоре поставки неустойка 0,01%, а в спецификации 0,1%. Инструкция по применению

В договоре поставки неустойка 0,01%, а в спецификации 0,1%. «Какую неустойку применять?» — спрашивает директор у менеджера. Менеджер смотрит на бухгалтера, бухгалтер на юриста, юрист... дарит всем тяжёлый взгляд и идёт шерстить арбитражную практику.

Когда прямого ответа в законе нет, приходится изучать судебные споры по аналогичным делам со схожими фактическими обстоятельствами. Проще говоря, смотрим как такие же умники до нас набили себе шишки в суде и учимся на их ошибках.

Выясняется, что приоритет будут иметь условия спецификации, так как спецификация фактически выступает в роли дополнительного соглашения, изменяющего первоначальные условия договора.

Примеры судебной практики: постановление 1ААС от 24.05.2013 по делу № А43-29774/2012, постановление 17ААС от 10.06.2020 по делу № А60-58096/2019 (оставлено без изменения определением Верховного Суда РФ от 17.12.2020 № 309-ЭС20-21124).

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в своем постановлении от 10.06.2020 по делу № А60-58096/2019, сделал следующий вывод относительно спецификаций как дополнительных соглашений к договору (цитата):

«В соответствии с п.1.2. договора наименование, ГОСТ, ТУ или чертеж, а также количество и цена продукции могут согласовываться сторонами путём обмена письмами или путем составления спецификации, которая подписывается полномочными представителями сторон с приложением печати. Оформленная спецификация является неотъемлемой частью настоящего Договора. Согласно п. 6.2 Договора стороны пришли к соглашению о том, что для оперативного согласования вопросов заключения, исполнения, изменения, расторжения договора стороны вправе использовать электронные и факсимильные средства связи до момента предоставления надлежащим образом оформленных оригиналов. Пунктом 6 Спецификации № 27 от 30.05.2019 стороны предусмотрели, что настоящая спецификация является неотъемлемой частью указанного договора. Условия договора, измененные или дополненные настоящей спецификацией, применяются в измененном виде только в отношении продукции, поставляемой по настоящей Спецификации (п. 7). Таким образом, подписав спецификацию № 27 от 30.05.2019, стороны изменили условия и установили размер ответственности покупателя».

Верховный суд РФ, отказывая в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ, в определении от 17.12.2020 по делу № А60-58096/2019, указал следующее (цитата):

«Оценив представленные доказательства в их совокупности и взаимной связи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, установив, что, подписав спецификацию от 30.05.2019 № 27, стороны изменили условия договора, признав доказанным факт просрочки оплаты поставленной покупателю продукции, руководствуясь положениями статей 329, 330, 486, 506, 516 Гражданского кодекса Российской Федерации, суды пришли к выводу о наличии оснований для взыскания пени, не усмотрев оснований для применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации».

А у Вас бывали на работе какие-нибудь противоречия? Например, с одной стороны вроде бы надо и поработать, но с другой стороны после обеда так хочется спать...