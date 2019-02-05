Важные дела бухгалтера в феврале

В феврале у бухгалтера — как обычно — дел немало. И отчетов тоже предостаточно. Которые важно подготовить и отправить в надзорные органы в строго установленные законом сроки. Чтобы избежать штрафов.

Что необходимо сделать — давайте вспоминать вместе.

1. Сдать декларацию по транспортному налогу за 2018 год. Кто сдает: компании, владеющие транспортными средствами. Срок сдачи – 1 февраля 2019г.

2. Сдать годовой отчет по земельному налогу за 2018 год. Кто сдает: компании, у которых на балансе числятся земельные участки, облагаемые налогом. Срок сдачи- 1 февраля 2019г.

3. Сдать в Росприроднадзор по месту нахождения экологические отчеты за 2018 год по формам 2-ТП (отходы) и 2-ТП (рекультивация). Срок сдачи – 1 февраля 2019г.

4. Сдать в ПФР отчет СЗВ-М за январь 2019г. Отчет не сложный, знакомый и понятный. Его сдают компании и ИП с наемными сотрудниками. Срок сдачи- 15 февраля 2019г.

5. Заплатить взносы в ФНС на ОПС, ОМС и ОСС по нетрудоспособности и материнству. Это обязанность компаний и ИП, выплативших вознаграждения физлицам за январь 2019г. Обязательно проверить КБК! Срок – 15 февраля 2019г.

6. Если ваша организация не является субъектом малого предпринимательства и ее средняя численность за январь 2019 года превысила 15 человек – вам нужно подготовить и сдать в территориальное отделение Росстата отчет по форме П-4 со сведениями о численности и зарплате работников за январь 2019 г. Даже если зарплата или другие выплаты не начислялись, отчет все равно нужно представить, указав в нем показатель численности. Срок 15 февраля 2019г.

7. Подготовить и сдать в ФНС декларацию по косвенным налогам за январь 2019 г. Кто сдает: компании и ИП, уплачивающие НДС в связи с импортом продукции в Россию из государств — членов ЕАЭС. Срок сдачи – 20 февраля 2019г.

8. Проверить КБК и заплатить НДС – внести 1/3 от платежа за 4 квартал 2018г. Кто уплачивает: компании и ИП на общем режиме налогообложения и НДС-агенты -плательщики НДС. Срок – 26 февраля 2019г.

9. Подготовить и сдать отчетность по налогу на прибыль за январь 2019 г. Кто сдает: компании на общей системе налогообложения, которые сдают отчетность ежемесячно, и компании – налоговые агенты, которые начисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли. Проверить КБК, заплатить налог. Срок – 28 февраля 2019г.

10. Рассчитать и перечислить НДФЛ с отпускных и больничных, выплаченных сотрудникам в феврале 2019 г. Эта обязанность работодателей– компаний и ИП, которые платили отпускные и больничные в феврале 2019г. Срок – 28 февраля 2019г.

11. Подготовить и сдать декларацию по НДПИ за январь 2019 г. Кто сдает: компании и ИП, осуществляющие добычу полезных ископаемых. Срок 28 февраля 2019г.

12. Подготовить и сдать отчет по форме № П-3 за январь 2019 г. Кто сдает: компании, не являющиеся субъектами малого предпринимательства, со средней численностью за 2018 год свыше 15 человек. Срок – 28 февраля 2019г.

13. Проверить и поставить на контроль!!! сроки пребывания в РФ иностранных сотрудников. С 2019 г. за нарушение иностранцем сроков выезда из РФ, оштрафуют и его и организацию, в которой он работал. Штраф не малый — 500 000 руб.

В 2018 году за несвоевременный выезд из РФ иностранца, к ответственности привлекался только сам гражданин. А с 2019 года эта ответственность возложена и на работодателя.

14. Проверить и поставить на контроль!!! расчет допустимой доли работников-иностранцев в общей численности персонала. С 2019 года изменения коснулись строительных компаний — не более 80% численности персонала ( кроме Хабаровского края, Амурской области и Москвы) и компаний-перевозчиков (пассажиров и грузов) – не более 26%.

15. Если вы не в «пилотном» регионе ФСС, подготовьтесь к индексации детских пособий с 1 февраля 2019 года. Коэффициент индексации 1,034. Если ваш регион в «пилотном «списке» — все пособия мамочкам рассчитает и выплатит ФСС.

Ну вот. Все дела я перечислила? Дополняйте, если что-то подзабыла!

Дел, как обычно, не мало. Но в этом месяце они не самые сложные. В основном, все привычные и понятные. Поднажмем, и справимся конечно. И продолжаем подготовку к годовому отчету.

И, конечно, не забудьте поздравить с февральскими праздниками своих близких — дорогих любимых людей – с днем Святого Валентина и настоящих мужчин – с праздником Защитника Отечества!

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