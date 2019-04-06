Семейные тайны становятся явными

С октября 2018 года налоговая служба — в дополнение к имеющимся активно используемым базам данных — приступила к созданию и администрированию реестра актов гражданского состояния, объединив на новой информационной платформе разрозненные системы ЗАГСов.

Для налогового контроля — это тоже источник информации.

Это еще один шаг к созданию цифровой российской экономики и ее составной части — единого Реестра населения России.

Реестр ЗАГС — еще один шаг к цифровизации экономики

Заявленная цель создания тотальной цифровой среды — благородно — экономическая. Планируется получать любые подробнейшие статистические и аналитические данные для проведения социологических исследований, для разработки мер адресной социальной поддержки, отказа от переписи населения и много других удобств и преимуществ.

Возможно , да, будут систематизированы задачи, разработаны государственные программы, упрощены учетные процедуры и в последующем сэкономлены бюджетные средства. Глава ФНС заявляет, что эти данные позволят учитывать рождение детей, определять число призывников, потребности в школах, выходы на пенсию, различные льготы и пособия и масса других оригинальных возможностей. Здорово!

Новый ресурс объединит сведения о гражданах России и прибывших иностранцах из различных информационных систем. В нем будут данные о физическом лице, о его образовании, семейном положении, занятости, льготах, доходах, принадлежащем ему имуществе. Отлично!

Но важно понимать, что, интегрируясь с другими информационными ресурсами ФНС и других фискальных органов, система предоставит возможность сплошного и непрерывного прослеживания за действиями проживающих в цифровом государстве граждан. Появятся электронные «досье» на каждого гражданина страны. Готовы?

Цифровизация позволит наблюдать как за бизнес-пространством, так и за нашей личной средой. И нет никаких сомнений, что цифровые ресурсы будут важным поставщиком информации для налогового контроля и иных фискальных процедур.

Сделки между взаимозависимыми лицами у налоговиков на особом контроле. В том числе между родственниками. И так сложилось, что сам факт взаимозависимости в контексте налогового контроля имеет негативный оттенок.

Все случаи признания лиц взаимозависимыми, перечислены в статье 105.1 Налогового кодекса.

И уже сейчас облачная система ЗАГСов дает возможность налоговикам прослеживать родственные связи между участниками операций, отмечать взаимозависимость по родственному признаку и — в комплексе с информационной системой ФНС — изучать их влияние на налогообложение.

Рассмотрим примеры?

Пример 1. Вывод имущества

По девичьей фамилии вашей жены, можно выяснить, что имущество вашего ООО продано теще. Да еще и перед началом налоговой проверки.

Готовьтесь к острым вопросам: По какой цене продано имущество? Чем обоснована эта цена. Соответствует рыночному уровню? Почему продано дешевле, если можно продать дороже? Какой экономический эффект? Состоялся ли расчет? Почему отсрочка и на какой срок? Есть выгода от продажи? Чем вызвана необходимость этой сделки? Именно в этот момент? Экономический смысл? Откуда у покупателя средства на покупку? Они задекларированы?

Способ получения доказательств известны: требования о представлении пояснений и допрос участников сделки.

Риск: признание умысла в получении необоснованной налоговой выгоды и умышленного вывода активов перед началом налоговой проверки. Если по результатам проверки будут начислены налоги, пени, штрафы – сделка по перебросу активов может быть оспорена и на имущество обращено взыскание.

Пример 2. Цепочка поставщиков

Еще пример. Компанию — вашего основного поставщика материалов — возглавляет ее отец.

Вопросы не менее опасны: Почему цепочка? Кто инициатор ее создания? Что с ценами? У поставщика? У «прослойки»? Почему нельзя купить у поставщика напрямую? У «прослойки» есть еще покупатели? По каким ценам? Экономическая выгода у каждого участника?

Риск: признание умысла в получении необоснованной налоговой выгоды и умышленного создания цепочки подконтрольных «технических» посредников. Негативные налоговые последствия.

Пример 3. Дробление

Третий пример. Чтобы «уместиться» в лимит выручки для применения упрощенной системы налогообложения, сбором арендных платежей по принадлежащему вам объекту недвижимости занимаются ее братья и сестры, оформленные индивидуальными предпринимателями.

Выявление схем дробления бизнеса — актуальный тренд налогового контроля. Дробление бизнеса между родственниками оценивается исключительно как формальное. Это подтверждает и серийная судебная практика.

Пример 4. Скрытое имущество

Пример четвертый. Дом площадью 3 000 кв.м., в котором проживаете вы со своей семьей, оформлен на вашего брата, работающего рядовым терапевтом в муниципальной больнице.

Вопросы к брату: На какие средства построен/приобретен особняк? Задекларированы доходы?

Предвижу возмущение: Нигде в налоговом праве нет такой нормы, обязывающей отчитываться на какие средства приобретено имущество!! Согласна, нет. Пока нет.

Еще три года назад бизнес беспечно прогонял деньги через «однодневки», а два года назад спокойно дробил структуру на части и экономил на налогах. Практика налогового контроля очень динамична — меняется и дополняется стремительно.

Напор налоговой цифровизации может не оставить шансов обезопасить себя и отреагировать на изменения в короткий срок.

О контроле цен

Еще одно предвижу возмущение: не имеет права налоговый орган контролировать цены. Проверять цены вправе только центральный аппарат ФНС. Возражу: в случае если будет выявлен умысел в манипулировании ценами для получения необоснованной налоговой выгоды – и ваши цены проконтролируют, и налоги начислят. И центральный аппарат ФНС налоговиков поддержит. Потом попробуйте отбиться в суде, где на поле с одними воротами налоговики и судья играют в одной команде.

Совет: самостоятельно просчитайте риски от контроля цен до совершения сделки. Прошерстите Интернет-ресурсы, найдите подобные предложения, старайтесь отклоняться минимально. Многократное отклонение цены от рыночного уровня – небезопасно.

Вам в помощь — Определение ВС от 29 марта 2018 г. № 303-КГ17-19327, установившее, что отклонение цены в пределах 11-52% многократным не является.

Дополнительная мера безопасности при продаже недвижимости - отчет оценщика о рыночной стоимости объекта.

Об НДФЛ у покупателя

Еще об одном риске. НДФЛ у покупателя. Тоже вопрос спорный и неоднозначный.

Есть такое письмо Минфина от 18 июня 2018 г. № 03-04-06/41470. Его суть: если взаимозависимое лицо покупает имущество (работу, услугу) по цене, которая ниже рыночной стоимости аналогичного имущества, разница в цене признается доходом покупателя, полученного в натуральной форме, который облагается НДФЛ.

К примеру, если ваша компания продает квартиры всем желающим за 5 000 000 рублей, а вашему брату «удалось» ее купить за 2 000 000 руб.

Не согласна с позицией Минфина. Отклонение цены от рыночной- это не получение налогоплательщиком части имущества безвозмездно или с частичной оплатой. Презумпция соответствия цены договора рыночной цены установлена в п.3 статьи 105.3 Налогового кодекса. Но вот такое письмо Минфина есть. И его надо учитывать.

О материальной выгоде

Еще Налоговый кодекс содержит норму о получении материальной выгоды, тоже облагаемой НДФЛ. Но по данной ситуации практика пока не сложилась. Но просчитайте риск — и цены существенно не отклоняйте. На всякий случай.

Материальная выгода возникает при наличии одновременно двух условий: 1) товары (работы, услуги) приобретаются у взаимозависимого лица. 2) товары (работы, услуги) проданы налогоплательщику по более низкой цене . Это пункт 3 статьи 212 Налогового кодекса.

Имущественный вычет по НДФЛ

Еще одно разъяснение по родственным отношениям – решение ФНС № СА-4-9/1753@ от 4 февраля 2019 г. Физлицо не вправе претендовать на имущественный налоговый вычет по НДФЛ при приобретении квартиры у своих родственников.

Суть спора: дочь взяла кредит и купила квартиру у своей мамы. Супруг покупателя (зять) заявил о налоговом вычете. И получил отказ.

Мы не знаем всех подробностей в обстоятельствах дела, но если бы взял кредит и купил квартиру у тещи зять? А если они живут в разных квартирах и ведут раздельное хозяйство? Вывод по этому спору не однозначен. Советую в подобных случаях – как и во всех остальных- заранее просчитывать все последствия и о своем праве на налоговый вычет заявлять.

Резюмируем. И советы

На самом деле в самом факте взаимозависимости, в том числе между родственниками, ничего порочного нет. Негативный подтекст явно преувеличен. Но если в сделках между родственниками у налоговой возникнут подозрения в сокрытии или уменьшении налогов — приготовьтесь отвечать на вопросы.

Если докажете ,что сделка имела разумную деловую цель, экономика при этом не пострадала, и — самое важное! - статус контрагента — родственника на результат сделки не повлиял — негативных налоговых последствий удастся избежать.

Советы:

Заключайте сделки осмысленные и продуманные с точки зрения налоговых последствий. На контроле деловая цель и экономическая суть. Следите за ценами. За отклонениями от рыночных величин. На вопросы по покупке имущества имейте внятные ответы – «легенды» касательно источников финансирования этих покупок. Да, пока не вправе налоговики нас об этом спрашивать. Но могут вызвать на допрос, рассчитывая на страх и неосторожные ответы. Берегите своих родственников. Не грузите их сомнительными операциями. Методы налогового контроля — это нелегкое испытание для обычного человека. Через своих родственников мы особо уязвимы.

Знайте о рисках, просчитывайте их и будьте осторожны!

И еще желаю вам многочисленных, толковых и богатых родственников!

И удачи в делах!