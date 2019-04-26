На допрос? — Не вопрос! Допрос в налоговой - под контролем

Допрос в налоговой в качестве свидетеля – на сегодня- горячий «хит» налогового контроля.

На допрос может быть вызван любой человек, обладающий сведениями о совершении налогового правонарушения. Если вызвали вас – налоговики полагают, что вы можете знать что-то ценное. По делу о сокрытии налогов.

И налоговикам для сбора доказательственной базы нужны ваши документально зафиксированные ответы на заранее подготовленные ими вопросы.

Допрос — самый легкий способ сбора доказательств. Экспертиза, выемка, осмотр, и другие формализованные процедуры – это долго и нудно. А допрос – это очень просто — вызвать человека, задать хитрые вопросы и получить на них нужные ответы. Допросам придается бОльшее значение, чем документообороту. В том числе и судами.

На сегодня ценность свидетельских показаний очень высока. Они могут стать как свидетельством нарушений, так и их отсутствия. Свидетель может вспомнить или не вспомнить, обвинить или оправдать, подтвердить подозрения налоговиков или их опровергнуть.

Идти или нет?

Для должностного лица неявка на допрос признается косвенным доказательством налогового нарушения. И судами тоже.

За уклонение от явки или за неявку без уважительной причины статьей 128 Налогового кодекса предусмотрена ответственность в виде штрафа 1000 рублей. Неправомерный отказ свидетеля от дачи показаний или дача заведомо ложных показаний влечет за собой взыскание штрафа в размере 3000 рублей.

Но финансовые последствия могут быть гораздо существеннее. Например, неявка на допрос генерального директора или главного бухгалтера может послужить формальным основанием для отказа в возврате НДС по результатам камеральной проверки.

Неявка на допрос может повлиять на дальнейшие судебные перспективы — судебные органы критически относятся к дальнейшим искам и показаниям должностного лица, проигнорировавшего вызов на допрос в налоговую, считая, что допрос свидетеля должен происходить на досудебном этапе дела.

Кто может быть вызван на допрос? Кто угодно. Любой сотрудник. И уволенные тоже. Чаще вызывают должностных лиц — директора и главного бухгалтера. Если директор «номинальный» и в ходе допроса инспектор это выявит — на допрос пригласят реального владельца бизнеса (бенефициара).

Так идти или нет? Совет: идти. Как законопослушный гражданин, демонстрируя уверенность. Собраться и идти на допрос.

Важно настроиться

Первая реакция — совершенно нормальна – волнение, испуг, тревога. Спокойно. Нужно успокоиться, собраться и разработать план действий по защите своих интересов.

И обязательно убедить себя, что честному бизнесмену скрывать нечего. Такая установка. Психологическая.

Кто может быть вызван на допрос? Кто угодно. Любой сотрудник. И даже уволенные. Чаще вызывают директора и главного бухгалтера. Но налоговая охотно вызывает на беседы и рядовых сотрудников, задает им провокационные вопросы и нередко фабрикует доказательную базу.

Соблюдение формальностей

На допрос вызывают повесткой. Повестка выписывается на конкретное лицо. Другому, даже по доверенности, идти бессмысленно. Не примут.

Звонок по телефону, письмо по электронной почте, приход участкового домой к жене или соседям — не по форме. Вы вправе не реагировать. Нет повестки — нет и вызова на допрос.

Совет: Если инспектор звонит вам на работу и лично приглашает прийти, советую быть вежливым, сослаться на занятость и большой объем работы. Вам за это ничего не будет.

Повестку могут прислать по почте заказным письмом. Налоговым законодательством предусмотрено правило: любое почтовое отправление считается полученным на 6-й день независимо от факта его получения. Если вы получили повестку — надо идти.

Допрос в налоговой по своим правилам

Допрос в налоговой не имеет ничего общего с допросом в правоохранительных органах.

На налоговый допрос нельзя доставить принудительно. Вы в любой момент можете прекратить допрос, прервать его на перерыв или уйти совсем. Ограничивать ваши права налоговики не вправе.

Перед началом допроса инспектор предупредит вас об уголовной ответственности за дачу ложных показаний и внесет запись о предупреждении в протокол. В этом нет ничего страшного, это только метод давления. Нормы уголовного кодекса в налоговом праве не применяются.Ответственность ограничена только штрафом.

Спокойно! Не волнуйтесь. Агрессивный настрой и негативное мнение- если такое и будет — не должны вас вывести из себя. Не поддавайтесь. Держите удар, сохраняйте спокойствие и достоинство. Это всего лишь беседа ( хоть по форме допрос), в ходе которой инспектор пытается собрать нужные ему доказательства. Будьте осмотрительны и осторожны!

Подготовка к допросу

К допросу необходимо подготовиться. Посмотреть документы. Продумать детали. Проанализировать возможные негативные последствия ответов. Определить степень откровенности. Что говорить, а где молчать.

Если вы не уверены, что справитесь со стрессовой ситуацией на допросе, или не сможете обосновать отдельные операции, которые сопряжены с налоговым риском, идите на допрос с юристом или налоговым адвокатом. Он накапает «корвалол», придаст уверенности, проконтролирует процедуру допроса, зафиксирует нарушения и сможет противостоять уловкам инспектора. Именно юрист. Или налоговый адвокат.

Квалифицированная юридическая помощь закреплена статьей 48 Конституции РФ. Поясняющего бухгалтера инспектор слушать не будет и, вероятнее всего, к допросу с вами не допустит. Если потребуется — допросит его отдельно.

Есть целый перечень из 80 вопросов, которые рекомендованы ИФНС при проведении допросов ФНС и Следственным комитетом. Часть вопросов задаются генеральному директору, другая часть — рядовому сотруднику. Рекомендую изучить их (Письмо ФНС от 13.07.2017 г. № ЕД-4-2/13650@) и подготовить ответы.

Надо понимать, что инспектор тоже готовится к допросу. И ответы на часть вопросов ему уже известны. Он изучил данные о количестве сотрудников, выяснил, какое имущество на балансе компании, данные о ваших проблемных контрагентах, об объеме налогов, о средней зарплате сотрудников, об оборотах компании, о том, в каких еще организациях вы участвуете как собственник или директор. Подготовьте и вы эту информацию. Скрывать ее смысла нет.

И, конечно, уже выявлены и подготовлены вопросы по «болевым» точкам вашего бизнеса, ради которых вас и вызвали на допрос. Это могут быть вопросы, связанные с оптимизацией налогов, о ваших контрагентах, о странных и нелогичных сделках и другие вопросы, которые могут вызвать подозрения в совершении налогового правонарушения.

Не ко всем вопросам подобного рода вы можете быть готовым. Но помните – вы не на экзамене, обо всем помнить и четко отвечать не обязаны. Ваша задача – доказать свою компетентность, исключив выводы о номинальности руководства и получении необоснованной налоговой выгоды.

Но и не дать лишней информации. По отдельным сделкам вы не можете помнить всех обстоятельств, поэтому ответы « надо уточнить», «нужно поднять документы, чтобы ответить достоверно» будут вполне уместны.

Вы вправе придти на допрос с диктофоном. Запись может оказаться полезной. Предупреждать об этом вы не обязаны. Инспектор, если фиксирует процедуру допроса видео- или аудиозаписью — обязан вас проинформировать, вы- нет. Тихонько включили диктофон и пошли.

Факт видео- и аудио фиксации процедуры допроса инспектор обязан внести в протокол.

Свяжитесь с контрагентами

Если есть подозрения, что допрос связан с отдельными сделками с контрагентами, заранее свяжитесь с ними. Обсудите ситуацию. Возможно, их уже вызывали на допрос. Или вызовут. Согласуйте свою позицию и ответы.

Отработайте версии, чтобы ответы были одинаковы:

Каким образом и когда нашли данного контрагента (откуда узнали что он такой есть)?

Почему выбрали именно его?

Каким образом контактировали с контрагентом?

Кто подписывал договоры и прочие документы?

Контактные данные и реквизиты контрагента?

Какой товар поставлялся, какие оказывались услуги?

Каким образом происходила передача товара, как доставлялся и где хранился?

Что входит в ваши обязанности как руководителя компании?

Подписывали ли вы (руководитель) договоры и другие документы от имени компании?

Оценка целесообразности

Если вы что-то не помните, не можете пояснить, нет уверенности в надежности версий ответов, обсудите с юристом или налоговым консультантом целесообразно ли идти на допрос.

Возможно, стоит пожертвовать 3000 руб. на штраф, чтобы ваши показания не были использованы против вас. И направить усилия на подготовку доказательств к судебному спору.

На допросе

Можно немного слукавить – прийти на допрос позже назначенного времени, предварительно позвонив инспектору по телефону и, извинившись, сослаться на неотложные дела. Возможно, у инспектора останется меньше времени для беседы с вами.

До начала допроса инспектор обязан разъяснить ваше право воспользоваться ст.51 Конституции РФ «Никто не обязан свидетельствовать против себя, своего супруга и своих близких родственников».

Вызов на допрос налоговая использует и как психологический ход. Для усиления напряжения допрос может проходить в кабинете в присутствии группы налоговиков, осуждающе кивающими головами. Не поддавайтесь давлению! Поинтересуйтесь у инспектора — это посторонние лица или участники допроса, отмеченные в протоколе?

Не показывайте свое волнение и напряжение! Помните, что допрос превратился в обычную процедуру налогового контроля. Вы не первый и не последний ! Вызывают на допрос тысячи свидетелей. И ваша задача быть убежденным и донести инспектору, что никаких нарушений компания не допускает, все сделки заключались в строгом соответствии с законом.

Отвечайте коротко и четко. Ничего лишнего – только ответ на вопрос. Продумывайте цель вопроса и отвечать не торопитесь. Если вопрос непонятен или неудобен — не стесняйтесь переспросить. Используйте для обдумывания этот тайм-аут.

Будьте осторожны с конкретными ответами, не давайте заверений, не надо размышлять вслух. Невнятные ответы можно легко оспорить в суде.

Если вопрос кажется подозрительным – подумайте, и отвечайте неопределенно или обобщенно : «затрудняюсь ответить», « мне необходимо вспомнить, давно это было», «необходимо уточнить, поднять документы», «могу позднее представить информацию, так как сейчас не готов ответить». Это лучше, чем «не знаю» или «отвечать не буду».

Если вы пришли и передумали отвечать на вопросы, инспектор вправе оштрафовать вас за отказ от дачи показаний на 3 000 рублей. Если вы отказываетесь давать показания согласно статье 51 Конституции ( против себя самого, своего супруга и близких родственников) – привлечь вас к ответственности налоговая не вправе.

Но отказ отвечать сразу перед началом допроса нежелателен , так как налоговая и суды могут признать его подтверждением своих предположений об обнаруженных нарушениях. Кроме того, не узнаете чем интересуются и что накопали на вас налоговики.

В случае присутствия юриста вы вправе после каждого вопроса обсуждать с юристом наиболее подходящие формулировки ответа. При этом не допускайте формулировок в протоколе «юрист подсказал нужный ответ на вопрос». Правильно будет «юрист напомнил о ситуации, проговорил несколько вариантов ответа, из которых свидетель самостоятельно выбрал правильный».

Важность протокола допроса

Внимательно читайте протокол. Не торопитесь. Каждую страницу. Читайте вопросы. И ответы. Нет ли в них неоднозначности и двойного смысла.

Если найдете неточности, сомнительные формулировки или интерпретации ваших ответов — требуете внесения корректировок. Не торопитесь, проверяйте внимательно, внесены они или нет. Формулируйте сами ту фразу, которая должна быть внесена в протокол. Не соглашайтесь с чужими словами!

Пустые строки должны быть перечеркнуты.

Если пришли с юристом –протокол пусть проверит юрист.

В случае, если при допросе использовалась аудио- или видеозапись, или кроме инспектора и вас на допросе присутствовал кто-то еще — все это следует отразить в протоколе.

Если у вас есть замечания, уточнения, возражения по записи ваших показаний , вы их указываете в специальном разделе «Замечания к протоколу». В этом разделе мало места, поэтому если возражения будут объемными, излагаете их на отдельном листе. А в разделе к протоколу укажите, что замечания представлены на отдельном листе.

Только после внесения всех ваших замечаний протокол допроса можете подписать. Инспектор обязан вам вручить его копию или сделать отметку об отказе получения.

Обязательно забирайте свой экземпляр протокола. Обратите внимание, чтобы в нем все было пропечатано и хорошо читалось. И ваши возражения тоже.

Держите ситуацию в своих руках

От поведения и ответов на вопросы по время допроса в налоговой — как руководства так и обычных сотрудников — зависит многое. Поэтому ходом допроса — как любым процессом налогового контроля — надо управлять.

Все действия налогового органа держите под контролем! Важно понимать, что происходит, когда и какие действия налоговая предпринимает, давать оценку их правомерности и просчитывать последствия. Это важно и для минимизации финансовых потерь от налоговой проверки, и для качественного сбора доказательственной базы при возможной защите своего бизнеса в суде.

Следует разъяснить правила поведения на допросе всем своим сотрудникам, которых налоговая инспекция вызовет на допрос. Не спешить с ответами. Не отвечать « не знаю». Если не уверены — отвечать неопределенно или уклончиво. Обязательно проверить и получить протокол допроса.

Присутствие юриста или налогового адвоката в этом случае тоже очень кстати.

Сотрудник, волнуясь на допросе, может что-то домыслить, что-то не так понять, растеряться — а уволенный, из чувства обиды или мести — и наговорить лишнего. Подготовка, анализ последствий, и вообще — оценка целесообразности визита в налоговую — обязательные действия при каждом вызове на допрос.

Вместо заключения

В условиях жестокого налогового контроля и неоднозначности судебных заключений от результатов допроса может зависеть очень многое.

Отправляясь на допрос вы должны помнить, что у инспектора есть свои хитрости и трюки, которые действуют на психологически неподготовленных людей. И на людей, находящихся в состоянии волнения и стресса.

Да, это и тест на эмоциональную состоятельность. И подтверждение способности держать удар.

Надеюсь, что было полезно. Берегите себя. И бизнес свой берегите.

Желаю, чтобы моим читателям эти советы никогда не пригодились!

Спокойно вам работы! Без допросов. И вопросов.

Оригинал статьи доступен на портале E-xecutive.ru