Контрагент-иностранец и налоговые риски

Все сделки с контрагентами — зарубежными партнерами на особом контроле ФНС.

И поэтому их реальность, деловую цель и экономический смысл нужно продумывать и просчитывать со всей осторожностью. Потому что подозрительный иностранец – еще опаснее. И риск попадания в фокус налоговой проверки – еще выше.

Если не получилось убедить проверяющих с достоверности и прозрачности сделки — в суде доказать это будет сделать еще проблематичнее. Налоговики, как правило, выходят в суд основательно подготовившись и собрав документы для доказательства налоговых правонарушений или неправомерности применения налоговых преференций, определенных Соглашениями об избежании двойного налогообложения. Используя свои полномочия и широкие возможности международного обмена между налоговыми службами.

И судебная практика, к сожалению, для бизнеса, в основном, негативная. Есть отдельные положительные решения, о них тоже поговорим.

А ваш контрагент добропорядочен?

Для проверки благонадежности российских контрагентов разработана целая система показателей и сведений,которые должна собрать компания до принятия решения о заключении договора. Но и иностранцами все по-другому. Осмотр помещений, запрос финансовой отчетности – далеко не каждый контрагент пойдет вам навстречу. Но и их нужно проверять не предмет добросовестности для доказательства своей осмотрительности. Для того, чтобы применить льготные условия налогообложения в соответствии с международными соглашениями и для снижения налоговых рисков.

Если контрагент неблагонадежный (или вы умышленно гоните деньги за рубеж) можно крупно попасть на налоги и штрафы. Кроме того, что все ваши расходы – в случае их признания для налога на прибыль — будут признаны неправомерными, так еще прилетит налог по обязанности налогового агента. И Соглашение об избежании двойного налогообложения может не сработать.

Пример, когда негативные последствия по одной сделке откликнулись дважды.

Компания судилась несколько лет и проиграла судебный спор. Свои окончательным решением Верховный суд отклонил ее обращение о передаче надзорной жалобы в Президиум ВС в связи с отсутствием оснований для пересмотра.

Определение ВС от 21 ноября 2018 года № 279-ПЭК18 по делу А50-16961/2017.

Это дело — показательный пример. Ничуть не спорный, а явно проигрышный для оптимизаторов. (или неосторожных бизнесменов)

Последствия сделки откликнулись дважды

В чем суть. Российская компания ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» заключила с канадской компанией CDI договор на оказание услуг и выполнение работ по развитию проекта сокращения углеводородных выбросов и утилизации отходов.

В 2011 году затраты по данному договору российская компания признала в расходах при определении налоговой базы по налогу на прибыль, а в 2012 году со своего валютного счета перечислила в адрес канадской компании согласованную сумму 130 млн. рублей. Опираясь на условия Соглашения об избежании двойного налогообложения между Россией и Канадой, российская компания как налоговый агент налог не удерживала и не уплачивала, полагая что все налоги по этой сделке будут уплачены там. В Канаде.

При налоговых проверках последствия этой сделки для компании «откликнулись» дважды:

Выездная проверка за 2010-2011 год

выявила, что канадский контрагент — «пустышка» с букетом хрестоматийных признаков:

компания CDI зарегистрирована в провинции Квебек формально и являлась компанией «почтовый ящик»;

по адресу акционера данной компании зарегистрированы более 700 организаций;

директор компании отрицал какую-либо связь с компанией;

у компании отсутствуют активы и доходы;

в проверяемый период она представляла декларации с нулевыми показателями;

сведения о получении компанией дохода от общества не отражены.

Сведения об отсутствии доказательств реальных хозяйственных отношений российские налоговики получили от налоговой службы Канады.

Налоговая пришла к выводу: российской компанией создан искусственный документооборот, услуги фактически не оказаны и, судя по обстоятельствам дела, и не было намерения их оказать. Расходы по договору с компанией CDI при расчете налога на прибыль за 2011 год признаны неправомерно. По итогам проверки доначислены налог, пени и штрафы.

Суды нескольких инстанций поддержали налоговую, решение вступило в силу.

За 2012 год налоговая вышла на новую проверку

И да. Во второй раз по одной и той же сделке. Но по другому основанию. По обязанности российской компании как налогового агента. Выплатившего в адрес иностранной компании в 2012 году пассивный доход.

Налоговая - опираясь на решение суда по предыдущей проверке — заявила, что поскольку документооборот был формален (подтвердил суд), услуги не оказаны и не предполагалось их получить (тоже подтвердил суд), значит имеет место безвозмездное получение денежных средств канадской компанией в 2012 году.

Эти средства нельзя признать доходом от активных операций, на которые распространяется Соглашение об устранении двойного налогообложения между Россией и Канадой. Это пассивный доход.

При квалификации дохода в качестве «пассивного», у российской компании — источника выплаты возникает обязанность налогового агента по удержанию налога на доходы иностранных компаний. По Соглашению между Правительством РФ и Правительством Канады от 05.10.1995 «Об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество» доходы в категории «другие доходы» облагаются налогом в государстве, в котором возник доход.

Суд полностью согласился с налоговой. В итоге с перечисленных за рубеж 130 000 000 рублей по результатам двух налоговых проверок компания должна заплатить в бюджет налогов и штрафов на сумму более 65 000 000 рублей.

Это Определение ВС от 21 ноября 2018 года № 279-ПЭК18 по делу А50-16961/2017.

Условия получения преференций по сделкам с иностранцами

Пунктом 1 статьи 312 Налогового кодекса определены два условия получения льготных ставок при выплатах доходов иностранному лицу в соответствии с международным договором об избежании двойного налогообложения:

1.Наличие у получателя дохода документа (сертификата), что он является резидентом страны — участницы соглашения об избежании двойного налогообложения,

2. Получатель должен быть фактическим получателем выплаченного ему дохода. Или бенефициарным собственником.

Эти документы российская компания должна запросить у получателя дохода- иностранного партнера и предъявить при проведении налоговой проверки.

В качестве сертификата или документа, подтверждающего постоянное местонахождение, может быть предъявлена справка о местонахождении по форме иностранного государства. Документ должен быть заверен компетентным органом, который определен в Соглашении об избежании двойного налогообложения, и переведен на русский язык.

Но если с первым условием подтверждения статуса резидентства- все понятно. То по второму условию — для доказательства сгодятся любые сведения.

Ни в Налоговом кодексе, ни в иных подзаконных актах не приведен четкий перечень необходимых и достаточных документов для подтверждения статуса фактического получателя дохода — иностранца. Эта работа изобретательная и процесс творческий. Чем больше соберем бумаг — тем лучше.

Какие аргументов недостаточно, а какие доказательства убедят налоговую — выясним в продолжении этой статьи.

Заходите.))