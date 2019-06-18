Налоговая аналогия: спорный расчетный метод

На самом деле это очень опасно. Если налоговая – по приведенным ниже причинам — взялась за подсчет налогов расчетным методом – это плохой знак. И, как правило, печальный исход.

Лучше этого не допускать. Знать, учиться на чужих ошибках и не попадать на крупные неприятности.

Расчетный метод требует доказательств

Налоговики вправе определить сумму налогов расчетным путем. Это закреплено подп. 7 пункта 1 статьи 31 Налогового кодекса. Но четкой и однозначной методики определения налогов расчетным способом не существует.

Гипотезы, допущения – условностей масса. Именно из-за сложностей сбора доказательств, а также по причине просчетов, ошибок и вольностей в расчетах — суды и вышестоящие инстанции отменяют расчетные доначисления налоговиков.

Расчетный путь исчисления налогов при обоснованном его применении не нарушает конституционные прав налогоплательщиков – считает Конституционный суд.

«Допустимость применения расчетного пути исчисления налогов непосредственно связана с обязанностью правильной, полной и своевременной их уплаты и обуславливается неправомерными действиями (бездействием) налогоплательщика.» (Определения КС от 5 июля 2005 г. № 301-О и от 29 сентября 2015 г. № 1844-О).

Президиум ВАС РФ в ряде своих постановлений указал, что при расчетном методе начисления налогов их достоверное определение по объективным причинам невозможно. Но и недопустимо произвольное определение их суммы налоговым органом.

(Это постановления Президиума ВАС РФ от 10 апреля 2012г. № 16282/11 по делу № А55-5386/2011, от 19 июля 2011г. № 1621/11 по делу № А55-5418/2010, от 22 июня 2010г. № 5/10 по делу № А45-15318/2008-59/444)

Это значит, что свой налоговый расчет контролеры должны подтвердить результатами трудоемкого анализа, точными расчетами и собрать основательную доказательственную базу.

Основания для применения расчетного метода

Перечень оснований, при которых налоговый орган может применить расчетный метод для определения сумм налоговых обязательств, законом ограничен.

В каких же случаях он применим:

1. Отказ допустить налоговиков к осмотру помещений и территорий, используемых в коммерческой деятельности для получения дохода.

Именно отказ или воспрепятствование должностным лицом проверяемой компании или ИП. Причем достаточно один раз отказать в доступе.

При этом отсутствие представителей налогоплательщика при осмотре суды не признают воспрепятствованием доступу, в связи с чем оснований для применения расчетного метода не усматривают. Постановление ФАС СЗО от 29 января 2014 г. по делу №А56-32593/2013.

Но если ревизоры в суде докажут, что компания знала о проверке и умышленно уклонилась от предоставления доступа – расчетный порядок налогов судьи поддержат.

При воспрепятствовании инспектор составит акт воспрепятствования доступу. В случае отказа представителя налогоплательщика от подписи акта в нем делается соответствующая запись. И налоговая получает право сделать расчет налогов самостоятельно.

2. Непредставление документов по запросу налоговиков более двух месяцев.

Игнорирование и непредставление документов по запросу налоговой более двух месяцев суды признают достаточным основанием для исчисления налогом расчетным путем.

3. Отсутствие учета доходов, расходов, объектов налогообложения.

4. Невозможность исчислить налоги по причине ведения учета с нарушением установленного порядка.

Когда-то, в лохматых 90-х и 00-х годах для того, чтобы открутиться от налоговой проверки компании нередко прибегали к помощи контор –«доброхотов»: странным образом похищались документы из автомобиля, в гараже, где хранились документы случался пожар, в офисе — коммунальная авария или другие недоразумения… И затребованные документы исчезали, сгорали или приобретали нечитабельный вид.

Достаточно позаботиться о справке из соответствующих органов о произошедшем или о возбуждении дела – и все, вуаля! – от проверки отвертелись. Ура.

Сейчас все по-другому. Такие уловки налоговики отлично знают. И они не работают. Суд считает противодействием проверке поведение компании, если в случае коммунальной или иной неприятности не будут приняты меры по восстановлению утраченных документов.

А если еще будет доказан и умысел в их уничтожении и уклонении от проверки – руководителю компании грозит уголовная ответственность.

И если вдруг к вам не пришли по причине порчи или утраты документов — значит, не очень-то и хотели. Значит ваша компания для выездной проверки и не очень интересна. Если ревизоры возьмутся – мало не покажется. Доначисление налогов расчетным способом -обеспечено.

Как проводится расчет

Налоговый кодекс указывает на два источника сведений для расчета:

Имеющаяся у налоговиков информация о налогоплательщике Данные об аналогичных плательщиках налогов.

Какие сведения приоритетны – законом ее определено. Но большинство судов считает, что в первую очередь следует использовать имеющиеся у налоговиков данные о налогоплательщике, а если их недостаточно – то рассчитывать показатели по данным аналогичных компаний.

Расчет по данным налогоплательщика

В эпоху диждитализации и электронного накопления всевозможной информации, о самой компании налоговики могут накопать предостаточно.

Это и:

налоговые декларации и расчеты, представленные компаний в ИФНС за проверяемый и предыдущие налоговые периоды по всем налогам и сборам,

выписки по банковским счетам,

результаты встречных проверок,

данные имущественных реестров,

сведений таможни,

отчеты в Росстат,

— и сведения из других источников, которые компания могла представлять «во внешний мир» — например, для оформления кредита, получения разрешения на строительство, для участия в закупках или получения субсидий.

Выбор аналогичного

Найти компании с аналогичными условиями и сопоставимыми показателями налоговикам совсем непросто. А оспорить – легко. Должна сказать, что расчет по аналогии – это часто полет фантазии.

Недостаточность или несопоставимость сведений, собранных налоговиками можно оспорить в суде.

Как показывает практика, для поиска аналогичных налогоплательщиков, ключевыми являются такие критерии, как:

отраслевая принадлежность;

конкретный вид деятельности;

объем выручки;

численность персонала;

система налогообложения.

Аналогов также могут искать по ассортименту и количеству выпускаемой продукции, по объемам и номенклатуре реализованных товаров, по параметрам сдаваемых в аренду площадей, по рынкам сбыта, режиму работы.

Суды отмечают, что для обоснованности выбора аналога нужна совокупность критериев, совпадения по одному–двум из них – недостаточно.

При этом важно, чтобы сопоставимые показатели отказывали непосредственное влияние на результаты деятельности организации. Например, при сдаче недвижимости в аренду ключевым показателем является площадь сданных в аренду помещений у аналогичных организаций и их местонахождение, а не количество сотрудников. На эту тему интересное решение суда Северо-Кавказского округа от 30 марта 2010г. N А32-15315/2009.

Не признаются судами сопоставимыми условиями, к примеру продажа одних и тех же товаров компанией-производителем и торговой компанией, продающей их оптом. Или производственные показатели ИП и госпредприятия, осуществляющих такую же деятельность.

Творческий подход налоговиков по каждому из критериев следует проверить, и — по неубедительным и «притянутым за уши» – собрав контрдоказательства и подготовив контррасчеты – можно и поспорить.

Почему это опасно

Как правило налоги, доначисленные налоговиками расчетным способом, существенно превышают те суммы, которые вы заявляли к уплате или готовы уплатить.

Почему?

Налог на прибыль

Доходы собрать легко. По банковским выпискам, по встречкам. Будете потом доказывать, что эти поступления авансы, залоги, возвратные средства – и что к налоговой базе они отношения не имеют.

А вот с расходной частью – вообще все непросто. Как вы понимаете, одного факта оплаты недостаточно. Расходы разношерстны и по каждому виду имеются свои нюансы: и особый порядок признания, и вариантность учета, определенная учетной политикой, нормативы списания, даты признания и прочее. Не говоря про обоснованность, документальное подтверждение и направленность расходов на получение дохода.

Да, суды указывают, что при определении налоговой базы по налогу на прибыль и при упрощенной системе налогообложения (Доходы-Расходы) х15% расходы надо учитывать.

Полезные постановления Президиума ВАС РФ от 9 марта 2011 г. №14473/10, от 25 мая 2004 г. № 668/04 и от 19 июля 2011 г. № 1621/11. Постановления ФАС Западно-Сибирского округа от 24 сентября 2007 г. N Ф04-6486/2007(38351-А45-40) и ФАС Дальневосточного округа от 26 ноября 2008 г. N Ф03-5189/2008.

Ок, возможно такие очевидные расходы как расходы на оплату труда и страховые взносы налоговики и примут по вашим сданным в ИФНС декларациям и расчетам. Но не стоит рассчитывать, что ревизоры займутся восстановлением вашего учета. Не для этого назначена налоговая проверка. И от нее ждут эффективности. Доначислений.

НДС

По вычетам НДС своя история. В этом вопросе суды единогласны: подлежащий уплате в бюджет – да, можно исчислить расчетным путем. Но возможность определения вычетов расчетным путем, налоговым законодательством не предусмотрена. Право на вычет носит заявительный характер и подтверждается счетами-фактурами. И если налогоплательщик это право не заявил и не подтвердил, то налоговый орган предоставлять вычет не обязан.

То есть кредит 68 счета налоговики соберут, а Дт—увы.

Об этом подп. 7 пункта 1 статьи 31 и пункт 7 статьи 166 Налогового кодекса, определение ВС РФ от 14 марта 2016г. № 303-КГ16-312, постановления Президиума ВАС РФ от 09 ноября 2010г. N 6961/10 и от 30 октября 2007г. N 8686/07, постановление ФАС Северо-Западного округа от 7 февраля 2011 г. N А56-13885/2010 и ФАС Поволжского округа от 14 декабря 2010г. N А55-1057/2010.

Судебные перспективы — безрадостные

Несколько лет назад суды не приветствовали расчет налогов по аналогии, досконально разбираясь в каждом конкретном случае, критически изучали обоснованность применения расчетного метода, настаивали на грамотных расчетах, отклоняли вольности и пресекали самодеятельность налоговиков.

Вообще судебный спор – штука творческая. Но суды в современных реалиях — явно на пробюджетной позиции. Спорить стало сложно. Но все еще можно убеждать. И удивлять.

От подсчета налогов расчетным методом отбиться будет трудно. В суде вы заведомо в оправдательной позиции. Вы – «плохиш». А что? Не пускали, учет не вели, документы не представляли. Налоговая — заботясь о пополнении бюджета и несмотря на ваше противодействие — все же рассчитала (как сумела) ваши налоговые обязательства.

Верховный суд указал:

необоснованность выводов налогового органа доказывает налогоплательщик! (Определение ВС РФ от 20 апреля 2016 г. № 304-КГ16-3174),

(Определение ВС РФ от 20 апреля 2016 г. № 304-КГ16-3174), при несогласии с расчетным методом налогоплательщик должен представить доказательства экономической необоснованности расчетов, произведенных налоговым органом (Определение ВС РФ от 25 января 2016 г. № 302-КГ15-17939).

Придется потрудиться

Для того, чтобы развернуть ход судебного процесса в свою сторону, нужны оригинальные контраргументы, грамотные контррасчеты и весомые контрдоказательства.

Удивить налоговиков и убедить суд – надо здорово постараться!

С чего начать:

Оцените правомерность применения расчетного метода, Достаточны ли основания. Их обоснованность. Сравните критерии, показатели, условия работы выбранных налоговиками аналогичных налогоплательщиков. Поищите расхождения, несоответствия, основания для несопоставимости. Сделайте контррасчеты. Максимально полно соберите документы, подтверждающие расходы и налоговым вычеты по НДС. Это — ваша расходная часть и возможность уменьшить налоговые последствия. Убеждайте суд, что именно ваш расчет продуман, доказан и верен!

Да, трудно. Но пробовать стоит. Или молча сложить ручки в ожидании развязки? Накосячили – исправляйте! Всегда стоит бороться и защищаться.

А лучше не провоцировать ревизоров на применение расчетного метода, не подставлять свой бизнес под разорение. Продумывать действия, знать о рисках и просчитывать последствия.

Надеюсь, что было полезно.

С бодрыми намерениями, ваш консультант

Татьяна