Инвентаризация, как прием налогового контроля

Еще один прием налогового контроля — инвентаризация. Процесс инвентаризации — длительный и трудоемкий.

Кстати, налоговики тоже не любят эту нудную процедуру и прибегают к ней для сбора доказательств налоговых правонарушений крайне редко. Прежде всего потому, что факты, выявленные на текущую дату, не могут служить неоспоримыми доказательствами предполагаемых нарушений за прошлые годы, подвергаемые проверке.

Но если в результате проверки учетных документов, анализа информации из других источников или при осмотре территорий и помещений у налогового органа возникнут предположения о наличие неотраженного в учете имущества — прикатит инвентаризация.

Причем любого имущества — товарно-материальных ценностей, основных средств и всего такого, что можно увидеть глазами и потрогать руками.

Бывает, что это метод давления на руководство компании со стороны инспектора – быть сговорчивыми. Затянуть процесс проверки и «мурыжить» налоговыми процедурами. При противодействии доступу и осмотру могут звучать запугивания о проведении инвентаризация. Редко, но угрозы слышны. Не стоит бояться. Важно знать.

Для инвентаризации – свои правила

Порядок проведения инвентаризации предусмотрен пунктом 6 статьи 31 Налогового кодекса и регламентируется Положением о порядке проведения инвентаризации имущества налогоплательщиков при налоговой проверке, утвержденном приказом Минфина России и МНС России от 10.03.1999 № 20н, № ГБ-3-04/39. Положение старое, но и контролеры и суды на него ссылаются.

Когда возможна

В рамках выездной проверки налоговики вправе провести инвентаризацию любых активов, кредиторской и дебиторской задолженности.

За противодействие могут выписать штраф – от 5 000 до 10 000 рублей а компанию, и от 2 000 до 4 000 руб. на руководителя или предпринимателя.

При камеральной проверке инвентаризация возможна только при согласии проверяемого лица. За отказ ответственность не предусмотрена. Только добровольно.

Вне рамок проверки — не допустима вообще.

Основание для проведения

Инвентаризация проводится на основании распоряжения руководителя инспекции, назначившей выездную проверку. В нем должны быть указаны дата начала и окончания инвентаризации, состав инвентаризационной комиссии, имущество, подлежащее инвентаризации и его местонахождение.

Кто присутствует

Проверку фактического наличия имущества ревизоры вправе проводить только при участии должностных лиц компании.

Участия понятых не требуется.

Результат

По результатам инвентаризации составляются инвентаризационные описи, акты и ведомости. Обычные инвентаризационные документы.

Содействовать или нет

Проверка фактического наличия имущества производится путем подсчета, обмера, взвешивания.

Согласно пункта 2.7. Положения об инвентаризации, налогоплательщик обязан создать условия для проверки фактического наличия имущества – обеспечить рабочей силой, весами и контрольными приборами… Упс!?

Есть решение Верховного суда на эту тему: от 24 ноября 2015 г. № АКПИ15-1111 . Суд считает, что да, компания должна помогать проверяющим в измерении, взвешивании и подсчете своих материальных ценностей. Ведь это ей ничего не стоит.

Есть что возразить по тому вопросу: Налоговым кодексом не установлена обязанность компании помогать проверяющим при проведении инвентаризации. И ответственность за невыполнение таких действий ни Налоговым кодексом, ни КоАП не предусмотрена.

И резюмируем

В современных условиях диджитализации, хранения информации и документооборота в электронном виде — инвентаризация в целях налогового контроля по сути теряет смысл. Все легко выявляется и без визуального наблюдения за предметами учета.

Целью инвентаризации становится даже уже и не проверка информации, которой налоговики, выходя на налоговую проверку, уже владеют. Она проводится для документального подтверждения доказательств налогового правонарушения. Но, к счастью, не часто.