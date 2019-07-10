Налоговая отчетность. Июль. Что? Кто? Когда?

Ой, вот и июль. Совсем недавно сдали годовой отчет, чуть отдохнули - и вот опять отчетная кампания.

Пробежимся по делам, чтобы не забыть о важном.

до 1 июля 2019

1.Уплатить взносы на обязательное пенсионное страхование с дохода, превышающего 300 000 рублей за 2018 год. Кто: ИП, адвокаты, нотариусы, патентные поверенные и некоторые другие лица, занимающиеся частной практикой, и работающие на себя – без привлечения иных физических лиц.

2. Оплатить НДФЛ, удержанный с больничных пособий и отпускных за июнь 2019 г.

3. Определить целесообразность освобождения от НДС по предусмотренным п.3 ст.149 НК РФ операциям и, в случае решения, направить заявление об отказе (или приостановлении) от освобождения от НДС с 3 квартала 2019 года.

4. Сдать налоговую декларацию по НДПИ за май 2019 года.

5. Заявить о проведении налогового мониторинга в 2019 году – направить с налоговый орган по месту учета соответствующее заявление и с приложением определенных документов. Кто: компании с объемом доходов свыше 3 млрд. рублей, стоимостью активов не менее 3 млрд. рублей и суммой налогов к уплате не менее 300 млн. рублей, которые решили перейти на порядок налогового мониторинга в 2109 году. Компаниям, в отношении которых налоговый мониторинг уже проводится, заявление подавать не требуется.

до 12 июля 2019

1. Уплатить налог с доходов по государственным и муниципальным ценным бумагам по месячным и квартальным отчетным периодам: плательщики авансовых платежей исходя их фактически полученной прибыли – за июнь 2019 года, а компании, уплачивающие поквартально – уплачивают налог с дохода за 1 полугодие 2019 г. Кто должен: держатели государственных и муниципальных ценных бумаг.

до 15 июля 2019

1. Срок уплаты окончательной суммы НДФЛ за 2018 год для ИП, нотариусов, адвокатов и других лиц, занимающихся частной практикой. На основании представленной за 2018 год налоговой декларации.

2. Те же плательщики - ИП, нотариусы, адвокаты и другие лица, занимающиеся частной практикой – оплачивают авансовые платежи по НДФЛ по итогам 1 полугодия 2019 года на основании полученных налоговых уведомлений. Если налоговое уведомление не направлено – перечислять аванс в бюджет вы не обязаны.

3. Срок уплаты НДФЛ за 2018 год для физических лиц с дохода, полученного в 2018 году. Сумма налога к уплате определяется на основании налоговой декларации по форме 3-НДФЛ. Или самостоятельно определяется физическим лицом по корректировкам своего дохода, касающихся сделок между взаимозависимыми лицами.

4. Компаниям следует уплатить страховые взносы и взносы на травматизм за июнь 2019 года. Это обязанность компаний и ИП, выплативших вознаграждения физлицам за июнь 2019 г.

5. Сдать в ПФР отчет СЗВ-М за июнь 2019 г.

6. Уплатить аванс по акцизу за июль 2019 г. Кто: участники ЕГАИС – производители алкогольной и спиртосодержащей продукции.

7. Сдать декларацию по акцизам по нефтяному сырью, уведомление по замене средств измерений и уплатить сумму акциза за июнь 2019 г. Кто: «подакцизники»-нефтяники.

8. В случае потери права применения УСН в 1 полугодии 2019 года - сообщить в налоговый орган об утрате статуса налогоплательщика УСН и переходе на другой режим налогообложения по установленной форме.

до 18 июля 2019

Подать извещение об уплате аванса по акцизам или об освобождении от его уплаты и банковскую гарантию. За июль 2019 г. Кто должен: компании производители алкогольной или подакцизной спиртосодержащей продукции.

до 19 июля 2019

1.В случае потери права на применение ЕСХН в 1 полугодии 2019 года - сообщить в налоговый орган об утрате статуса налогоплательщика ЕСХН и переходе на другой режим налогообложения по установленной форме.

2. Уплатить авансовые платежи за негативное воздействие на окружающую среду за 2 квартал 2019 г. Кто должен: компании, обязанные вносить плату. Кроме субъектов малого предпринимательства. Последний день установленного срока – 20 июля 2019 г. Это суббота. Перенос срока не предусмотрен, поэтому вносим платеж до 19 марта (включительно).

3. Участники ЕГАИС отчитываются в Росалкогольрегулирование об объемах производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и использованию производственных мощностей за 2 квартал 2019 г. и проводят корректировки за 1 квартал 2019 г. Кто направляет декларации: компании, ИП и сельхозпроизводители – товаропроизводители в алкогольной сфере. В отчетность не включаются объемы винограда для производства винодельческой продукции. «Виноградные» декларации сельскохозяйственные производители представляют один раз в год – ежегодно до 15 февраля года, следующего за годом сбора урожая винограда.

4. Плательщики акцизов переработчики-нефтяники регулируют свои обязательства по акцизам за июнь 2019 г.

до 22 июля 2019

1. Сформировать и сдать декларацию по ЕНВД за 2 квартал 2019 г.

2. Подготовить и сдать расчет 4-ФСС за 1 полугодие 2019 г. Если представляете его в бумажной форме. Одновременно с отчетом об использовании страховых взносов на травматизм на финансирование предупредительных мер за 1 полугодие 2019 г.

3. Работодатели- страхователи по индивидуальному персонифицированному учету направляют в территориальный ПФР реестр застрахованных лиц, за которых перечисляются дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию по форме ДСВ-3 за 2 квартал 2019 г.

4. Подготовить и сдать единую упрощенную декларацию за 1 полугодие 2019 г. Это декларация для ИП и юрлиц, у которых в 1 полугодии 2019 г. не было объектов налогообложения и движения денежных средств ( ни наличных, ни безналичных).

5. Сдать декларацию по водному налогу и уплатить налог за 2 квартал 2019 г. Кто должен: пользователи водных объектов.

6. Посредники (агенты, комиссионеры, застройщики, экспедиторы) сдают в налоговую журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур за 2 квартал 2019 г.

7. Подать уведомление на освобождение от НДС или уведомление на продление освобождения от НДС. Кто должен: компании и ИП, работающие со статьей 145 НК — им важно урегулировать свои права по освобождению от НДС с июля 2019 года.

Компании и ИП, претендующие на освобождение от НДС с июля 2019 года должны представить письменное уведомление, заявив о своем праве. Это относится и к компаниям и ИП с оборотами не более 2 000 000 рублей за три последовательных месяца, и к сельхозпроизводителям- плательщикам ЕСХН, претендующим на освобождение по НДС с июля 2019 года.

8. Сдать декларацию и уплатить косвенные налоги за июнь 2019 г. Кто сдает: компании и ИП, уплачивающие НДС в связи с импортом продукции в Россию из государств — членов ЕАЭС.

9. Вновь созданным (или реорганизованным) в июне 2019 года организациям – сдать сведения о среднесписочной численности. Для определения — в каком варианте вы вправе сдавать отчетность — на бумаге или только в электронном формате. Сведения надо сдать, даже если работников еще нет. Если забыли – может «прилететь» штраф 200 рублей. (п. 1 ст. 126 НК РФ).

до 25 июля 2019

1. Подготовить и сдать налоговую декларацию по НДС за 2 квартал 2019 г.

2. Уплатить НДС за 2 квартал 2019 г. Налоговые агенты и компании – плательщики НДС на ОСНО- могут разделить квартальный платеж на три части и уплачивать НДС по частям ежемесячно.

3. Компаниям на спецрежимах — у которых есть выставленные счета-фактуры с выделенным НДС – оплатить НДС за 2 квартал 2019 г.

4. Представить декларацию в электронной форме и уплатить НДС за 2 квартал 2019 г. иностранным компаниям, оказывающим на территории России российским покупателям услуги в электронной форме – налог на «Google”. Новый налог, новые обязательства, и не все однозначно.

5. Сдать расчет 4-ФСС за 1 полугодие 2019 г. (в электронной форме). Одновременно с отчетом об использовании страховых взносов на травматизм на финансирование предупредительных мер за 1 полугодие 2019 г.

6. Уплатить налог по ЕНВД за 2 квартал 2019 г.

7. Заплатить авансовый платеж по УСН за 1 полугодие 2019 г.

8. Если в июне 2019 г. принято решение о прекращении деятельности, в отношении которой применялся режим УСН или во 2 квартале утрачено право применения УСН — надо сдать декларацию по УСН и уплатить налог.

9. Заплатить авансовый платеж по ЕСХН за 1 полугодие 2019 г.

10. Если в июне 2019 года прекратили деятельность в качестве сельскохозяйственного товаропроизводителя — надо сдать декларацию по ЕСХН и уплатить налог.

11. Уплатить НДПИ за июнь 2019 г. Кто должен: компании и ИП, осуществляющие добычу полезных ископаемых.

12. Участникам ЕГАИС и другим плательщикам акцизов сдать декларацию и уплатить акциз. Предоставить банковскую гарантию.

13. Уплатить торговый сбор за 2 квартал 2019 г. Кто должен: плательщики, осуществляющие облагаемые виды предпринимательской деятельности на территории Москвы.

до 29 июля 2019

1. Подготовить и сдать налоговую декларацию по налогу на прибыль за 1 полугодие 2019 г. Кто должен: компании на общей системе налогообложения, в том числе налоговые агенты – выплатившие в 1 полугодии 2019 года доходы иностранным организациям.

2. Подготовить и сдать отчетность по налогу на прибыль за июнь 2019 г. Кто сдает: компании на общей системе налогообложения, которые сдают отчетность ежемесячно, и компании – налоговые агенты, которые начисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли. Проверьте КБК.

3. Уплатить ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль. Кто должен: плательщики авансовых платежей – первый ежемесячный авансовый платеж за 3 квартал 2019 г., а также вновь созданные компании, в случае превышения выручки 5 000 000 рублей в июне 2019 г. или 15 000 000 рублей во 2 квартале 2019 г.

4. Уплатить квартальный авансовый платеж по итогам отчетного периода за 2 квартал 2019 г. Кто: компании, у которых доходы за предыдущие 4 квартала не превышали в среднем за квартал 15 000 000 рублей.

5. Пользователи недр представляют уведомления по налогу на прибыль о непродуктивных скважинах, декларируют доход и вносят авансовый платеж по налогу на доход от добычи углеводородов за 2 квартал 2019 г.

до 30 июля 2019

1.Сдать расчет по страховым взносам за 1 полугодие 2019 г.

2. Сформировать и сдать расчет по авансовым платежам по налогу на имущество за 1 полугодие 2019 г. Отдельные компании вправе представить единый расчет в пределах одного субъекта.

3. Резиденты- юридические лица и ИП, имеющие счета в банках за пределами России, должны подготовить и направить в налоговую по месту учета Отчет о движении средств по счетам ( вкладам) в банках за пределами РФ. Эта обязанность закреплена с 2015 года и проводится в рамках валютного регулирования для валютного контроля.

до 31 июля 2019

1. Отправить в налоговую расчет 6-НДФЛ за 1 полугодие 2019 г.

2. Рассчитать и перечислить НДФЛ с отпускных и больничных, выплаченных сотрудникам за июль 2019 г.

3. Подготовить и сдать декларацию по НДПИ за июнь 2019 г. Уплата части налога. Кто сдает: компании и ИП, осуществляющие добычу полезных ископаемых.

4. Плательщики НДС, имеющие право на заявительную процедуру возмещения НДС за 2 квартал 2019 г., должны направить в налоговую заявление о применении такого заявительного порядка и соответствующую банковскую гарантию.

5. Направить заявление в территориальный орган ФСС с обращением о финансировании предупредительных мер по травматизму на 2019 год. Направить такой запрос может любой страхователь по обязательному страхованию от несчастных случаев и профзаболеваний. Форма заявления утверждена приказом Минтруда от 2 сентября 2014 г. № 598н. К нему прилагаются план финансирования предупредительных мероприятий на 2019 год и перечень предупредительных мер по улучшению условий и охране труда работников по результатам СОУТ – например, на санаторно-курортное лечение сотрудников. В течении 10-18 рабочих дней ФСС примет решение о выделении финансирования. Срок направления заявления – до 1 августа 2019 г. Средства фонда, понятное дело, ограничены- поэтому стоит поторопиться. Если протянете время- фонд распределит средства между другими заявителями. Расходы за счет средств, полученных из ФСС, следует учитывать отдельно и нужно отчитаться в установленный срок. Советую не упускать возможность сделать своим сотрудникам приятный подарок.

Вот такие важные дела июля.

И отличная новость – следующие отчеты – вооооообще не скоро! Август - месяц удивительно спокойный. Только текущие расчеты и платежи. А лето так быстротечно! Поэтому ловим прекрасную погоду и сохраняем свои удивительные летние впечатления!

Много моих коллег именно на август планируют отпуск. Тоже готовы? Тогда - удачного и приятного вам отдыха!

И даже если и нет и останетесь в офисе – работа не будет напряженной. Есть возможность выдохнуть после отчетов. И перепроверить себя. И исправить, что закрывали в авральном режиме... И подумать о новых планах...

Удачи вам, коллеги! И легких отчетов!