Новые законы августа. Какие перемены ждут обычных россиян

Вместе с августом в нашу жизнь приходят изменения и новые законы. Какие перемены ждут нас, обычных россиян.

Давайте пробежимся по ним коротенько.

О правилах смены зарплатного банка

Работник – согласно нормам Трудового кодекса — вправе сменить зарплатный банк, письменно уведомив своего работодателя о смене платежных реквизитов. С 6 августа увеличен срок такого уведомления : с 5 до 15 дней до выплаты зарплаты.

За отказ в удовлетворении заявления работника, работодателю грозит административный штраф: от 1 000 до 5 000 рублей для ИП, от 10 000 до 20 000 рублей для должностных лиц, от 30 000 до 50 000 рублей для юридических лиц.

Увеличение пошлины

1. С 3 августа увеличиваются пошлины на оформление загранпаспорта: с 3500 до 5000 рублей, для деток – с 1000 до 2500 рублей. Рост тарифов на услуги, без изменения их качества и условий представления, вызывает недоумение. Всегда.

2. Дороже станет и оформление водительского удостоверения. С 3 августа за оформление водительского удостоверения нового поколения придется заплатить 3000 рублей, стоимость прав старого образца – прежняя — 2000 рублей.

Для ипотечных заемщиков

1. Заемщиков по ипотеке освободят от уплаты госпошлины при внесении изменений в ЕГРН. При использовании права на ипотечные каникулы. Сейчас размер государственной пошлины за изменения в записях — 200 рублей.

Право на «ипотечные каникулы» — официальную отсрочку по выплату кредита сроком до 6 месяцев — ипотечные заемщики получили с конца июля. За этот период банк не праве начислять проценты и санкции за просрочку.

2. И от НДФЛ освободят ипотечных заемщиков, использующих право на «ипотечные каникулы». С суммы дохода – экономии на процентах. Закон вступает в силу с 1 августа.

Для автомобилистов

1. С 4 августа изготовление автомобильных номерных знаков будет доверено аккредитованным частным компаниям. ГИБДД для них будет определять только сочетания букв и цифр. Тарифы на изготовление номеров утвердит ФАС. Но законодатели обещают, что стоимость номеров не изменится: в среднем она составит 2 000 рублей для номеров на автомобили и 1500 рублей для номеров на мотоциклы, прицепы и тракторы.

2. Будут введены новые типы номерных знаков: для спортивных автомобилей, задних площадок японских и американских машин, зарубежных мотоциклов, мотоциклов иностранных дипмиссий — на красном фоне. Планируется также введение спецномеров и для ретроавтомобилей.

3. С 4 августа новые автомобили можно будет регистрировать напрямую у их изготовителей или официальных дилеров, без визита в ГИБДД. Автовладелец вправе выбрать – независимо от места жительства — где зарегистрировать свой автомобиль. В случае продажи автомобиля он может сохранить за собой госномер, либо передать его покупателю. Еще МВД разработан документ для регистрации машин и мотоциклов в МФЦ. Мистика какая-то. А ГИБДД чем будет заниматься?

Изменение правил ввоза цветов, фруктов и овощей

С 19 августа действуют новые правила ввоза фруктов, овощей и цветов. Провезти в страну из-за рубежа можно будет не больше 5 кг овощей и фруктов. И максимум три букета, в каждом из которых не более 15 цветков.

Больше- только при наличии фитосанитарного сертификата. В случае его отсутствия — пересылка обратно или утилизация. Внимание: за счет средств нарушителя!

Правила хранения алкоголя

С 21 августа для производителей и оптовых продавцов вводятся новые правила хранения алкоголя. Устанавливаются жесткие требования к складам с напитками: они должны быть огорожены от служебных помещений и подсобок стенами или временными конструкциями. Для правильного хранения нужно определенное освещение, а также приборы, измеряющие температуру и влажность воздуха.

Новые нормы распространяются на все алкогольные напитки, кроме пива, сидра, медовухи. Производителей домашнего вина данные нормы не касаются.

Сделки без нотариуса

С 1 августа при регистрации ряда сделок можно обойтись без нотариуса: : сделки с имуществом паевого инвестиционного фонда, отчуждение земельных долей при заключении договора, с переходом права собственности на жилое.

Новая строчка в платежках ЖКХ

С 4 августа вступает в силу закон о страховании недвижимости от чрезвычайных ситуаций. Для стимулировании добровольного страхования жилья на уровне регионов будут определены перечни страховых рисков и утверждены государственные программы по возмещению ущерба.

У собственников жилья, вступивших в программу добровольного страхования, в платежках за ЖКХ появится новая строка по оплате страховки. Законотворцы обещают, что в среднем по России она составит 3 рубля за кв.м.

Программа страхования жилья будет действовать на добровольных началах. Но есть опасения, что с учетом происходящих природных катастроф, добровольное страхование плавно трансформируется в обязательное. А у вас нет таких предположений?

Новые основания для уголовной ответственности

1. С 6 августа Уголовный кодекс РФ дополнен новой статьей 124 (1) – воспрепятствование оказанию медицинской помощи.

Любое действие или бездействие, из-за которого медицинский работник не смог оказать помощь пациенту, и тот получил тяжкий вред здоровью, наказывается штрафом до 80 000 рублей или лишением свободы сроком до 2 лет.

Как будет применяться эта статья — покажет время. Дисциплинирует шалопутных водителей или будет истолкована по-своему?

2. Изменения в статью 327 дополняют санкции за приобретение и хранение поддельных удостоверений, паспортов, штампов, печатей, бланков — срок лишения свободы – до 1 года. За подделку документов и штампов ответственность — до 3 лет лишения свободы. К больничным листам тоже относится, кстати.

О пенсиях

Работающих пенсионеров с 1 августа ждет бонус к пенсии: определен и размер добавки: максимум аж 244 рубля. Нет денег в Пенсионном фонде. Новости о задержанных за взятки чиновников пенсионного фонда не исчезают с первых полос газет и интернет-изданий. А вы, пенсионеры, «держитесь. И хорошего вам настроения!» ( Цитата одного чиновника).

Размер прибавки зависит от количества взносов в систему пенсионного страхования, которые отчислял работодатель. Если гражданин вышел на пенсию в прошлом году, он получит максимальную ежемесячную прибавку — 244,47 рубля.

Новости в ж/д расписании

В бланках ж/д билетов и на табло, установленных на вокзалах, расписание будет указываться по местному времени. И для пригородных поездов, и для поездов дальнего следования.

Вот, пожалуй, и все о новациях августа.

А вообще, Август — удивительный месяц. И неоднозначный.

Для кого-то август представляется окончанием беззаботной жизни, прощанием с путешествиями и прочими летними радостями. Но для активных боевых спецов — бухгалтеров, последний месяц лета — это вообще не повод для грусти. Август дает возможность завершить то, что отложено в июне и июле. Или вдохновиться на новые подвиги и карьерные свершения.

Несмотря ни на что, а попробуйте прожить один месяц — как три!

Всем летнего тепла, радостных событий и приятных впечатлений!

Ваш погруженный в лето консультант)) Татьяна