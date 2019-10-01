Октябрь: отчетный осенний марафон. Сроки важных бухгалтерских дел

Вот и пробежал бегом один из осенних месяцев.

Ну привет, октябрь! С осенними дедлайнами и квартальными отчетами. Новыми и старыми задачами, которые придется решать.

Как с энергией после отпускного релакса? Восстановили силы?

Октябрь - сезон дождей и жалости к себе открыт!

Сыро, серо, холодно, ветрено… И скучно? Ничего нового начинать не хочется. Ясно… Осень… Октябрь…А еще октябрь- это буйство красок, бодрящие прогулки, листопадные мгновения золотой осени. И вдохновений. И творческих задумок.

Как бы ни было печально и по-осеннему грустно, есть понимание, что надо. Пробиваемся через осеннюю хандру через активность. Пусть чуть медленнее, чем обычно. Но все с порядке. «Движуха» хорошо согреет. И даст энергию. И новые силы для огонька, взлета и перемен.

А вот и сроки важных бухгалтерских дел.





До 1 октября 2019

Определить целесообразность освобождения от НДС (или правомерность его применения) по предусмотренным пунктом 3 статьи 149 Налогового кодекса операциям и, в случае решения, направить заявление об отказе (или приостановлении) от освобождения от НДС с 4 квартала 2019 года.

До 9 октября 2019

Компаниям, которые запланировали расходы на предупредительные меры за счет взносов на травматизм, уведомившие об этом региональный ФСС до 1 августа 2019 года и получившие от него одобрение, должны направить в ФСС сообщение о неполном использовании сумм взносов предупредительных мер по травматизму. Сообщение направляется в свободной форме.

Если запланированные средства использованы полностью – специально уведомлять об этом не следует. Отчет об использовании страховых взносов на травматизм направляется в территориальный ФСС вместе с расчетом 4-ФСС в установленный для его представления срок: до 21 октября 2019 года, если сдаете на бумаге, и не позднее 25 октября – если представляете в электронном виде.

Из новенького: С этого года за счет взносов на травматизм можно отправить в санаторий своих работников-«предпенсионеров». В этом случае объем финансирования из ФСС компания сможет увеличить с 20 до 30%. Это разрешено приказом Минтруда от 3 декабря 2018 г. № 764н. Но только через процедуру предварительно планирования и согласования с ФСС. И, конечно, с представлением отчетности по факту.

До 14 октября 2019

Уплатить налог с доходов по государственным и муниципальным ценным бумагам по месячным и квартальным отчетным периодам: плательщики авансовых платежей исходя их фактически полученной прибыли – за сентябрь 2019 года, а компании, уплачивающие поквартально – уплачивают налог с дохода за 9 месяцев 2019 г. Кто должен: держатели государственных и муниципальных ценных бумаг.

До 15 октября 2019

1. ИП, нотариусы, адвокаты и другие лица, занимающиеся частной практикой – оплачивают авансовые платежи по НДФЛ за июль-сентябрь 2019 года на основании полученных налоговых уведомлений. Если налоговое уведомление не направлено – перечислять аванс в бюджет спешить не стоит. В 2019 году вы не обязаны.

С 2020 правила меняются: по доходам 2020 года рассчитывать и авансовые платежи, и НДФЛ к уплате по итогам года придется самому. Налоговая присылать уведомления уже не будет.

2. Компаниям и ИП, выплатившим вознаграждения физлицам за сентябрь 2019 г., следует уплатить страховые взносы и взносы на травматизм за сентябрь 2019 года.

3. Сдать в ПФР отчет СЗВ-М за сентябрь 2019 г.

4. Уплатить аванс по акцизу за октябрь 2019 г. Кто: участники ЕГАИС – производители алкогольной и спиртосодержащей продукции.

5. Сдать декларацию по акцизам по нефтяному сырью, уведомление по замене средств измерений и уплатить сумму акциза за сентябрь 2019 г. Кто: «подакцизники»-нефтяники.

6. В случае потери права применения УСН в 3 квартале 2019 года — сообщить в налоговый орган об утрате статуса налогоплательщика УСН и переходе на другой режим налогообложения по установленной форме.

До 18 октября 2019

1. Уплатить авансовые платежи за негативное воздействие на окружающую среду за 3 квартал 2019 г. Кто должен: компании, обязанные вносить плату. Кроме субъектов малого предпринимательства. Последний день установленного срока – 20 октября 2019 г. Это воскресенье. Перенос срока не предусмотрен, поэтому вносим платеж до 18 октября 2019 г. включительно.

2. Участники ЕГАИС отчитываются в Росалкогольрегулирование об объемах производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и использованию производственных мощностей за 3 квартал 2019 г. и проводят корректировки за 2 квартал 2019 г. Кто направляет декларации: компании, ИП и сельхозпроизводители – товаропроизводители в алкогольной сфере. В отчетность не включаются объемы винограда для производства винодельческой продукции. «Виноградные» декларации сельскохозяйственные производители представляют один раз в год – ежегодно до 15 февраля года, следующего за годом сбора урожая винограда.

3. Подать извещение об уплате аванса по акцизам или об освобождении от его уплаты и банковскую гарантию. За октябрь 2019 г. Кто должен: компании производители алкогольной или подакцизной спиртосодержащей продукции.

Внимание! Последний день срока попадает на 20 октября 2019 (воскресенье). А перенос сроков представления сведений в Росалкогольрегулирование законодательством не установлен.

До 21 октября 2019

Один из напряженных дней. Итак, не забыть:

1. Подготовить и сдать единую упрощенную декларацию за 9 месяцев 2019 г. Это декларация для ИП и юрлиц, у которых за 9 месяцев 2019 г. не было объектов налогообложения и движения денежных средств ( ни наличных, ни безналичных).

2. Подготовить и сдать расчет 4-ФСС за 9 месяцев 2019 г. Если представляете в бумажной форме. Одновременно с отчетом об использовании страховых взносов на травматизм на финансирование предупредительных мер за 9 месяцев 2019 г. С подтверждающими документами.

3. Работодатели- страхователи по индивидуальному персонифицированному учету направляют в территориальный ПФР реестр застрахованных лиц, за которых перечисляются дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию по форме ДСВ-3 за 3 квартал 2019 г.

4. Посредники (агенты, комиссионеры, застройщики, экспедиторы) сдают в налоговую журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур за 3 квартал 2019 г.

5. Подать уведомление на освобождение от НДС или уведомление на продление освобождения от НДС. Кто должен: компании и ИП, работающие со статьей 145 НК — им важно урегулировать свои права по освобождению от НДС с октября 2019 года.

Компании и ИП, претендующие на освобождение от НДС с июля 2019 года должны представить письменное уведомление, заявив о своем праве. Это относится и к компаниям и ИП с оборотами не более 2 000 000 рублей за три последовательных месяца, и к сельхозпроизводителям- плательщикам ЕСХН, претендующим на освобождение по НДС с октября 2019 года.

6. Сформировать и сдать декларацию по ЕНВД за 3 квартал 2019 г.

7. Сдать декларацию по водному налогу и уплатить налог за 3 квартал 2019 г. Кто должен: пользователи водных объектов.

8. Сдать декларацию и уплатить косвенные налоги за сентябрь 2019 г. Кто сдает: компании и ИП, уплачивающие НДС в связи с импортом продукции в Россию из государств — членов ЕАЭС.

9. Вновь созданным (или реорганизованным) в сентябре 2019 года организациям – сдать сведения о среднесписочной численности. Если среднесписочная численность по состоянию на 1-е число месяца, следующего за месяцем регистрации компании, превысила 100 человек – отчетность следует представить в электронном формате. Если менее 100 человек – на бумаге. Сведения надо сдать, даже если работников еще нет. Если забыли – может «прилететь» штраф 200 рублей. (п. 1 ст. 126 НК РФ).

10. Физические лица, самостоятельно уплачивающие дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, направляют в ПФ по месту жительства копию платежного документа, подтверждающего уплату дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию за 3 квартал 2019 года. Срок установлен, но санкций за его нарушение не предусмотрено. Можно и позже направить сведения. Главное, успеть к начислению пенсии, горизонт которой цинично отодвинут.

11. Плательщики акцизов переработчики-нефтяники регулируют свои обязательства по акцизам за сентябрь 2019 г.

До 25 октября 2019

Тот еще денек! Не пропустить:

1. Подготовить и сдать налоговую декларацию по НДС за 3 квартал 2019 г.

2. Уплатить НДС за 3 квартал 2019 г. Налоговые агенты и компании – плательщики НДС на ОСНО- могут разделить квартальный платеж на три части и уплачивать НДС по частям ежемесячно.

3. Компаниям на спецрежимах — у которых есть выставленные счета-фактуры с выделенным НДС – оплатить НДС за 3 квартал 2019 г.

4. Представить декларацию в электронной форме и уплатить НДС за 3 квартал 2019 г. иностранным компаниям, оказывающим на территории России российским покупателям услуги в электронной форме – налог на «Google”. Новый налог, новые обязательства, и не все однозначно.

5. Сдать расчет 4-ФСС за 9 месяцев 2019 г. (в электронной форме). Одновременно с отчетом об использовании страховых взносов на травматизм на финансирование предупредительных мер за 9 месяцев 2019 г. С подтверждающими документами.

6. Уплатить налог по ЕНВД за 3 квартал 2019 г.

7. Заплатить авансовый платеж по УСН за 9 месяцев 2019 г.

8. Если в сентябре 2019 г. принято решение о прекращении деятельности, в отношении которой применялся режим УСН или во 3 квартале утрачено право применения УСН — надо сдать декларацию по УСН и уплатить налог.

9. Если в сентябре 2019 года прекратили деятельность в качестве сельскохозяйственного товаропроизводителя — надо сдать декларацию по ЕСХН и уплатить налог.

10. Уплатить НДПИ за сентябрь 2019 г. Кто должен: компании и ИП, осуществляющие добычу полезных ископаемых.

11. Участникам ЕГАИС и другим плательщикам акцизов сдать декларацию и уплатить акциз. Предоставить банковскую гарантию.

12. Уплатить торговый сбор за 3 квартал 2019 г. Кто должен: плательщики, осуществляющие облагаемые виды предпринимательской деятельности на территории Москвы.

До 28 октября 2019

1. Подготовить и сдать налоговую декларацию по налогу на прибыль за 9 месяцев 2019 г. Кто должен: компании на общей системе налогообложения, в том числе налоговые агенты – выплатившие за 9 месяцев 2019 года доходы иностранным организациям.

2. Подготовить и сдать отчетность по налогу на прибыль за сентябрь 2019 г. Кто сдает: компании на общей системе налогообложения, которые сдают отчетность ежемесячно, и компании – налоговые агенты, которые начисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли. Проверьте КБК.

3. Уплатить ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль. Кто должен: плательщики авансовых платежей – первый ежемесячный авансовый платеж за 4 квартал 2019 г., а также вновь созданные компании, в случае превышения выручки 5 000 000 рублей в сентябре 2019 г. или 15 000 000 рублей в 3 квартале 2019 г.

4. Уплатить квартальный авансовый платеж по итогам отчетного периода за 3 квартал 2019 г. Кто: компании, у которых доходы за предыдущие 4 квартала не превышали в среднем за квартал 15 000 000 рублей.

5. Пользователи недр представляют уведомления по налогу на прибыль о непродуктивных скважинах, декларируют доход и вносят авансовый платеж по налогу на доход от добычи углеводородов за 3 квартал 2019 г.

До 30 октября 2019

1.Сдать расчет по страховым взносам по обязательному пенсионному, социальному, медицинскому страхованию за 9 месяцев 2019 г.

2. Сформировать и сдать расчет по авансовым платежам по налогу на имущество за 9 месяцев 2019 г. Отдельные компании вправе представить единый расчет в пределах одного субъекта.

3. Резиденты- юридические лица и ИП, имеющие счета в банках за пределами России, должны подготовить и направить в налоговую по месту учета Отчет о движении средств по счетам ( вкладам) в банках за пределами РФ за 3 квартал 2019 года. Эта обязанность закреплена с 2015 года и проводится в рамках валютного регулирования для валютного контроля.

До 31 октября 2019

1. Отправить в налоговую расчет 6-НДФЛ за 9 месяцев 2019 г.

2. Рассчитать и перечислить НДФЛ с отпускных и больничных, выплаченных сотрудникам за октябрь 2019 г.

3. Подготовить и сдать декларацию по НДПИ за сентябрь 2019 г. Уплата ? части рассчитанного за год налога. Кто сдает: компании и ИП, осуществляющие добычу полезных ископаемых.

4. Плательщики НДС, имеющие право на заявительную процедуру возмещения НДС за 3 квартал 2019 г., должны направить в налоговую заявление о применении такого заявительного порядка и соответствующую банковскую гарантию.

И хорошего вам настроения!

И еще про октябрь. Кроме марафона рабочих проблем, в нем и праздников предостаточно. Пусть они порадуют вас, добавят теплых и ярких красок и поднимут настроение.

4 октября — всемирный день улыбки. А еще и пятница. Что обычно заставляет вас улыбнуться, коллеги? Как же ж хочется побольше поводов всем нам.

А вот такой стишок неизвестного автора: Улыбка, радость, позитив, как мне сказали — От всех невзгод контрацептив… А вы не знали? Не подхватить чтоб вирус зла, предохраняйтесь. Пускай все крутят у виска — вы улыбайтесь!)))

5 октября – всемирный день учителя. Этот праздник – отличный повод и для взрослых — пусть даже и в соцсетях — поздравить своих бывших учителей. Выразить им свою благодарность и сказать теплые слова.

Помните свой школьный День учителя? В этот веселый день уроки проводили не учителя, а старшеклассники. А преподаватели ходили красивые и веселые, с конфетами и букетами. А праздничные газеты ко дню учителя, школьные концерты и веселые выступления? В этот день, наверное, каждый учитель , получая признание, понимает важность и нужность своей профессии.

6 октября — день российских страховщиков. Компаний, которые крайне удачно для себя монетизируют страх перед будущим. Патологических оптимистов, зарабатывающих на чужих фобиях. Понимающих, что грусть случается реже денег, но запоминается лучше.

12 октября – день HR-специалиста (кадровика).

В этот день в 1918 году решением Народного комиссариата юстиции была принята «Инструкция об организации советской рабоче-крестьянской милиции» и созданы первые кадровые аппараты органов внутренних дел.

Мои поздравления всем специалистам кадровых служб. Если компания успешная — это ваша заслуга. Так как именно вы формируете кадры, а хорошая команда — это и есть крепость, несокрушимость и успех компании. Интересных вам проектов и карьерного роста. Поменьше забот и побольше благодарностей от коллег (Human Resources).

20 октября — Всемирный день статистики. Статистика — это интересно и занимательно. Полагаясь на ее данные человечество может справляться с важными жизненными задачами, находить быстрые и эффективные пути их решения.

Но российская статистика — особенная. Можно ли ей доверять? Что-то с объективностью не очень. Главное -нравиться заказчику. #Нарисуемчтоугодно. А как вам притязания главного российского статистика на фискальную роль с карательными последствиями в виде повышенных штрафов?

31 октября — Международный день экономии. С чего вдруг такой день? А вот с того, что в 1924 году на первый международный конгресс сберегательных банков собрались банкиры разных народов. И продумали такой праздник. С тех пор богатые учат бедных экономить. А что, актуально как.))

А еще 31 октября — Хэллоуин. Для тех, кто не против подурачиться. Кому хочется праздника в хмурые мрачные будни. Мы уже выбрали красивую тыкву.))

Пусть октябрь будет добрым и солнечным и наполнит жизнь своими яркими красками!

Удачи вам, коллеги! Легких отчетов! И теплых осенних дней!