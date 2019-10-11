Ущербный счет-фактура. Или пригодный?

Никто не застрахован от ошибок. Да, это так. Но зачастую , их исправление требует повышенного внимания, отвлечения, отслеживания, контроля сроков — вообщем, немалых усилий и временных затрат.

Какие ошибки в счетах- фактурах критичны и ведут к аннулированию налогового вычета? А какую случайную небрежность можно и допустить. Давайте разбираться.

Три основных причины, по которым налоговая отказывает в вычетах НДС:

если изначально одной из целей сделки была неуплата НДС или поставщиком в овечьей шкуре вдруг нарядился волк (однодневка), если компанией пропущен трехлетний срок, или когда основанием для вычета принят счет-фактура с ошибками.

Ошибки в счет-фактуре – одно из самых простейших оснований для налоговиков отклонить налоговый вычет по НДС. И легкий способ выполнить план налоговых доначислений.

Сам по себе метод контроля — выискивать ошибки в документе — изумляет своим формализмом и мелочностью. Да уж. Таков он, российский фискалитет.

Сравнительно недавно, даже самые незначительные ошибки, недостатки и неточности в оформлении счетов-фактур «зарубали» право на вычет. Да, и по реальным сделкам, и с добросовестными контрагентами. Неверный адрес, отсутствие индекса – и вычет неправомерен. Такой он одиозный налог — НДС. И такой тревожный документ – счет-фактура.

Внимание! Счет-фактура!

Любой бухгалтер знает, что и сама процедура исправлений утомительна и противна. Найти поставщика: объяснить – просить – исправить. И чтобы обязательно «зазеркалить». Верно и в срок внести исправления в учетные регистры и налоговые декларации. Не упустить, держать на контроле…

А если документов — поток, и менеджеры отдела закупок и отдела продаж в этих документах разбираться отказываются, а поставщики нудные, и бухгалтеров меняют, да еще и разбросаны по стране. Или вообще — просьбы не слышат, исправлять не торопятся — обращаться в суд? И да, и в судах приходится бороться за право на вычет. Если цена вопроса стоит того, конечно.

Но на самом деле — в своем большинстве — ошибки в счетах-фактурах действительно незначительны и непринципиальны. Поэтому если они не препятствуют вычету – не стоит добавлять себе работы и морочить голову ничего не решающими исправлениями. Ни себе, ни другим.

ФНС с 2011 года пытается разграничить дефекты счетов-фактур, выделив простецкие недостатки в оформлении и критичные ошибки, из-за которых в налоговом вычете будет отказано. Но на практике при проверках встречается всякое. Потому что отклонить вычет, признав счет-фактуру ущербным – это легко и просто. А вдруг прокатит? И наша задача – остановить настырный порыв ревизоров: не дать разыграться их фантазии, когда правомерность вычета очевидна.

Но для этого надо понимать на что обращать внимание при оформлении счетов-фактур: какие ошибки серьезны и критичны, а какие не очень. На что точно можно не обращать внимания и не тратить время на исправления.

Обсудим?

Общее, уже набившее оскомину правило, такое: если ошибки и неточности в счет-фактуре не мешают идентифицировать продавца, покупателя, наименование товаров, работ, услуг, имущественных прав, их стоимость,налоговую ставку, сумму предъявленного налога вычету по НДС она не угрожает. Это из пункта 2 статьи 169 Налогового кодекса.

И опять эта скользкая норма: мешают/ не мешают — ну очень субъективно. Толковому инспектору — не помешают, а пришедшему доставить вам проблемы — помогут. Для этого давайте рассмотрим каждую из критичных ошибок подробно.

Итак, дефекты счета- фактуры, из-за которых откажут в вычете:

отсутствие номера и даты для идентификации документа;

для идентификации документа; ошибки или неверные сведения, не позволяющие определить, кто именно является продавцом или покупателем: ошибки в наименовании, адресе, ИНН продавца или покупателя;

продавца или покупателя; неточности для определения, какой именно товар или услуга приобретены;

приобретены; ошибки, не позволяющие определить, сколько стоят товары (работы, услуги), имущественные права;

товары (работы, услуги), имущественные права; неверная ставка НДС ;

; отсутствие подписей уполномоченных лиц.

Порядковый номер и дата

В отношении нумерации счетов-фактур никаких строгих правил и ограничений нет.

Можно принять любой порядок: сквозную нумерацию, каждый месяц нумерацию начинать заново, выделять авансовые и отгрузочные счета-фактуры условными символами или буквами и всевозможные другие условности. Но единообразно. (В зоопарке сами не разберетесь)

Право на применение вычетов по НДС не поставлено в зависимость от порядка формирования порядковых номеров счетов-фактур, выставляемых продавцом. Это подтверждает Минфин в письме от 12 января 2017 г. № 03-07-09/411.

Важно одно: чтобы в каждом счете-фактуре были указаны основные идентификационные реквизиты документа: порядковый номер и дата его составления.

Сведения о продавце и покупателе – четко и однозначно

Ошибки в наименовании продавца или покупателя, ИНН и адресе, из-за которых ревизоры не смогут однозначно установить продавца или покупателя – одни из основных причин для отказа в вычете по НДС.

Полное или сокращенное наименование продавца и покупателя указываются в соответствии с учредительными документами. Проверьте – у вас же есть такие данные. Вы же проверяете с пристрастием своих контрагентов?

Если ИНН указан неверно, не соответствует названию компании или вообще не указан – налоговики постараются отказать в праве на вычет. Лучше исправить.

Адреса продавца и покупателя должны соответствовать данным в ЕГРЮЛ ( ЕГРИП). Но если они приведены с сокращениями, опечатками и неточностями в виде замены заглавных букв строчными и наоборот; с отсутствием кавычек; указанием лишних символов: тире, точек, кавычек, запятых — это не будет считаться ошибкой, из-за которой налоговая откажет в вычете. Это подтверждено многочисленными разъяснениями Минфина.

Еще можно — быстро и бесплатно –сверить адрес в счет-фактуре с выпиской из госреестра на сайте ФНС по ссылке https://egrul.nalog.ru .

Однозначное наименование объекта продажи

«Наименование товара, работы, услуги» – важный реквизит счета-фактуры. Даже технические ошибки в нем могут привести к отказу в вычете НДС. Которые искажают суть или вносят сомнение. Например, в счет-фактуре указано «Лекарственный препарат», а в договоре «Лекарственный препарат+». Или, к примеру, путаница с указанием наименования строительно-монтажных или проектных работ.

Стоит все проверить, избегать неточностей и не допускать самодеятельности. Должно быть указано точно, как в договоре и первичных документах: спецификациях, актах, накладных. Никаких разночтений.

При этом неполное или сокращенное наименование товара или услуг (к примеру, строительно-монтажных работ), которое не мешает идентификации, не препятствует вычету. Минфин согласен, суды тоже.

Общая стоимость продажи без налогов и с налогами, сумма НДС

Однозначно недопустимы :

арифметические ошибки в стоимости или в сумме налога,

отсутствие данных о стоимости или сумме налога,

неверное указание или отсутствие наименования и кода валюты,

отсутствие либо неверное указание единицы измерения, количества (объема) и цены (тарифа) за единицу измерения.

В отдельных письмах Минфин допускает признание вычета в случае отсутствия в счетах-фактурах наименования единиц измерения, объема и цены за единицу измерения. С обязательным условием — если это не будет препятствовать налоговым органам идентифицировать стоимость услуг и сумму налога. ! Опять этот субъективизм – будет препятствовать / не будет препятствовать)!

Но доверять таким разъяснениям небезопасно: во-первых, они касаются частных случаев из рубрики «ответы на вопросы», а во-вторых, рассчитывать на взвешенную позицию пришедших на проверку контролеров рассчитывать точно не стоит.

Счет-фактуру с отсутствием или искажением данных, непосредственно влияющих на стоимость товаров — одного из обязательных реквизитов счет-фактуры – лучше исправить.

Налоговая ставка

Недопустимо указывать неправильные ставки 20 вместо 18, 10 вместо 10 и т.д., даже если арифметически сумма НДС исчислена верно.

К примеру, вместо ставки 20% указана ставка 10%. Или прежняя ставка (2018 г.) 18% вместо 20%. Или по экспорту или международной перевозке указана базовая ставка вместо 0%.

Стоимость товаров (работ, услуг, имущественных прав), а также ставка и сумма НДС должны быть указаны в счете-фактуре правильно и четко! С ошибками в этих показателях отстоять налоговый вычет по порочному счету-фактуре практически невозможно. И свежее подтверждающее письмо Минфина: от 2 августа 2019 г. № 03-07-11/58375.

Подписи лиц

Подписание счетов-фактур неустановленными или неуполномоченными лицами – основание для отказа в принятии налоговых вычетов.

Как правило, счет-фактуру от имени компании подписывают руководитель и главный бухгалтер. От имени ИП – сам ИП. Могут и иные, именно уполномоченные лица.

Допускается подписать счет-фактуру одним уполномоченным лицом, наделенным правом подписи: как за руководителя, так и за главного бухгалтера. Минфин выразил согласие в письме от 24 июля 2019 г. № 03-07-11/55067.

Счет-фактура в электронной форме подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью первого лица (руководителя компании, ИП) или уполномоченного.

Факсимиле в счет-фактуре влечет отказ в вычете НДС. Это — существенная ошибка. Позиция Минфина – однозначна. Использование счетов-фактур, подписанных факсимильной подписью, Налоговым кодексом не предусмотрено. Позиция Минфина изложена в письмах от 10 апреля 2019 г. № 03-07-14/25364, от 8 декабря 2017 г. № 03-03-06/1/81951.

Обязательна расшифровка подписей?

Нет не обязательна, но целесообразна.

Сам факт отсутствия расшифровки подписей в счете-фактуре не будет основанием для отказа в вычете. Но может явиться причиной дополнительной проверки налоговиков в отношении подписи действительно уполномоченного лица.

В расшифровке достаточно указать фамилии и инициалы подписавших счет-фактуру лиц. Если счет-фактура подписан уполномоченным лицом, дополнительно можно указать еще и его должность.

Счет-фактура не требует заверения печатью. Только по желанию продавца или по просьбе покупателя.

Ошибки, которые не помешают налоговому вычету

Какие недочеты в счете-фактуре не препятствуют признанию налогового вычета:

ФИО предпринимателя без указания «ИП»;

Опечатки в наименовании покупателя или продавца: лишние символы (запятые, тире), заглавные буквы заменены строчными;

некорректный КПП при правильном ИНН;

неполная информация, недочеты, технические ошибки в указании адресов покупателя и продавца по сравнению с адресом в ЕГРЮЛ (ЕГРИП): сокращения («ул.» вместо «улица», «г.» вместо «город»), замена прописных букв строчными, иная последовательность реквизитов адреса, указание страны и т.д.;

в строке «код валюты» вместо наименования «рубль» указан его графический символ;

вместо национального условного обозначения единицы измерения приведено кодовое буквенное обозначение или запись (например, «тыс.»);

в счет-фактуре при реализации услуг в графе «в том числе сумма акциза» вместо указания «без акциза» проставлен прочерк;

в графе «налоговая ставка» отсутствует знак «%»;

по произведенным в России товарам в графе 10 «страна происхождения товара» вместо прочерков отражен код РФ «643», а в графе 10а – указано «Россия»;

цифровой код страны происхождения товара (графа 10) не соответствует наименованию страны происхождения товара ( в графе 10а);

нарушение нумерации счетов –фактур.

Во всех спорных случаях полезно цитировать проверяющим пункт 2 статьи 169: «Ошибки в счетах-фактурах и корректировочных счетах-фактурах, не препятствующие налоговым органам при проведении налоговой проверки идентифицировать продавца, покупателя товаров (работ, услуг), имущественных прав, наименование товаров (работ, услуг), имущественных прав, их стоимость, а также налоговую ставку и сумму налога, предъявленную покупателю, не являются основанием для отказа в принятии к вычету сумм налога.»

Если все же ошибка существенная, не принимайте к учету дефектный счет-фактуру. Пусть продавец внесет исправления.

Если вы в роли продавца – не игнорируйте просьбу покупателя. Даже если вдруг вам покажется, что ошибка несущественна. Не вздыхайте , не высказывайте и не отказывайте. Пойдите навстречу. Это ж совсем не сложно. Мы ж коллеги! В одной лодке, на тех же волнах бурь и потрясений…

И не забудьте отразить в учете и отчетности: «зазеркалить» для налогового контроля — это очень важно!

Если нарушен пятидневный срок выставления счета-фактуры.

Правомерен ли вычет по счету-фактуре, выставленному поставщиком с нарушением установленного срока — позднее пяти дней с даты отгрузки товара?

Ответ: Да, правомерен. Такие счета-фактуры не являются порочными и основания для отказа в признании вычета отсутствуют. Согласно пункта 2 статьи 169 Налогового кодекса нарушение пятидневного срока выставления счета-фактуры не отнесено к числу критичных ошибок, препятствующих вычету НДС. Это подтверждает Минфин в своих многочисленных письмах и от 14 марта 2019 г. N 03-07-11/16556, от 25 апреля 2018 г. № 03-07-09/28071.

И в случае, если поставщик — спецрежимник потерял свое право.

Если поставщик «слетел» по спецрежима

Если поставщик «слетел» со спецрежима, он обязан с начала квартала, в котором случилась потеря права, сделать перерасчет своих налоговых обязательств, в том числе по НДС.

Совет: Целесообразно с поставщиками, применяющими спецрежимы, изначально в договорах зафиксировать договоре специальные условия по формированию цены:

1) реализация товара не облагается НДС в связи с применением поставщиком УСН (или другого спецрежима);

2) при потере поставщиком права на применение УСН (иного спецрежима) указанная цена договора будет включать НДС по ставке 20/120.

Расчетная ставка может быть указана поставщиком в счетах – фактурах, выставленных в адрес покупателя, с начала квартала, в котором он потерял право применения спецрежима.

Правомерность применения расчетной ставки (20/120) подтверждено Судебной коллегией по экономическим спорам ВС РФ в Определении от 16 апреля 2019 N 302-КГ18-22744, рассматривая порядок начисления НДС подрядчиком после потери права на применение «упрощенки» по государственному контракту, заключенному при применении УСНО, в котором не был предусмотрен НДС.

Удачи вам, коллеги!

Идеальных счетов –фактур! Надежных вычетов! И побольше!

Как и когда следует внести исправления в счет-фактуру, чем отличается исправленный счет-фактура от корректировочного, можно ли вместо исправленного принять корректировочный — расскажу в следующей части. И практические советы. И много еще полезных штук. Кто подпишется – об этом точно сможет почитать.)))