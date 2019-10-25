Все успешные камеральные проверки похожи друг на друга, каждая неуспешная причудлива по-своему

В современных фискальных реалиях камеральная проверка превращена в основную форму налогового контроля – и по своей массовости, и по объемам доначислений. В том числе добровольно-принудительных. Объем полномочий налоговиков все больше и больше. И самодеятельность не знает границ. Камералку могут углубить, затянуть срок, выкатить результат через несколько лет — а суды признают эти нарушения несущественными.

Обсудим? Что в практике камеральных проверок, способы выживания и какие новости. Как пережить ее с минимальными финансовыми потерями, сберечь нервы, избежать противостояния с налоговиками и не дать перерасти в выматывающую выездную.

Ни для кого не новость, что «камералятся» абсолютно все налоговые декларации и расчеты. И компаний, и ИП, и физических лиц. По всем налогам и сборам. Охват полный. Изначально — с помощью автоматизированных систем, а далее — если потребуется — с участием ревизоров. Цель камеральной проверки — как и у любой другой процедуры налогового контроля, понятна – найти нарушение и побудить доплатить налоги. Или наказать.

Если все в порядке – вас беспокоить не будут. Но если система диагностирует ошибки или несоответствия – ждите вестей.

Этапы камеральной поверки.

Их несколько:

проверка декларации по итоговым данным и контрольным показателям,

сопоставление сведений из декларации с расчетами за предыдущие периоды и с отчетностью по другим налогам,

анализ полноты сведений декларации и информации, полученной налоговиками из внешних источников – госорганов, регистрационных и контрольных структур и т.д.

и дополнительно по декларациям НДС: перекрестная проверка соответствия декларации с отчетностью контрагентов. Данные Книги покупок компании, заявившей налоговые вычеты, должны совпадать с записями Книги продаж ее поставщика, в которой отражен НДС к начислению.

Камеральная проверка по НДС проходит по своим правилам. Изначально все декларации проходят автоматизированный форматно-логический контроль в АСК НДС-2, а далее следует углубленная проверка. Если заявлен НДС к возмещению или выявлены противоречия в декларации по НДС или расхождения с данными поставщиков (разрывы).

Не на все запросы требуется уточненка

Основные ошибки и расхождения выявляются на этапах автоматизированной проверки.Такие как :

— ошибочное указание итогов или их отсутствие,

— несоответствие или неверное указание сумм,

— неверное указание кодов видов операций,

— расхождения по счетам-фактурам с данными поставщиков,

-противоречия в «симметричных» операциях по книгам покупок и книгам продаж и другие.

По каждой из ошибок формируется автотребование, в котором будет предложено представить пояснения или внести соответствующие исправления в налоговую декларацию и доплатить налог.

Хваленая цифровизация нередко дает сбой: выгружаются чужие или недостоверные сведения, формируются нелепые и странные запросы. Зачастую сами налоговики не могут пояснить о внесенных в автотребование показателях и ссылаются на кривую программу и жуткую занятость.

Поэтому до исполнения требования – советую их проверять. В том числе на предмет адекватности запроса.

При получении требования о представлении пояснений по ТКС не забыть – не позднее следующего дня — направить в налоговую по ТКС квитанцию о приеме требования. В случае вашей забывчивости налоговики вправе приостановить операции по расчетному счету.

Во время проведения проверки налоговая может буквально завалить требованиями, так как ограничений по частоте истребования документов и количеству запросов нет. Отвечать надо на каждое требование. Еще больше советов в статье «В потоке тревожных вестей. Готовим ответ на требование налоговой.»

Срок для представления пояснений в налоговую инспекцию – 5 рабочих дней со дня представления требования о представлении пояснений. За непредставление грозит штраф в размере 5 000 рублей. ( п. 1 статьи 129 Налогового кодекса). За повторное непредставление пояснений в течение календарного года – штраф возрастает до 20 000 рублей ( п. 2 статьи 129.1 Налогового кодекса).

Исходя из характера ошибок и анализа налоговых рисков вам нужно принять решение: представить уточненную декларацию или не спешить – устроит пояснение.

Как составить пояснение

Проверьте все выявленные налоговиками расхождения по кодам ошибок из приложения к требованию. Сверьте записи в декларации с вашими документами. По реквизитам, числовым показателям и суммам.

Когда в требовании не указаны конкретные ошибки и бухгалтеру неясно, какие показатели пояснять, выполнять такое требование компания не обязана. Направьте в ИФНС мотивированный отказ с просьбой уточнить запрос.

Если ошибки технические – для ответа удобно использовать формализованное пояснение по ТКС с исправленными записями. Сократите время на подготовку. Но можно ответ в налоговую составить и в свободной форме.

1. В случае отсутствия ошибок в пояснениях надо указать, что в декларации ошибки, несоответствия и противоречия отсутствуют. Оснований для корректировки налоговых обязательств и внесения исправлений в декларацию нет.

Наиболее распространенными поводами для запроса пояснений являются такие расхождения:

— в декларации по НДС не восстановлен НДС, оплата и отгрузка отражены в разных налоговых периодах,- величины доходов от реализации в декларации по налогу на прибыль и показателя выручки от реализации в декларации по НДС,- при безвозмездном получении имущества, товаров или услуг,- при безвозмездной их передаче для собственных нужд, не учитываемых при расчете налога на прибыль,- между показателями бухгалтерской и налоговой отчетности и другие.

Буйная фантазия налоговиков не ограничена. Их может заинтересовать, к примеру, обоснованность вычетов по НДС по неоплаченным сделкам. Или отражение в учете процентов по обязательствам. Будьте готовы объяснить причину отсрочки, взаимозачет, иные необычные или странноватые операции или условия договоров.

2. В случае, если ошибки есть, но они не повлияли на величину налоговой базы и сумму налога, в пояснении укажите причины искажений и правильные данные.

Это могут быть такие ошибки : неправильно указанный ИНН контрагента, код вида операции. Или поставщик отразил реализацию в более раннем периоде, чем вы отразили налоговые вычеты и тд..

Можно подать уточненку. ФНС в своем письме от 3 декабря 2018 г. № ЕД-4-15/23367@ рекомендует подать и уточненку, и пояснения. Но с уточненкой спешить не советую – с ее подачи срок камеральной проверки начнет течь заново. На этом этапе достаточно пояснений.

К пояснению можно приложить и подтверждающие документы, по вашему усмотрению. Но пока не стоит. Если налоговой потребуется – их затребуют отдельно.

3. Если ошибки в декларации привели к занижению налога – все внесения исправлений – только через уточненную декларацию.

Перед тем как сдать уточненку, доплатите недоимку и пени. Чтобы избежать штрафов.

Особая тема – налоговые разрывы. Если вы уверены в правомерности НДС-вычетов при обнаружении налоговых разрывов и не спешите нести уточненную декларацию — будьте готовы к углубленной проверке с пристрастием. Проверьте имеющиеся у вас сведения и документы, свяжитесь с контрагентами. Проанализируйте свои перспективы отстоять вычет и готовность к судебному разбирательству.

Стоит знать, что в случае слабого звена /паршивой овцы в цепочке – требования о налоговых разрывах приходят всем участникам цепочки. Но далеко не каждый отказывается от вычетов и несется галопом сдавать уточненку. Важно оценить степень своего риска и возможный масштаб потерь — платить налоги за поставщика 5-7-9 звена или все же сопротивляться.

Как отправить пояснение

Как представить пояснения к декларации – на бумаге или по ТКС вы можете выбрать сами по любому налогу, кроме декларации по НДС. Если декларацию по НДС вы обязаны сдавать только через ТКС – пояснения отправляйте по ТКС. По утвержденному ФНС формату. Это строго: на бумаге – представленными не считаются. Если отчетность по НДС сдавать в электронном виде не обязаны – подойдет любая форма пояснений: электронно или на бумаге.

Когда дополнительно затребуют документы

При камеральной проверке налоговики могут затребовать дополнительные документы только в строго определенных статьей 88 Налогового кодекса случаях. Любые запросы сверх этого перечня неправомерны. Поэтому прежде чем готовить документы по требованию, проверьте, обязаны ли вы его исполнять.

Могут затребовать документы, если:

в декларации заявлена сумма НДС к возмещению,

заявлены убытки либо представлена уточненка на уменьшение суммы налога,

применены налоговые льготы,

выявлены противоречия и несоответствия, которые свидетельствуют о занижении суммы НДС к уплате или о завышении суммы НДС к возмещению,

в декларации обнаружены ошибки, несоответствия и противоречия из документов, имеющихся у налоговиков,

декларация по налогу на прибыль или НДФЛ представлена участником договора инвестиционного товарищества,

в уточненной декларации по истечении 2-х лет с даты представления отчетности заявлено уменьшение налога или увеличение убытка,

в расчете по страховым взносам применен пониженный тариф или отражены необлагаемые страховыми взносами выплаты,

в декларации по налогу на прибыль заявлен инвестиционный налоговый вычет,

по декларациям по налогам, связанным с использованием природных ресурсов: НДПИ, водному и земельному налогам.

отчетность, к которой не приложены обязательные для представления одновременно с декларацией документы.

Срок ответа на требование – 10 рабочих дней с даты его получения. (статья 93 Налогового кодекса).

Неотвратимая глубина

Если ваша реакция на требование – объем документов или отказ от уточненки с уплатой налога — налоговую не устроит — начнется углубленная камеральная проверка со всевозможным набором контрольных процедур: исследованием вашего бизнес-окружения, поисками бенефициара, встречными проверками, вызовами на допрос, на комиссию и т.д.

С изучением реальности сделок, подконтрольности и взаимозависимости их участников, репутации контрагентов, осмотрительности по их выбору, экономических целей, цепочек движения денег и т.д.

При проведении углубленной камеральной проверки налоговики могут применять на свое усмотрение любые процедуры налогового контроля:

— истребование документов, в т.ч. у контрагентов и иных лиц, обладающих сведениями,

— допрос свидетелей,

— назначение экспертизы, привлечение специалистов, переводчика,

— осмотр помещений, территорий, документов и предметов.

Спорный вопрос с выемкой документов во время камеральной проверки. Но свежие судебные решения поддерживают налоговиков, вполне себе допуская и выемку в ходе камеральной проверки: прямых запретов Налоговый кодекс не содержит, а для налогового контроля это было необходимо. Вот так.

На самом деле, ничего страшного в углубленных проверках нет: их проводят достаточно массово. И не каждая из них приводит к доначислениям. Если вы не химичите с налогами, однодневками и прочими фокусами — не стоит ее бояться. Да, вызовут в налоговую, и будут убеждать доплатить налоги, и, возможно, где-то найдут разрывы. Или возникнут какие-либо подозрения ( именно подозрения!). Но если с документами и контрагентами у вас порядок – есть смысл не сдаваться.

Про возмещение НДС

Декларации с заявленным к возмещению НДС, расцениваются налоговиками как #потерялиберега. Есть некоторые исключения — экспорт и некоторые другие операции со своими правилами.

Всегда и все декларации с заявленным НДС к возмещению, изучаются с пристрастием. Контрольный маховик запускается на полную катушку: допросы, встречки, осмотры и т.д. Цель – найти искусственные условия для возмещения НДС и доказательства получения необоснованной налоговой выгоды.

Будьте готовы. Если вы не относитесь к неоднократно проверенным экспортерам — в 98% случаев в возмещении НДС вам откажут. Для инспекции подойдет любая причина: несостыковки, ошибки, сомнения в реальности сделки, в потенциальной возможности контрагента, подозрения в его подконтрольности или взаимозависимости. Если с этим будет все в порядке — под прицел попадет цель сделки – какая? кроме экономии на налогах? Что с экономикой? Вам и про долю налоговой нагрузки напомнят: должны платить, а не возмещать!

Чем мельче инспекция , тем выше вероятность, что отфутболят — есть план по сбору налогов. Инспекция будет не против если пожалуетесь в управление ФНС. Пусть решает большой брат – допустит бюджет такие траты или нет.

Налоговый кодекс допускает заявительный порядок возмещения НДС. До завершения камералки. Для него в кодексе прописаны свои правила.

Незаконные запросы вы вправе не исполнять

В ходе камеральных проверок налоговики нередко жестят и пережимают — требуют первичные документы, регистры бухучета, бухгалтерскую отчетность, карточки бухгалтерских счетов, оборотно-сальдовые ведомости по счетам и другие документы, которые в общем-то и не связаны с расчетом налогов.

Да, можно противодействовать и доказывать неправомерность требования. Согласно пункта 7 статьи 88 Налогового кодекса при проведении камеральной налоговой проверки налоговый орган не вправе истребовать у налогоплательщика дополнительные сведения и документы, если иное не установлено данной статьей или если представление таких документов вместе с налоговой декларацией не предусмотрено НК РФ.

Поэтому да, когда потеряно чувство меры — пишем письмо о неправомерности истребования документов с обоснованием и ссылками на нормативную базу. И спокойно, выборочно, без особых расшифровок по субконто, в ооооочень свернутом варианте готовим документы. С описью, конечно, как положено.

Взгляните со стороны на свои свернутые бухгалтерские регистры – много вы из них выудите информации?

Еще больше советов – в Статье «В потоке тревожных вестей. Готовим ответ на требование налоговой.»

Постарайтесь обойтись без суда. Обращения к руководителю инспекции, жалобы в управление ФНС , возможно, урезонят излишне беспокойного инспектора.

Но судебная канитель и баталии по этому вопросу — напрасная трата времени. Во-первых, налоговое законодательство не содержит перечня документов, которые налогоплательщик обязан вести в целях налогового учета – запросы налоговиков не ограничены. Во-вторых, современная практика налоговых споров в основном поддерживает ревизоров, заявляющих что документы им необходимы для проведения контрольных мероприятий.

Срок камеральной проверки сокращен, но безрадостно

По общему правилу срок камеральной проверки не может быть более 3 месяцев со дня представления налоговой декларации и расчета по налогам.

С 3 сентября 2018 года до двух месяцев сокращен срок камеральной проверки для деклараций по НДС. Но может быть продлен руководителем инспекции до 3-х месяцев. Причем, очень легко — если будут подозрения в нарушениях. При этом проверяемого — вас- уведомлять никто не будет. Не обязаны. Поймете сами по активности действий инспектора или сообщат партнеры-контрагенты.

Для деклараций по НДС, представленных иностранцами, оказывающими услуги в электронной форме через Интернет, срок камеральной проверки – 6 месяцев.

Встречаются случаи, когда по истечении трех месяцев и более прилетает акт камеральной проверки. И за ним следует решение о взыскании налога и привлечении к ответственности. Да, к сожалению, в последнее время сформировалась негативная практика, поддерживаемая судами, допускающая затягивание налоговиками процессуальных сроков камеральных проверок. И отменить решение по итогам проверки только на том основании, что налоговики вас проверяли дольше положенного срока, в суде не получится. Если действительно в результате проверки налоговики выявят налоговое нарушение.

Но если вы закон не нарушали и готовы отстаивать правомерность своей позиции по существу – заявляйте об отмене решения налоговиков и по причине нарушения сроков контрольных процедур. Срок установлен и его никто не отменял!

Вы вправе обжаловать действия и бездействие налоговой в вышестоящем налоговом органе и в суде. В суд заявление у вас примут только после обращения с жалобой в вышестоящий налоговый орган. Согласно пункта 2 статьи 138 Налогового кодекса.

Может побудить налоговиков соблюдать установленные законами сроки жалоба в прокуратуру. Если жалоба будет направлена своевременно – прокурор вправе потребовать прекратить проверку. Вправе, но не обязан. Срок рассмотрения жалобы – 30 дней со дня регистрации. Не стоит обольщаться. Но принципиальным – можно попробовать.

Ситуация. Если за несколько дней до истечения срока проверки инспектор просит сдать уточненку с минимальными, ничего не значащими исправлениями — не ведитесь. Вас используют. Инспектор не уложился в установленное для проверки время, а объясняться у строгого начальника о продлении срока не хочет. Подача новой уточненки включит счетчик проверки заново. А вам добавит лавину требований, головную боль и бессонные ночи.

Срок камеральной проверки может измениться

Сокращение камеральной проверки декларации по НДС до 2-х месяцев было заявлено как широкий жест законотворцев, озабоченных непростой судьбой российского бизнеса.

Но есть большой риск, что этот аттракцион невиданной щедрости будет обесценен другими возможными новациями в Налоговый кодекс.

Аудитор счетной палаты, проведя анализ работы ФНС, стал взволнован: не хватает у налоговиков времени на проверку деклараций по НДС по механизму симметричной сверки с контрагентами АСК НДС-2. Налоговые декларации, сданные, к примеру, с 7 по 12 числа не могут быть проверены перекрестным способом.до 25 числа. Так как основная часть деклараций сдается и загружается в систему в последние дни срока, 25-го числа. Нужна поправка в статью 88 Налогового кодекса: срок камеральной проверки по НДС считать с 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Один для всех. И фактическая дата представления декларации для срока камералки будет не важна.

Еще одна озабоченность того — же чиновника: недостаточно налоговая штрафует за нарушение сроков сдачи отчетности. И сумму штрафов надо увеличивать. А то непорядок: затраты бюджета на составление и отработку одного протокола об административном правонарушении — 2 540 рублей, а максимальный штраф должностному лицу по статье 15.5 КоАП – всего 500 рублей. Бюджет несет потери.

И еще одно предложение правительству от счетной палаты – обязать бизнес направлять документы для проверок в налоговую исключительно в электронном виде по ТКС, закрепив норму в пункт 2 статьи 93 Налогового кодекса. Как вам предложение? Учитывая поток запросов из налоговой? Все перешли на электронный документооборот? Или готовы принимать в штат сканеристов и сканеристочек?

Вот такие новости. Фискальная система- как лернейская гидра. На месте одной позитивной нормы вырастают три зловредных.

Внесут эти изменения в законодательство? Или нет? Будем наблюдать.

Истребование документов по истечении сроков камеральной проверки – неправомерно

Но в пределах сроков — даже если требование получено в последний день камералки — представить обязаны.

Если принято решение о проведении доп. мероприятий — запрос налоговиков в рамках закона. Его надо исполнить. В других случаях за пределами сроков проверки – не обязаны. Письмо Минфина от 18 февраля 2009 г. N 03-02-07/1-75.

Про допмероприятия

Если проверка окончена, вручен акт и рассмотрены материалы проверки, руководитель инспекции вправе принять решение о проведении доп. мероприятий. И указать основание. Допмепроприятия назначаются для получения дополнительных доказательств исключительно по уже выявленным камеральной поверкой нарушениям.

Срок допмероприятий – не более 1 месяца ( 2 месяца для консолидированных групп и иностранных компаний). Но по-мнению, ФНС и Минфина, в случае выявления налогового нарушения, затянувшийся срок допмероприятий не является абсолютной причиной для отмены решения по результатам проверки.

Перечень допмероприятий является закрытым и включает ограниченный список налоговых процедур. Это: 1) истребование документов, 2) встречные проверки, 3) допросы свидетелей, 4)проведение экспертизы. Но стоит знать, что и осмотр помещений, и выемка — для допмероприятий не предусмотренные — признаются судами законными и правомерными. Да, такова современная практика судебных споров. Допускающая безнаказанные нарушения процессуальных норм, игнорирующая Налоговый кодекс и создающая свои параллельные нормы в российской правовой системе. К сожалению.

Как проверяются уточненные декларации

Налоговики обязаны принять и проверить каждую представленную уточненную декларацию. Проверка уточненки состоит в выяснении причин и обстоятельств изменений. И как они повлияли на налоговую базу. Если уменьшилась сумма налога к уплате или увеличилась величина убытка будут пристрастно изучать почему.

Последствия уточненки зависят от процедурных действий налоговиков и момента представления уточненной декларации:

Если уточненка представлена в ходе камеральной проверки декларации или после ее окончания, при этом акт проверки не составлен и не вручен: проверка ранее поданной отчетности прекращается, налоговики не будут составлять по ней акт, а начнут новую камеральную проверку. Уточненка представлена после вручения акта камеральной или выездной проверки, но до вынесения решения по ней: налоговики вынесут решение по акту проверки первичной декларации. А затем выберут способ проверить суммы, заявленные в уточненной. Уточненка представлена после составления акта выездной проверки: как ее проверить – решат ревизоры. Они вправе назначить доп.мероприятия, камеральную или повторную выездную проверку. Уточненка представлена после вынесения решения по камеральной или выездной проверке: налоговики истребуют пояснения к уточненной налоговой декларации, в том числе по факту отражения результатов завершенной налоговой проверки.

Если уточненная декларация не меняет сумму налога или изменяет к уменьшению, налоговая ответственность в виде штрафа за неполную уплату налога не предусмотрена. Если уточнения ведут к доплате налога, важно до подачи уточненной декларации доплатить в бюджет недостающую сумму налога, рассчитать и уплатить пени. В этом случае штрафа не будет. При условии, что ошибка обнаружена и исправлена вами самостоятельно – а не из сообщения налоговиков об ошибке или о назначении выездной налоговой проверки.

Все знают, но напомню: с даты подачи уточненной декларации срок камеральной проверки начинает течь заново.

Уточненная декларация не аннулирует ранее выставленное требование представить документы

Если налоговая прекратила камеральную проверку первичной декларации и начала проверять уточненную, требование о представлении документов, направленное налоговиками ранее при проверке первичной декларации, вы обязаны исполнить. Оснований для аннулирования ранее направленного требования нет. Это подтвердил Верховный суд в определении от 12 апреля 2016 г. № 306-КГ16-2522.

Повторная камеральная проверка – недопустима

Очевидная норма, но не для всех. Вопрос дошел до Конституционного суда, который резюмировал: проведение повторной камеральной проверки декларации, ранее подвергшейся камеральному контролю, неправомерно. Определение КС от 23 апреля 2015 г. № 736-О. Но это не про уточненную декларацию.

Удачная камеральная проверка гарантий не дает

Налоговики вправе доначислить налоги при выездной проверки, даже если они за тот же период не нашли нарушений при камеральной. Пени и штрафы тоже вправе начислить. Никаких освобождений и смягчений не будет. И уменьшение штрафа тоже.

Об этом масса разъяснительных писем ФНС ( одно из последних от 7 июня 2018 г. N СА-4-7/11051@) и решений суда.

По мнению Конституционного Суда от 10 марта 2016 г. N 571-О, ничего такого, если в ходе выездной проверки налоговики выявили нарушения, которые не заметили при камеральной. Ведь выездная проверка более тщательная, углубленная. Камеральная и выездные проверки — не дублирующие процедуры налогового контроля. И нарушение прав налогоплательщиков, по-мнению суда, в этом случае нет.

Нет декларации – нет и камеральной проверки?

Да, это подтвердил ВАС: проведение камеральной проверки в случае непредставления налогоплательщиком налоговой декларации невозможно.

Да, именно это контрольное мероприятие не запускается. Но у налоговой есть другие отрезвляющие меры воздействия:

1) блокировка банковских счетов и переводов электронных денег. Если декларация не представлены в течение 10 рабочих дней после установленного срока подачи,

2) привлечение к налоговой ответственности:

— по п. 1 статьи 119 Налогового кодекса в размере 5% от неуплаченной в срок суммы налога за каждый месяц просрочки , но не больше 30% и не менее 1 000 рублей;

— по п.1 статьи 126 Налогового кодекса в размере штрафа в сумме 200 рублей.

3) привлечение должностных лиц к административной ответственности в виде штрафа до 500 рублей.( статьи 15.5, 15.6 КоАП).

Суммы штрафов не очень пугающие, но блокировка счета взбодрит немедленно.

Ситуация. Бывают случаи, когда поджимают сроки сдачи отчетности, а требуется подчистить (или восстановить) учет, или требуются уточнения – вообщем, случились обстоятельства, когда бухгалтер понимает, что сдача в срок достоверной отчетности не возможна. И как правило, мы сдаем что есть. Приблизительную. Чтобы налоговая не заблокировала счет. Уточним потом. Следует помнить, что немедленно после получения декларации в автоматизированном режиме запускается контрольная процедура: с выявлением «косяков», с требованиями их обосновать, с нагроможденными затем уточненками и жесткими последствиями камеральной проверки. Как возможный вариант: до блокировки счета есть 10 рабочих дней – можно использовать как временной бонус для того, чтобы вычистить декларацию и пережить камералку без особых забот. Да, заплатить пени за эти дни просрочки.

Резюмируем. И несколько советов

Не стоит недооценивать значение камеральной проверки и ее возможные негативные последствия. Неосмотрительность, поспешность и беспечность в действиях могут привести к другим контрольным жестким мерам и финансовым потерям. К углубленной камеральной проверке нужно готовиться так же ответственно, как и к выездной. По всем правилам — инструктаж персонала, подготовка к осмотрам, оценка целесообразности визитов на допросы, работа с контрагентами и т.д. И держать процесс под контролем. Всегда отвечайте на требования. На каждое. Даже если у вас нет ошибок или требование направлено вам ошибочно. Молчание или игнорирование требований будет истолковано негативно. С печальным исходом. Документы представляйте очень осмотрительно. Не старайтесь отличиться — быть примерным и исполнительным. Иногда «тянучка» даже очень помогает. Все сразу не выкладывайте. По запросам. Уточняйте конкретику. Всегда — с сопроводительными письмами и описью документов. Со ссылками на нормы права, демонстрирующими вашу безусловную юридическую уверенность. Подмечайте и фиксируйте ошибки ревизоров. Готовьте жалобы, пресекайте неправомерные действия. Если не согласны с выводами проверяющих — представляйте обоснованные и аргументированные возражения. Взвешенно оценивайте возможный риск и перспективу отстоять свою позицию. И готовность к судебному разбирательству.

Надеюсь, что было полезно.

Удачи вам, коллеги! Легких и незаметных камеральных поверок!