Уже ноябрь. Список важных дел бухгалтера

Ноябрь — месяц насморка, революций и предновогодних распродаж.

Холодно. Ветрено. Снег. Ноябрь. Время теплых пледов, выпечки с корицей и длиииинных многосезонных сериалов. Любите сериалы? Как вам оригинальные сериальные истории от BBC, АМС, Netflix?

А у нас свой сериал — бухгалтерский и остросюжетный... ))) И не менее вдохновляющий — «Список важных дел».

Кстати, в ноябре отчетов и обязательных дел совершенно немного. Отмечаем контрольные даты, чтобы наверняка не забыть ничего важного.

Итак.

1 ноября 2019 г.

Последний день направления заявления для установления скидки к страховым тарифам по травматизму на 2020 год. Обратите внимание, что с 20 октября 2019 г. заявление принимается по новой форме, утвержденной приказом ФСС от 25 апреля 2019 г. № 231.

Претендовать на скидку могут компании и ИП, нанимающие граждан РФ и уплачивающие взносы на травматизм. Максимальный размер скидки — 40% от установленного тарифа. ФСС согласно утвержденной методике — по данным о взносах и расходах за 3 предшествующих года — примет решение о размере возможной скидки: в течение 10 рабочих дней — для страхователей с суммой годовых взносов до 15 000 рублей, и в течение 18 рабочих дней для страхователей с суммой свыше 15 000 рублей. В течение 5 календарных дней с даты принятия решения ФСС его направит заявителю.

До 15 ноября 2019 г.

1. Уплатить налог с доходов по государственным и муниципальным ценным бумагам по месячным и квартальным отчетным периодам: плательщики авансовых платежей исходя их фактически полученной прибыли — за октябрь 2019 г. Кто должен: держатели государственных и муниципальных ценных бумаг.

2. Компаниям следует уплатить страховые взносы и взносы на травматизм за октябрь 2019 года. Это обязанность компаний и ИП, выплативших вознаграждения физлицам за октябрь 2019 г.

3. Уплатить аванс по акцизу за ноябрь 2019 г.

Кто: участники ЕГАИС — производители алкогольной и спиртосодержащей продукции.

4. Сдать в ПФР отчет СЗВ-М за октябрь 2019 г.

До 18 ноября 2019 г.

Подать извещение об уплате аванса по акцизам за ноябрь 2019 г. или об освобождении от его уплаты и банковскую гарантию.

Кто: участники ЕГАИС — производители алкогольной и спиртосодержащей продукции.

До 20 ноября 2019 г.

1. Вновь созданным (или реорганизованным) в октябре 2019 года организациям — сдать сведения о среднесписочной численности. Для определения — в каком варианте вы вправе сдавать отчетность — на бумаге или только в электронном формате. Сведения надо сдать, даже если работников еще нет. Если забыли — может «прилететь» штраф 200 рублей. (п. 1 ст. 126 НК РФ).

2. Подать уведомление на освобождение от НДС или уведомление на продление освобождения от НДС.

Кто должен: компании и ИП, работающие со статьей 145 НК — им важно урегулировать свои права по освобождению от НДС с ноября 2019 года.

Компании и ИП, претендующие на освобождение от НДС с ноября 2019 года должны представить письменное уведомление, заявив о своем праве. Это относится и к компаниям и ИП с оборотами не более 2 000 000 рублей за три последовательных месяца, и к сельхозпроизводителям- плательщикам ЕСХН, претендующим на освобождение по НДС с ноября 2019 года.

3. Сдать декларацию и уплатить косвенные налоги за октябрь 2019 г.

Кто сдает: компании и ИП, уплачивающие НДС в связи с импортом продукции в Россию из государств — членов ЕАЭС.

До 25 ноября 2019 г.

1. Уплатить 1/3 платежа НДС за 3 квартал 2019 г.

Кто уплачивает: компании и ИП на общем режиме налогообложения и НДС — агенты — плательщики НДС равными долями в течение квартала.

2. Если в октябре 2019 года прекратили деятельность и утратили право применения УСН — надо сдать декларацию по УСН и уплатить налог.

3. Если в октябре 2019 года прекратили деятельность в качестве сельскохозяйственного товаропроизводителя и утратили право применения ЕСХН — надо сдать декларацию по ЕСХН и уплатить налог.

4. Уплатить НДПИ за октябрь 2019 г.

Кто:компании и ИП, добывающие полезные ископаемые.

5. Участникам ЕГАИС и другим плательщикам акцизов сдать декларацию и уплатить акциз. Предоставить банковскую гарантию.

До 28 ноября 2019 г.

1. Подготовить и сдать отчетность по налогу на прибыль за октябрь 2019 г.

Кто сдает: компании на общей системе налогообложения, которые сдают отчетность ежемесячно, и компании — налоговые агенты, которые начисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли. Проверьте КБК.

2. Уплатить ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль.

Кто должен: плательщики авансовых платежей, для которых отчетным периодом является I квартал, полугодие и девять месяцев — второй ежемесячный авансовый платеж за 4 квартал 2019 г., а также вновь созданные компании, в случае превышения выручки 5 000 000 рублей в октябре 2019 г.

Плюс отчетность в Росстат. У каждого — свой перечень отчетов.

Про новые формы Росстата

И еще. Росстат приказом от 15 июля 2019 г. № 404 утвердил новые редакции 18-ти отчетных форм. В основном это касается отчетов со сведениями о численности работников, условиях их труда и заработной плате. Один из этих отчетов нужно представить по уже обновленной форме до 29 ноября 2019 г. Это форма № 57-Т — Сведения о заработной плате работников по профессиям и должностям.

Форму № 57-Т должны представить только юридические лица и их обособленные подразделения, которых отберет для выборки Росстат. Отчет сдается один раз в два года и в нем указываются сведения по состоянию на октябрь отчетного года. Проверьте, есть ли ваша компания в избранных и не пропустите срок.

По остальным обновленным Росстатом формам работодатели — компании и ИП — будут отчитываться в 2020 году. О них я тоже постараюсь напоминать.

Как же ж без новых штрафов

С 1 ноября 2019 года вступают в силу новые карательные меры для юридических лиц, нарушающих режим труда и отдыха водителей. Они касаются не только профессиональных перевозчиков, но и компании, использующие транспорт для собственных нужд. А вы проработали графики работы и отдыха для своих водителей в соответствии с устанолвеным порядком? За нарушения могут оштрафовать и водителей ( от 1500 до 2000 рублей), и должностных лиц (от 7000 до 10000 рублей) и ИП ( от 15000 до 20000 рублей) и юридическое лицо (от 20000 до 50000 рублей.).

Если обязателен тахограф — за выпуск транспорта на работу без тахографа тоже «административка». Всем — водителю. должностным лицам, ИП и компаниям. Указанные изменения в КоАП внесены федеральным законом № 216-ФЗ от 26 июля 2019 г. До 1 ноября 2019 г. за нарушение труда и отдыха наказывали только водителей.

Доброго вам ноября!

Вообщем то не очень много в ноябре дел. Кто-то уже начинает подчищать учет для годовой отчетности. Вспоминает правила ее формирования и изучает изменения. А кто-то разгребает требования налоговиков и держит оборону на камеральной проверке по отчетности за 3 квартал и 9 месяцев 2019 г. Искренне желаю справиться со всеми делами и постараться немного отдохнуть, погрустить и помечтать.

При наступлении поздней осени хочется запасаться носками, мягкими свитерами, обниматься с котами — шерстяными и тёплыми. И не только с котами.)) И читать книги. Прям по настоящему. Когда берешь книгу не на полчасика, а читаешь-читаешь-читаешь, погружаясь в совершенно иную реальность, проживая жизнь ее героев. Когда не принадлежишь ни себе, ни семье... Забывая обо всем на свете, даже не рассматривая возможность остановиться и перестать читать. Так вот, для такого «книжного запоя» ноябрь — то самое время.

Удачи в делах вам, коллеги! Уютного и доброго ноября, и тепла!