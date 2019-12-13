Унылые прогнозы серых зарплат

Самым актуальным трендом налогового контроля в 2020 году станет битва за легализацию заработных плат. Да, об этом горят ВСЕ. Кое-что добавлю и я.

Последние 2-3 года налоговики методично и прицельно сражались с бизнесом за НДС.

ФНС наслаждается своим триумфом: в ноябре 2019 года Минфин зафиксирован рекордный рост налоговых поступлений. Но есть и изнанка этих побед — сотни тысяч предпринимателей свернули свой бизнес или уехали за рубеж. Немало бизнесменов пострадали материально, а некоторые даже уголовно.

Грустный инвестиционный климат, ужесточение фискальной системы, денежно-кредитные барьеры и другие ограничения ожидаемо ведут к сокращению количеству работающих компаний и ИП, сдерживают деловую активность и не добавляют бизнесу оптимизма.

Тот бизнес, который еще остался, вынужден выживать в сложившихся условиях и старается на многом экономить. В том числе и на налогах. За счет неформальной занятости и выплат зарплаты в конвертах.

Наступление на конверты

Сотрудники соглашаются «на конверт» даже в ущерб своих социальных гарантий. Как-то не получилось агитацией сформировать неприятие к серым зарплатам. Как и обращениями к угрызениям совести и гражданскому долгу. Люди сегодня не рассчитывают на государство, а стремятся обеспечить себя самостоятельно. Им надо как-то жить, расплачиваться с ипотекой, кормить свои семьи, лечить родителей и учить детей …

Социальная телереклама с гордо покидающей офис цацей и звонким слоганом «Хороший директор без пенсии не оставит» после проведенной в 2018 году пенсионной реформы вызывает горькую ухмылку.

А масштабы «серых» зарплат – еще те масштабы. По данным различных опросов готовность работать в тени выразили от 40 до 50% опрошенных. Деньги оказываются важнее сейчас, чем пенсия, до которой еще надо дожить.

По данным Росстата за 2018 год разница между фактическими расходами домохозяйств и суммами заработных плат из отчетов работодателей составила 13 трлн. рублей.

Эта сумма не декларируется, с нее не уплачиваются налоги. И ФНС берет еще одно повышенное обязательство – с помощью федеральных и региональных властей — переломить этот затянувшийся эксцесс.

Физически проследить за тем, сколько платит работодатель своему сотруднику, фискальными методами практически невозможно. Стимулирующих мер по выводу зарплат из тени правительство не предлагает. Несмотря на свои заявления предложить реальный механизм «обеления» зарплат. Предложения снизить налоговую нагрузку на бизнес нет ни в одной повестке.

Для фискальных органов остается привычный механизм «мотивации» — тугой «кнут»: нагнать страх, прогнуть и заставить. Обещали «не кошмарить», но не вышло. Не зашло.

Контролеры готовятся

1. Письмами ФНС от 17 октября 2019 г. N БС-4-11/21381@ и N БС-4-11/21382@ обновлены контрольные соотношения отчетных форм 6-НДФЛ, 2-НДФЛ и расчета по страховым взносам.

Показатель средней зарплаты каждого работника должен быть не меньше, во-первых, установленного МРОТ и, во-вторых, среднеотраслевой региональной величины. Если одно из соотношений не соблюдено – вам придет автотребование — дать пояснения. Потом ждите вызов на налоговую комиссию.

Сначала вызовут на заслушивание. Расспросят о деятельности компании в целом, о финансовом состоянии, об отдельных фактах хозяйственной жизни. О планах на будущее… Если будете убедительным – от вас отстанут. На время. До следующего квартального отчета. Но если начнете рассказывать небылицы и сочинять легенды – готовьтесь к лютому контролю. А проверять будут глубоко и жестко.

2. Ужесточающие требования внесены в Налоговый кодекс. Но Федеральным законом № 325-ФЗ от 29 сентября 2019 г. внесены изменения в пункт 9 статьи 226 Налогового кодекса, допускающие, что с 1 января 2020 года в случае, если налоговой проверкой будет установлено неудержание (или неполное удержание) долг по НДФЛ заплатит уклонист- работодатель. Работник при этом не пострадает.

В общем случае, уплата НДФЛ за счет налоговых агентов (работодателей) не допустима. Но специальная норма введена для того, чтобы работники не сдерживали себя в порыве пойти и рассказать фискалам о том, что работодатель выплачивает зарплату в конверте.

Если налоговая проверка установит, а главное докажет!, факт «серых» зарплат, работодателю придется заплатить не только страховые взносы, но и НДФЛ со скрытых от налогов выплат. За свой счет. Перспективы впоследствии взыскать с работника уплаченный за него в бюджет НДФЛ – никакие. Норма введена специально — обломать «конвертных» практиков.

3. В октябре 2019 г. банкам была разослана рекомендация, уведомлять налоговую и Росфинмониторинг о подозрениях в выплатах серых зарплат.

По операциям, связанным с перечислением денег со счетов компаний на счета физлиц под видом выплаты заработной платы, которые банку покажутся сомнительными, банк запросит документы, подтверждающие факт уплаты обязательных платежей в бюджет. Если пояснения банк не устроят, сведения полетят в налоговую, в трудовую инспекцию, а по отдельным признакам – и в финразведку.

4. С 2020 года налоговая служба начнет проверки компаний, которые принимают на работу самозанятых граждан вместо штатных сотрудников, сокращая при этом свою налоговую нагрузку. Налоговая уже предупредила. Причем проверки будут проводиться совместно с трудовыми инспекциями. Порядок таких проверок пока неизвестен – но раз договорились, значит процедуру подготовят и пропишут. В некоторых регионах отдельные компании уже стали вызывать на налоговые комиссии дать пояснения по договорным отношениям с самозанятыми

5. Продолжатся проверки компаний и ИП из сфер, лидирующих по доле серых зарплат и имеющих возможность накапливать кэш: розничная торговля, рестораны, автосалоны, перевозки, сфера услуг, развлекательные центры, медицина, аптеки и другие.

6. ФНС продолжит проверки и других «серых» секторов — транспортного и строительного, использующих труд мигрантов, в том числе нелегальных, не претендующих на соцпакет и высокий заработок.

7. ФНС продолжит контроль за получающими доход физлицами, которые до сих пор не вышли из «серой» зоны – не встали на учет как самозанятые или ИП. Данные будут выявлять любым способом — из соцсетей, из объявлений и рекламных постов – вычислять кто сдает в аренду имущество, дает уроки, делает ноготки или печет тортики.

8. Не первый год государственные деятели и законотворцы муссируют нервозную тему контроля за расходами физических лиц. Официально Минэкономразвития опровергает информацию о планах разработки подобной системы контроля, но и идеологи пенсионной реформы тоже когда-то не афишировали предстоящие изменения.

Для сопоставления доходов с расходами правового механизма нет. Но самодеятельность ревизоров безгранична и бесконечна. И если будет выявлен и доказан (доказан!) «теневой доход» — суды займут сторону проверяющих. Они тоже на стороне собирателей налогов и пополнения бюджета.

Налоговые комиссии

Зарплатные комиссии – особая форма налогового контроля и реальность нашего времени. Нормами налогового права комиссии не предусмотрены. Это творческая задумка ФНС. Но к ней лояльна прокуратура и поддерживают суды.

Комиссия – не обязательно санкции. Сначала вызовут «напоговорить». Задать вопросы. Пытаясь прозондировать ситуацию, уличить директора в номинальности или нащупать чувствительные струны. Предложат подумать, не упрямиться и вырулить ситуацию добровольно.

В комиссии участвуют представители различных контрольных ведомств: трудовой инспекции, пенсионного фонда, полиции, администраций муниципальных образований, прокуратуры и других. По итогам беседы на комиссии работодатели, как правило, принимают меры по легализации зарплаты. Одни — с испуга — сразу поднимая ее до среднеотраслевого уровня, а другие – постепенно.

Если проигнорировать призывы контролеров и зарплату хоть немного не повысить — далее последует планомерное разбирательство. С допросами сотрудников, в том числе бывших обиженных, — для сбора доказательственной базы. С анализом схем работы, деловых и экономических целей сделок, взаимозависимости и подконтрольности вашего бизнес-окружения и т.д. – для поиска источника кэша и необоснованной налоговой выгоды. И умысла по уходу от уплаты налогов.

А если сумма будет крупной — зарплата «в конвертах» может стать причиной судимости по уголовной статье. А с учетом повышенной активности следственных органов в борьбе с экономическими преступлениями и пробюджетной позиции судов – пренебрегать риском совершенно нельзя.

Доводы по низкой заработной плате, которые может принять комиссия:

неполная занятость или сотрудники на «удаленке». Если это действительно так, подтверждением будут приказ о введении сокращенного графика, табель учета рабочего времени, трудовые договоры. И показания сотрудников, если налоговики их вызовут на допрос. Что совсем не исключено.

основной штат сотрудников работает в регионах с низкой оплатой труда;

молодая компания;

сезонный вид деятельности, в «несезон»- голые оклады;

перевод сотрудников в подразделения и уплата налогов в регионах.

Эти пояснения могут принять в случае, если в штатном расписании и трудовых договорах указаны оклады не ниже региональных среднеотраслевых зарплат.

И если в юридическом аспекте все оформлено в четком соответствии с нормами трудового права: локальными нормативными актами, уведомлениями, письменным согласием работников, с необходимыми подписями и соблюдением установленных сроков.

Если же заплата неприлично мала — «подогнать» ее под среднеотраслевой уровень все равно придется. Если не хотите больших проблем.

В наивные рассказы про выплаты по договорам подряда, про неполный рабочий день и другие всем известные приемы налоговая уже не верит. Так же, как и в реинкарнацию уволенных сотрудников в ИП или самозанятые. Будут копать дальше. Опрашивать сотрудников. Вменять вам умысел. Не советую.

Где найти среднеотраслевой ориентир?

Сейчас расскажу.

Идемте по ссылке в сервис «Прозрачный бизнес на сайте ФНС»/ раздел «Калькулятор».

Выбираете: «Период (пока данные до 2018 года включительно)», «Субъект РФ», «Вид экономической деятельности».

В числе среднеотраслевых индикаторов вы увидите: совокупную нагрузку, нагрузку по налогу на прибыль, по НДС… И ниже-ниже. «Уважаемый! Обратите внимание на показатель рентабельности продаж и отраслевую среднюю заработную плату.»

Нашли? И как? Впечатлились? Я тоже.

К примеру, среднеотраслевая зарплата строительной отрасли строительство домов): в г. Москва – 85 070 рублей, в Краснодарском крае – 39680 рублей, в Самарской области – 27 460 рублей.

По оптовой торговле (исключая автотранспортные средства и мотоциклы): в г. Москва – 119 870 рублей, в Краснодарском крае – 35 140 рублей, в Самарской области – 32 730 рублей.

ФНС утверждает, что данные взяты не с потолка и не с сайта Росстата. Они реальны. И собраны из отчетов по форме 2-НДФЛ компаний –налоговых агентов. Сведены по регионам и видам деятельности. Налоговики, задавая вопросы, будут пользоваться именно этими цифрами. И опровергнуть их будет нелегко.

Советую дополнительно проштудировать региональную нормативную базу и статистические данные в вашем конкретном субъекте РФ. Они могут стать полезными для работы и защиты.

Как контролеры добывают сведения

Для выявления «конвертных» схем налоговики используют любую информацию:

данные отчетов,

сведения из справок по формам 2-НДФЛ при смене места работы сотрудника – зарплата на новом месте ниже, чем на прежнем,

информацию о вакансиях на сайтах с неосмотрительным указанием величины вознаграждения за труд для открытой вакансии,

сигналы из банка, в который сотрудник обратился за кредитом,

болтовню на форумах и интернет-ресурсах, где сотрудники обсуждают своих работодателей и условия работы,

жалобы в налоговую и трудовую инспекции или прокуратуру: от сотрудников, в том числе бывших, и членов их семей.

Насколько глубоко будут копать – зависит от разных обстоятельств, но на заметку точно возьмут. И так как на каждый сигнал чиновники обязаны отреагировать — вам направят требование дать пояснения. А как дальше – зависит и от ваших объяснений, от истории и масштабов вашей компании, и от результатов предпроверочного анализа.

«Серые» зарплаты логически тянут за собой шлейф вопросов по другим налогам, контрольных мер и незавидных последствий:

Во-первых, вы не доплачиваете НДФЛ и страховые взносы.

Во-вторых, для «конвертных» зарплат нужен источник наличных. Где вы их берете? Наличка у «однодневок»? У ИП? Дробите суммы и снимаете по обезличенным банковским картам? Сами понимаете, что это незаконно.

В-третьих, «однодневке» или ИП платите за вымышленные «официальные» услуги – уменьшаете налоговую базу по налогу на прибыль и НДС? Это расходы тоже реальные? Они обоснованы? И так далее… «Химичите» – ждите проверку по полной программе.

Стоит ли бояться жалоб сотрудников? Да, опасаться стоит. Но без паники! Доказать – а надо именно доказать! — что работодатель платит серую зарплату нелегко. Бесспорным доказательством могут быть документы — расчетные ведомости, договоры, соглашения, уведомления, анкеты в которой зарплата делится на части – со стола, с электронной переписки или компьютера неосмотрительных исполнителей. А также сделанные сотрудниками фотокопии документов или диктофонные записи.

Про судебные перспективы

К жалобам сотрудников суды относятся с подозрением и недоверием: соглашаясь на получение заработной платы «в конверте» работник изначально был готов работать на незаконных условиях.

Суд не считает достаточным доказательством только протоколы допросов сотрудников. Если они единственные и нет никаких документов, ни видеозаписей, ни фотокопий. Суд не согласен определять размеры «конвертных» зарплат по голословным обвинениям работников. Пока не согласен. Но правоприменительная практика меняется так стремительно, что какие приемы против работодателей-уклонистов будут использовать ревизоры в 2020 году — покажет время.

Бывают случаи, когда кляузы строчат соискатели, возмущенные предложением работодателя об условии зарплаты «в конверте».

К жалобам могут быть приобщены диктофонные записи о нюансах заработной платы или фото на смартфон ведомости, в которой расписался сотрудник. Поэтому зная о подобных шпионских методах, будьте осмотрительны и осторожны. Не дайте собрать доказательства вас «зацепить».

Советы

Заключайте договоры с сотрудниками, постепенно увеличивая белую часть. Все равно придется повышать зарплату до среднеотраслевого уровня, ну или до 70-75% от него при наличии особых обстоятельств. Чтобы снизить интерес контролеров. Избегайте неофициального трудоустройства сотрудников. Неофициально устроенные – самые обиженные. При этом вы более уязвлены. Факт работы они смогут доказать своими свидетельскими показаниями, а не голословными обвинениями. Их осведомленность об особенностях работы, знания о существующих технологических и бизнес-процессах, знакомство с персоналом… Указание на обстоятельства расчетов с ними — где, от кого и когда они получали вознаграждение — может убедить налоговую и суд в обоснованности претензий, черной зарплате и вашем умысле скрыть налоги. Документы, подтверждающие трудовые отношения, составляйте обдуманно и аккуратно храните. Они «ДСП» -– не для распространения и тиражирования. Не обижайте своих сотрудников. При увольнении не жмотьтесь. Наибольшее количество жалоб именно от обиженных. Полностью рассчитайтесь, поблагодарите за работу, пожмите руки и пожелайте успеха. Договоритесь, что при вызове в налоговую на допрос сотрудник с вами выйдет на связь, а вы сможете оказать поддержку и готовы представить за свой счет адвоката. Или компенсировать ему штраф за неявку на допрос, если такое решение вы посчитаете оптимальным. Работайте со своими сотрудниками. Объясните им, что призывы «доносить» – могут ударить и по ним. Даже несмотря на последние изменения в Налоговый кодекс, возлагающих уплату НДФЛ, выявленного проверкой, на работодателя. Может ли информатор быть уверен, что совершенно не пострадает? А участие в допросах, в судебном процессе в качестве свидетеля – готов? А репутация доносчика и вредителя, способствовавшего разорению бизнеса и увольнению его бывших коллег – это надо? Но не обольщайтесь, представление о совести и морали у каждого свое.

4 миллиона доносов, написанные в годы СССР «бдительными гражданами», — это исторический факт. И это при том, что у Сталина не было телевизора. И интернета не было.

И еще совет. Озадачьтесь аудитом расходов на персонал на предмет оптимизации. Вы можете сильно удивиться, но годами сколачиваемая и существующая (всегда!) структура компании может стать тучной, неповоротливой и нерентабельной. Необходим свежий взгляд и новые идеи. И вполне себе может оказаться, что устоявшуюся структуру компании несложно трансформировать в легкую, динамичную, и эффектную, и эффективную:

оптимизировать штатное расписание и пересмотреть должности: часть сотрудников дообучить или сократить («людоедский» совет, понимаю. Но «балласт» есть почти в каждой компании).

Знаю компании, которые — в современных условиях повышенной налоговой бдительности — взамен неактуальных должностей ввели новые: специалист по налоговому администрированию, советник руководителя по налогам, налоговый консультант. Разгрузив главного бухгалтера и предоставив возможность бухгалтерии заниматься именно учетом.

перераспределить обязанности, отказаться от излишнего обслуживающего персонала;

заключить договоры с аутсорсинговыми компаниями, с ИП и самозанятыми, которые оплачивают налоги сами за себя.

привлечь дистанционных сотрудников,

использовать возможности ученического договора,

по максимуму использовать возможность пониженных ставок страховых взносов.

Для отдельных должностей есть возможность пересмотреть структуру выплат: изменить фиксированную часть заработка, вести переменные составляющие, систему мотивации KPI.

Для отдельных сотрудников можно оформить компенсации (например, за разъездной характер работы, за использование личного имущества, компенсацию «ипотечных процентов»). Выплачивать материальную помощь, премии и другие выплаты, предусмотренные внутренней социальной политикой.

При этом важно помнить:

1) о соразмерности сумм дополнительных и премиальных безналоговых выплат величине ФОТ,

2) о сдерживающей полет фантазии статье 422 Налогового кодекса, содержащей закрытый перечень необлагаемых страховыми взносами выплат,

3) о юридической составляющей:

выплаты должны быть предусмотрены трудовыми договорами, коллективным договором, положением о премировании или иными локальными актами,

по организационным изменениям и перемещениям должны быть четко соблюдены нормы трудового права: обязательные условия и сроки, уведомления сотрудников и их письменные согласия.

В азарте снизить расходы на персонал любым путем, жестить не стоит: тысячу раз продумайте все условия, взвесьте, учтите особенности отрасли и своего бизнеса, просчитайте все риски. И правильно подготовьте документы.

Да, над работодателями, выплачивающими «серые» зарплаты, сгущаются тучи. Налоговая собирает силы, в том числе своих фискальных союзников, и «подтягивает» правовые нормы.

Кто не готов к налоговым проблемам и уголовным делам – вынужден учитывать риск зарплатных манипуляций и трезво оценивать перспективы своего бизнеса.

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