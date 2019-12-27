Тоже боитесь налоговиков до жутиков?

Как грамотно взаимодействовать с налоговиками, как не бояться за свой бизнес и свою безопасность.

Вам не приходилось встречать большого солидного дядьку в дорогом костюме и в блестящих до рези в глазах туфлях, подъехавшего к заведению в роскошном авто с водителем... , с трясущимися руками и губами, не способного выразить свою мысль и внятно сформулировать вопрос? Нет? А я наблюдала такое. И не раз. В период работы в налоговой инспекции.

Нет, я не ерничаю и не злорадствую. Нет-нет. В такой ситуации неловко всем — и от растерянности уважаемого человека, и от своих подсказок подходящих слов, и от успокаивающих заверений, что все не так страшно, и так запущено. Или вы полагаете, что ревизоры — кровожадные люди с плотоядными ухмылками на лице? Если да, то напрасно вы так полагаете.

Обоснован ли страх

Многие из нас патологически, или даже на генетическом уровне опасаются людей в погонах. И все, что с ними связано. Особенно, когда вы не знаете правил игры или — еще опаснее! — когда вас вовлекают в игру вообще не по правилам. И, к сожалению, реальность нашего времени не дает разувериться в этом.

Скажу больше: зачастую вы сами создаете себе проблемы — даже по легким касаниям и вопросам налоговиков, никак не предвещавшим негативного исхода — из-за незнания правил происходящего и странного поведения, вызванного неприятием и страхом.

Какую тактику выбрать при общении с налоговиками? Воевать? Соглашаться? Не конфликтовать, а то будет хуже? Спрятаться? Накрыться медным тазом? Может подружиться? Или найти рычаги и надавить сверху?

Ответ каждый выберет сам. Но самая верная и проверенная тактика — проста и понятна. Повышать свою грамотность и трезво оценивать риски. А с налоговиками — как и с другими ревизорами — вести себя достойно и учиться взаимодействовать.

Цифровизация налогового контроля дает отличную возможность использовать при общении с налоговиками бесконтактный способ. Личные контакты сводятся к минимуму. Дружба с отдельными специалистами, как правило, малоэффективна, и чаще неоднозначна.

Да, раньше это было преимуществом. А сейчас — в эпоху цифровой реальности — все, что может сделать ваш «агент» — сообщить «влипли» вы или нет. По цепочке контрагентов может дать сведения, если сидит повыше. Изучают ли ваш бизнес с пристрастием и какие риски. Если, конечно, инсайдера устроит ваше предложение возместить риски потери работы за нарушение внутренних правил ДСП. Повлиять на исход проверки, если уже завертелось, он вряд ли сможет — вмешательства в цифровую систему технически ограничены, действия и бездействия должностных лиц — тоже на контроле.

Но полезные знакомства нигде не помешают, в том числе в налоговой. Но если так случилось, что их нет — ничего страшного.

Почему нет доверия налоговикам? Почему сложилось такое негативное отношение, и даже конфронтация?

Все потому, что в условиях и без того сложного и неоднозначного законодательства, зачастую, игра идет не по правилам: в стремлении любым способом наполнить казну, налоговики, зачастую не имея достаточной доказательной базы, по поверхностным признакам и спорным основаниям — под угрозой проверки давят на бизнес, понуждая сдать уточненную декларацию.

И бизнес — чтобы не дергали, не копали дальше и не мешали работать — соглашается доплатить налоги. Даже в случае неоднозначности ошибок или неочевидности нарушений.Вот такой фискальный ход. Разве это законно? А жесткая практика воздействия на КДЛ и взыскание долгов путем привлечения к субсидиарной ответственности?

Да, встречаться с налоговиками мы стали гораздо реже. Но поводы для встреч, как правило, нервические. В основном, по вызову. Для ответов на вопросы.

Давайте разбираться как, взаимодействуя с контролерами, сохранить себя. Свои нервы и свой бизнес.

Разберем основные правила.

1. Быть в теме

Хорошо разбираться в своем бизнесе вообще. И в вопросах налогового законодательства, касающиеся вашего бизнеса, в частности.

Совет: приходите в налоговую натренированным. Готовиться надо основательно — анализировать информацию и документы, о которых будет идти речь, контактировать с контрагентами, советоваться со специалистами.

Второе правило: понимать правила игры — механизм налогового контроля. Знать свои права. Хотя бы в минимальном объеме. Будете «плавать» — вас могут запутать, вывести из уравновешенного состояния. Сами того не подозревая, выложите против себя небезопасные сведения, которые могут превратиться в показания.

Страх сказать лишнее и неуверенность при общении с ревизорами — результат правовой неграмотности и неподготовленности. Если вы в вопросах налогового права не очень «копенгаген», и нервы у вас не стальные — идите в налоговую с юристом. Он проследит за правомерностью действий инспектора, отведет провоцирующие и некорректные вопросы, и накапает вам корвалол.

Третье. Просчитывайте риски и последствия. Если ситуация опасная, грозит развиться в финансовое бедствие или угрожает вашей безопасности — лучше заплатить. Не ждать развития событий и разрастания масштаба проблемы.

Четвертое. Не стоит упираться и явно противодействовать. Но подчиняться беспрекословно тоже не стоит — будьте осмотрительны. Общаться лучше письменно. Если вызывают в инспекцию — каждый раз! — оцените все плюсы и минусы, преимущества и возможные потери.

К примеру, важно оценить с адвокатом целесообразность вызова на допрос вашего сотрудника. Иногда стоит пожертвовать штрафом и направить усилия на подготовку к судебному спору.

Но если в декларации заявлен к возврату НДС — неявка на допрос будет формальным основанием отказа вернуть налог.

И еще о проверенной тактике.

2. Займите проактивную позицию

1. Не скрывайтесь и не прячьтесь — явно не игнорируйте вызов на комиссию, на контрольные процедуры.

2. Обязательно присутствуйте при обсуждении вопросов по всем проверкам, и на досудебных стадиях споров!

3. При сомнениях и неясности — обращайтесь за уточнением к исполнителю.

К примеру, при получении требования представить непреподъемную тонну документов я советую позвонить инспектору, направившему требование. Даже если вам согласовали отсрочку. Познакомьтесь с ним, предупредите, что объем запрошенных документов немыслимо огромен, уточните — можно ли документы подвозить частями, какие целесообразно представить в первую очередь. Как правило, инспектор идет на контракт. Он тоже бережет свое время и силы. Еще советы в статье «В потоке тревожных вестей...»

4. Если возникают проблемы и трудности, требующие принятия решения — идите на контакт с налоговым начальством. Учитывайте, что рядовые сотрудники решений не принимают.

5. Если замечена напряженность в отношениях с рядовыми налоговиками — запишитесь на прием к руководству налоговой инспекции.

6. Даже неофициальные сообщения (звонки по телефону) не оставляйте без внимания. Анализируйте любую полученную информацию. Важно понимать где сгущаются тучи и в чем интерес контролеров.

7. Незаконные и неправомерные действия и бездействия должностных лице не оставляйте без реакции. Жалуйтесь в вышестоящий контролирующий орган или в прокуратуру. С обращением к адресату отменить незаконное решение, признать незаконным конкретное действие или бездействие. Прокурора нужно просить провести проверку изложенных в жалобе фактов.

3. Пишите письма

Не ленитесь обращаться за письменными разъяснениями законодательства. Прямо много обращаться — в Минфин, ФНС, УФНС. Не думайте, что это потеря времени. Это работает.

Но чтобы получить ожидаемый ответ, письма- вопросы надо готовить грамотно. На краткий вопрос — получите ответ из надерганных из Налогового кодекса абзацев со знакомой припиской, «позиция, приведенная ниже, ... не является нормативным правовым актом...и не препятствует руководствоваться нормами законодательства о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной ниже.»

Не добавляйте работы отвечающему, не заставляйте штудировать правовые нормы, не побуждайте дать общий ответ со ссылкой на пункты Налогового кодекса. Не лишайте возможности ответить на ваш вопрос «да, так, соответствует».

Готовьте запрос по правилам:

Вопрос должен быть не куцым, а развернутым. С рассуждениями и примерами. Со всевозможными ссылками на Налоговый кодекс и разъясняющими письма контролеров. Прошуршите и судебную практику в свою пользу. Тоже не лишнее. Все включайте в вопрос.

Иначе все это получите в ответе.

2. Вопрос должен убедить отвечающего и подвести к выводу что да, приведенные в письме действия или порядок соответствуют нормам налогового законодательства. И только так.

Потренируйтесь постичь чудеса эпистолярного жанра и отточить мастерство убедительной манеры. Не сомневаюсь, что получится!

4. Заявляйте о своих достижениях

Подготовьте презентацию с позитивными сведениями о компании. Заявляйте о достижениях и стремлении развиваться.

Чего добилась компания за последние год- два года по показателям, которыми вы можете гордиться. Не все ж у вас плохо. А лучше в динамике: увеличилось количество рабочих мест на 70%, проиндексирована заработная плата на 20%, зафиксирован рост налоговых платежей на 40%... и так далее... Производительность труда посчитайте — тоже актуальный показатель.

В числовом и суммовом выражениях — может оно и не очень, а в процентах — очень даже ничего может получиться.

Подготовьте рассказ о сложностях, и о планах развития — как вы собираетесь улучшить работу компании. Можно давать обещания и брать обязательства : к примеру, «убытки 3 года, но в ближайшее время руководством компании принято решение по увеличению... повышению... углублению... наращиванию...»

Если дальше все пошло не так, ну что ж! Как у политиков, которые ставят сверхзадачи, а потом дают пояснения почему не случился прорыв. Они обещают, и вы — пообещайте.

Презентация вам может пригодиться, к примеру, на комиссии по легализации налоговой базы и в других случаях для создания имиджа серьезной компании.

5. Не упускайте возможности

1. Ходатайствовать. О послаблениях, о приобщении к делу дополнительных материалов, о рассмотрении дополнительных обстоятельств.

О смягчающих обстоятельствах, об уменьшении штрафов, о замене административных штрафов предупреждением.

2. Торговаться. Да, торговаться. Вполне может получиться. На досудебной стадии спора.

По неоднозначным нормам налогового кодекса, трактовка которых меняется в зависимости от динамично развивающихся позиций Минфина, ФНС и судебной практики. Важно проанализировать слабые позиции проверяющих и определить тактику торга. С бесспорными требованиям налоговиков можно согласиться, а по спорным ситуациям предложить «пойти на сделку».

3. Обращаться за отсрочкой и рассрочкой. Порядок предусмотрен статьей 64 Налогового кодекса. Случаи ограничены. Условия получения прописаны.

Зануда или защитник законных прав?

Аргументируйте свою позицию: конкретно, корректно и деликатно. Настойчиво доказывайте обоснованность своих действий,

Все проверяйте. Не верьте на слово. Вникайте в ситуацию. Не доверяйте обещаниям. Не ведитесь на угрозы. Доверяйте только документам,

Всегда сверяйте и перепроверяйте доказательства, полученные при проверке — протоколы допросов, банковские выписки, экспертизы. Особое внимание — на доводы налоговиков, основанные на этих доказательствах. Советуйтесь с экспертами,

Подмечайте процедурные и процессуальные нарушения, ошибки и «перегибы». Где-то, проявив лояльность, устно указав на них «Здесь вы не правы, так как ...». А если вопрос серьезен — все нарушения должны быть зафиксированы и отражены в итоговом документе по результатам проверки,

Не стесняйтесь записывать ход проверки на видео или диктофон. Этот факт тоже надо будет отразить в итоговом документе по результатам проверки. Это сильно упрощает процесс доказывания незаконности действий налогового органа. Уместен элегантный вопрос: «Вы будете вести видеозапись? А мы — будем!» И ок! —предупредили, не обманули, тайно не шпионили. Запретить вести запись вам не вправе,

Заявляйте ревизорам о готовности вести борьбу до победного конца и обещайте потребовать возмещения расходов и убытков в случае неправомерных действий с их стороны.

6. Качайте свои скиллы. И hard, и soft

Главные составляющие взаимодействия с налоговиками: уверенность в своих силах и готовность выстраивать отношения в соответствии с нормами права, основываясь на уважении и понимании.

Но важно прокачивать не только профессиональные навыки, но и надпрофессиональные качества и социальные компетенции: включайте эмпатию, расчехляйте договороспособность, оттачивайте навыки коммуникации. Тактичность, дипломатичность, и гибкий ум помогут преодолеть страх и благополучно разрешить проблемы.

Страх парализует волю и способность мыслить рационально. А у отдельных людей вызывает желание использовать вашу тревожность и растерянность в своих интересах. Держитесь!

И еще: не выходите из себя, даже если разговор идет не в том русле, как вы рассчитывали. Вы пришли в налоговый орган не за удовольствием, а для пользы дела. Постарайтесь развернуть конфликт в конструктивную беседу.

Никогда не терпите угроз и хамства. Заявите, что все записано, и отвечать на вопросы хамоватый чиновник продолжит в другом месте. Диктофон и в таком случае был бы очень кстати. Если чувствуете напряжение в отношениях, очень советую.

Что не работает

Возможно вы удивитесь, но с налоговиками вполне себе можно установить рабочий контакт. И взаимодействовать на достойном уровне. При взаимном стремлении, конечно, проявляя уважение и понимание. Да, так бывает, поверьте.

Что не работает:

1. Лесть. Ну, не то чтобы совсем не работает, но точно не на столько, чтобы полностью расположить ревизора к себе и полностью на него полагаться.)))

Принижение себя, заискивание. «Ты — начальник, я — дурак»- дурацкая логика.

2. Стремление стать «лепшим» другом.

Ничего не выйдет. Разные интересы. Причем диаметрально противоположные. При этом если вам предлагают «дружбу», доступ к инсайду или другие услуги за плату — надо насторожиться. Надо очень хорошо разбираться во внутренней налоговой «кухне» и информационных алгоритмах. понимать какие сведения вам нужны и в чем их ценность. Обещание инсайда может оказаться банальным разводом на деньги.

3. Жалобы на нелегкую предпринимательскую судьбу. На сложные российские реалии, стремительно меняющиеся законы и суровые методы контроля. На лживых поставщиков, бесполезных сотрудников, хитрых партнеров...

Не надо так делать. Вы не на бабушкиной скамейке, не заселяйте в мозг ревизора информацию к размышлению. И не показывайте свою уязвимость. Жалеть вас никто не будет. А про трудности экономики ревизоры и сами все понимают.

4. Истерики и покрикивания. Ваша психиатрия — диагноз только ваш.

От вас, конечно, отстранятся. Общение с вами будет формальным и сухим. По закону, с полным документальным сопровождением. Слушать и слышать вас никто не станет. На взаимодействие не рассчитывайте. И на снисхождение тоже. На требования будьте готовы представлять тонны документов, в строго обозначенные сроки. Любой ваш малейший промах будет замечен, документально зафиксирован и отмечен штрафом. На адекватность и внимание могут рассчитывать только адекватные персонажи. Так что не стоит неврозом проявлять свою слабость и страх. Особо буйных успокаивает полиция.

5. Хамство, приемы обесценивания, запугивания.

Неуверенность, низкая самооценка и психологическая незрелость успешно лечатся, но не у всех. Вряд ли получится спровоцировать инспектора на грубость. Повидали всяких — и чудаковатых, и агрессивных. И не вполне здоровых тоже. Вы — не первый и не последний. Но ни на взаимодействие, ни на снисхождение не рассчитывайте.

В защиту налоговой

В налоговой работает немало профессионалов. Грамотных и порядочных людей, которые трудятся не за очередную звездочку, а действительно любят свою работу. Уверена, что если бы налоговиками побольше — немало бухгалтеров и юристов ушли бы работать в налоговые органы.

Налоговики не всемогущи — они тоже несут ответственность и за свои действия, и за бездействия.

Да, интересы и цели налоговиков и бизнеса диаметрально противоположны. Успехи налоговиков — неудачи бизнеса. Разные стратегии — наступательная и оборонительная.

Современные методы воздействия налоговиков на бизнес — мягко говоря, далеки от идеала. Гарантий не попасть под каток «обеления» нет даже у добропорядочных компаний.

Да, иногда требуется остановить беззаконие, взяв ситуацию в свои руки. Но если вы ведете себя грамотно, знаете и исполняете требования законодательства, опытные проверяющие тоже не станут нарушать закон. Проверено.

Заключение

Займите сильную позицию. Не отступайте с позиции руководителя: в отношении вашей компании главный — это Вы. Демонстрируйте личный профессионализм, законопослушность и ценности своего бизнеса.

Старайтесь с налоговиками находить контакт. Демонстрируйте лояльность, понимание и уважение. Но с другой стороны- непримиримость к беззаконию, готовность к защите и судебному разбирательству.

Понятно, что бизнесу хочется встречаться с ревизорами как можно реже. Но если выстроить отношения верно — контакт с налоговиками вы точно установите. Да, не дружеский, но вполне комфортный. И возможно избавите себя и свой бизнес от назойливого контроля, пристального внимания и напряжения.

И еще. Неплохо было бы изменить мотивацию налоговиков: чтобы налоговая служба гордилась не суммой штрафов и количеством ликвидированных или разоренных после проверки компаний — а числом компаний, устоявших после проверок и продолжающих развитие. А это для кого я написала? А — вдруг? сработает? :):):)

Всем успехов!

С наилучшими пожеланиями беречь себя!