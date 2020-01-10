50 + дел бухгалтера на январь

У вас какие планы на январь?

Правильно! Отдохнуть! Встретить Новый год, поздравить с Рождеством всех своих друзей, коллег и партнеров.

Это уже успешно проехали. Погружаемся в рабочие будни, вспоминая важные дедлайны января. Итак...

9 января 2020

1. Решить, нужны ли вам в 2020 году льготы по НДС. Если в 2020 году по освобожденным от НДС операциям, вы хотите начислять НДС, начиная с 1 января 2020 года — отправьте в инспекцию отказ от льгот. В произвольной форме. Отказаться от льготы по НДС можно не меньше чем на год. Тем, кто отказался от льгот год назад, а теперь намерен вернуться — Минфин рекомендует подать заявление и об этом.

2. Представить уведомление о выборе налогового органа для представления отчетности по НДФЛ.

С 1 января 2020 года официально разрешено сдавать отчетность 2-НДФЛ и 6- НДФЛ и перечислять НДФЛ единой платежкой за все обособленные подразделения, находящиеся в пределах одного муниципалитета (в рамках одного ОКТМО). Обратите внимание, что в отношении централизации НДФЛ и страховых взносов уведомляется каждая ИФНС, в которой стоят на учете «обособки». Направляются сообщения или о наделении, или о лишении полномочий соответствующего обособленного подразделения.

ФНС приказом от 06.12.2019 г. № ММВ-7-11/622@ утверждена форма такого уведомления. Документ можно направить и в электронном виде, и на бумаге.

14 января 2020

Сдать экологический отчет об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов за 2019 год. Кто: субъекты малого и среднего предпринимательства. Порядок представления и форма отчетности — в приказе Минприроды от 16 февраля 2010 г. № 30. На сайте Росприроднадзора отчетность можно подготовить с помощью программы «Модуль природопользователя». В некоторых регионах — срок до 1 марта. Уточните в своем территориальном управлении Росприроднадзора.

15 января 2020

1. Перечислить обязательные страховые взносы в ФНС: на пенсионное, медицинское страхование и на социальное страхование по нетрудоспособности и по материнству за декабрь 2019 г. Кто : юрлица и ИП — работодатели и заказчики, выплатившие физлицам вознаграждения в декабре 2019 г.

2. Уплатить взносы на травматизм за декабрь 2019 г. Кто: компании и ИП, выплатившие в декабре 2019 г. вознаграждения физлицам: сотрудникам; исполнителям по ГП договорам, если они предусматривают уплату взносов «на травматизм»

3. Сдать в Пенсионный фонд отчет СЗВ-М за декабрь 2019. В отчет, как обычно, включаем сведения по каждому физлицу, получившему в декабре 2019 г. облагаемые вознаграждения (денежные и неденежные).

4. Уведомить налоговую инспекцию об утрате права применения УСН. По форме уведомления № 26.2-2, утвержденной Приказом ФНС России от 02.11.2012 N ММВ-7-3/829@. Кто: компании и ИП, работающие на УСН и потерявшие право применения УСН.

5. Представить в инспекцию уведомление о добровольном отказе от применения УСН в 2020 году. По форме уведомления № 26.2-3.Кто: компании и ИП, применявшие УСН в 2019 году и решившие по разным причинам его сменить.

6. Представить в инспекцию уведомление о добровольном отказе применения ЕСХН в 2020 году. ПО форме уведомления № 26.1-3. Кто: сельскохозяйственные товаропроизводители, применявшие спецрежим ЕСХН в 2019 году.

7. Уплатить аванс по акцизу за январь 2020 г. Кто должен: участники ЕГАИС — производители алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Важно! С 01.01.2020 г. для лиц, занимающихся частной практикой — ИП, адвокатов, нотариусов и др., утратила силу норма, обязывающая в срок до 15 января 2020 г. вносить авансовый платеж по НДФЛ за период октябрь- декабрь, на основании полученного из налоговой инспекции уведомления. С 1 января 2020 года и налог, и авансовые платежи в течение года ИП и частнопрактикующие лица будут рассчитывать самостоятельно. Инспекция присылать уведомления об уплате не будет.

Согласно новым правилам, изложенным в пункте 9 статьи 227 НК РФ, для уплаты авансовых платежей по итогам 1 квартала, полугодия, 9 месяцев за 2020 год установлены новые сроки — не позднее 25-го числа месяца, следующего соответственно за 1 кварталом, полугодием, 9 месяцами налогового периода. И срок уплаты окончательной суммы налога по итогам налогового периода (года) — до 15 июля года, следующего за отчетным.

Если лица, занимающиеся частной практикой — ИП, адвокаты, нотариусы и другие лица, получат из ИФНС налоговое уведомление на уплату аванса по НДФЛ за октябрь — декабрь 2019 года, советую позвонить в свою налоговую и урегулировать этот вопрос. Направлять налоговое уведомление налоговики уже не вправе. Новые сроки уплаты авансов (п. 9 ст.227 НК РФ) установлены федеральным законом от 15.04.2019 г. № 63-ФЗ. Данное условие вступает в силу с 01.01.2020 г. и переходного периода не предусматривает.

20 января 2020

1. Сдать итоговую единую (упрощенную) налоговую декларацию за 2019 год. Это декларация для ИП и юрлиц, у которых в 2019 году отсутствует движение денежных по банку и кассе и отсутствуют объекты налогообложения.

2. Подготовить и направить в налоговую сведения о среднесписочной численности работников за 2019 год. По состоянию на 01.01.2020 г. Эти сведения подают все ИП и юр. лица. ИП — в ИФНС по месту жительства, юр.лица- по месту учета.

3. Вновь созданным (или реорганизованным) в декабре 2019 года организациям — сдать сведения о среднесписочной численности. Для определения — в каком варианте вы вправе сдавать отчетность — на бумаге или только в электронном формате. Сведения надо сдать, даже если работников еще нет. Если забыли — может «прилететь» штраф 200 рублей. (п. 1 ст. 126 НК РФ).

4. Сдать в Фонд соцстраха расчет по травматизму 4-ФСС за 2019 год на бумаге. Кто : компании и ИП — страхователи с численностью сотрудников до 25 человек. Остальные представляют отчетность только в электронном виде

5. Одновременно с 4-ФСС сдать отчет об использовании взносов по травматизму за 2019 год. Кто: компании и ИП, отчитывающиеся в региональный ФСС в бумажном формате.

6. Работодатели- страхователи по индивидуальному персонифицированному учету направляют в территориальный ПФР реестр застрахованных лиц, за которых перечисляются дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию по форме ДСВ-3 за 4 квартал 2019 г.

7. Посредники (агенты, комиссионеры, застройщики, экспедиторы) сдают в налоговую журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур за 4 квартал 2019 г.

8. Не забыть подать уведомление на освобождение от НДС или уведомление на продление освобождения от НДС. Кому: компаниям и ИП, работающим со статьей 145 НК — им важно урегулировать свои права по освобождению от НДС с января 2020 года.

Компании и ИП, претендующие на освобождение от НДС с января 2020 года должны представить письменное уведомление, заявив о своем праве. И подтверждающие документы. 1. Претендующие на освобождение по НДС согласно статье 145 НК РФ с января 2020 года , компании и ИП подтверждают обороты не более 2 000 000 рублей за каждые три последовательных календарных месяца. 2. Сельхозпроизводители- плательщики ЕСХН, претендующие на освобождение по НДС с января 2020 года — подтверждают сумму дохода , полученного в рамках облагаемой сельхозналогом деятельности ( без учета налога) за 2019 год в размере, не превышающем 90 млн. рублей.

9. Сформировать и сдать декларацию по ЕНВД за 4 квартал 2019 г.

ЕНВД доживает последний год. Но уже с 1 января 2020 года запрещено использовать режим ЕНВД и патентную систему налогообложения продавцам трех групп товаров, подлежащих обязательной маркировке: лекарственных препаратов, обуви, предметов одежды и прочих изделий из натурального меха. Взамен ЕНВД небольшие компании и ИП будут просчитывать вариант перехода на УСН. В случае перехода с ЕНВД на «упрощенку» придется переработать Учетную политику — прописать принятые методы и учетные процедуры для нового порядка налогообложения — УСН. Надеюсь, вы не забыли уведомить налоговый орган и направили заявление о переходе на УСН по форме № 26-1 в срок до 31 декабря 2019 г.? Иначе в 2020 году придется платить налоги по общей системе налогообложения.

10. Сдать декларацию по водному налогу и уплатить налог за 4 квартал 2019 г. Кто должен: пользователи водных объектов.

11. Сдать декларацию и уплатить косвенные налоги, за исключением акцизов по маркируемым подакцизным товарам, за декабрь 2019 г. Кто сдает: компании и ИП, уплачивающие НДС в связи с импортом продукции в Россию из государств — членов ЕАЭС.

12. Физические лица, самостоятельно уплачивающие дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, направляют в ПФ по месту жительства копию платежного документа, подтверждающего уплату дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию за 4 квартал 2019 года. Срок установлен, но санкций за его нарушение не предусмотрено. Можно и позже направить сведения. Главное, успеть к начислению пенсии, горизонт которой цинично отодвинут.12.Компании — производители алкогольной или подакцизной спиртосодержащей продукции урегулирую с ФНС порядок уплаты ( или освобождения от уплаты ) авнсовых платежей по «алкогольным» акцизам.

13. Участники ЕГАИС отчитываются в Росалкогольрегулирование об объемах производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и использованию производственных мощностей за 4 квартал 2019 г. и проводят корректировки за 3 квартал 2019 г. Кто направляет декларации:компании, ИП и сельхозпроизводители — товаропроизводители в алкогольной сфере. В отчетность не включаются объемы винограда для производства винодельческой продукции. «Виноградные» декларации сельскохозяйственные производители представляют один раз в год — ежегодно до 15 февраля года, следующего за годом сбора урожая винограда.

14. Аналогичные отчеты в Росалкогольрегулирование направляют компании и ИП — производители и участники оборота спиртосодержащих лекарственных препаратов : отчетность за 4 квартал и корректировка за 3 квартал 2019 г.

21 января 2020

Плательщики акцизов переработчики-нефтяники регулируют свои обязательства по акцизам за декабрь 2019 г.

22 января 2020

Уплатить налог с доходов по государственным и муниципальным ценным бумагам по месячным и квартальным отчетным периодам: плательщики авансовых платежей исходя их фактически полученной прибыли. Кто должен: держатели государственных и муниципальных ценных бумаг. : за декабрь 2019 г. кто отчитывается помесячно и за 2019 год — кто отчитывается поквартально нарастающим итогом.

27 января 2020

1. Подготовить и сдать налоговую декларацию по НДС за 4 квартал 2019 г.

2. Уплатить НДС за 4 квартал 2019 г. Налоговые агенты и компании — плательщики НДС на ОСНО — могут разделить квартальный платеж на три части и уплачивать НДС по частям — 1/3 налога ежемесячно.

3. Компаниям на спецрежимах — у которых есть выставленные счета-фактуры с выделенным НДС — оплатить НДС за 4 квартал 2019 г.

4. Представить декларацию в электронной форме и уплатить НДС за 4 квартал 2019 г. иностранным компаниям, оказывающим на территории России российским покупателям услуги в электронной форме — налог на «Google». Новый налог, новые обязательства.

5. Сдать расчет 4-ФСС за 2019 год. (в электронной форме). Одновременно с отчетом об использовании страховых взносов на травматизм на финансирование предупредительных мер за 2019 год. С подтверждающими документами.

6. Уплатить ЕНВД за 4 квартал 2019 г.

7. Если в декабре 2019 г. принято решение о прекращении деятельности, в отношении которой применялся режим УСН или в 4 квартале утрачено право применения УСН — надо сдать декларацию по УСН и уплатить налог.

8. Если в декабре 2019 года прекратили деятельность в качестве сельскохозяйственного товаропроизводителя — надо сдать декларацию по ЕСХН и уплатить налог.

9. Уплатить НДПИ за декабрь 2019 г. Кто должен:компании и ИП, осуществляющие добычу полезных ископаемых.

10. Уплатить НПД за декабрь 2019 г. Кто: физические лица, получившие статус самозанятых.

С 1 января 2020 года к эксперименту по применению спецрежима для самозанятых присоединятся еще 19 субъектов. Банк России информационным письмом от 19.12.2019 г. № ИН-014-12/94 предупреждает банки и том, что самозанятые вправе использовать для получения профессионального дохода свои текущие (личные) счета. Информация на всякий случай.

11. Участникам ЕГАИС и другим плательщикам акцизов сдать декларацию и уплатить акциз. Предоставить банковскую гарантию.

12. Уплатить торговый сбор за 4 квартал 2019 г. Кто должен: плательщики, осуществляющие торговлю на территории Москвы.

28 января 2020

Уплатить первый авансовый платеж по налогу на прибыль в 1 квартале. Кто должен: плательщики авансовых платежей, для которых отчетным периодом является I квартал, полугодие и девять месяцев — первый ежемесячный авансовый платеж за 1 квартал 2020 г., а также вновь созданные компании, в случае превышения выручки 5 000 000 рублей в декабре 2019 г. или 15 000 000 рублей в 4 квартале 2019 г.

29 января 2020

1. Подготовить и сдать расчет по страховым взносам по обязательному пенсионному и медицинскому страхованию за 2019 год. Кто: главы крестьянско-фермерских хозяйств, выплатившие вознаграждения физ.лицам в 2019 году.

2. Представить в налоговую инспекцию сообщение об утрате права на применение ЕСХН. По форме уведомления № 26.1-2. Кто: компании и ИП — сельскохозяйственные производители, потерявшие право применения спецрежима ЕСХН.

30 января 2020

1. Подготовить и сдать расчет по страховым взносам за 2019 год. Расчет сдают юр.лица и ИП, выплатившие вознаграждения физ.лицам в 2019 году.

Внимание ! Изменен порог численности работников, при котором работодатели обязаны представлять отчетность по НДФЛ и страховым взносам в электронной форме: с 25 до 10 человек. (Федеральный закон от 29.09.2019 г. № 325-ФЗ.) Отчетность за 2019 г. налоговая будет принимать с учетом новых условий. Поэтому с численностью 11 человек и выше — уже в электронном виде. Если 10 — можно на бумаге.

2. Резиденты- юридические лица и ИП, имеющие счета в банках за пределами России, должны подготовить и направить в налоговую по месту учета Отчет о движении средств по счетам ( вкладам) в банках за пределами РФ за 4 квартал 2019 года. Эта обязанность закреплена с 2015 года и проводится в рамках валютного регулирования для валютного контроля.

Справочно: резиденты — физические лица в рамках валютного контроля представляют только годовой отчет. За 2019 год его срок 29 мая 2020 г.

31 января 2020

1. Рассчитать и перечислить НДФЛ с отпускных и больничных, выплаченных сотрудникам за январь 2020 г.

2. Подготовить и сдать декларацию по НДПИ за декабрь 2019 г. Уплатить ? части рассчитанного за год налога. Кто сдает:компании и ИП, осуществляющие добычу полезных ископаемых.

3. Плательщики НДС, имеющие право на заявительную процедуру возмещения НДС за 4 квартал 2019 г., должны направить в налоговую заявление о применении такого заявительного порядка и соответствующую банковскую гарантию.

И еще в январе

Если не успели, доработать Учетную политику. С учетом новаций, вступающих в действие с 2020 года. Важно утвердить изменения распорядительным документом, датированным до 31.12.2019 г. Определиться с объемами и сроками представления статотчетности по итогам 2019 года и на 2020 год. Используя сервис Росстата https://websbor.gks.ru Проверить зарплаты на соответствие новому МРОТ. С 1 января 2020 года федеральный МРОТ равен 12130 рублей в месяц. Зарплата работника, полностью отработавшего норму рабочего времени за месяц, не может быть меньше МРОТ. Но для налогового контроля показатель для наблюдения — среднеотраслевая региональная величина. О рисках выплаты серых зарплат в этой статье.

А еще юридическим лицам важно подготовить декларации за 2019 год по транспортному и земельному налогам. Срок их сдачи в этом году — 3 февраля 2020 г.. Это крайний срок.

Вообщем, дел невпроворот! Масса изменений, текущие вопросы и подготовка к годовой отчетности.

Желаю вам справиться со всеми делами! После длинных выходных бодренько схватиться и ничего не пропустить.

И еще. Призываю поддать оптимизма в жизненный и деловой настрой, чтоб позитива и запасов энергии хватило на весь 2020 год. Да, и даже ( и особенно!!!) в непростых российских обстоятельствах.

Пусть 2020 год оправдает ожидания, будет щедрым на здоровье, удачи и достижения, на материальный достаток и душевный порядок. Пусть он подарит каждому 365 добрых вестей, 365 радостных событий и 365 счастливых дней. А с бухгалтерскими дедлайнами мы точно справимся. И не сильно напрягаясь.))