Про учетную политику -2020

Часто возникает ситуация, что до начала года по разным причинам внести изменения в Учетную политику вы не успели. Или умышленно не стали. Захотелось получше обдумать, вспомнить обо всех изменениях — и доработать позднее. Но важно учесть, что при сквозной нумерации приказов на ведение финансово-хозяйственной деятельности, приказ об утверждении изменений в учетную политику на 2020 год должен быть датирован именно 2019 годом.

У каждой компании своя учетная политика

Нововведений в законодательство немало, но не все они должны быть внесены в учетную политику. Имеет смысл описывать в учетной политике только те положения, которые касаются именно вашей компании и учитывают специфику ведения учета и особенности конкретного бизнеса.

В учетной политике закрепляются методы учета, которые вы должны установить сами или выбрать для себя оптимальный вариант из допустимых альтернативных. Дублировать прямые положения Налогового кодекса — обязательные для исполнения и не предусматривающие выбора из возможных вариантов — бессмысленно. Не стоит ими отягощать документ. Пусть он будет небольшим, но содержательным и полезным.

Нет смысла «раздувать» правила и разрабатывать учетную политику на будущее на всякий случай. Учитывайте в ней только реальные тонкости учетной работы. При появлении новых объектов учета учетную политику можно будет дополнить.

Изменения в учетную политику в 2020 году

Прямой обязанности ежегодно пересматривать учетную политику нет. Это право организации. Но в связи с тем, что принято немало изменений законодательства, вступающих в силу с 1 января 2020 года, учетную политику на 2020 год стоит пересмотреть и обновить.

Новации с 2020 года

Введено новое ограничение при переходе с линейного на нелинейный метод амортизации основных средств — не чаще 1 раза в 5 лет. До 1 января 2020 года пятилетний мораторий действовал только при переходе с нелинейного на линейный. С 2020 года — любая смена метода амортизации — не чаще, чем через 5 лет.

С 1 января 2020 года в порядок амортизации внесены и такие изменения:

Амортизацию по основным средствам, переданным в безвозмездное пользование, нельзя признать в расходах, уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль.

Срок полезного использования объекта на период консервации более 3-х месяцев продлеваться не будет. На период консервации свыше 3-х месяцев основные средства исключаются из состава амортизируемого имущества.

Это прямые нормы Налогового кодекса — обязательны для исполнения правила. Их нужно учесть в работе, но вносить в учетную политику необходимости нет.

Расширен горизонт применения инвестиционного вычета по налогу на прибыль:

разрешен вычет по основным средствам 8-10 амортизационных групп (кроме зданий, сооружений, передаточных устройств). Сейчас он действует только для 3-7 групп;

расширен перечень расходов, которые можно покрыть вычетом: до 100% суммы расходов на создание объектов транспортной и коммунальной инфраструктуры и не более 80% суммы расходов на создание объектов социальной инфраструктуры. При условии, что создание этих объектов предусмотрено договором о комплексном освоении территории для строительства стандартного жилья.

Продлено до 31 декабря 2021 года 50% ограничение на перенос убытков прошлых лет.

Если на 2020 год вы решили изменить порядок уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль — исходя из фактической прибыли, ежемесячные или ежеквартальные авансовые платежей по налогу на прибыль — это следует отразить в учетной политике. Если с 1 января 2020 года порядок не меняется — изменения вносить не надо.

Правила учета и уплаты налогов по обособленным подразделениям

Если в составе компании созданы несколько обособленных подразделений, расположенных в одном регионе, то в учетной политике закрепляется порядок уплаты налогов в региональный бюджет из двух возможных вариантов:

Каждым подразделением самостоятельно. Централизованно — через головную компанию или через ответственное подразделение.

В учетной политике перечисляются обособленные подразделения, которым делегируется представительское право, с указанием налогов, в отношении которых указанное подразделение будет исполнять обязанности — представлять налоговые декларации и оплачивать налоги.

Если с 1 января 2020 года такой порядок был в учетной политике прописан и менять его не планируете — изменения вносить не надо. Но в отношении централизованной уплаты НДФЛ и страховых взносов есть нововведения, которые нужно предусмотреть в учетной политике на 2020 год.

Новации с 2020 года:

С 1 января 2020 года официально разрешено сдавать отчетность 2-НДФЛ и 6-НДФЛ и перечислять НДФЛ единой платежкой за все обособленные подразделения, находящиеся в пределах одного муниципалитета (в рамках одного ОКТМО). С 1 января 2020 года компания вправе наделить полномочиями перечислять страховые взносы только те обособленные подразделения, у которых открыт расчетный счет в банке.

О централизованном порядке уплаты налогов, представлении отчетности и о выборе ответственного подразделения не забудьте уведомить налоговый орган. Обратите внимание, что в отношении централизации НДФЛ следует уведомить только выбранную инспекцию - остальные ИФНС получат сведения автоматически. По страховым взносам уведомляется каждая ИФНС, в которой стоят на учете «обособки». Направляются сообщения или о наделении, или о лишении полномочий соответствующего обособленного подразделения.

Если с начала года переходите на другой налоговый режим — учетную политику нужно составить новую

При смене объекта налогообложения по «упрощенке» — с «Доходы» на «Доходы минус расходы» и наоборот — изменение нужно внести в учетную политику на 2020 год.

В случае перехода с ЕНВД на «упрощенку» в учетной политике надо прописать принятые методы и учетные процедуры для нового порядка налогообложения — упрощенной системы налогообложения.

Новация с 2020 года:

С 1 января 2020 года теряют право применения ЕНВД и ПСН продавцы трех групп товаров, подлежащих обязательной маркировке: лекарственных препаратов, обуви, предметов одежды и прочих изделий из натурального меха.

Взамен ЕНВД небольшие компании и ИП будут просчитывать вариант перехода на УСН.

Для перехода на УСН действующую учетную политику придется переработать. И важно: в срок не позднее 31 декабря 2019 года не забыть уведомить налоговый орган, направив заявление о переходе на УСН по форме № 26-1. Иначе в 2020 году придется платить налоги по общей системе налогообложения.

Если часть бизнеса переводится на ЕНВД или открывается возможность получать средства целевого финансирования — в учетной политике нужно подробно расписать порядок ведения раздельного учета.

Есть еще немало нововведений налогообложения, вступающих в действие с 1 января 2020 года. К примеру:

обязанность восстановления НДС при реорганизации в случае, если правопреемник применяет спецрежим или начинает использовать полученное имущество, товары, работы, услуги в необлагаемой НДС деятельности;

обязанность применять электронные формы зарплатной отчетности 6-НДФЛ, 2-НДФЛ, расчет страховых взносов для компаний со штатом от 10 человек;

новые сроки и форматы представления налоговой отчетности;

установленные на федеральном уровне сроки уплаты авансовых платежей по транспортному и земельному налогам, и другие.

Все эти нововведения — однозначные для исполнения нормы, не допускающие выбора действий или альтернативных суждений. Поэтому учесть в работе их необходимо, но вносить в учетную политику не обязательно.

Обратите внимание на другие положения существующей учетной политики. Возможно, одни из элементов потеряли актуальность, другие — не учитывают произошедших изменений структуры компании или особенностей ведения бизнеса. Одни методы учета требуют упрощения, а другие — замены для достижения оптимального результата.

Это может касаться:

рабочего плана счетов;

порядка проведения инвентаризации;

способов оценки активов и обязательств;

перечня прямых расходов;

методики ведения раздельного учета, если такая обязанность предусмотрена;

льгот, на которые имеется право применения и других решений для организации учета.

Если вы создаете в бухучете и налоговом учете резервы — по состоянию на 31 декабря 2019 года не забудьте их проинвентаризировать. С 1 января 2020 года вы можете отказаться от формирования резервов для целей налогообложения, отразив принятое решение в учетной политике.

Изменения в правилах документооборота, технологии обработки учетной информации и специфические первичные документы

Если вы применяете УПД (универсальный передаточный документ) — стоит разработать его форму, приведя в соответствие с действующей формой счета-фактуры. И закрепить форму этого первичного документа в приложении к учетной политике.

Форма УПД была утверждена и введена 6 лет назад письмом ФНС от 21 октября 2013 года № ММВ-20-3/96@. С тех пор была внесена масса существенных изменений в правила заполнения счет-фактуры, утвержденные постановлением № 1137. Форма УПД отстает. И актуализировать ее никто не спешит.

Минфин и ФНС в своих письмах советуют самостоятельно дополнить УПД, объединяющий в себе форму счета-фактуры и первичного учетного документа, показателями, необходимыми для выполнения требований, установленных статьей 169 Налогового кодекса и Правилами заполнения счета-фактуры, применяемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденными постановлением Правительства РФ № 1137.

Если вы получаете УПД от продавца — внимательно проверьте документ на предмет его соответствия актуальной форме счета-фактуры. И каждый из его реквизитов. В противном случае вычет НДС на основании УПД по устаревшей форме с неполным указанием реквизитов налоговая аннулирует.

И еще из полезного для бухгалтера

1. Как не отвечать за чужую ошибку

26 июля 2019 года в закон о бухгалтерском учете внесено дополнение о том, что все сотрудники организации обязаны соблюдать требования главного бухгалтера (или лица, ответственного за ведение бухучета) в отношении оформления и представления первичных учетных документов.

Требование об устранении выявленного нарушения или о необходимости представления в бухгалтерию определенных сведений бухгалтер должен предъявить сотруднику в письменной форме.

В учетной политике на 2020 год бухгалтеру стоит использовать такую возможность: закрепить это условие, утвердить форму (бланк) письменного требования главного бухгалтера сотруднику, прописать порядок выставления таких требований, сроки их выполнения, ответственность и другие условия.

2. Все документы и сведения — в бухгалтерию!

В 2019 году, честно сказать, удивила негативная судебная практика, подтвердившая правомерность привлечения бухгалтера к ответственности за неотражение в учете первичных документов по новым объектам и операциям, о которых он даже не знал. Правда, решение Красноярского краевого суда № 7Р-116/2019 от 14 марта 2019 года касается бюджетной организации, но подстраховаться стоит каждому бухгалтеру.

Для этого в учетной политике стоит прописать — в дополнение к существующему в компании положению о документообороте — порядок извещения сотрудниками компании главного бухгалтера обо всех операциях с новыми объектами учета: формы учетных документов, сроки их представления и ответственность.

3. Про закрытый перечень учетных регистров

В учетной политике целесообразно утвердить закрытый перечень учетных регистров для ведения бухгалтерского учета. Который может быть — на ваше усмотрение — лаконичным и кратким. И состоять, к примеру, из главной книги, книги продаж, книги покупок и оборотно-сальдовых ведомостей по счетам учета (перечислить их).

Это может здорово помочь не представлять массу документов по неограниченным требованиям налоговиков.

Принимая во внимание положения учетной политики, налоговики могут затребовать только те регистры бухгалтерского и налогового учета, которые ведутся в установленном порядке. Так считает регулятор налоговой политики государства — Минфин (письмо от 11 мая 2010 года № 03-02-07/1-228).

Не стоит указывать в учетной политике ссылку только на учетную программу: 1С или другие программные комплексы. Сами понимаете, что сформировать и выгрузить из базы данных можно великое множество учетных форм и расшифровок по любым запросам проверяющих. Берегите свое время.

4. Новации в ПБУ

Обратите внимание на обновленные версии ПБУ 13/2000, ПБУ 16/02 и ПБУ18/02 и стандарт ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

ФСБУ 25/2018 вступает в действие с 2022 года, но, если компания примет решение применять его досрочно с 2020 года — это следует прописать в учетной политике для бухгалтерского учета.

5. Про годовой отчет

Обратите внимание на новые формы бухгалтерской отчетности. И на приказ Минфина от 19 апреля 2019 года № 61н.

В баланс добавлены строки об аудите годовой отчетности — в случае, если аудит годового отчета для компании обязателен — проставляется галочка и указываются сведения об аудиторе.

В бухгалтерском балансе и отчете о финрезультатах нельзя указывать данные в миллионах рублей, а только в тысячах рублей.

Обновленные формы бухгалтерской отчетности применяются, начиная с отчетности за 2020 год. Но компания вправе принять решение использовать их и раньше, закрепив изменения в учетной политике.

Годовую отчетность, начиная с 2019 года, не надо сдавать в Росстат. Если в учетной политике было прописано это условие, в новой редакции его надо исключить.

Об изменении учетной политики в середине года

Разработанная при создании компании учетная политика применяется последовательно из года в год. В течение года в учетную политику для целей налогообложения можно вносить изменения и дополнения только в двух случаях:

если появились новые операции или вы освоили новый вид деятельности;

если в течение года внесены поправки в законодательство.

Других возможностей изменить в середине года ранее закрепленные методы учета нормами налогового права не предусмотрено.

Пересмотренные по собственному желанию правила можно применять только с нового года. И утвердить их до его начала — до 31 декабря.

Для целей бухгалтерского учета причины внесения изменений в учетную политику в течение года аналогичны. Их три:

при изменении законодательства РФ о бухгалтерском учете, федеральных или отраслевых стандартов бухучета;

при разработке или выборе нового способа ведения бухгалтерского учета, применение которого приводит к повышению качества информации;

при существенном изменении условий деятельности экономического субъекта (например, реорганизации, изменении видов деятельности и тому подобного).

И в заключении

Не стоит недооценивать учетную политику, относиться к ней формально или списывать у других под копирку.

Учетная политика — свод правил учета, по которым компания будет работать, гордиться активами и определять обязательства весь следующий год. Для нее это внутренний учетный кодекс.

Именно с учетной политики начинается порядок учета и документооборота любого хозяйствующего субъекта и налогоплательщика. Это один из признаков самостоятельности, независимости и самодостаточности компании. Один из первых документов, который запрашивают ревизоры при любой проверке — положение об учетной политике.

Грамотно составленная учетная политика помогает упорядочить учет, облегчить работу бухгалтера, оптимизировать финансовый результат и налогооблагаемую базу. И что важно — в рамках закона, без рисков и негативных последствий.

А учетная политика для налогообложения — вообще ваш щит. Далеко не каждый ревизор решится вероломно разрушить положения документа, по которому компания живет на протяжении ряда лет. Конечно, при условии, что положения учетной политики не противоречат нормам налогового права.

Надеюсь, что было полезно.

Желаю вам внести в учетную политику на 2020 год своевременные и полезные для вашего бизнеса изменения!

Полный текст статьи опубликован на портале "Деловой мир". Источник: https://delovoymir.biz/pro-uchetnuyu-politiku-na-2020-god.html

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