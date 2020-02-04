Мини (или макси...) - план бухгалтера на февраль

Упс, уже февраль. От долгожданной весны нас отделяет всего 29 дней. Бухгалтерия в тонусе. Работа в четком ритме. Напряженно и сосредоточенно. Кроме текущих дел – фокус на годовой отчет.

Чтобы не пропустить все самое важное в этом месяце, что успеть сделать - набросала мини-план на февраль.

3 февраля 2020 г

1. Сдать декларацию по транспортному налогу за 2019 год. Кто сдает: компании, владеющие транспортными средствами: от?машин и?тракторов до?снегоходов и?квадроциклов. В общем случае декларация сдается в ИФНС по?месту учета. По обособленным подразделениям и филиалам, имеющим на балансе транспортные средства, декларация направляется по?месту регистрации филиала.

2. Сдать годовой отчет по земельному налогу за 2019 год. Кто сдает: компании, у которых на балансе числятся земельные участки, облагаемые налогом - находящиеся в собственности, в постоянном пользовании или пожизненном владении. Декларации направляем в инспекции по месту расположения земельных участков.

В обновленной форме декларации учтена возможность отражения налоговой базы при изменении кадастровой стоимости земельного участка в течение налогового периода.

Отчетность по транспортному и земельному налогам сдаем в последний раз. Начиная с отчетности за 2020 год налоговики будут сами считать налоги по имеющимся в налоговом органе данным и поступающим сведениям.

14 февраля 2020 г

1. Уплатить налог с доходов по государственным и муниципальным ценным бумагам за январь 2020 г. Кто должен:держатели государственных и муниципальных ценных бумаг, которые исчисляют авансовые платежи по налогу на прибыль исходя из фактически полученной прибыли.

2. Сдать «виноградные» декларации за 2019 год. Их две: первая - об объеме собранного винограда и вторая - об объеме, использованного для производства.

Декларации объеме использованного винограда для производства вин производители винодельческой продукции направляют в Росалкогольрегулирование.

Отчетность об объемах собранного винограда компании и граждане, выращивающие виноград для виноделия, сдают в органы исполнительной власти субъекта РФ (региональные департаменты регулирования оборота алкогольной продукции). В Росалкогольрегулирование направляется копия декларации.

17 февраля 2020 г

1.?Сдать в ПФР отчет СЗВ-М по персонифицированному учету за январь 2020г. Кто: все компании и?предприниматели – работодатели за каждого сотрудника – независимо от продолжительности его работы в январе 2020 года. СЗВ-М также сдают специалисты частной практики: оценщики, арбитражные управляющие, адвокаты, нотариусы. Юрлица, которые в январе 2020 года не выплачивали вознаграждений физическим лицам, представляют форму СЗВ-М за руководителя компании. ИП без наемных работников СЗВ-М сдавать не надо. За просрочку отчетности – штраф 500 рублей за каждого работника. Работает правило: при численности до 25 сотрудников – отчитаться можно на бумаге. Для остальных работодателей – только электронная отчетность.

2.Сдать в ПФР сведения о трудовой деятельности по форме СЗВ-ТД за январь 2020 года. Кто:?работодатели - организации и?ИП -в отделение Пенсионного фонда по месту регистрации как страхователя.

Отчет совершенно новый. Он введен в связи с переходом на электронные трудовые книжки. Отчет за январь обязаны сдать работодатели, у которых за отчетный месяц были кадровые изменения – прием, увольнение работника, перевод на другую должность - или кто-то из сотрудников сдал заявление о выборе варианта трудовой книжки (продолжать на бумаге или выбрать электронный формат).

Если в течение месяца по сотруднику кадровых изменений не произошло и выбор варианта трудовой не состоялся – отчетность сдавать не надо. Первый отчет по форме СЗВ-ТД по сотрудникам – без изменений в течение 2020 года- нужно направить в ПФР в следующем году – до 15 февраля 2021 года.

С численностью работающих до 25, отчет можно представить на бумажном носителе. Остальные – только в электронном виде.

3.?Заплатить взносы в ФНС на ОПС, ОМС и ОСС по нетрудоспособности и материнству, и взносы по травматизму в территориальный ФСС за январь 2020 г. Это обязанность компаний и ИП, выплативших вознаграждения физлицам за январь 2020г.

4. Уплатить аванс по акцизу за февраль 2020 г. Кто: участники ЕГАИС – производители алкогольной и спиртосодержащей продукции.

5. Сдать декларацию по акцизам по нефтяному сырью, уведомление по замене средств измерений и уплатить сумму акциза за январь 2020 г. Кто: «подакцизники»-нефтяники.

18 февраля 2020 г

Подать извещение об уплате аванса по акцизам за февраль 2020 г. или об освобождении от его уплаты и банковскую гарантию Кто: участники ЕГАИС – производители алкогольной и спиртосодержащей продукции.

20 февраля 2020 г

1. Вновь созданным (или реорганизованным) в январе 2020 года организациям – сдать сведения о среднесписочной численности. Для определения — в каком варианте вы вправе сдавать отчетность — на бумаге или только в электронном формате. Сведения надо сдать, даже если работников еще нет. Если забыли – может «прилететь» штраф 200 рублей. (п. 1 ст. 126 НК РФ).

2. Подать уведомление о праве на освобождение от НДС или уведомление на продление освобождения от НДС. Кто должен:компании и ИП, работающие со статьей 145 НК — им важно урегулировать свои права по освобождению от НДС с февраля 2020 года.

Компании и ИП, претендующие на освобождение от НДС с февраля 2020 года должны представить письменное уведомление, заявив о своем праве. Это относится и к компаниям и ИП с оборотами не более 2 000 000 рублей за три последовательных месяца, и к сельхозпроизводителям- плательщикам ЕСХН, претендующим на освобождение по НДС с февраля 2020 года.

3. Сдать декларацию и уплатить косвенные налоги за январь 2020 г. Кто сдает: компании и ИП, уплачивающие НДС в связи с импортом продукции в Россию из государств — членов ЕАЭС.

21 февраля 2020 г

Плательщики акцизов — переработчики нефтяного сырья регулируют с налоговой свои налоговые обязательства за январь 2020 года.

25 февраля 2020 г

1. Уплатить 1/3 платежа НДС за 4 квартал 2019 г. Кто платит:компании и ИП на общем режиме налогообложения и НДС — агенты — плательщики НДС равными долями в течение квартала.

2. Уплатить налог на профессиональный доход за январь 2020 г. Кто: самозанятые физические лица- участники эксперимента, применяющие спецрежим «Налог на профессиональный доход».

3. Если в январе 2020 года прекратили деятельность и утратили право применения УСН — надо сдать декларацию по УСН и уплатить налог.

4. Если в январе 2020 года прекратили деятельность в качестве сельскохозяйственного товаропроизводителя и утратили право применения ЕСХН — надо сдать декларацию по ЕСХН и уплатить налог.

5. Уплатить НДПИ за январь 2020 г. Кто: компании и ИП, добывающие полезные ископаемые.

6. Участникам ЕГАИС и другим плательщикам акцизов сдать декларацию и уплатить акциз. Предоставить банковскую гарантию.

28 февраля 2020 г

1. Внести плату за НВОС (негативное воздействие на окружающую среду) за 2019 год. Кто: компании и ИП, образующие отходы (за исключением ТКО) и региональные операторы по обращению с ТКО.

Срок внесения платы за 2019 год истекает 1 марта 2020 г. (воскресенье). Возможность переноса срока не установлена. Срок представления соответствующей декларации по НВОС за 2019 год в региональное отделение Росприроднадзора – 10 марта 2020 года.

2. Подготовить и сдать отчетность по налогу на прибыль за январь 2020 г. Кто сдает: компании на общей системе налогообложения, которые сдают отчетность ежемесячно, и компании – налоговые агенты, которые начисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли.

3. Уплатить ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль. Кто должен: плательщики авансовых платежей, для которых отчетным периодом является I квартал, полугодие и девять месяцев – второй ежемесячный авансовый платеж за 1 квартал 2020 г., а также вновь созданные компании, в случае превышения выручки 5 000 000 рублей в январе 2020 г.

28 февраля 2020 года – срок завершения третьего этапа добровольного декларирования активов и капиталов физлиц в рамках объявленной федеральным законом от 08.06.2015 г. № 140-ФЗ «амнистии капиталов».

Для получения гарантий освобождения от уголовной, налоговой и административной ответственности физлица-декларанты в специальной декларации уведомляют о выполнении обязательных для амнистии требований: 1) о переводе денежных средств с зарубежных счетов физлица -декларанта в российские банки и 2) о переводе из иностранных юрисдикций в РФ подконтрольных физлицу- декларанту иностранных компаний.

А еще февраль – месяц подготовки отчетности по НДФЛ. Отчетность за 2019 год по 6-НДФЛ и 2-НДФЛ нужно подготовить на месяц раньше. В этом году ее нужно сдать не позднее 2 марта 2020 года.

Для 6-НДФЛ обновлены контрольные соотношения: теперь среднюю зарплату сотрудника сравнивают с величиной МРОТ, а среднюю зарплату компании – со среднеотраслевой заработной платой в регионе присутствия. Если будут отклонения - налоговики запросят пояснения.

Дополняйте, какие из дел я подзабыла!

А скоро и весна!

Еще 14 февраля – день компьютерщика. Поздравьте своих борцов с коварными вирусами, укротителей хитрых программ и агрессивной офисной техники. Не согласна, что компьютерщики, разработчики и программисты – закрытые люди. Каждый из них, конечно по- своему, странен, любознателен, многогранен и интересен. Поздравьте их с профессиональным праздником!

С 24 по 29 февраля – масленица. А 1 марта провожаем зиму и встречаем весну! Время веселья и смеха, встреч с родными, с играми, сжиганием чучелки, незабываемых блинов и других сытных угощений!

И, конечно, не забудьте поздравить с февральскими праздниками своих близких и любимых людей – с днем Святого Валентина и настоящих мужчин – с праздником Защитника Отечества!

Всем здоровья, успехов и добра! И легких отчетов!