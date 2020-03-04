Ждали весну? Самый полный бухгалтерский календарь на март

Привет! Устали от серых пасмурных дней? Ждали весну? А вот и она.

Наблюдаете, как настроение заметно улучшается? На самом деле даже сама природа настраивает и вдохновляет нас на безумие и позитив. Хочется не думать о проблемах, о нашествии коронавируса, об изменениях в конституцию, просто жить и наслаждаться.

Настраиваемся на весну, на весенние обновления, смелые решения, преображения и перемены. И с весенним настроением и легкостью управляемся с бухгалтерскими заботами таких нагруженных горячих мартовских дней.

В марте отчетности очень много. Есть много новаций, которые при сдаче отчетов надо учесть. Собрав календарь на март, я постаралась учесть все изменения.

Итак, что важно успеть:

до 2 марта 2020

1. Налоговым агентам сдать отчетность по НДФЛ за 2019 год:

— форму 2-НДФЛ с признаком «1»

— форму 2-НДФЛ с признаком «2» о невозможности удержания НДФЛ за 2019 год.

— форму 6-НДФЛ,

— сообщение о невозможности удержать НДФЛ по операциям с ценными бумагами за 2019 год. Формат специального уведомления не установлен, для сообщения можно использовать форму 2-НДФЛ.

Налоговые агенты — компании и ИП — с численностью до 10 человек могут представлять отчетность по НДФЛ на бумаге, все остальные – только в электронном виде.

2. Сдать в ПФР сведения персонифицированного учета по форме СЗВ-СТАЖ за 2019 год.

3. Физлицам — контролирующим лицам — уведомить налоговую по месту жительства об участии в иностранных организациях. Кто должен: граждане, которые приобрели статус резидента РФ в 2019 году (на 31.12.2019 г.). И физические лица, учредившие в 2019 году иностранную компанию и получившие долю участия в ней более 10%.

Уведомление следует направить по новой форме, утвержденной приказом ФНС от 5 июля 2019 г. № ММВ-7-13/338@. Физлица могут направить уведомление как в электронном формате, так и на бумаге.

4. Уведомить налоговый орган о выборе подразделения, ответственного за представление единой декларации по налогу на имущество на 2020 год. Кто: компании, принявшие решение о представлении централизованной отчетности по объектам недвижимости, расположенным в одном регионе, для которых налоговая база определяется исходя из среднегодовой стоимости.

5. Уплатить удержанный в феврале 2020 г. НДФЛ по больничным и отпускам.

6. Сдать декларацию по НДПИ за январь 2020 г. Кто: пользователи недр.

7. Подать заявление о возмещении акциза. Кто: плательщики топливных акцизов.

до 10 марта 2020

Сдать декларацию по НВОС (негативное воздействие на окружающую среду) за 2019 отчетный год.

Декларация по НВОС представляется в электронном формате. Исключения для компаний и ИП с размером годовой платы не более 25 000 рублей, и для компаний и ИП, не имеющих возможности подключения к сети «Интернет». При подаче на бумаге обязательно преставление копии декларации на электронном носителе. Отчет можно подготовить в бесплатной программе «Модуль природопользователя» на сайте Росприроднадзора и отправить через портал приема отчетности — «Личный кабинет». За сокрытие, искажение или несвоевременное сообщение экологической информации строгие штрафы — для граждан от 500 до 1000 рублей, для должностных лиц — от 3 000 до 6000 рублей, для юридических лиц — от 20 000 до 80 000 рублей. (это статья 8.5 КоАП). В 2020 году плата за вредное воздействие (НВОС) увеличится на 3.85 %. Согласно постановления правительства от 24 января 2020 г. № 39. С 8 марта 2020 года вступят в силу изменения в порядок представления декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду в редакции Приказа Минприроды от 30 декабря 2019 г. Но за 2019 год Минприроды принимает отчетность по старой форме.

И еще одна новация: с 2020 года плательщики платы за НВОС могут не переплачивать авансы, выбрав наиболее оптимальный способ уплаты авансовых платежей их трех возможных:

1) привычный исходя из ? платы за НВОС за прошлый год,

2) ? суммы платы, рассчитанной из объема или массы выборов в пределах нормативов, временно разрешенных выбросов или утвержденных лимитов на размещение отходов,

3) исходя из платежной базы по фактическим данным за предыдущий квартал, соответствующих ставок за НВОС с применением предусмотренных законом коэффициентов. Эти возможности закреплены изменениями в закон « Об охране окружающей среды» от 27 декабря 2019 г. № 450-ФЗ.

до 16 марта 2020

1. Уплатить страховые взносы и взносы на травматизм за февраль 2020 года. Кто должен: компании и ИП, производящие выплаты физическим лицам.

2. Сдать в ПФР отчет СЗВ-М за февраль 2020г. Отчет сдают компании и ИП с наемными сотрудниками.

3. Сдать в ПФР сведения о работающих лицах по форме СЗВ-ТД за февраль 2020 г.

4. Уплатить налог с доходов по государственным и муниципальным ценным бумагам за февраль 2020 г. Кто должен: держатели государственных и муниципальных ценных бумаг, которые исчисляют авансовые платежи по налогу на прибыль исходя из фактически полученной прибыли.

5. Уплатить аванс по акцизу за март 2020 г. Кто: участники ЕГАИС – производители алкогольной и спиртосодержащей продукции.

6. Сдать декларацию по акцизам по нефтяному сырью, уведомление по замене средств измерений и уплатить сумму акциза за февраль 2020 г. Кто: «подакцизники»-нефтяники.

до 18 марта 2020

Компании – производители алкогольной и спиртосодержащей продукции регулируют с налоговой инспекцией свои акцизные обязательства за март 2020 года – извещают об уплате авансового платежа или об освобождении от его уплаты, передают с извещениями соответствующие документы.

до 20 марта 2020

1. Подать уведомление на освобождение от НДС или уведомление на продление освобождения от НДС. Кому: компаниям и ИП, работающим со статьей 145 НК — важно урегулировать свои права по освобождению от НДС с марта 2020 года.

Компании и ИП, претендующие на освобождение от НДС с марта 2020 года должны представить письменное уведомление, заявив о своем праве. Это относится и к компаниям и ИП с оборотами не более 2 000 000 рублей за три последовательных месяца, и к сельхозпроизводителям- плательщикам ЕСХН, претендующим на освобождение по НДС с марта 2020 года.

С 2019 года сельхозпроизводители, применяющие спецрежим ЕСХН, в общем порядке утратили право на освобождение от НДС. Исключение сделано для компаний и ИП с невысокими оборотами — выручка которых за 2019 год не превысила 90 000 000 рублей и для начинающих применять ЕСХН в 2020 году. Компании и ИП, успевшие направить уведомления до 21 января 2020 г. получили право на освобождение по НДС с 1 января 2020 года. Направившие уведомление до 20 марта 2020 г. смогут воспользоваться правом с марта 2020 года.

2. Вновь созданным (или реорганизованным) в феврале 2020 года организациям – сдать сведения о среднесписочной численности. По данным о среднесписочной численности налоговая определяет в каком варианте вы вправе сдавать отчетность — на бумаге или только в электронном формате. Сведения надо сдать, даже если работников еще нет. Если забыли – может «прилететь» штраф 200 рублей. (п. 1 ст. 126 НК РФ).

С 2021 года меняются правила представления сведений о численности работников. Их нужно будет подавать в составе расчета по страховым взносам. Никаких специальных положений для вновь созданных или реорганизованных компаний не будет. Эти изменения внесены в Налоговый кодекс Федеральным законом № 5-ФЗ от 28 января 2020 г.

3. Уведомить налоговый орган о контролируемых иностранных компаниях за 2019 год. Кто обязан: контролирующие иностранную компанию физические и юридические лица.

Уведомление о КИК подается вне зависимости от размера дохода в виде прибыли соответствующих КИК, полученного контролирующим лицом. И даже в случае, если такой доход отсутствует. Уведомление о КИК компании представляют только в электронной форме, у физических лиц есть право выбора – в электронном формате или на бумаге.

С 1 января 2020 г. уведомление о контролируемых иностранных компаниях направляется по форме, утвержденной приказом ФНС от 26 августа 2019 г. № ММВ-7-13/422@.

4. Представить декларацию по косвенным налогам и уплатить « импортный» НДС за февраль 2020 г. Кто сдает: компании и ИП, уплачивающие НДС в связи с импортом продукции в Россию из государств — членов ЕАЭС.

5. Плательщики акцизов — переработчики нефтяного сырья регулируют с налоговой свои налоговые обязательства за февраль 2020 года.

до 24 марта 2020

Представить отчет об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля за 2019 год. Это отчет для компаний и ИП с объектами 1-3 категорий негативного воздействия, подлежащими федеральному и региональному государственному экологическому надзору.

до 25 марта 2020

1. Уплатить 1/3 платежа НДС за 4 квартал 2019 г. Кто уплачивает: компании и ИП на общем режиме налогообложения и НДС-агенты -плательщики НДС.

2. Уплатить НДПИ за февраль 2020 г. Кто: компании и ИП, осуществляющие добычу полезных ископаемых.

3. Если в феврале 2020 года прекратили деятельность и утратили право применения УСН — надо сдать декларацию по УСН и уплатить налог.

4. Если в феврале 2020 года прекратили деятельность в качестве сельскохозяйственного товаропроизводителя и утратили право применения ЕСХН — надо сдать декларацию по ЕСХН и уплатить налог.

5. Самозанятым уплатить налог на профессиональный доход полученный в феврале 2020 г.

6. Участникам ЕГАИС и другим плательщикам акцизов сдать декларацию и уплатить акциз. Предоставить банковскую гарантию.

до 30 марта 2020

1. Представить декларацию по налогу на прибыль и заплатить налог за 2019 год. Кто: все налогоплательщики, обязанные уплачивать налог на прибыль. Независимо от наличия у них обязанности по плате авансовых платежей. В том числе иностранные организации, осуществляющие деятельность в РФ через постоянное представительство. В том числе налоговые агенты по удержанным суммам налога на прибыль у источника выплат по доходам, выплаченным иностранным организациям.

2. Подготовить и сдать отчетность по налогу на прибыль и заплатить налог за февраль 2020 г. Кто сдает: компании на общей системе налогообложения, которые сдают отчетность ежемесячно, и компании – налоговые агенты, которые начисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли.

3. Уплатить ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль. Кто должен: плательщики авансовых платежей, для которых отчетным периодом является I квартал, полугодие и девять месяцев – третий ежемесячный авансовый платеж за 1 квартал 2019 г., а также вновь созданные компании, в случае превышения выручки 5 000 000 рублей в ноябре 2019 г.

4. Оплатить патент – 1/3 суммы, если патент получен с 1 января 2020 года на срок от 6 месяцев до календарного года. Кто: ИП, применяющие ПСН.

5. Сдать налоговую декларацию по налогу на имущество организаций за 2019 год. По новой форме, утвержденной приказом ФНС от 14 августа 2019 года № СА-7-21/405@. Изменений не много.

Перед отправкой отчетности проверьтесь по контрольным соотношениям. Они приведены в совместном письме Минфина и ФНС от 15 ноября 2019 г. № БС-4-21/23253@.

6. Подать документы для устранения двойного налогообложения налогом на имущество. Кто: российские компании, владеющие имуществом за пределами РФ и уплатившие налог на имущество в соответствии с законодательством другого государства.

7. Иностранным организациям и структурам без образования юридического лица, владеющим на территории РФ недвижимым имуществом одновременно с декларацией по налогу на имущество за 2019 год необходимо представить сведения об участниках ( учредителях, бенефициарах) по состоянию на 31 декабря 2019 года.

до 31 марта 2020

1. Сдать годовую бухгалтерскую (финансовую ) отчетность за 2019 год — только в налоговую инспекцию. И аудиторское заключение – если отчетность подлежит обязательному аудиту и отчет уже готов. В Росстат отчет сдавать уже не надо.

Начиная с 2020 года налоговая служба начала формировать и вести государственный информационный ресурс бухгалтерской ( финансовой) отчетности – ГИР БО. С мая 2020 года бухотчетность компаний, начиная с отчета за 2019 год, будет публиковаться на сайте ФНС России и будет доступна любому пользователю практически по любой компании, за некоторым законодательно определенным исключением.

Сведения будут предоставляться бесплатно, по запросу. Если необходим весь массив информации – за 200 000 рублей можно приобрести годовой абонемент.

Годовая бухгалтерская отчетность в целях формирования ГИР БО представляется в электронном формате. Исключение сделано для субъектов малого предпринимательства: отчет за 2019 год они могут сдать как на бумаге, так и в электронном виде.

Форматы представления годовой бухотчетности и аудиторского заключения по ней в целях формирования ГИР БО утверждены приказом ФНС от 13 ноября 2019 г. № ММВ-7-1/570@.

2. Сдать декларацию и уплатить налог по УСН за 2019 год.

3. Дать декларацию, книгу учета доходов и расходов и уплатить налога при ЕСХН за 2019 год.

4. Сдать налоговую декларацию по НДПИ за февраль 2020 года.

5. Уплатить НДФЛ по больничным и отпускам за март 2019 года.

6. Сдать в территориальный орган Росприроднадзора отчет по экологическому сбору за 2019 год. В составе двух форм отчетности: 1) отчет о выполнении нормативов утилизации товаров от использования и 2) декларации количества выпущенных в обращение на территории РФ товаров, упаковки товаров, реализованных для внутреннего потребления на территории РФ, подлежащих утилизации. Кто сдает: компании и ИП – производители, импортеры, их союзы. Срок представлении отчетности до 1 апреля 2019 г. - то есть до 31 марта 2020 г. включительно. Перенос срока не предусмотрен.

Абсолютно уверена, что вы ничего не пропустите и справитесь с отчетами.

Но наша жизнь – не только череда отчетов. Не пропустите важные и интересные события марта — провожая зиму и встречая весну.

В марте можно помечтать, перезагрузиться — и подумать о приятном:

спланировать отпуск, если еще не,

пропить курс витаминов, чтобы поддержать иммунитет,

замутить генеральную уборку, избавиться от старого,

убедиться, что солнце утром встаёт всё левее и левее, а садится всё правее и правее,

придумать маме какой-нибудь весенний-весенний подарок, чтобы она улыбалась весь день,

ощутить весну как природный процесс- вырваться в выходные за город,

почудить или сделать что-нибудь безрассудное. Отличное оправдание – весеннее обострение!

А еще в марте поздравляем милых дам, и радуемся приятным пожеланиям и не менее приятным подаркам!

А я на правах автора статьи поздравляю всех своих коллег прямо сейчас!

Желаю радоваться жизни, верить в лучшее и продолжать украшать мир! Своим оптимизмом, легкостью и красотой! А отчеты ( и другие заботы) придуманы для поддержания бодрости и нашего профессионального тонуса. Не более. )))

Радуйтесь весенним денькам, дарите и получайте подарки и не теряйте позитивный настрой!

Приятных вестей и радостных событий!