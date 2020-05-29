Полиция хочет больше прав (жестких). Они в поправках

Вчиталась в поправки в Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ «О полиции» и застыла в глубокой растерянности. Законопроект — на доработке, и вызывает массу вопросов. Инициаторы изменений не спешат прислушиваться к мнению общественности и отступать от задуманного.

После внесения поправок полицейские получат массу дополнительных прав, к примеру, право применять оружие без каких-либо для себя последствий... А как вам такие опасные новеллы, как полномочия на вскрытие автомобилей, проникновение в жилище, оцепление территорий по самым разным основаниям?

В защиту новых правил законотворцы приводят массу примеров и ситуаций, при которых, по их мнению, расширение полномочий сотрудников полиции жизненно необходимо.

Законопроект содержит размытые формулировки, пространные понятия, допускает неопределенности и разночтения. А как вам такой довод — «при наличии основания полагать»?

В нашей обычной жизни общения с полицией не избежать даже самым законопослушным. Изменения в закон очень существенны и могут повлиять на судьбу каждого из нас.

Так что же ждать от этих поправок, разберемся?

Самая жёсткая из них -

Если полицейский посчитает, что гражданин представляет угрозу — он сможет стрелять

Статья 24 пункт 2 закона о полиции расширяет перечень обстоятельств, при которых сотрудник полиции вправе применить оружие.

Полицейский сможет применить оружие не только, если гражданин к нему приблизился к сотруднику полиции или попытался прикоснуться к его оружию, — как изложено в действующей редакции закона, но и при других действиях, которые полицейский расценит как угрозу нападения на него.

В редакции поправок в часть 2 статьи 24: «действия, дающие основания расценивать их как угрозу нападения на сотрудника полиции». Как видим, в законопроекте все кратко и просто. Расценит как угрозу для себя — будет стрелять. По закону.

Инициаторы поправок возлагают на полицейских тяжелый труд и сумасшедшую ответственность — стрелять, опираясь на собственное суждение. Или наделяют привилегией высшего существа? Неужели они так наивны и так беззаветно доверяют полиции? До сих пор верят в безупречного суперробокопа или сказочного дядю Степу?

А если полицейский молод, неопытен, не профессионален? Если он просто болен, или страшно зол, или отягощен семейными проблемами? А если он по-своему, ошибочно, неверно, оценит ситуацию, иначе поймет намерения человека — выстрел?

Кто даст оценку этим обстоятельствам — вышел полицейский за пределы своих полномочий или нет? Кто признает ошибку? Кто за нее заплатит?

Никто. Сотрудник полиции в силу закона с принятыми одиозными поправками любое применение оружия против простых граждан будет оправдывать угрозой для своей жизни.

А о неуязвимости полицейских есть еще несколько поправок.

Полицейский не подлежит преследованию

Законопроект предоставляет сотрудникам полиции беспрецедентный иммунитет — освобождение от ответственности за совершенные действия. Статья 30 закона дополнена пп.1.1. в такой редакции:

«Сотрудник полиции не подлежит преследованию за действия, совершенные при выполнении обязанностей, возложенных на полицию, и в связи с реализацией прав, предоставленных полиции, если эти действия осуществлялись по основаниям и в порядке, установленным федеральными конституционными законами, настоящим федеральным законом, другими федеральными законами и правовыми актами, составляющими правовую основу деятельности полиции».

Но это не значит, что поправки в закон заставят граждан смириться, стать покорными, и запретят бороться за свои права. Жаловаться на действия полицейских можно и нужно: 1) руководству — в отдел и управление МВД, 2) в управление собственной безопасности МВД, 3) в прокуратуру или 4) в суд.

Сообщение о преступлении, совершенном полицейскими, надо направлять в Следственный комитет.

Причем можно жаловаться сразу во все инстанции, а потом их ответы обжаловать в суде.

Досмотр по интуиции?

Согласно действующей редакции части 1 статьи 13 сотрудник полиции мог произвести досмотр граждан, их вещей и транспортных при наличии данных о том, что эти граждане имеют при себе запрещенные предметы и вещества,

В новой редакции все проще: полицейский имеет право все это сделать «если есть основания полагать». Данные собирать не обязательно. Достаточно субъективного мнения. Разрешено «поинтуичить»?

Полицейский может беспрепятственно проникать в жилые и иные помещения

Согласно предлагаемым поправкам в статью 15, если кто-то укажет, что в доме скрывается лицо, подозреваемое в совершении правонарушения, сотрудник полиции сможет проникнуть в дом. И даже против воли граждан, которые находятся в жилом помещении.

Указать может кто угодно — это и очевидцы, и потерпевшие.

В существующей редакции действие по вторжению в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории обозначается как «вхождение (проникновение)». В новой редакции предлагается слово «вхождение» исключить, оставить только «проникновение». Может это формальная поправка, а может и смысловая — войти можно цивилизованно и открыто — через ворота и в дверь, а проникнуть можно любым способом — через окно, через забор, дымоход, сквозь печную трубу и т.д.

«Проникновение сотрудников полиции в жилые помещения, в иные помещения и на земельные участки, принадлежащие гражданам, в помещения, на земельные участки и территории, занимаемые организациями (за исключением помещений, земельных участков и территорий дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств международных организаций), допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также:... «2) для задержания лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления, а также лиц, застигнутых на месте совершения ими деяния, содержащего признаки преступления, и (или) скрывающихся с места совершения ими такого деяния, и (или) лиц, на которых потерпевшие или очевидцы указывают как на совершивших деяние, содержащее признаки преступления»

Каждое проникновение в жилое помещение против воли хозяина — на контроле прокуратуры. О каждом таком случае сотрудник полиции в течение 24 часов с момента проникновения должен письменно уведомить прокурора. За исключением случаев, когда федеральным законом установлен специальный порядок уведомления. Может это сдержит необоснованные вторжения на частные территории?

Полиция сможет оцепить территорию, жилые помещения, строения...

Законопроект с поправками в статью 16 разрешает полицейским — по решению руководства территориальных отделов МВД — оцеплять или блокировать территории, жилые помещения, строения и другие объекты.

В пункт 2 статьи 16 дополнительно вносятся условия, при которых может проводиться оцепление: 6) при проведении мероприятий, направленных на обнаружение запрещенных к обороту предметов либо при наличии оснований полагать, что в границах территорий или на объектах готовится, совершается (совершено) преступление; 7) при необходимости предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан, которые не могут быть защищены иным способом.

В границах оцепления полицейским разрешено досматривать граждан, автомобили и находящиеся в них грузы. Если от досмотра отказаться — вас не впустят на территорию или не выпустят за периметр оцепления.

Можно понять, когда в целях «необходимости предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан». Инициаторы проекта «подтаскивают» эту норму под карантинные меры и чрезвычайное положение.

Но оцепление по субъективному решению — «при наличии оснований полагать» вызывает массу вопросов и может трактоваться очень широко...

Полиция получит право ограждать некую территорию, оцеплять эту зону в пределах обозначенного участка, квартала, жилого дома, производственного комплекса, фабрики, рынка, делового центра, досматривать людей и имущество и т.д. А как быть с полицейскими проверками бизнеса? Не превратится ли решение руководства территориальных отделов МВД об оцеплении в простое формальное разрешение? Может стоит внести в закон закрытый перечень конкретных обстоятельств, при которых производится оцепление? Без расширительного толкования и домысливания?

Полицейский сможет вскрыть любое транспортное средство

Законотворцы предлагают внести в закон о полиции новую статью 15.1, разрешающую сотрудникам полиции вскрывать любые транспортные средства. В том числе при отсутствии его хозяина.

Поправки в закон допускают вскрытие транспортного средства и проникновение в него в следующих случаях: 1) для спасения жизни граждан; 2) для обеспечения безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях; 3) для задержания подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления, а также тех, на кого указывают очевидцы. 4) для пресечения преступления; 5) для применения мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении, если имеются основания полагать, что совершившее данное правонарушение лицо находится в состоянии опьянения; 6) для проведения осмотра транспортного средства и (или) груза, если имеются основания полагать, что в транспортном средстве находятся запрещенные предметы или вещества. 7) для проверки сообщения об угрозе террористического акта; 8) для установления обстоятельств несчастного случая.

Если вскрытие осуществлено в отсутствие владельца, он должен быть проинформирован об этом не позднее 24 часов с момента вскрытия. При этом полиция должна обеспечить сохранность вскрытого авто от посторонних лиц.

Вскрытие авто полицейским разрешено производить самостоятельно: без санкций от вышестоящего начальства и без понятых.

А перечисленные основания для вскрытия машин в проекте поправок изложены очень широко и снова опираются на оценочные суждения конкретного исполнителя — «если имеются основания полагать».

Доводы для такой поправки — «водителю стало плохо» и " забытые в машине дети«.

Но далеко не всегда есть прямая угроза жизни и здоровью людей, и основания для вскрытия не всегда очевидны. А где в поправках о гарантиях владельца автомобиля для защиты от злоупотреблений со стороны вскрывающих? Их нет, и это опасно.

И еще: за материальный вред, причиненный гражданам и организациям во время вскрытия транспортных средств, сотрудники полиции никакой ответственности нести не будут. Об этом поправка есть:

«Сотрудник полиции не несет ответственность за вред, причиненный гражданам и организациям при вскрытии транспортного средства, если данная мера применялась по основаниям и в порядке, которые установлены федеральными конституционными законами, настоящим федеральным законом и другими федеральными законами»

Анонимам — нет

Полицейские больше не будут принимать в работу анонимные сообщения. Все заявители, информирующие полицию о преступлениях — совершённых, совершающихся, готовившихся — должны быть идентифицированы.

Сотрудники полиции при регистрации обращений будут требовать от гражданина назвать свое фамилию, имя, отчество и личные данные. Которые будут зафиксированы.

Поправка неудачная. Люди, опасаясь за свою безопасность, не станут информировать полицию об известных им нарушениях и преступлениях. Так как никаких гарантий о неразглашении своих личных данных неравнодушный заявитель от полиции не получит.

Заключение

Поправки в закон «О полиции» предоставят сотрудникам полиции неограниченные права: достаточно оценочного суждения конкретного исполнителя и «при наличии основания полагать» он вправе применить оружие, вскрыть автомобиль, проникнуть в любой дом. Мне страшно.

Полицейский получит полную свободу в принятии решений, право на бесконтрольное вторжение в частную собственность и освобождение от ответственности за нарушения, допущенные при исполнении своих обязанностей.

Любая ошибка полицейского может привести к глубокой человеческой трагедии совершенно невиновных обычных граждан, которые все еще продолжают верить в свои конституционные права.

Если поправки действительно нужны, их инициаторам стоит потрудиться и правовые нормы изложить корректно: внести точные формулировки, конкретные понятия, закрытые перечни оснований и обстоятельств, и правила реагирования на них. Закрепить законный и понятный порядок действий всех участников правоохранительных мероприятий. Не выдавать индульгенций, освобождая полицейских от ответственности, а предоставить прочные гарантии и им самим, и обычным людям, и бизнесу.

Возможно, я чересчур сгустила краски, и мои страхи мои сильно преувеличены. Допускаю, что опытные профессионалы, которые отлично разбираются в таких серьёзных вопросах, тоже выскажут свое мнение.