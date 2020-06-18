Помощь тем, кто страдал заметнее всех. Часть 2

Продолжаем шагать по навигатору в поисках подходящих мер поддержки. Первую часть читайте здесь: Коронакризис. Помощи много не бывает. Часть 1.

Это краткий «навигатор» – как бизнесу грамотно воспользоваться возможностями и получить государственную помощь.

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Теперь - о пострадавших. Все они - строго по перечню из Постановления Правительства № 434 от 3 апреля 2020 г. По какому принципу составлен этот странный перечень, как определена степень ущерба или глубина страдания, кто их измерял, кто выбирал из множества многоразрядные коды ОКВЭД, как сработала логика его авторов - понять практически невозможно. Уровень высшего демиурга, разделившего бизнес на страдающих и не очень, назначившего достойных и недостойных.

Понятно, что пострадали все, за исключением тех, кому было разрешено работать в карантинный период: аптеки, продовольственные магазины, неотложные услуги, банки и другие… Может стоит, по справедливости, признать пострадавшим весь обездвиженный в период самоизоляции бизнес и все же допустить его к программам финансирования в рамках господдержки? Или дать возможность получать помощь не только по основным, но и по дополнительным ОКВЭД? Может разрешить документально подтвердить основной вид деятельности фактическими данными?

Сильно сомневаюсь,что так случится. Это из области бесплодных фантазий, так как помощь не беспредельна, ее объем ограничен и на всех не хватит. Обозначили "страдальцев", остальные - решайте свои проблемы сами.

Перечень «пострадавших» отраслей по ОКВЭД, утвержденный Постановлением Правительства № 434 от 3 апреля 2020 г. , продолжает уточняться и дополняться. Вот он на сегодня.

Шанс дополнительно попасть в список избранных невелик, но остается. К примеру, с 29 мая в него буквально «вскочили» СМИ, издательская деятельность и уточнен (расширен) ОКВЭД по деятельности, связанной с воздушным и космическим транспортом. По поручению президента Путина правительство готовит следующее расширение «пострадавшего» перечня: в него войдут железнодорожные пассажирские перевозки и внутренний водный транспорт.

Помощь бизнесу из пострадавших отраслей экономики

Компании и ИП из пострадавших отраслей могут воспользоваться сразу несколькими мерами государственной помощи. Для этого надо вести деятельность в одной или нескольких пострадавших отраслей экономики и иметь «проходной» основной код ОКВЭД, зафиксированный в ЕГРЮЛ/ЕГРИП по состоянию на 1 марта 2020 г.

Включенные в список смогут пользоваться всеми мерами государственной поддержки: как общими, так и помощью, предусмотренной для пострадавших отраслей. Таких как:

1.Льготный кредит на выплату зарплаты

Кредит выдается на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости для компаний и ИП из пострадавших отраслей.

Выдают кредит банки, заключившие соглашение с Минэкономразвития об участии в программе выдачи кредитов на поддержку занятости.

Максимальный срок кредита – 12 месяцев.

Максимальная сумма рассчитывается так: МРОТ с учетом районных коэффициентов, надбавок и страховых взносов Х численность работников Х 6

Численность работников определяется по сведениям из ПФР.

Условия расчета: первые 6 месяцев, но не позднее 30 ноября 2020 г. проценты по кредиту не начисляются, ставка 0%. Далее проценты начисляются по невысокой ставке –с 27 апреля 2020 года она снижена с 4% до 3,5% годовых.

Требования к заемщику:

Быть не менее 1 года по основному ОКВЭД в списке «пострадавших» отраслей. Для малых и микропредприятий допуск к «пострадавшим» сферам - как по основному, так и по дополнительным кодам ОКВЭД. На дату заключения договора в отношении заемщика не введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена, заемщик-ИП свою деятельность не прекращает.

Дополнительное требование (кроме малых и микробизнеса) – сохранение занятости: количество работников заемщика в отчетном месяце - не менее 90% предыдущего.

2.Кредит на возобновление деятельности по ставке до 2% с правом прощения долга

С 1 июня 2020 г стартовала новая кредитная программа, также направленная на поддержание занятости.

Заемщик должен работать в отраслях, официально признанных пострадавшими (Постановление № 434) или быть производителем, которым государство особо захотело помочь этой мерой поддержки (Постановлению № 696). В программе разрешено участвовать социально-ориентированным НКО вне зависимости от вида экономической деятельности.

Не смогут участвовать в программе заемщики, находящиеся на дату обращения в стадии банкротства, ИП, прекратившие деятельность и компании и ИП, чья деятельность приостановлена в соответствии с законодательством РФ. А также ИП без работников.

Ставка кредита - 2%. Размер кредита до 1 МРОТ на 1 одного «сохраненного» работника. Срок – до 1 декабря 2020 года. Его «фишка» заключается в возможности полного списания кредита и процентов по нему в конце срока при сохранении рабочих мест до 90% штата. При сохранении численности 80% будет «прощена» половина суммы.

Подробности здесь «Кредит с опцией прощения».

3.Арендные каникулы

Арендаторы недвижимости из пострадавших отраслей экономики, получили право на отсрочку по арендным платежам по недвижимому имуществу всех форм собственности (включая частную), за исключением жилых помещений.

Общий период отсрочки один для всех: с момента введения режима повышенной готовности или ЧС (РПГЧС) до 1 октября 2020 года.

Причем в периоде РПГЧС арендатору придется заплатить только коммунальные платежи в случае включения их в арендную плату. И только при условии, если арендодатель по какой-то причине не получил по ним освобождения.

После снятия режима РПГЧС и до 1 октября 2020 года арендатор должен оплачивать 50% арендной платы.

Если арендатор в период РПГЧС не смог пользоваться арендованным имуществом, он вправе не только обращаться за отсрочкой, но и вправе требовать уменьшения арендных платежей. При этом закон не обязывает владельца помещения уменьшать арендную плату. Решается этот вопрос по договоренности. Решение, устраивающее стороны, важно закрепить дополнительным соглашением.

Федеральный закон № 98-ФЗ от 1 апреля 2020 года разрешил арендаторам и владельцам помещений изменять сумму арендных платежей чаще чем раз в год.

Арендодатели, которые предоставили свои арендаторам каникулы, могут рассчитывать на персональные преференции. К примеру, на уровне федерального решения, собственники торговой недвижимости с основным ОКВЭД 68.2 на 1 марта 2020 года, которые пошли на встречу своим арендаторам и предоставили каникулы, - при условии получения убытка или снижения дохода минимум на 10% - могут получить индивидуальную отсрочку по налогу на имущество, земельному налогу, налогу на имущество физлиц по платежам и авансам со сроком перечисления в 2020 году.

По указанию правительства отдельные регионы и муниципалитеты тоже на своем уровне предусмотрели отдельные меры поддержки уступчивым арендодателям.

Для понимания своих прав на арендные каникулы стоит дополнительно «прошерстить» региональные правовые акты и обратиться к арендодателю за заключением допсоглашения. В котором закрепить условия предоставления арендных каникул и порядок погашения возникшего за период отсрочки долга по арендным платежам.

Арендные разногласия – очень индивидуальны. По аренде федерального и муниципального имущества правила арендных каникул прописаны. Но с частной собственностью диктат неуместен.

(Есть у МСП право на арендный " демарш", но об этом далее).

И арендатор, и арендодатель найдут массу аргументов своей правоты. Явно правых и явно неправых не будет. И готовые кейсы доказывают, что при наличии примерно одинаковых аргументов и доводов, в судебном споре может выиграть как одна, так и другая сторона. Много зависит от тактики поведения и набора доказательств представителей процесса. Но разумнее, рациональнее и проще – договориться. И дешевле. Не придется тратить ресурсы и рисковать в судебной лотерее.

4.Мораторий на банкротство

С 6 апреля 2020 года до 6 октября 2020 года в отношении компаний из «пострадавших» отраслей, стратегических и системообразующих объявлен мораторий на банкротство.

В течение 6 месяцев банкротства можно не бояться, ни один кредитор не сможет вас разорить. Суд не будет принимать заявления кредиторов о признании должника банкротом на период моратория.

Но если вас «пострадавшим» официально не признали – держите ухо востро и будьте бдительны - вас могут обанкротить. Закон вас не защитит.

Мораторий – это право, должник может от него отказаться. Если процедура ликвидации началась до вступления в силу установленного ограничения – мораторий не действует. Но должник сможет обратиться в суд за судебной рассрочкой на определенных условиях.

Источник: постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. N 428

5.Отсрочка и рассрочка по налогам и взносам

«Пострадавший» бизнес в индивидуальном порядке может запросить отсрочку (рассрочку) по налогам и взносам, срок уплаты которых приходится на 2020 год, кроме НДС и НДПИ.

Быть субъектом СМП при этом совсем не обязательно.

Для отсрочки и рассрочки должны быть дополнительные основания – к примеру, снижение доходов предыдущего квартала по сравнению с аналогичным периодом за 2019 год на 10% и более.

Для получения отсрочки установлен заявительный порядок и упрощенная процедура: до 1 декабря 2020 года нужно направить соответствующее заявление в свою налоговую инспекцию.

Для отсрочки на срок более 6 месяцев, потребуется банковская гарантия, поручительство или залог недвижимого имущества. На меньший срок этого не нужно.

Никаких других документов - справок из банка, заключения о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, перечня контрагентов и иных подобных сведений, которые запрашивают налоговики по обычной процедуре рассмотрения прошения об отсрочке - представлять не придется.

Максимальный срок отсрочки – 1 год, рассрочки- 5 лет. Какой срок вам согласуют – зависит от уровня снижения доходов и наличия убытка.

Об этом подробно в постановлении Правительства № 409 от 2 апреля 2020 г. и в разъяснениях ФНС России от 21 мая 2020 г. N СД-4-3/8388@

Меры поддержки малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей

Малому и среднему бизнесу из «пострадавших» отраслей экономики в дополнение к общим мерам поддержки государство решило помочь особо:

1.Отсрочка и рассрочка по налогам и взносам

В связи с пандемией коронавирусной инфекции всем пострадавшим МСП перенесены сроки уплаты в бюджет большинства налогов и страховых взносов: за 2019 год и платежей за 1 и 2 кварталы 2020 года. За 2 квартал 2020 года существенная часть налогов отменена (об этом далее).

По налогам за 2020 год таким как: НДС, НПД и закрепленными как обязанности налоговых агентов (НДС, НДФЛ, налог на прибыль) – сроки прежние.

По остальным налогам за 2020 год сроки перенесены:

налоги за март и 1 квартал 2020 г. - на 6 месяцев,

налоги за 2 квартал 2020 г. и сумма патента за 2 квартал изначально были перенесены на 4 месяца. Но федеральным законом № 172-ФЗ большинство налоговых платежей за 2 квартал 2020 года, в том числе авансовые платежи, президент Путин отменил.

МСП из «пострадавшего» списка разрешено перенести страховые взносы от несчастных случаев: начисленные за март-май 2020 г. – на 6 месяцев, за июнь-июль 2020 г. – на 4 месяца.

Сроки продления уплаты налогов и взносов действуют автоматически. Обращаться никуда не надо и обосновывать право на отсрочку дополнительными сведениями не следует. Достаточно по состоянию на 1 марта 2020 года числиться в реестре субъектов МСП и иметь проходной в "пострадавший" перечень основной ОКВЭД по данным ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

Перенос сроков уплаты налогов и сборов не влечет автоматического переноса сроков сдачи соответствующей отчетности. По переносу отчетности другие правила.

При наступлении нового срока можно перечислять платеж не полностью, а по 1/12 в месяц в течение года.

Если доходы снизились более чем на 10% или были другие основания, можно рассчитывать на дополнительную отсрочку (рассрочку) как для пострадавшего бизнеса любого уровня (см. выше). Для этого надо подать заявление до 1 декабря. Максимальный срок отсрочки - 1 год, рассрочки - 5 лет.

2.Освобождение от уплаты налога за 2 квартал 2020 г.

От уплаты налогов, авансовых платежей и сборов за 2 квартал 2020 года освобождены МСП и ИП из пострадавших отраслей, социально-ориентированные НКО (по списку), некоторые НКО и религиозные организации.

Освобождение касается следующих платежей:

все авансовые платежи по налогу на прибыль за 2 квартал 2020 года - ежемесячные, в том числе исходя их фактической прибыли, платеж - за 2 квартал 2020г.;

акцизы, НДПИ - за апрель, май, июнь 2020 г.;

ЕНВД, водный налог, торговый сбор - за 2 квартал 2020 г.;

транспортный, земельный, налог на имущество организаций – за период с 1.04 по 30.06.2020 г.;

налог на имущество ФЛ по объектам, используемым в предпринимательской деятельности - за период с 1.04 по 30.06.2020 г.;

УСН для всех и НДФЛ для ИП - аванс за 2 квартал 2020 г.;

ЕСХН – авансовый платеж за 1 полугодие 2020 г.;

ПСН – календарные дни действия патента за апрель, май. Июнь 2020 г.;

страховые взносы в отношении выплат ФЛ за апрель, май, июнь 2020 г. – и в рамках предела, и свыше предельной базы.

Обязанность по сдаче налоговой отчетности – деклараций и расчетов не отменяется. Дополнительных заявлений в налоговую инспекцию направлять не требуется. Системный алгоритм ФНС будет отфильтровывать отчетность, по которой платежи поступать не должны. Об этом ФНС будет информировать налогоплательщика- так обещает премьер Мишустин.

ФНС запустила новый сервис, на котором каждая компания или ИП может проверить информацию о себе: от каких налогов и сборов за 2 квартал 2020 года она освобождена. Достаточно ввести ИНН и выбрать систему налогообложения.

3.Безвозмездная финансовая помощь из бюджета

Можно получить безвозмездно помощь из расчета 12 130 руб. на одного сотрудника. Заявление на субсидию могут подать также ИП без работников. Потратить деньги можно на любые цели.

Срок заявления на первую субсидию за апрель 2020 г. истек 1 июня. Многие МСП из «пострадавшего» списка деньги получили. Заявление за май нужно успеть направить не позднее 1 июля 2020 г.

Чтобы получить субсидию МСБ должен отвечать определенным требованиям:

1) быть представителем «пострадавшей» отрасли;

2) не находиться в процессе ликвидации или банкротства;

3) не иметь долгов по налогам и взносам на 1 марта 2020 г. на сумму свыше 3000 рублей. Сумма недоимки определяется с учетом переплат;

4) сохранить 90% рабочих мест по сравнению с численностью за март 2020 г.;

5) направить заявление в свою налоговую инспекцию.

На субсидию могут рассчитывать и компании, и ИП. Размер субсидии – 1 МРОТ на 1 сотрудника. Для ИП с сотрудниками плюс 1 МРОТ на самого ИП. Если ИП без сотрудников – он получит 1 МРОТ только на себя. Все просто. Допускается получение субсидии даже в случае, если был уволен 1 человек – независимо от общего количества работников. Например, уволен 1 из 4. До 13 мая работало правило 90% и других допусков не было.

Данные о количестве работников поступают в налоговую из ПФР, из отчетности СЗВ-М за отчетный месяц.

Если ПФР начинает «тормозить», а так бывает, и ставит под угрозу возможность получения государственной помощи, не надо ждать: рассылайте письма во все инстанции. С настойчивой позицией: определить нерасторопных исполнителей – за чей счет банкет - кто будет компенсировать потери персонально. А так как лично за свое бездействие должностные лица отвечать не умеют и не хотят – прессинг работает.

Тем, кому получение субсидии налоговая одобряет - выплаты из казначейства поступают довольно быстро – на 7-10 день. После 18.06.2020 г. начнутся выплаты за май. Для тех, кто направил заявление.

Эти бюджетные субсидии не являются налогооблагаемым доходом по налогу на прибыль и УСН. Соответствующие поправки внесены в статью 251 Налогового кодекса.

4.Отсрочка по кредитам по госпрограмме

Хорошим подспорьем для малого и среднего бизнеса из «пострадавших» отраслей является отсрочка по кредитам и кредитные каникулы. Это помогает обеспечить исполнение срочных обязательств и не потерять своих покупателей, выстроив гибкую продажную политику даже с условиями отсрочки.

Главная выгода отсрочки по госпрограмме - в период отсрочки (до 6 месяцев) проценты начисляются в размере 1/3 от процентной ставки, установленной кредитным договором. Платить проценты можно как в период отсрочки, так и после, в рассрочку до конца срока договора.

Отсрочка предоставляется только по договорам, заключенным до 1 апреля 2020 года. Период отсрочки – не более 6 месяцев. Срок окончания отсрочки – не позднее 31 декабря 2020 г.

5.Отсрочка по закону о кредитных каникулах

Возможность получения кредитных каникул по потребительским и предпринимательским кредитам определена Федеральным законом № 106-ФЗ от 3 апреля 2020 г.

Круг их получателей ограничен: это физические лица и ИП с небольшими размерами кредитных обязательств, а также субъекты МСП из пострадавших отраслей экономики.

Предпринимательские кредиты

Заемщик – МСП из «пострадавших» отраслей – до конца сентября 2020 года может обратиться в свой банк и «заморозить» на полугодовой срок свои обязательства по кредиту.

Каникулы можно получить только по кредитам, оформленным до 3 апреля 2020 года Период отсрочки заемщик определяет самостоятельно, по умолчанию он 6 месяцев со дня подачи обращения.

По закону банк обязан дать отсрочку по первому требованию клиента.

Каникулы не бесплатны: на время отсрочки проценты продолжают начисляться в том же размере, который зафиксирован в кредитном договоре. После окончания каникул они увеличат сумму основного долга.

После каникул срок действия кредитного договора будет пролонгирован на время отсрочки. Для погашения кредита следует согласовать с банком уточненный график платежей.

По предпринимательским кредитам МСП – компаниям и ИП- из «пострадавших» отраслей максимальные размеры не устанавливаются.

Если к началу кредитных каникул у заемщика был долг по процентам и штрафам, начисленных за невыполнение условий кредитного договора, он тоже «замораживается».

Во время предоставленной отсрочки заемщик вправе как гасить кредит, так и прекратить каникулы по собственному усмотрению.

Для ИП из «пострадавших» сфер есть выбор: в период каникул вместо "заморозки" платежей их можно погашать в пониженном размере. Для этого следует уведомить кредитора - банк.

Потребительские кредиты и займы

Важное условие для кредитных каникул: снижение дохода за месяц, предшествующий дате обращения по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год, на 30% и более. Это нужно подтвердить документально.

При этом: ИП может работать в любых отраслях и дата начала каникул может быть определена заемщиком "задним числом", но не ранее чем за 14 дней до даты обращения к кредитору.

Максимальная сумма потребительского кредита для использования права на каникулы не беспредельна. Правительством в постановлении от 3 апреля 2020 г. N 435 установлены лимиты:

по ипотечным кредитам: для Москвы - 4,5 млн. р.; для Санкт-Петербурга и регионов Дальневосточного федерального округа - 3 млн. р. для других территорий РФ - 2 млн. рублей;

по автокредитам — 600 тысяч рублей;

по потребительским кредитам для ИП — 300 тысяч рублей.

Для физлиц (не ИП):

по обычным потребительским кредитам — 250 тысяч рублей;

по кредитным картам — 100 тысяч рублей.

За время каникул проценты начисляются по льготной ставке - 2/3 от среднерыночного значения ставок по потребительским кредитам (исключение — кредиты, обеспеченные ипотекой). По ипотечным кредитам - процентная ставка не снижается.

Начисленные за каникулы проценты не включаются в сумму основного долга, а погашаются отдельно после погашения обязательств, установленных графиком платежей.

Банк России в информационных письмах от 20 марта 2020 г. № ИН-06-59/22-24 рекомендовал банкам давать отсрочку, проводить реструктуризацию в рамках собственных программ - не начислять неустойку (штраф, пени) по любым кредитам всем МСП независимо от вида деятельности. Письмо – рекомендательное. А реальность показывает, что далеко не все банки готовы отказать помощь. Есть вообще позорные случаи, когда под предлогом каникул банки подсовывают допсоглашения со странными, и дико невыгодными условиями и последствиями.

А способы «вымораживания» клиентов отдельными банками не выдерживают никакой критики - 30 минут безуспешного «недозвона» в колл-центр с заверением «важности для нас вашего звонка», стандартно - никакие ответы «спецов» 1-2-3 уровней сопровождения, роботизированная бестолковая карусель "вопросы- ответы" при «нулевом» результате – лично меня такое выбешивает.

Согласна, не все банки кровожадные монстры. Вот кризис и показал, кто дружелюбен и ценен, а кто мародерствует и наживается на беде. Будьте осторожны. Разбирайтесь в том, что подписываете, и просчитывайте последствия. Иначе обдерут как липку. Дай только шанс – сожрут и не подавятся.

6.Арендные каникулы

Субъекты МСП могут получить арендные преференции по договорам, заключенным с Росимуществом, а МСП из пострадавших отраслей еще и по договорам, заключенным с федеральными собственниками - органами исполнительной власти и госпредприятиями.

Условия распространяются на договоры аренды, заключенные до 1 апреля 2020 года.

Период отсрочки - с 1 апреля по 1 октября 2020 г.

Задолженность за период отсрочки разрешено погашать в срок с 1 января 2021 года по 1 января 2023 года ежемесячно, равными платежами, в размере не более 50% от ежемесячной арендной платы. Никаких дополнительных платежей и штрафных санкций.

7.Освобождение от арендных платежей за 2 квартал 2020 г.

Кроме арендных каникул, малые и средние компании (и ИП) из «пострадавших» отраслей получили право на освобождение по уплате арендных платежей по договорам аренды с Росимуществом за 2 квартал 2020 г. После 1 июля они вправе получить отсрочку по 1 октября 2020 г.

Для получения отсрочки арендатор должен иметь код по ОКВЭД из пострадавших отраслей экономики, внесенный в ЕГРЮЛ по состоянию на 1 апреля 2020 г. Код ОКВЭД может быть как основным, так и дополнительным.

За освобождением арендатор должен обратиться к арендодателю, которому законом предписано в течение 7 рабочих дней заключить соответствующее допсоглашение к договору аренды.

8.Односторонний отказ арендатора от аренды

В случае разногласий с арендодателем об уменьшении платы – чаще это происходит в коммерческой сфере - арендатор вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке и безболезненно уйти. Без финансовых последствий.

Условия законного «демарша»:

Арендатор - субъект МСП из «пострадавших» отраслей. Арендуемое имущество – здание, сооружение, нежилое помещение и их части. Вид собственности значения не имеет. Договор аренды заключен до введения режима ГПРЧС в регионе нахождения имущества. Арендатор потребовал от арендодателя снизить стоимость аренды на период до 1 года. Арендодатель не стал уменьшать плату или менять договор.

Через 14 дней арендатор вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.

Последствия для сторон договора аренды:

Убытки в виде упущенной выгоды и прочие убытки в связи с досрочным расторжением договора в одностороннем порядке, арендатор платить не будет. Обеспечительный платеж не возвращается, он останется у арендодателя.

Если арендодатель с предложением арендатора о снижении стоимости аренды согласится - стороны заключают дополнительное соглашение.

Закон защищает права арендатора на уменьшение размера аренды на срок до года, далее – условия договора подлежат пересмотру и односторонний отказ арендатора без санкций не пройдет.

Правом на отказ от договора арендатор может воспользоваться до 1 октября 2020 года. Регулирует процедуру отказа статья 450.1 Гражданского кодекса.

Соответствующие поправки внесены Федеральным законом № 166-ФЗ от 8 июня 2020 г. в закон № 98-ФЗ.

Практика подтверждает, что арендные перипетии лучше переживать совместно и согласованно. В кризис непросто всем. Добровольное решение вопроса сэкономит ресурсы и сбережет нервы. Не спешите хлопать дверью и нестись за правдой в суд. Ее там можно не найти. Постарайтесь договориться и сохранить баланс интересов обеих сторон. Так выгоднее всем.

Заключение

Перечисленные в статье меры поддержки – еще не все меры. Специальная помощь предусмотрена для застройщиков, туроператоров, автоперевозчиков; компаниям и ИП из сферы общепита и розничной торговли, особая поддержка строительному бизнесу и другим сферам.

На помощь бизнесу приходят и региональные правительства.

Наиболее щедрые из них: Москва, Московская область, Красноярский край, Нижегородская и Тульская области. Незаботливые и скупые: Белгородская, Липецкая и Новосибирская области. Бизнес немало платит налогов, формируя региональные бюджеты. Жаль, что в тяжелые времена на поддержку бизнеса из них выделяют такую тощую помощь.

Широко обсуждаемые меры государственной помощи на самом деле не такие уж доступные, однозначные и хлебосольные. Но лучше, чем вообще ничего.

Бизнес продолжает ждать выступлений президента о новых мерах поддержки, и более ощутимых постановлений Правительства о расширении перечня «пострадавших» отраслей, о снижении налоговой нагрузки, о надзорных снисхождениях…

Господдержка в сложных экономических реалиях необходима не только для сохранения бизнеса, но и для оживления выходящей из анабиоза истощенной кризисом российской экономики.

Держитесь, друзья! И забирайте всё-всё, что положено.

Чтобы не блуждать в море информации и законодательных актов касательно мер государственной поддержки, правительство и ФНС запустили электронные сервисы - навигаторы мер поддержки для населения и бизнеса в условиях пандемии COVID-19. Насколько они правдивы и полезны - об этом в следующей статье.

А пока всего вам доброго и удачи в делах!