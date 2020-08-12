Документы для самозанятого: иметь или не иметь

Должен ли самозанятый озаботиться документооборотом? Или всё, что ему нужно, есть в сервисе «Мой налог»? Давайте разбираться!

Улыбчивый премьер в бытность свою главой ФНС доложил Президенту об удобном и комфортном режиме для самозанятых. В числе преимуществ которого — легкость и комфорт — не надо оформлять абсолютно никаких документов. В сервисе «Мой налог» все просто и в нём для самозанятых всё-всё: вносятся сведения о полученном платеже — «автоматом» чек — «автоматом» расчет налога по итогам месяца — и «автоматом» отметка об оплате.

Так ли все игриво и просто? Или есть подвох?

Действительно, самозанятый не обязан организовывать документооборот и вести бухгалтерский учет. Подобной обязанности не регламентирует ни один нормативный документ.

Да, Федеральным законом о самозанятых № 422-ФЗ закреплен совсем несложный порядок работы самозанятого и в приложение «Мой налог» внесены все его процедурные действия: от постановки на учет до снятия с учета, в том числе: правила фиксации дохода, расчет налога НПД и формирование чека для передачи покупателю.

Но технология работы самозанятого включает не только взаимодействия с налоговым органом. На самом деле это полноценная предпринимательская деятельность, пусть и микробизнес: с правами, обязанностями и ответственностью. И задача самозанятого, как и любого бизнеса, — быть не только белым и пушистым для налоговых органов, а стать привлекательным для своих клиентов. Быть не только полезным, но и надежным исполнителем.

И такие привычные документы, как договоры, акты выполненных работ, переписка с заказчиками — ему тоже необходимы. Во — первых, для повышения доверия к самозанятому исполнителю, которых бизнес встречает совсем не приветливо, во — вторых, документы могут очень пригодиться в случаях недопонимания с клиентами для выхода из спорной ситуации, и в — третьих, грамотный документооборот поможет отбиться от претензий банка и попыток заблокировать счет по причинам злополучного 115-ФЗ.

Про алгоритм работы

Технология работы самозанятого исполнителя не сложна — один раз проследовать по алгоритму и далее действовать на «автомате» (!)), по накатанному пути. Хотя есть заказчики со своими представлениями и запросами. Но это тоже не сложно. Всё можно решить, подкорректировать, подстругать и подстроить под любые капризы.

Самозанятому, как, впрочем, любому предпринимателю, без внятного понимания всего бизнес — процесса, без сопровождающих последовательность действий документов сложно чётко работать и вести с заказчиком грамотный диалог. Здесь важно не «напортачить» самому и не подвести своих клиентов.

Итак, основные этапы работы:

Заключение договора с заказчиком. Направление заказчику справки из приложения «Мой налог», подтверждающей статус самозанятого исполнителя. Непосредственно выполнение работы. Сдача результата работы. Приемка заказчиком. Оформление Акта выполненных работ. Получение оплаты от заказчика. Регистрация расчета в приложении «Мой налог». Формирование чека из приложения «Мой налог». Выдача (направление) чека заказчику. Получение уведомления налогового органа о сумме налога к уплате в приложении «Мой налог». Оплата налога. Праздничный банкет — ура, алгоритм отработан, #якрасавчик !

Договор с клиентом

Обязателен ли договор? Нет, не обязателен. Требований заключать договор закон о самозанятых не содержит. Можно работать и без него. Но все-таки его наличие крайне целесообразно.

Для заказчиков — компаний и ИП — и особенно для тех, кто ведет полноценный, и даже упрощенный бухгалтерский учет, — договор — один из важных документов. Любой рабочий процесс начинается с заключения договора, в котором закрепляются требования к предмету договора, права и обязанности сторон, порядок расчетов и ответственность.

Для самозанятого исполнителя, а особенно для его заказчика, очень важно, чтобы договор с самозанятым исключал признаки и малейшие подозрения на трудовые отношения. Важны как форма договора, так и его содержание.

Самозанятый не может: принимать участие в непрерывном технологическом процессе;

выполнять трудовую функцию или требования должностной инструкции;

подчиняться трудовому режиму. Время работы самозанятый определяет сам. В договоре указываются только сроки — срок начала и окончания работ;

числиться в табеле учета рабочего времени;

регулярно, как остальные штатные сотрудники дважды в месяц, получать аванс и зарплату;

претендовать на соцпакет и получать социальные гарантии — согласовывать отпуска, получать материальную помощь, выплаты по больничному листу и иные компенсации.

Договор, удовлетворяющий одному из признаков выше, может быть переквалифицирован в трудовой договор с обязанностью для клиента удержать с вознаграждения самозанятого НДФЛ, начислить и уплатить страховые взносы.

Как снизить риски переквалификации договора с самозанятым в трудовой договор

Договор должен быть не формальным и не фиктивным, а реально работающим документом. Он должен опираться на требования закона, не противоречить здравому смыслу и следовать элементарной логике.

В договоре не может быть расплывчатых формулировок трудовых функций, а задача должна быть указана очень четко. Конкретизируются: 1) само задание, 2) его результат, 3) сам процесс работы (минирегламент).

Признаки реальности договора с самозанятым:

Подробное описание работы или услуги, которую обязуется выполнить самозанятый. Каждую задачу описывайте подробно, точно и однозначно. В договоре задачу можно указать общим предложением, а конкретные виды работ по элементам вынести в отдельное приложение к договору, оформив его как Перечень работ, Техзадание или Спецификацию. Описание процесса выполнения работ. В каком режиме самозанятый выполняет работу: место оказания услуг и какими инструментами, предметами, мебелью, техникой он будет пользоваться, кому они принадлежат. Если инструменты, предметы, техника или мебель принадлежат компании — в договоре нужно указать какую материальную ответственность несет самозанятый за их утерю или порчу. Условия оплаты по договору: не за выполнение процесса работ, не за участие в нем, а исключительно за результат. Например, самозанятый юрист составляет договор. Он трудится ровно 15 минут, но получает 100 000 рублей. Вознаграждение по договору он получает не за нахождение на рабочем месте и не за участие в деятельности компании — а за достигнутый результат. Требования к результату работ: какие характеристики будут у передаваемых работ или услуг — и качественные, и количественные. По каким критериям заказчик будет оценивать качество работы и принимать ее. Например, для самозанятого фотографа — это число кадров проведенной фотосессии, или количество обработанных фотографий конкретного разрешения указанного формата.

Чтобы снять подозрения налогового органа в завуалированных трудовых отношениях все эти важные условия нужно учесть при оформлении договора.

Дополнительные гарантии для клиента

Существенно снизить страхи клиента помогут специальные условия и гарантии, включенные в договор с самозанятым исполнителем.

К примеру, убедительными для заказчика будут:

1) обязанность исполнителя представить справку о постановке на налоговый учет из приложения «Мой налог», подтверждающей его статус налогоплательщика налога на профессиональный доход, и срок представления такой справки,

2) обязанность выдать чек в установленный договором срок и чёткая ответственность за его невыдачу,

3) обязанность исполнителя незамедлительно сообщать Заказчику об утрате статуса самозанятого и прекращении применения налогового режима НПД независимо от причины с указанием срока уведомления,

4) обязанность исполнителя возместить заказчику убытки в связи с невыполнением оговоренных договором обязательств.

Приведенные мотивирующие исполнителя условия не влекут для самозанятого никаких осложнений. Если действовать в рамках закона и заключенного договора.

Самозанятому полезно иметь заготовку договора с заказчиком. Правильно составленный договор поможет наладить процесс взаимодействия между сторонами сделки, выполнить задачу быстрее, качественнее и точнее, избежать срыва сроков и взаимных претензий.

А клиенты смогут документально подтвердить свои расходы и убедиться в надежности самозанятого исполнителя.

Как заключать договор

Гражданское право позволяет заключать договоры как в письменной, так и в устной форме. Но в письменной — предпочтительно. Бумагам в России верят больше, чем словам.

Кроме того, устные договоренности, даже и подтвержденные перепиской, проще переквалифицировать в трудовые отношения, собрав отдельные неоднозначные признаки и сделав по ним негативное заключение.

Для подписания договора совсем не обязательно встречаться лично чтобы обменяться бумажными оригиналами. Договор можно подписать в электронном формате. Для этого в текст договора вносится соответствующее условие о признании сторонами юридической силы направленных электронным способом документов.

Каждая из сторон договора подписывает свои экземпляры и по указанным в договоре электронным средствам связи партнеры обмениваются сканкопиями договора или фото, сделанными на смартфоны.

Договор можно заменить счетом, если в него кроме обязательных реквизитов и условий включить положения, которые минимизируют риск переквалификации договора с самозанятым в трудовой договор. В случае требования заказчика можно включить и гарантийные обязательства.

Счет на оплату

Счет — не обязательный документ, но значимый. Документ побудительно — дисциплинирующий. Он — из исторически сложившихся традиций делового оборота: большинство компаний и ИП доверяют больше счету, чем реквизитам для перевода на карту.

Выставление счета ускорит расчеты по сделке: в нем указаны все платежные реквизиты, куда следует перечислить деньги, и для оплаты счета есть срок. Кроме того, счет — это не напоминание и не просьба, а официальное сообщение клиенту о том, что от него ожидается платёж.

Приложением «Мой налог» для самозанятых опция выставления счета не предусмотрена. Но нет никаких сложностей самозанятому разработать свой документ, взяв за основу привычную типовую форму счета на оплату.

Если заказчик согласен платить без счета, или клиент — физическое лицо, счет можно не выставлять.

Акт выполненных работ

Акт выполненных работ нужен как клиенту для документального подтверждения расходов, так и самозанятому. Он может здорово пригодиться в спорных ситуациях и даже стать доказательством в суде. Подпись заказчика в Акте выполненных работ подтверждает, что работы приняты, и клиент не потребует возврата денежных средств, выплаченных по договору самозанятому исполнителю.

Акт выполненных работ — не обязательный документ. Для фиксации результата работы возможны разные варианты.

Например, акт можно не составлять, предусмотрев в договоре, что оплата производится по факту оказания услуг.

Для самозанятых, работающих дистанционно, в договоре можно указать, что момент оказания услуги — это, к примеру, направленный по e-mail результат работы. В случае отсутствия возражений в установленный срок (например, 5 дней с момента отправки) результат признается принятым клиентом.

Акт выполненных работ потребуется клиентам, применяющим общую систему налогообложения или упрощенную (УСН) с режимом (Доходы-Расходы).

Акты, как и договоры, можно подписывать электронной подписью, с соответствующей оговоркой.

Чек — обязателен всегда. И важен

Самозанятые налогоплательщики обязаны выдавать своим клиентам чек. Данные для чека в приложение «Мой налог» — сведения о полученном доходе — самозанятый вносит вручную. Далее из приложения «Мой налог» выгружается чек и передается заказчику.

Именно чек позволит клиенту законно признать расходы и подтвердить оплату услуг самозанятого исполнителя.

Чек важен для всех клиентов: как для компаний, так для ИП. Для всех режимов налогообложения — обычных и специальных. Без чека клиент самозанятого не сможет признать понесенные расходы в уменьшение налоговой базы при расчете своих налогов.

Важно, чтобы формулировка услуги, содержащаяся в чеке, соответствовала предмету договора, содержанию акта и счета на оплату.

Чек должен быть сформирован и передан заказчику не позднее 9-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором произведен расчет.

Чек может быть передан заказчику на бумажном носителе или в электронной форме — путем направления на абонентский номер, адрес электронной почты или путем считывания смартфоном заказчика QR- кода, содержащегося в чеке.

За нарушение порядка и сроков передачи в налоговый орган сведений о полученном доходе самозанятый может быть привлечен к ответственности по статье 129.13 Налогового кодекса в размере 20% от суммы дохода — сокрытого или по иным причинам не внесённого в приложение «Мой налог». В случае повторного нарушения в течение последующих 6 месяцев штраф составит 100 % от не внесенной (или сокрытой) суммы.

Если по условиям договора самозанятый получает аванс — у него уже возникает налогооблагаемый доход, даже если услуги еще не оказаны. Факт оплаты — в приоритете. Сумму аванса следует зафиксировать в приложении «Мой налог», сформировать чек и не позднее 9 числа следующего месяца — передать заказчику.

Если чек аннулирован

По разным причинам предоплата или оплата по договору может быть возвращена клиенту. Чаще всего это отказ клиента от сделки. В этом случае чтобы не платить налогов больше, чем требуется, нужно аннулировать ранее выданный чек.

Аннулировать чек также можно через приложение «Мой налог» — выбрать нужный чек и провести процедуру аннулирования с указанием причины.

После этого ранее переданные налоговому органу сведения о сумме расчетов будут скорректированы — уменьшены на сумму аннулированного чека. Уведомление о сумме налога к уплате за месяц придет с учетом всех проведенных в отчетном месяце корректировок.

Причину аннулирования чека налоговый орган может запросить подтвердить документально. Поэтому все документы, подтверждающие расчеты, должны быть в порядке:

соглашение о расторжении договора оформлено документально;

в соглашении указаны условия возврата оплаты и платежные реквизиты;

в соглашение внесено условие об аннулировании ранее выданного чека;

возврат оплаты наличными подтверждена распиской получателя;

аннулированный чек (свой экземпляр) содержит отметку и подпись клиента о получении.

Заключение

Чтобы состояться в современной бизнес-среде, самозанятому придется приучить себя к документообороту и не ограничиваться выдачей чека. Это поможет разрушить сложившийся стереотип о трудностях работы с физическими лицами, и доказать бизнесу, что самозанятый — грамотный, надежный и исполнительный партнер. Чем больше будет порядка рабочих процессах и документообороте, тем будет больше клиентов у самозанятого исполнителя.

А ещё про самозанятых я написала книгу. Она пригодится всем, кто хочет начать свой бизнес и мечтает о своем деле, тем, кто готов выйти из тени и плавно встроиться в легальную бизнес-среду — легко и комфортно.

Представители бизнеса тоже найдут в этой книге полезные советы: как грамотно работать с самозанятыми, чтобы сэкономить на расходах и налогах законно и без риска.

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https://www.litres.ru/tatyana-zozulya/samozanyatyy-missiya-vypolnima/chitat-onlayn/ и

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Отдельная благодарность тем, кто оставит отзыв о книге у себя в социальных сетях и поделится ей со своими знакомыми предпринимателями и друзьями.

Всем здоровья и удачи в делах!