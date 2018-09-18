Бухгалтерские секреты, полтора миллиона зарплаты в мешке и чудо-скидка на обнал: история провала

Владимир Кочергин в своем Фейсбук поделился историей о том, как попал на завод, где все не так: от бухгалтерии и налогов до производства и менеджмента. Рассказ уморительный и эмоциональный. Слова, выходящие за рамки литературных, мы заменили, выделив жирным шрифтом.

Встретил лет шесть назад на улице одноклассника, разговорились. Он ещё в школе притормаживал, но со временем лучше не становится, как оказалось. Батя у него всю жизнь то лесом торговал, то водкой палёной. Бизнесмен, короче.

Бухгалтерские секреты

— Мы тут с отцом предприятие открыли, краску огнестойкую производим и продаём на всю страну. Слушай, ты не мог бы мне хакеров найти? Ты же по-любому знаешь...они тебе нужны?— Хочу секреты конкурентов, базу бухгалтерскую.

Ну понятно же, что неадекватный человек перед тобой стоит, разворачивайся и уходи, скажи на поезд пора. Нет же, взялся ему объяснять, как секреты узнавать надо.

— Размещаешь вакансию бухгалтера химического производства в нужном городе и ищешь работников нужного завода. На собеседовании им пять окладов в лоб и список вопросов. Ну, или начальника отдела продаж, директора по развитию. Кого хочешь, короче. Можешь подготовить договор услуг на анализ рынка, если выдают коммерческую тайну, то это их инициатива.

— А базу 1С-то они не принесут?

— Зачем тебе 1С? Ты знаешь, что там будешь смотреть? Разбираешься в бухгалтерии?

— Нет...

— Вот и забудь. Список контрагентов и обороты они тебе и так дадут.

Чем больше я ему рассказывал, тем больше у него округлялись глаза. В стране непуганых идиотов секреты крадёт Итан Хант на верёвочке, желательно в черной водолазке и лосинах. Изучение рынка для слабаков: нужно присвоить диск из сейфа в подземном хранилище с лазерными лучами. Диск у тебя — конкурентам хана! Про уголовный аспект я вообще молчу. Он радостный убежал, и, как я думал, забыл на следующий день.

Новый завод

Через несколько месяцев мне поступило предложение стать директором их нового завода металлоконструкций. Новым он был только в их руках, в мирском исчислении ему было лет шестьдесят. Завод был в часе езды от цивилизации, в городе в 40 тысяч человек. Не от большого ума я согласился.

К заводу собственником была нанята консалтинговая контора, которая лихо считала прибыль за первые полгода. За прошлый месяц она составила аж 6 миллионов рублей. С таким результатом можно чуть-чуть развернуться, звучало заманчиво. Я на тот момент не читал бухгалтерские декларации, как и все собравшиеся на переговоры.

Забыли сказать про серую бухгалтерию

Когда я уже уволился с прошлой работы, за пару дней до выхода мне позвонил клоун-младший:— Батя спрашивает, ты же понял, что у нас вся бухгалтерия серая? Я тебе забыл сказать. Это не будет проблемой?

Да какие проблемы, братан?! У меня же нет пока судимостей, много не дадут в первый раз. Забыл он, черт. Это мой талант — выйти на работу, чтобы заранее начать искать другую!

Для начала я решил разобраться в учредительных документах. Оказалось, что ООО под завод было основано на выведенном из-под банкротства имуществе ОАО. А на директора ООО уже было уголовное дело, поэтому он и ушёл. И на совет директоров в полном составе, и на исполнительного директора. Становилось весело.

Зарплата платилась вся серая, в белую только МРОТ. Я не понимал, зачем, и всячески от этого процесса открещивался. У меня зрел план подрезать премии в АБК, поработать над затратами и перевести всех на белую. Деньги обналичивались через местную «мусорку» под 3%.

— Парни, что за процент такой? Везде от шести до девяти (как сроки для вас), а тут три!

— Да у нас просто Дима договорился, у него там мама работает.

Чудеса обнала

Ага, мама по знакомству 3% скинула. В чём секрет, я понял в первую выплату налогов. Все закупки и отгрузки шли с НДС, а акты на обнал без. Отправляешь миллион, получаешь 970 штук назад и не получаешь вычет на ещё 180. Видели когда-нибудь обнал под 21 процент?!

Хоть мы и договорились, что мой работодатель будет клоун-старший, общаться мне приходилось с обоими. Они постоянно пили мне кровь и загружали мозги.

— Слушай, я тут посмотрел про теорию КОБ, там полковник ракетных войск рассказывает про управление...

— Не говори ерунду, пожалуйста. Послушай у него про субординацию и перестань со сварщиками болтать и рост зарплат обещать. Между вами семь руководителей, если что!

И так — через день

— Алло, привет! Завтра забери у Димы пакет, там будет миллион двести на зарплату.— Не звони мне больше,! Меня застрелят с этим пакетом, а тебя посадят!— Да если мы кому-то нужны, давно бы посадили...

И так день через день.

— Мы тут нашли местного программиста 1С. Он для нас будет писать свою конфигурацию.

— Первое, зачем нам своя конфигурация? Второе, у фрезеровщика пальцев больше, чем у него зубов. Он же синяк!

— Ну, а где ты программиста на 12 тысяч найдешь? Конфигурация нужна под завод, у нас же свои особенности.

— У нас особенности — высокая концентрация идиотов. 1С пишут 20 лет, всяко, и для нас что-то есть.

Было и много загадочного

Было и много загадочного. Например, мы всем слесарям-сборщикам на входе давали второй разряд, а в штате числилось два с первым. Оказалось, они пришли устраиваться пьяными, всё просто!

Собственником было принято принципиальное решение не покупать приличную технику, только китайский некачественный товар. Я веду переговоры с итальянским FICEP, клоун-младший тащит из Китая «почти такой же» станок 1XFJ7 — безымянный как кроссовки на базаре, а потом его в цехе налаживают до конца службы.

Основная загадка этой организации была в том, что по расчетам экономиста у нас было по несколько миллионов доходов каждый месяц, а бухгалтер твердила, что денег нет. Мы были всем должны за металл, электричество, сварочную проволоку, станки, верхонки и прочее, а на счетах нули. При серьёзном намерении покинуть это странное местечко, я в душе надеялся вытянуть завод из пике и торгануться за премию и условия невмешательства.

Четверо суток на работе — и бухгалтерия освоена

Мне пришлось вникнуть в бухгалтерию и расчёт экономиста. Полный анализ выписки по счёту, всех товарных накладных и актов приёмки за полгода. Четверо суток на работе и готово! Первым поймал экономиста:— Саша, объясни: мы выпустили 400 тонн продукции, а металла в расходах на 30 тонн. Где остальные расходы?— Мы его со склада берём.— А на складе он откуда? Почему ты его в расходах не учитываешь?— От прошлого юр.лица, мы же за него не платили.— То есть в следующем месяце я куплю 500 тонн и ты мне вместо трёх миллионов прибыли нарисуешь 12 миллионов убытков?— Выходит, что так...

В пропасть с широко открытым забралом

Выходит, что мы летим в пропасть с широко открытым забралом. Я знаю, что нужно делать. На заводе уже были стачки из-за задержек зарплаты. Больше я в цех объясняться за чужие обещания не пойду.

Встреча с собственниками была на удивление сдержанная и спокойная. Я предложил уронить всем зарплату, перестать выводит со счетов деньги, сдать половину АБК в аренду и перестать мешать мне работать. После этого перешёл к своим расчётам и обоснованиям, но мне в ответ заявили, что «настоящий менеджер тот, кто падал и поднимался, а ты истеришь как баба». После этого мы все сказали друг другу нелицеприятные вещи и договорились закончить трудовые отношения.

Через несколько месяцев имущество завода был заложено в банк и позже арестовано.

Ну, а я получил бесценный опыт. Вроде и этот пригодится, а больше почему-то не хочется...