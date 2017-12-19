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Как ЦБ и Сбербанк ищут дураков. Кто придумал «вмененные» страховки при выдаче кредита

Недавно ЦБ выступил с заявлением. Оказывается, хитрые банкиры нашли новый способ впаривать страховки, от которых практически невозможно отказаться. Но ЦБ скоро-скоро защитит заемщиков. Верите? Давайте посмотрим на примере Сбербанка.

Смотрите видео нашего финансового обозревателя Александры Баязитовой.

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© ИА Клерк.Ру., аналитический отдел

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Мнения
 
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2 мнения
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Аноним
, Пермь
страховка это дело доб-ро-воль-но-е. и банк не имеет права ее навязывать. надо читать внимательно договор, а не бегло. особенно соответствующие разделы.

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