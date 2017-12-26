Кому, кроме банков, нужна ваша кредитная история. И как проверить ее бесплатно

История ваших платежей по существующим или уже погашенным кредитам – это своего рода хронология взаимоотношений на добросовестном или недобросовестном уровне с банковской организацией. Эти отношения возникают сразу, как только вы подали заявку на получение любого вида займа.

Кредитная история — теперь не только «о кредитах», всего за 10-11 лет с момента своего появления, она используется все шире и шире. Положительная репутация заемщика будет полезна вам гораздо чаще, чем кажется.

Помимо банков, состоянием вашей истории по кредитам могут заинтересоваться:

1. Страховые компании

Страховщики видят взаимосвязь между качеством исполнения кредитных обязательств и мошенническими действиями по КАСКО, а также другим страховым продуктам. Даже больше: они видят взаимосвязь между своевременными платежами по кредитам и аккуратным вождением.

Хороший заемщик, считают страховщики, – это хороший, беспроблемный, страхователь. Получить кредитную историю они могут только с вашего согласия. По результатам проверки страховые компании могут отказать в страховании по КАСКО, либо предложить «запретительные» условия, чтобы вы отказались сами. А могут, напротив, сделать скидку на страховку в 10-15%, что при страховании даже среднего по стоимости автомобиля – весьма и весьма серьезные деньги.

2. Работодатели

Сегодня все чаще кредитную историю сотрудников проверяют работодатели. С согласия каждого, работодатель может проверить как действующий персонал, так и соискателей. Для чего это делается? Ведь принимающая вас на работу сторона не собирается кредитовать нас? В прямом смысле нет.

Но, нанимая вас, работодатель всегда возлагает на вас некую ответственность. Кому-то по должностным обязанностям придется подписывать договоры от лица предприятия, а кто-то будет иметь прямой доступ к финансам компании или работать с ТМЦ (торгово-материальными ценностями). Работодатель сможет судить о том, можно ли вам доверить какие-либо ресурсы компании, исходя из того, как вы исполняете свои кредитные обязательства в том числе.

3. Арендодатели

Проверка кредитной истории арендодателем логична и пришла с новой тенденцией снимать жилье надолго, цивилизованно и через агентство, а не у знакомых «бабушек» или «тетушек».

Обязательства в таком случае схожи с выплатами по кредиту: в течение долгого времени, регулярно вы будете вынуждены вносить плату за площадь, которую занимаете. И нет ничего страшного в том, чтобы по просьбе арендодателя документ по вашей кредитной истории предоставить.

Многие боятся, что предоставление такой информации будет являться нарушением закона о банковской тайне, но это не так. Когда вы делаете запрос своей кредитной истории, то вам доступны все 4 её части с указанием банков и сумм. Если же кто-то запрашивает вашу кредитную историю с вашего согласия, он видит только 3 части, при этом вся «коммерческая информация» остается для проверяющего скрытой.

4. Покупатели

Если вы продаете недвижимость или машину, будьте готовы к тому, что ваш покупатель попросит вашу кредитную историю. С 1 октября 2015 года в силу вступил закон «О банкротстве физических лиц».

Если вы, как продавец, прошли процедуру банкротства (этот факт отражается в кредитной истории) или вас «обанкротил» ваш банк, а деньги от реализации имущества не были вами направлены на погашение долга, ваши кредиторы могут попытаться забрать вашу бывшую собственность за 80% от заявленной в договоре купли-продажи стоимости.

При том, что суммы сделок как правило занижаются сторонами, чтобы не платить лишних налогов, поэтому покупатель может оказаться буквально ни с чем. Во избежание подобных прецедентов проверка кредитной истории крайне рекомендуется и вам перед покупкой квартиры или машины на вторичном рынке.

Как бесплатно проверить свою кредитную историю

Необходимо регулярно проверять свою кредитную историю. Удобнее всего это сделать через БКИ ( Национальное бюро кредитных историй ) — компания, оказывающая в соответствии с законодательством услуги по составлению, хранению и предоставлению кредитных историй.

Бесплатно это можно сделать раз в год, но мы советуем проверять кредитную историю чаще, особенно если человек активно пользуется кредитами.

Например, имеет смысл запросить историю чуть больше чем через полтора месяца после погашения очередного кредита.

Проверять информацию сразу после выплаты долга нет смысла — не все банки передают сведения в БКИ день в день. Кроме того, банк не всегда закрывает счет кредита в момент его погашения. Иногда это происходит через несколько дней, а в случаях с кредитными картами закрытие счета может занять до полутора месяцев.

В некоторых случаях кредитная история может быть испорчена по вине кредитора. Чаще всего случаи ухудшения кредитных историй по вине банка или МФО объясняются техническими сбоями, в редких случаях — невнимательностью персонала.

Довольно часто кредитная организация не обновляет информацию о счете в установленный законом срок — пять дней с даты последнего изменения. Тогда может возникнуть ситуация, когда заемщик погасил кредит, а в кредитной истории это не отображено. Кроме того, зачастую в истории могут быть указаны просрочки, которых на самом деле не было, или дважды отражено одно и то же обязательство.

Стоит учитывать и тот факт, что, если вы согласовали ссуду, но при этом не получили её по каким-то причинам, это не идет вам на руку, так как сразу становится видно, что вы потратили время и деньги кредитной организации, но при этом отказались её получать. Встречаются и случаи мошенничества, когда человек теряет паспорт, и на его имя оформляют кредит. Всё это может испортить положительную репутацию заёмщика, поэтому так важно вовремя отслеживать и исправлять свою кредитную историю.

Если в кредитной истории ошибки

Если заемщик обнаружит в кредитной истории неверные данные, он, согласно закону о кредитных историях, имеет право оспорить их. Для начала советуем написать в банк, который внес в кредитную историю неверную информацию. Сроки рассмотрения таких обращений в каждом банке разные, в среднем около 30 дней. Впрочем, если банк готов общаться с заемщиком, то ответ приходит гораздо раньше — в течение нескольких рабочих дней, после чего банк самостоятельно передает обновленную информацию в бюро. В этом случае исправление неверных сведений в кредитной истории занимает около десяти дней.

Доказать ошибку банка будет проще, если у заемщика есть документы, подтверждающие его правоту. Например, убедить кредитора в отсутствии просрочки поможет квитанция об оплате ежемесячного платежа, в которой указана дата внесения средств. При долгосрочных кредитах также можно время от времени брать в банке справку о текущем состоянии счета.

Следите за состоянием своей кредитной истории, если вы являетесь активным пользователем кредитных и страховых продуктов, и даже если вы не являетесь таковыми. Проверяйте ее хотя бы раз в год, устраняйте неточности или ошибки, оспаривайте некорректные данные. Это поможет вам при кредитовании, страховании, устройстве на новую работу и в других жизненных обстоятельствах.