Типовая инструкция вводного инструктажа по гражданской обороне: образец

В этой статье мы рассматриваем, что из себя должна представлять инструкция вводного инструктажа по гражданской обороне и приводим её типовой образец.

Статус документа

По общему правилу инструкция вводного инструктажа по ГО и ЧС должна быть на каждом предприятии (ИП). Специальных требований к этому документу действующее законодательство не предъявляет. Типовой инструкции вводного инструктажа по ГО тоже не существует. Хотя не исключено, что Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) разработает её рекомендованный вариант.

В идеале инструкция проведения вводного инструктажа по ГО включает:

№ Тема Как раскрыть 1 Общие положения Обстановка в организации, которая может сложиться при возможных авариях, катастрофах, стихийных бедствиях, военных конфликтах. Принятая система оповещения 2 Конкретные обязанности каждого сотрудника Детальный перечень действий персонала при угрозе или возникновении военной ситуации, ЧС

Обычно каждый новый сотрудник получает на руки инструкцию вводного инструктажа по гражданской обороне. 2018 год не должен стать исключением. Работник изучает её, а затем по факту ознакомления с этой памяткой ставит свою роспись. Впоследствии данная процедура периодически повторяется.

Очень спорный вопрос, как соотносятся образец инструкции вводного инструктажа по гражданской обороне и программа проведения такого инструктажа, разработанная на предприятии. Некоторые специалисты полностью отождествляют эти два документа. То есть имеют в виду один документ. Другие разделяют программу проведения и саму инструкцию инструктажа, что представляется более логичным.

Всё же заметим, что новые требования законодательства с 02.05.2017 требуют разработать и утвердить именно программу проведения вводного инструктажа. Про саму инструкцию для работников ничего не сказано.

На что ориентироваться

Чтобы подготовить грамотный образец инструкции вводного инструктажа по ГО в 2018 году советуем обратиться к Примерной программе курсового обучения работающего населения в области ГО и защиты от ЧС. Она утверждена МЧС 22 февраля 2017 года № 2-4-71-8-14.

Учтите, что недостаточно просто скачать инструкцию вводного инструктажа по гражданской обороне. Перед её утверждением необходимо учесть:

специфику деятельности организации;

организационную структуру;

особенности кадровой политики;

расположение предприятия (например, если это мегаполис, где есть метро, то рассмотреть в программе ГО возможные опасные ситуации на данном виде транспорта).

Образец

Безусловно, даже в типовой инструкции вводного инструктажа по гражданской обороне основной упор должен быть сделан на конкретные действия персонала в рамках ГО и ЧС.

Например, вот такую лаконичную инструкцию вводного инструктажа по ГО в учреждении

для детей мы раздобыли: