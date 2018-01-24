Кому и как удастся выйти из черных списков банков

Проблема с черными списками и вопросом исключения из них очень волновала предпринимателей, особенно последние полгода 2017-го, когда более 460 тысяч компаний попали в эти списки. На рынке псевдо-юридических услуг даже появилось новое предложение — проверять списки и уточнить, не находится ли человек или компания в черных банковских списках Росфинмониторинга или ЦБ.
Принятые 10.11.2017 ЦБ РФ Методические рекомендации от № 29-МР особенно предпринимателям не помогают, так как это всего лишь подзаконный нормативный акт и он не содержит конкретных рекомендаций и мероприятий по исключению из списков.
И вот проблему предпринимателей решили разрешить законодательно и внести поправки уже в федеральное законодательство. Федеральный закон от 29.12.2017 N 470-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (опубликован 31.12.2017) вносит поправки в ФЗ РФ от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Когда банк или иная кредитная организация считает сомнительной сделку своего клиента, отказывается провести платежи по ней и сообщает эту информацию в Росфинмониторинг — это путь, по которому организации попадают в черные списки.
Сегодня новые нормы подразумевают, что в этом случае компания вправе получить от кредитной организации информацию о причинах принятия такого решения и представить в эту организацию документы и (или) сведения об отсутствии оснований для принятия решения об отказе от проведения операции или об отказе от заключения договора банковского счета или вклада — в частности это договоры с контрагентами, отзывы контрагентов, налоговая и бухгалтерская отчетность и иные доказательства реальности деятельности.
Банк обязан рассмотреть представленные клиентом документы и сведения в срок не позднее десяти рабочих дней со дня их представления и сообщить клиенту об устранении оснований, в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе от проведения операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), либо о невозможности устранения соответствующих оснований, исходя из документов и сведений, представленных клиентом.
Правда эту комиссию еще не создали.
Но она будет детально разбираться в деле: запрашивать у банков мотивированное обоснование о причинах отказа клиенту, которое банк должен подготовить в течении трех дней.
Честно говоря, некоторые участники таких черных списков — это люди, которые занимались операциями по обналичиванию денежных средств и прочими незаконными действиями. Но отсутствие механизма исключения из этого списка было, мягко говоря, незаконным и несправедливым. И в ряде случаев делала невозможным ведение бизнеса нормальными предпринимателями, которые не исполняли не всегда законные требования банков.
В конце 2017 года имел место рост регистраций новых предприятий и ИП, и многие связывали это с тем, что предприниматели бросали компании, попавшие в черные списки, и создавали новые.
Статистика действительно показывает рост регистрации новых ИП и ООО, чего не было последние несколько лет. Но не всем это поможет, часто компании регистрируют на аффилированных лиц — и тогда у банков снова есть повод отказать.
Статистика действительно показывает рост регистрации новых ИП и ООО, чего не было последние несколько лет. Но не всем это поможет, часто компании регистрируют на аффилированных лиц — и тогда у банков снова есть повод отказать.