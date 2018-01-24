Кому и как удастся выйти из черных списков банков

Проблема с черными списками и вопросом исключения из них очень волновала предпринимателей, особенно последние полгода 2017-го, когда более 460 тысяч компаний попали в эти списки. На рынке псевдо-юридических услуг даже появилось новое предложение — проверять списки и уточнить, не находится ли человек или компания в черных банковских списках Росфинмониторинга или ЦБ.

Принятые 10.11.2017 ЦБ РФ Методические рекомендации от № 29-МР особенно предпринимателям не помогают, так как это всего лишь подзаконный нормативный акт и он не содержит конкретных рекомендаций и мероприятий по исключению из списков.

И вот проблему предпринимателей решили разрешить законодательно и внести поправки уже в федеральное законодательство. Федеральный закон от 29.12.2017 N 470-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (опубликован 31.12.2017) вносит поправки в ФЗ РФ от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

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Когда банк или иная кредитная организация считает сомнительной сделку своего клиента, отказывается провести платежи по ней и сообщает эту информацию в Росфинмониторинг — это путь, по которому организации попадают в черные списки.

Сегодня новые нормы подразумевают, что в этом случае компания вправе получить от кредитной организации информацию о причинах принятия такого решения и представить в эту организацию документы и (или) сведения об отсутствии оснований для принятия решения об отказе от проведения операции или об отказе от заключения договора банковского счета или вклада — в частности это договоры с контрагентами, отзывы контрагентов, налоговая и бухгалтерская отчетность и иные доказательства реальности деятельности.

Банк обязан рассмотреть представленные клиентом документы и сведения в срок не позднее десяти рабочих дней со дня их представления и сообщить клиенту об устранении оснований, в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе от проведения операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), либо о невозможности устранения соответствующих оснований, исходя из документов и сведений, представленных клиентом.

В последнем случае у предпринимателя еще остается возможность обжалования — он вправе обратиться с заявлением и указанными документами в межведомственную комиссию, созданную при Центральном банке Российской Федерации. Срок рассмотрения межведомственной комиссией заявления не может превышать двадцать рабочих дней со дня обращения.

Правда эту комиссию еще не создали.

Но она будет детально разбираться в деле: запрашивать у банков мотивированное обоснование о причинах отказа клиенту, которое банк должен подготовить в течении трех дней.

Если межведомственная комиссия сочтет причины отказа незаконными — то банк обязан открыть счет или провести операцию, которую посчитал сомнительной в течении 3 дней после получения ответа из комиссии, и соответственно оснований для внесения компании в черный список не будет.

Честно говоря, некоторые участники таких черных списков — это люди, которые занимались операциями по обналичиванию денежных средств и прочими незаконными действиями. Но отсутствие механизма исключения из этого списка было, мягко говоря, незаконным и несправедливым. И в ряде случаев делала невозможным ведение бизнеса нормальными предпринимателями, которые не исполняли не всегда законные требования банков.

В конце 2017 года имел место рост регистраций новых предприятий и ИП, и многие связывали это с тем, что предприниматели бросали компании, попавшие в черные списки, и создавали новые.