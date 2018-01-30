Обзор последних атак на наши с вами кошельки

За границей предприниматели давно уже сами за себя отвечают. Как вы лихо в двух словах обобщаете ...
Аноним, Вы писали:опросик! РСВ сдавал 29 раз за 2й кв 2017г и не принимали, Пишут сумма не сходит...
Аноним, Вы писали:Кто знает можно ли докупить недостающие три года стажа одним платежом (оптом), ...
Аноним, Вы писали:Все хорошо, доступно, но где найти варианты на обмен??? я уже 2 года не могу ра...
А кто подскажет - есть минус 77000(примерно) по ПФР за 11,12,13 года на исполнении у приставов и ...
отменить социальные пенсии ТРУДОСПОСОБНЫМ гражданам а кого Вы трудоспособным считаете? 65-л...
Совсем обесценили профессию бухгалтера, уборщица получает больше
А что, эти профессии теперь не требуют специального образования? А разве речь шла об образ...
room111, Вы писали:Сто раз говорил уже на форуме и еще раз повторю:Уважаемые предприниматели, хот...
Вакансия опубликована вот тут https://t.me/buhjob
Кто знает можно ли докупить недостающие три года стажа одним платежом (оптом), а не растягивая на...
бух2007, Вы писали: возможно есть профессии, где возраст неважен, но я ничего такого вспомнить не...
Giselle, получили, контакты не указаны. Укажите плиз
радует, что найдена правильная ориентация
ToT, Вы писали:Giselle, ой простите. Разрешили. А попробуй сейчас. Заработало, спасибо!)
Giselle, ой простите. Разрешили. А попробуй сейчас.
Форма не работает(( "Требуется разрешениеФорма доступна только в корпоративном домене владел...
Дык зачем вы ее показывали-то, официальную зарплату???!!! Вы так что ли не могли эти 100 рублей б...
Хотим попробовать формализовать подачу вакансий. Велкам!
могу свой налог к уплате 390 000 уменьшить на 130 000 ?? Нет, не можете. Вы можете уменьши...
Над.К, Вы писали:огда совсем не справедливо, взносы одинаковые, ставки одинаковые, а налогооблага...
Почему? И в этом году действуют
Я уважаю В.В. и горжусь нашей страной,ведь он поднял Россию с колен Я надеюсь, вы не попуга...
Первая инстанция за нас! Получу решение апелляции - напишу!! Обязательно напишите! Нам очень ин...
У меня будет практика по 1% при УСН 6% с возможностью вычитать расходы. Первая инстанция за нас!&...
Да официальная зарплата, на налоги денег нет потомучто нет выручки. а отчет сда...
---12, Вы писали:Грудинин!!!!!!!!!!Путина на пенсию 8500р Тут не только Путина и дипутатов н...
Я уважаю В.В. и горжусь нашей страной,ведь он поднял Россию с колен и я это очень ценю,но очень о...
А за 2015 год интересно как? Срок уплаты был в 2016 году, значит срок исковой давности не прошёл....
Аноним, Вы писали:то есть я беру доходы,вычитаю расходы и если сумма (фактически прибыль) получае...
то есть я беру доходы,вычитаю расходы и если сумма (фактически прибыль) получается больше 300000,...
Свечков, Вы писали:Скотство сплошное развели с этим банкротством. пишут законы под себя люби...
А что мешает указать любой чужой ИНН из выписки ЕГРЮЛ?