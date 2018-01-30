Обзор последних атак на наши с вами кошельки

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За границей предприниматели давно уже сами за себя отвечают. Как вы лихо в двух словах обобщаете ... Пенсия ИП: посчитали - прослезились

yante Аноним, Вы писали:опросик! РСВ сдавал 29 раз за 2й кв 2017г и не принимали, Пишут сумма не сходит... Как проходит допрос директора фирмы в налоговой инспекции. История из жизни

Аноним

Аноним, Вы писали:Кто знает можно ли докупить недостающие три года стажа одним платежом (оптом), ... ПФР: если вам не хватает стажа для пенсии, его можно купить

Аноним

Аноним, Вы писали:Все хорошо, доступно, но где найти варианты на обмен??? я уже 2 года не могу ра... Принудительный обмен жилья: практика споров

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А кто подскажет - есть минус 77000(примерно) по ПФР за 11,12,13 года на исполнении у приставов и ... Налоговая амнистия: что ожидали и что получили

бух2007 отменить социальные пенсии ТРУДОСПОСОБНЫМ гражданам а кого Вы трудоспособным считаете? 65-л... Пенсия ИП: посчитали - прослезились

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Совсем обесценили профессию бухгалтера, уборщица получает больше Главбух не сдавала баланс, потому что думала, что не надо

Над.К А что, эти профессии теперь не требуют специального образования? А разве речь шла об образ... На пенсию не проживешь. Как клерки-пенсионеры ищут работу

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room111, Вы писали:Сто раз говорил уже на форуме и еще раз повторю:Уважаемые предприниматели, хот... Пенсия ИП: посчитали - прослезились

Аноним

Кто знает можно ли докупить недостающие три года стажа одним платежом (оптом), а не растягивая на... ПФР: если вам не хватает стажа для пенсии, его можно купить

Аноним

бух2007, Вы писали: возможно есть профессии, где возраст неважен, но я ничего такого вспомнить не... На пенсию не проживешь. Как клерки-пенсионеры ищут работу

Аноним

радует, что найдена правильная ориентация «Ночной бухгалтер». Как теперь будут искать бухгалтеров. И что кардинально изменится в трудовых проверках

Giselle Форма не работает(( "Требуется разрешениеФорма доступна только в корпоративном домене владел... Найдите бухгалтера бесплатно. Новый проект «Клерка»

ВаляЧел Дык зачем вы ее показывали-то, официальную зарплату???!!! Вы так что ли не могли эти 100 рублей б... Оспаривание решения ПФР о взыскании штрафа: успешный опыт обращения в суд

Над.К могу свой налог к уплате 390 000 уменьшить на 130 000 ?? Нет, не можете. Вы можете уменьши... Хорошие новости: ИП на УСН могут считать взносы с учетом расходов

Аноним

Я уважаю В.В. и горжусь нашей страной,ведь он поднял Россию с колен Я надеюсь, вы не попуга... Социальная доплата к пенсии: кому, когда и сколько. Таблица с суммами по всем регионам

Аноним

У меня будет практика по 1% при УСН 6% с возможностью вычитать расходы. Первая инстанция за нас!&... Хорошие новости: ИП на УСН могут считать взносы с учетом расходов

Аноним

Да официальная зарплата, на налоги денег нет потомучто нет выручки. а отчет сда... Оспаривание решения ПФР о взыскании штрафа: успешный опыт обращения в суд

Аноним

---12, Вы писали:Грудинин!!!!!!!!!!Путина на пенсию 8500р Тут не только Путина и дипутатов н... Социальная доплата к пенсии: кому, когда и сколько. Таблица с суммами по всем регионам

Аноним

Я уважаю В.В. и горжусь нашей страной,ведь он поднял Россию с колен и я это очень ценю,но очень о... Социальная доплата к пенсии: кому, когда и сколько. Таблица с суммами по всем регионам

Аноним

А за 2015 год интересно как? Срок уплаты был в 2016 году, значит срок исковой давности не прошёл.... Хорошие новости: ИП на УСН могут считать взносы с учетом расходов

Аноним

Аноним, Вы писали:то есть я беру доходы,вычитаю расходы и если сумма (фактически прибыль) получае... Хорошие новости: ИП на УСН могут считать взносы с учетом расходов

Аноним

то есть я беру доходы,вычитаю расходы и если сумма (фактически прибыль) получается больше 300000,... Хорошие новости: ИП на УСН могут считать взносы с учетом расходов

Аноним

Свечков, Вы писали:Скотство сплошное развели с этим банкротством. пишут законы под себя люби... Если ваш должник уже банкрот. Проблемы и решения

Натали Б А что мешает указать любой чужой ИНН из выписки ЕГРЮЛ? ФНС приготовила для нас анкету на 16 вопросов