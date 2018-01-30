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Обзор последних атак на наши с вами кошельки

Наш финансовый обозреватель приготовил еженедельную финансовую оборону. Мы готовы! А вы?

Обзор самых мощных атак на наши с вами финансы:

  • Москвичи будут платить дань Сечину;
  • Что связывает Германа Грефа и робота Софию;
  • Медведев разрешил госкомпаниям распилить триллион;
  • Автомобили без ТО будут штрафовать;
  • Почему людям не нравятся новые купюры;
  • Как легализуют майнеров;
  • Почему не может уснуть Максим Орешкин;
  • Самый адский банк недели. 

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