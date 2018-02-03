Как сейчас происходит обналичка и почему ее стало меньше

Объем незаконного вывода средств за рубеж из РФ в 2017 году сократился в 2,4 раза, до 78 млрд рублей. Об этом заявил зампред ЦБ РФ Дмитрий Скобелкин на встрече банкиров с руководством ЦБ в подмосковном пансионате «Бор».

«В целом за 5 лет незаконный вывод снижен в 20 раз, обналичивание - более чем в три с половиной раза», - цитирует «Интерфакс» слова зампреда ЦБ.

«Могу сказать о том, что, по нашей оценке, кредитные организации в целом обеспечивают надлежащий уровень эффективности внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ», - добавил Скобелкин.

Кроме того, Скобелкин отметил, что в России комиссия за незаконное обналичивание выросла с прежних 1-3% до 17%, в связи с чем нелегально обналичивать деньги стало просто невыгодно.

По его словам, обналом занимаются неорганизованные торговые сети, рынки, крупные сетевые магазины, туристический бизнес.

Кроме того, в ЦБ отмечают, что сомнительные операции активно проводятся с помощью корпоративных карт.

«Что касается обналичивания через корпоративные платежные карты, то наши оценки указывают на активизацию их использования для обналичивания денежных средств - за первый квартал 2017 года оно достигло 42 миллиардов рублей. В какой-то степени это компенсирует существенное снижение его объемов через платежные карты физических лиц», - цитирует слова Скобелкина «Российская газета».