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Как система мотивации влияет на структурирование бизнеса и его налоговую оптимизацию

Любые организации, включая и бизнес-организации — это системы. Социальные системы, роль элементов в которых играют люди. А люди, в силу сложности своего поведения и реакций, привносят такое свойство системы, как динамическую неопределенность.

Например, бухгалтер не был в отпуске три года, и вы ему сказали, что еще два года он туда не пойдет.

И как это повлияет на налоговую безопасность бизнеса, рассказывают в блоге «Центр taxCOACH Открытый бизнес-курс».

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