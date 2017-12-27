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Разоблачение. Рекламные разводы от Сбербанка

Скидки, бонусы, высокие проценты – Сбербанк вам обещает «золотые горы». Не ведитесь. Лайфхак о том, как не попасться на рекламную разводку «щедрого» банка Германа Грефа.

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© ИА Клерк.Ру., аналитический отдел

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