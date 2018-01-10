Разовая премия: образец приказа

На предприятии возникла необходимость одномоментно премировать сотрудников. В связи с этим срочно нужен распорядительный документ на выплату премии. Как оформить разовую премию работникам? Есть ли установленный законодательством бланк этого документа? Как без ошибок оформить приказ на разовую премию сотрудникам?

Поощрение работников

Трудовой договор, заключаемый между работодателем и работником, подразумевает обязательную оплату труда. Так как деньги выплачиваются за труд, то данная выплата называется заработной платой.

Зарплата – это вознаграждение за труд штатным работникам организации (индивидуального предпринимателя). Размер зарплаты зависит от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой им работы. Помимо оклада (тарифной ставки) в зарплату входят различные компенсации, доплаты и надбавки, а также стимулирующие выплаты, например, премии (ст. 129 ТК РФ).

Различают премии, выплачиваемые на регулярной основе, и разовые премии. И те, и другие выплачиваются на основании распорядительного документа руководителя организации. Например, это может быть приказ на разовую премию сотруднику.

Уже по названию понятно, что регулярные премии обычно выплачивают за трудовую деятельность в определенном временном периоде, например, в месяце, квартале или году. В свою очередь, разовые премии не платятся систематически, а выдаются в связи с наступлением какого-либо события.

Разовые премии бывают разными

Премии, выплачиваемые разово, могут иметь, как производственный, так и непроизводственный характер. Например, в связи с успешным окончанием проекта может быть издан приказ на разовую премию за хорошую работу (образец см. в конце статьи). Понятно, что это производственная премия.

Порядок выплаты разовых премий может быть прописан во внутренних нормативных документах компании, например: в коллективном договоре (ч. 2 ст. 135 ТК РФ);

в локальном нормативном акте компании, например, в Положении о премировании (ч. 2 ст. 135, ч. 1 ст. 8 ТК РФ);

в трудовом договоре (ч. 2 ст. 57 ТК РФ).

Также директор может издать приказ на разовую премию к празднику. Такая выплата имеет непроизводственный характер. Другими примерами непроизводственных выплат являются премии к юбилею, в связи с выходом на пенсию и т.д.

Разовые премии, предусмотренные внутренними нормативными документами компании, входят в систему оплаты труда. Однако это не обязательное условие. Поэтому разовые премии могут назначаться периодически по усмотрению работодателя.

Основанием для таких выплат является приказ на разовую премию работнику (работникам). К таким выводам приходят судьи (см., например, апелляционное определение Мурманского областного суда от 04.02.2015 № 33-336).

Премии выплачиваются по приказу руководителя организации. В большинстве случаев организации используют унифицированные формы:

№ Т-11, если поощряется один сотрудник;

№ Т-11а, если премируется группа работников.

Однако законом не возбраняется разработать бланк приказа самостоятельно. Главное, чтобы он содержал все обязательные реквизиты первичного документа.

Скачайте приказ на разовую премию

Премированных работников нужно ознакомить с приказом под роспись.