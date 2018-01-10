Разовая премия: образец приказа

На предприятии возникла необходимость одномоментно премировать сотрудников. В связи с этим срочно нужен распорядительный документ на выплату премии. Как оформить разовую премию работникам? Есть ли установленный законодательством бланк этого документа? Как без ошибок оформить приказ на разовую премию сотрудникам?
Поощрение работниковТрудовой договор, заключаемый между работодателем и работником, подразумевает обязательную оплату труда. Так как деньги выплачиваются за труд, то данная выплата называется заработной платой.
Различают премии, выплачиваемые на регулярной основе, и разовые премии. И те, и другие выплачиваются на основании распорядительного документа руководителя организации. Например, это может быть приказ на разовую премию сотруднику.
Уже по названию понятно, что регулярные премии обычно выплачивают за трудовую деятельность в определенном временном периоде, например, в месяце, квартале или году. В свою очередь, разовые премии не платятся систематически, а выдаются в связи с наступлением какого-либо события.
Разовые премии бывают разнымиПремии, выплачиваемые разово, могут иметь, как производственный, так и непроизводственный характер. Например, в связи с успешным окончанием проекта может быть издан приказ на разовую премию за хорошую работу (образец см. в конце статьи). Понятно, что это производственная премия.
- в коллективном договоре (ч. 2 ст. 135 ТК РФ);
- в локальном нормативном акте компании, например, в Положении о премировании (ч. 2 ст. 135, ч. 1 ст. 8 ТК РФ);
- в трудовом договоре (ч. 2 ст. 57 ТК РФ).
Разовые премии, предусмотренные внутренними нормативными документами компании, входят в систему оплаты труда. Однако это не обязательное условие. Поэтому разовые премии могут назначаться периодически по усмотрению работодателя.
Основанием для таких выплат является приказ на разовую премию работнику (работникам). К таким выводам приходят судьи (см., например, апелляционное определение Мурманского областного суда от 04.02.2015 № 33-336).
Премии выплачиваются по приказу руководителя организации. В большинстве случаев организации используют унифицированные формы:
- № Т-11, если поощряется один сотрудник;
- № Т-11а, если премируется группа работников.
Премированных работников нужно ознакомить с приказом под роспись.