Инструменты и справочники для бухгалтеров

Собрали в одном месте все полезности для бухгалтера. Справочники, инструменты для бухгалтера, календарь налогоплательщика, важные сервисы, бланки и документы и всякие полезные штуки.

Нашли полезный инструмент для бухгалтеров, присылайте нам на tot@klerk.ru или в комментах этому материалу. И мы добавим ссылку в этот список.

Справочники для бухгалтера

— Календарь налогоплательщика (календарь налогоплательщика в Google-календари)

— Производственный календарь

— Справочник государственных пособий, выплачиваемых работодателями в 2018 году

— Ключевая ставка ЦБ РФ: 7.75% (с 18.12.2017)

— МРОТ. (Справочник изменений минимального размера оплаты труда) 9489 руб. с 01.01.2018

— КБК на 2018 по налогам, взносам и прочим платежам, администрируемым ФНС и внебюджетными фондами. (1000 — сумма платежа, 2000 — пени, 3000 — штрафы)

— Пенсионный калькулятор от ПФР России

Инструменты для бухгалтера и предпринимателей

— Калькулятор расчета НДС

— Калькулятор больничных

— Калькулятор расчета больничного листа от ФСС - http://portal.fss.ru/fss/sicklist/guest

— Калькулятор для расчета размера пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет - http://portal.fss.ru/fss/sicklist/child15-guest

— УСН 6% (расчет платежей для налога)

— Калькулятор отпускных

— Калькулятор пеней

— Расчет фиксированных взносов ИП (от 32 385 руб./год)

— Учетная политика. Сервис для формирования учетной политики для целей бухгалтерского и налогового учета (на 2018, 2017, 2016)

— Валютный калькулятор ($56.59 -0.17, €69.40 0.14)

— Транспортный налог

— Сервис для подготовки платежных документов на оплату налогов, сборов и иных платежей - https://service.nalog.ru/gp2.do

— Калькулятор таможенных платежей - http://edata.customs.ru/FtsPersonalCabinetWeb/Service.

Проверка контрагентов

— Проверка контрагентов (по названию, ИНН, ОГРН)

— Проверка контрагентов от ФНС

— ФНС. Юридические лица, имеющие задолженность по уплате налогов

— Проверка контрагентов от РАФП

— ФНП. Проверка доверенностей по реквизитам

— Единый федеральный реестр сведений о банкротстве - http://bankrot.fedresurs.ru/

— Сведения о государственной регистрации юридических лиц, ИП, КФХ - https://egrul.nalog.ru/

— Единый федеральный реестр сведений о банкротстве - http://bankrot.fedresurs.ru/

— Реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц и ИП - http://www.fedresurs.ru/

— Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online - https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request

— Перечень третейских судов России - http://arbitrage.spb.ru/sud/SPISOKTS/spisokts.html

Сервисы для бухгалтера

— Генератор отговорок

— СБЕРБАНК (квитанция на оплату ПД-4)

— Тесты для бухгалтера

Рассылки от «Клерка»

— Утренний бухгалтер

— Ночной бухгалтер