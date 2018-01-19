Инструменты и справочники для бухгалтеров

Собрали в одном месте все полезности для бухгалтера. Справочники, инструменты для бухгалтера, календарь налогоплательщика, важные сервисы, бланки и документы и всякие полезные штуки.
Нашли полезный инструмент для бухгалтеров, присылайте нам на tot@klerk.ru или в комментах этому материалу. И мы добавим ссылку в этот список.
Справочники для бухгалтера
— Календарь налогоплательщика (календарь налогоплательщика в Google-календари)
2018
— Производственный календарь на 2018 год при пятидневной рабочей неделе
— Производственный календарь на 2018 год при шестидневной рабочей неделе
2017 год
— Производственный календарь на 2017 год при пятидневной рабочей неделе
— Производственный календарь на 2017 год при шестидневной рабочей неделе
— Справочник государственных пособий, выплачиваемых работодателями в 2018 году
— Ключевая ставка ЦБ РФ: 7.75% (с 18.12.2017)
— МРОТ. (Справочник изменений минимального размера оплаты труда) 9489 руб. с 01.01.2018
— КБК на 2018 по налогам, взносам и прочим платежам, администрируемым ФНС и внебюджетными фондами. (1000 — сумма платежа, 2000 — пени, 3000 — штрафы)
— Пенсионный калькулятор от ПФР России
Инструменты для бухгалтера и предпринимателей
— Калькулятор расчета больничного листа от ФСС - http://portal.fss.ru/fss/sicklist/guest
— Калькулятор для расчета размера пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет - http://portal.fss.ru/fss/sicklist/child15-guest
— УСН 6% (расчет платежей для налога)
— Расчет фиксированных взносов ИП (от 32 385 руб./год)
— Учетная политика. Сервис для формирования учетной политики для целей бухгалтерского и налогового учета (на 2018, 2017, 2016)
— Валютный калькулятор ($56.59 -0.17, €69.40 0.14)
— Сервис для подготовки платежных документов на оплату налогов, сборов и иных платежей - https://service.nalog.ru/gp2.do
— Калькулятор таможенных платежей - http://edata.customs.ru/FtsPersonalCabinetWeb/Service.
Проверка контрагентов
— Проверка контрагентов (по названию, ИНН, ОГРН)
— Проверка контрагентов от ФНС
— ФНС. Юридические лица, имеющие задолженность по уплате налогов
— Проверка контрагентов от РАФП
— ФНП. Проверка доверенностей по реквизитам
— Единый федеральный реестр сведений о банкротстве - http://bankrot.fedresurs.ru/
— Сведения о государственной регистрации юридических лиц, ИП, КФХ - https://egrul.nalog.ru/
— Единый федеральный реестр сведений о банкротстве - http://bankrot.fedresurs.ru/
— Реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц и ИП - http://www.fedresurs.ru/
— Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online - https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request
— Перечень третейских судов России - http://arbitrage.spb.ru/sud/SPISOKTS/spisokts.html
Сервисы для бухгалтера
— СБЕРБАНК (квитанция на оплату ПД-4)
Рассылки от «Клерка»