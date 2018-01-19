Клерк.Ру
Статьи для бухгалтера

Инструменты и справочники для бухгалтеров

Собрали в одном месте все полезности для бухгалтера. Справочники, инструменты для бухгалтера, календарь налогоплательщика, важные сервисы, бланки и документы и всякие полезные штуки. 

Нашли полезный инструмент для бухгалтеров, присылайте нам на tot@klerk.ru или в комментах этому материалу. И мы добавим ссылку в этот список.

Справочники для бухгалтера

Календарь налогоплательщика (календарь налогоплательщика в Google-календари)

Производственный календарь

2018

Производственный календарь на 2018 год при пятидневной рабочей неделе

Производственный календарь на 2018 год при шестидневной рабочей неделе

2017 год

Производственный календарь на 2017 год при пятидневной рабочей неделе

Производственный календарь на 2017 год при шестидневной рабочей неделе

Архив производственных календарей

Справочник государственных пособий, выплачиваемых работодателями в 2018 году

Ключевая ставка ЦБ РФ: 7.75% (с 18.12.2017)

— МРОТ. (Справочник изменений минимального размера оплаты труда) 9489 руб. с 01.01.2018

КБК на 2018 по налогам, взносам и прочим платежам, администрируемым ФНС и внебюджетными фондами. (1000 — сумма платежа, 2000 — пени, 3000 — штрафы)

Пенсионный калькулятор от ПФР России

Инструменты для бухгалтера и предпринимателей

Калькулятор расчета НДС

Калькулятор больничных

— Калькулятор расчета больничного листа от ФСС - http://portal.fss.ru/fss/sicklist/guest

— Калькулятор для расчета размера пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет - http://portal.fss.ru/fss/sicklist/child15-guest

УСН 6% (расчет платежей для налога)

Калькулятор отпускных

Калькулятор пеней

Расчет фиксированных взносов ИП (от 32 385 руб./год)

Учетная политика. Сервис для формирования учетной политики для целей бухгалтерского и налогового учета (на 2018, 2017, 2016)

Валютный калькулятор ($56.59 -0.17, €69.40 0.14)

Транспортный налог

— Сервис для подготовки платежных документов на оплату налогов, сборов и иных платежей - https://service.nalog.ru/gp2.do

— Калькулятор таможенных платежей - http://edata.customs.ru/FtsPersonalCabinetWeb/Service.

Проверка контрагентов

Проверка контрагентов (по названию, ИНН, ОГРН)

Проверка контрагентов от ФНС

ФНС. Юридические лица, имеющие задолженность по уплате налогов

Проверка контрагентов от РАФП

ФНП. Проверка доверенностей по реквизитам

— Единый федеральный реестр сведений о банкротстве - http://bankrot.fedresurs.ru/

— Сведения о государственной регистрации юридических лиц, ИП, КФХ - https://egrul.nalog.ru/

— Единый федеральный реестр сведений о банкротстве - http://bankrot.fedresurs.ru/

— Реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц и ИП - http://www.fedresurs.ru/

— Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online - https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request

— Перечень третейских судов России - http://arbitrage.spb.ru/sud/SPISOKTS/spisokts.html

Сервисы для бухгалтера

Генератор отговорок

СБЕРБАНК (квитанция на оплату ПД-4)

Тесты для бухгалтера 

Рассылки от «Клерка»

Утренний бухгалтер

Ночной бухгалтер

 

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