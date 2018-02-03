«Ночной бухгалтер». За что налоговики начали штрафовать, пообещав обратное. Обналички стало меньше. Опять 1С

Если у налоговиков сбой и они просят не волноваться и не обращать внимание на данные в протоколах — не верьте. Обналичивать стали меньше, но изобретательнее. Бухгалтеры мучаются с НДФЛ из-за обновлений в 1С. Читайте главное за день.

Почему налоговикам нельзя верить

В этом году бухгалтеры по всей стране в ответ на сданные сведения о ССЧ за 2017 год получали протоколы о том, что ИФНС приняла сведения за 2016. Налоговики успокаивали: повода для беспокойства нет.

В комментах к нашему материалу про неадекватные протоколы приема ССЧ многие тоже говорили, что мы зря разводим панику.

А вот нет. Как и обычно, излишней паники в отношении «не такой» отчетности не бывает.

Пошли штрафы.

Кстати, советуем полностью не доверять информации на сайте Росстата о необходимых формах отчетности. Ориентируйтесь лучше на их уведомления. Узнайте, почему.

Объемы обналички падают

Зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин сообщил: «За 2017 год объем вывода денежных средств за рубеж клиентами кредитных организаций сократился в 2,4 раза и составил около 80 миллиардов рублей. Обналичивание в банковском секторе сократилось в 1,6 раза, и в целом за пять лет незаконный вывод снижен в 20 раз, а обналичивание — более чем в 3,5 раза».

Но вот схемы обналичивания становятся сложнее.

Замруководителя Росфинмониторинга Галина Бобрышева рассказала, что «на первый план выходят наиболее сложные с точки зрения выявления схемы с использованием корпоративных карт».

Проблемы с 2-НДФЛ и 6-НДФЛ из-за обновления 1С

На нашем форуме и в блогах читатели активно обсуждают проблемы с НДФЛ в 1С Бухгалтерия 3.0, которые возникли после очередного обновления до релиза до 56.0.

Исчисление НДФЛ стало происходить странным образом, либо не происходить вовсе.

В этой связи некорректно заполняются справки 2-НДФЛ и расчет 6-НДФЛ.

Посмотрите, как спасаются коллеги.

Громкая история с АСВ получила продолжение

АСВ оправдывается и обвиняет сотни вкладчиков в неправомерном получении денег со вкладов.

Недавно на «Клерке» прошла сенсация: «АСВ требует от ИП вернуть деньги, снятые им с личного счета незадолго до краха банка». 40 тысяч человек прочитало наш материал, и история дошла до других СМИ.

В итоге, АСВ решило заявить, что во всем виноваты сами вкладчики.

Новые вакансии

Cервис для поиска бухгалтеров за сутки порадовал новыми предложениями от работодателей.

Посмотрите, может что-то подойдет и вам.

Ваша недоверчивая редакция