ТОП вопросов по 1С: СЗВ-СТАЖ, валюта, косвенные расходы, авансы

Самые частые вопросы, которые задавали на этой неделе бухгалтеры про 1С:Бухгалтерия 8 (ред. 3.0).

1. Как сформировать форму СЗВ-СТАЖ?

Форма СЗВ-СТАЖ — это форма нового ежегодного отчета в ПФР, которая предназначена для отражения информации о страховом стаже физического лица. В течение года эту форму необходимо сдавать, если ликвидируется предприятие до окончания года и, если есть сотрудники, которые выходят в 2017 году на пенсию. Также указанную форму необходимо предоставить сотруднику при увольнении.

Раздел Зарплата и кадры — Страховые взносы — ПФР. Пачки, реестры, описи. Нажмите на кнопку «Создать» и выберите документ «Сведения о страховом стаже, застрахованных лиц, СЗВ-СТАЖ». В поле «Год» укажите текущий год. (указывается по умолчанию). В поле «Дата» укажите дату составления документа (по умолчанию указывается текущая рабочая дата компьютера). В поле «Тип сведений» выберите из предложенного перечня необходимый тип сведений. Далее заполняется табличная часть на закладке «Сотрудники» и/или «Досрочное назначение пенсии». Чтобы перейти непосредственно в сформированные сведения, щелкните двойным щелчком мыши (или на кнопку Enter) по строке с сотрудником. В результате открывается форма «Сведения о страховом стаже застрахованных лиц». По кнопке «Печать» можно сформировать печатную форму сведений СЗВ-СТАЖ и опись передаваемых документов по форме ОДВ-1.

2. Как настроить автоматическую загрузку курсов валют по расписанию?

В программе можно настроить автоматическую загрузку курсов валют из Интернета по расписанию. Для этого предусмотрено «Регламентное задание». Обратите внимание, эта операция доступна только для пользователей, у которых в программе установлены права «Администратор».

Меню: Администрирование — Обслуживание — Регламентные операции. Нажмите гиперссылку «Регламентные и фоновые задания». В появившемся списке дважды кликните на строке «Загрузка курсов валют». Установите флажок «Включено» и нажмите ссылку «Расписание». Установите дату начала и окончания для выполнения задания, например, с текущей даты и до конца года. Кнопка «Записать и закрыть».

Теперь каждый день при открытии программы будут автоматически загружаться курсы валют, у которых установлен вариант обновления курсов «загружается из Интернета».

3. Как настроить договор в валюте?

Для настройки валюты договора сначала необходимо добавить в справочник «Валюты» иностранную валюту.

Создание нового элемента справочника «Валюты»:

Меню: Справочники — Валюты. Кнопка «Создать» — «По Классификатору...». Указать параметры поиска и далее по кнопке «Найти» осуществить поиск выбранной валюты. По кнопке «Выбрать» или по двойному щелчку мыши найденная валюта автоматически попадет в справочник «Валюты».

Для настройки валюты договора необходимо в справочнике «Договоры» выбрать валюту договора и валюту расчетов:

Меню: Справочники — Договоры. Откройте договор с контрагентом и пройдите по гиперссылке «Расчеты» В поле «Цена в» укажите необходимую валюту договора. При выборе валюты, отличной от рубля, появится поле «Оплата в», где необходимо указать наименование валюты, в которой осуществляются расчеты по этому договору. Кнопка «Записать и закрыть».

4. Как в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) настроить порядок распределения косвенных расходов (счета 25 и 26)?

Настроить порядок распределения косвенных расходов (расходов по счетам 25 и 26) можно в регистре сведений «Учетная политика». Для этого необходимо сделать следующее:

Меню: Главное — Учетная политика. Установите флажки «Выпуск продукции» и/или «Выполнение работ, оказание услуг заказчикам». При установке этих флажков становятся видимыми и активными поле «Затраты списываются», блок учета общехозяйственных расходов, гиперссылка «Методы распределения косвенных расходов» (для общехозяйственных и общепроизводственных расходов) и блок расчета себестоимости. Для блока учета общехозяйственных расходов при необходимости установите переключатель в положение «В себестоимость продукции, работ, услуг». Только при таком положении переключателя общехозяйственные расходы (счет 26) будут списываться в дебет счета 20 «Основное производство». Порядок списания расходов по счетам 25 и 26 зависит от выбранного метода распределения косвенных расходов. Для его настройки щелкните по гиперссылке «Методы распределения косвенных расходов». Откроется соответствующее окно настройки. Кнопка «Создать» или двойной щелчок мыши по существующей настройке (если ее необходимо изменить). В поле «Период» установите (проверьте) дату, с которой начнет действовать настройка. В поле «Счет затрат» выберите счет затрат, расходы по которому будут распределяться. В поле «База распределения» выберите, относительно какой базы будут распределяться косвенные расходы (объем выпуска, оплата труда и др.). Кнопка «ОК». При необходимости повторите действия (начиная с пункта 6) для другого счета косвенных расходов.

5. Как установить фиксированную сумму аванса?

Начиная с релиза 3.0.51, разработчики поменяли настройку порядка выплаты аванса. Теперь порядок выплаты аванса может быть задан или для всей организации или индивидуально для каждого сотрудника.

По умолчании стоит вариант — Общий для всех сотрудников. Поэтому в документе Прием на работу нет поля Аванс.

Настраивается порядок выплаты аванса в разделе Зарплата и кадры — Справочники и настройки — Настройки зарплаты — ссылка Порядок учета — вкладка Зарплата — группа Размер аванса:

Общий для всех сотрудников;

Устанавливается индивидуально каждому сотруднику.

Выставите переключатель аванса в положение устанавливается индивидуально каждому сотруднику и проставьте фиксированные суммы аванса по каждому работнику.