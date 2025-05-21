Пять вопросов недели от пользователей 1С

1. Как изменить статус физического лица с нерезидента на резидента? ЗУП ред. 3.1

Налоговый статус физического лица указывается в форме «Налог на доходы», вызываемой из справочника «Сотрудники» (раздел Кадры — Сотрудники — ссылка «Налог на доходы»). Статус физического лица может изменяться в течение налогового периода.

В разделе «Статус налогоплательщика»:

В поле «Статус» выберите статус физического лица из списка значений. В поле «Установлен с» укажите дату налогового периода, начиная с которой действует выбранный статус. Посмотреть историю изменения статуса налогоплательщика можно по одноименной ссылке.

При изменении статуса автоматически производится перерасчет налоговых обязательств с начала года и зачет его результатов в счет очередных платежей для доходов, облагаемых по ставке 13% (для прочих доходов перерасчет не производится).

2. Где в «1С:ЗУП 8» (ред. 3.1) сформировать отчет о среднесписочной численности работников организации?

1 . Раздел Кадры — Кадровые отчеты — ссылка «Численность и текучесть кадров». В поле «Период» укажите период, за который необходимо сформировать отчет. В поле «Организация» укажите организацию, по которой необходимо сформировать отчет. Установите флажок «С разбивкой по подразделениям», если необходимо сформировать отчет по подразделениям. При необходимости расшифровки отчета по сотрудникам щелкните на нужную строчку, после этого откроется специальная форма «Выбор поля», в которой выберите поле «Сотрудник».

3. Как ввести информацию о сторонней компании, если она может работать от имени нескольких юридических лиц? Управление торговлей 11.3

Процесс ввода информации о такой компании состоит из следующих этапов:

1. С помощью помощника ввода партнеров регистрируется информация о компании аналогично тому, как это было сделано в предыдущем примере. В процессе ввода регистрируется информация об основном юридическом лице, от имени которого работает компания.

2. Затем добавляется дополнительное юридическое (физическое) лицо. Для этого в карточке партнера необходимо в панели навигации формы выбрать команду Контрагенты и ввести в список информацию о том дополнительном юридическом лице (или индивидуальном предпринимателе), от имени которого может работать компания.

4. Как сделать так, чтобы загрузка курсов валют осуществлялась автоматически каждый день? Управление торговлей 11.3

Для этого необходимо настроить расписание регламентного задания Загрузка курсов валют. Настройка списка выполняемых регламентных заданий и расписания их выполнения производится в разделе НСИ и администрирование — Администрирование — Поддержка и обслуживание — Регламентные операции — Регламентные и фоновые задания.

5. Как можно оценить объемы поступления и расхода денежных средств за текущий месяц? Управление торговлей 11.3

Для такого анализа используется отчет Движение денежных средств (вариант отчета Ведомость по денежным средствам, раздел Казначейство).

Для оценки поступлений и расходов денежных средств будем использовать параметр Сумма. Чтобы определить, на что именно были потрачены поступившие денежные средства, в отчете установлена группировка по статьям движения денежных средств.

Отчет сформирован в валюте регламентированного учета (рубли).

Можно сформировать отчет с группировкой по тем валютам, по которым были оформлены операции (В валюте операций), или в валюте управленческого учета (в нашем примере — доллары). Можно установить отбор по валюте и увидеть информацию о движении денежных средств только по тем операциям, которые оформлялись в указанной валюте.